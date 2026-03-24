Die heikle Frage zum Thema Impfstoffe, die niemand ansprechen will

Von The Vigilant Fox

Bei einer Umfrage unter rund 13.000 Personen stach ein Ergebnis zur Geschlechtsidentität sofort ins Auge.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung gestrafft und redaktionell aufbereitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Die McCullough Foundation hat 300 Studien ausgewertet und festgestellt, dass der Risikofaktor Nr. 1 für Autismus „Kombinationsimpfstoffe“ sind.

„Es gibt heute in den Vereinigten Staaten mehr Kinder mit schwerem Autismus – die vollständig behindert sind – als es jemals Kinder mit Polio gab“, beklagte er.

„Wir haben in gewisser Weise durch diese Impfideologie eine große Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit verursacht.“

Aber es ist nicht nur der schwere Autismus, der auftritt.

In einer Umfrage unter rund 13.000 Personen stach ein Ergebnis zur Geschlechtsidentität sofort hervor.

„Das beweist zwar keinen Kausalzusammenhang. Aber es ist ein Signal, das man kaum ignorieren kann.“

The McCullough Foundation reviewed 300 studies, and they found the #1 risk factor for autism to be “combination vaccines.”



“There are more children in the United States today with profound autism — completely disabled — than there ever were with polio,” he lamented.



“We’ve, in… pic.twitter.com/mAkW3D8lg1 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 17, 2026

In der modernen Medizin ist etwas Seltsames geschehen.

Jahrzehntelang konzentrierten sich die Debatten um Impfstoffe auf offensichtliche Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen oder akute neurologische Schäden.

Doch in der medizinischen Fachliteratur schwebte eine weniger beachtete Frage im Raum: Könnten Impfstoffe manchmal subtile neurologische Veränderungen hervorrufen, die das Verhalten, die Persönlichkeit oder die emotionale Entwicklung beeinflussen?

Was geschieht, wenn Menschen nach einer Impfung von plötzlichen Persönlichkeitsveränderungen, Veränderungen in der emotionalen Bindung oder sogar Veränderungen in der sexuellen Anziehung berichten?

Wenn solche Anzeichen auftreten, sollten wir innehalten und etwas genauer hinschauen – statt sie abzutun, weil sie uns unangenehm sind.

Doch genau das tut die Gesellschaft, wenn es um Themen wie Autismus und Geschlechtsidentität geht.

Gibt es Zusammenhänge zwischen Impfungen, zwischenmenschlichen Beziehungen, Autismus und sexueller Orientierung? Wenn wir nicht innehalten und diese Fragen stellen, werden wir die Antworten nie erfahren.

Forscher haben sich in der Vergangenheit vor allem auf dramatische Impfschäden wie Krampfanfälle oder Enzephalitis konzentriert, während sie kleinere neurologische Auswirkungen übersehen haben.

Doch etwas zerstört still und leise die zwischenmenschlichen Beziehungen auf der tiefsten Ebene, und wir müssen der Ursache auf den Grund gehen.

Liebespartner fühlen sich voneinander entfernt.

Der Intimität fehlt es an echter Leidenschaft oder Spontaneität.

Emotionale Wärme ist schwerer zu finden.

Und die Geschlechtsidentitätsverwirrung hat explosionsartig zugenommen, besonders bei jungen Menschen.

Das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis neurologischer Veränderungen. Und einige dieser Veränderungen könnten durch Massenimpfungen ausgelöst worden sein.

Seit mehr als einem Jahrhundert belegen Beweise, dass Impfstoffe weitreichende neurologische und Autoimmunerkrankungen verursachen, darunter Autismus und Mittelohrentzündungen.

Selten thematisiert werden die subtileren Aspekte wie leichte Persönlichkeitsveränderungen – wie sie auch nach Fällen von infektiöser Enzephalitis auftreten.

Leider haben viele Menschen aufgrund dieser Veränderungen Schwierigkeiten, enge, herzliche Beziehungen aufzubauen, die ihnen früher ganz selbstverständlich waren.

Parallel zu den Massenimpfungen kam es jedes Mal zu einem sprunghaften Anstieg neurologischer und Autoimmunerkrankungen, wenn ein besonders gefährlicher Impfstoff auf den Markt kam.

Einige Verhaltensmuster, die in unserer modernen Gesellschaft immer häufiger auftreten, spiegeln möglicherweise neurologische Veränderungen wider, die die Medizin noch nicht vollständig erkannt hat, die die Menschen jedoch allmählich bemerken und hinterfragen.

Dieser Trend beschleunigte sich, nachdem der ursprüngliche DPT-Impfstoff in den 1950er Jahren eingeführt wurde.

Diese Impfung führte häufig zu Enzephalitis (Gehirnentzündung) und hinterließ bleibende Spuren.

Was folgte, war ein sprunghafter Anstieg von Erkrankungen, die früher offen als „minimale Hirnschädigung“ bezeichnet wurden.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was das eigentlich bedeutet…

Minimale Hirnschädigung, kurz MBD, bezeichnet subtile neurologische Verletzungen aufgrund von Entzündungen, die die emotionale Verarbeitung, die Aufmerksamkeit und die soziale Integration beeinträchtigen.

Sie äußert sich nicht immer in Form einer schweren Behinderung. Und sie verursacht nicht immer offensichtliche strukturelle Schäden am Gehirn.

Sie zeigt sich in alltäglichen Schwierigkeiten, die dazu führen, dass sich alltägliche Aufgaben und Beziehungen einfach … komisch anfühlen.

Viele dieser Symptome spiegeln das wider, was bei Patienten beobachtet wurde, die sich von einer Enzephalitis erholten, nachdem der ursprüngliche DPT-Impfstoff in den 1950er Jahren in großem Umfang eingeführt wurde.

Menschen mit diesen Veränderungen haben oft Schwierigkeiten, tiefe Emotionen auszudrücken oder zu empfinden.

Es kann den Anschein haben, als würden sie beim Erleben des Lebens lediglich eine Maske tragen – mit ausdruckslosen Gesichtern, einem starren Lächeln und mangelndem Augenkontakt. Sie sind impulsiv. Sie sind hyperaktiv. Und sie zeigen ungewöhnliche Sprachmuster.

Für sie wird es schwierig, dauerhafte, herzliche Beziehungen aufzubauen.

Sie beschreiben es als eine unterentwickelte emotionale Seite:

mangelnde Fähigkeit, emotionale Beziehungen aufzubauen

verminderte Fähigkeit, Freude zu empfinden

mangelndes Einfühlungsvermögen

zurückgezogenes Verhalten

Unfähigkeit, Zuneigung aufrechtzuerhalten

Kennen Sie jemanden, auf den das zutrifft?

Es scheint tatsächlich Ähnlichkeiten mit ADHS und leichtem Autismus zu geben.

Die Vorstellung, dass neurologische Verletzungen zu subtilen Persönlichkeitsveränderungen führen können, ist keineswegs spekulativ.

Sie war in der früheren medizinischen Literatur weithin anerkannt, lange bevor die heutigen Debatten über Impfstoffe, Autismus oder Geschlechtsidentität aufkamen.

Warum können wir also heute nicht darüber sprechen?

Tragischerweise wird etwas, das eigentlich schön sein sollte (körperliche Intimität), für manche zu einer mechanischen Angelegenheit – zu algorithmischen Abläufen, hinter denen keine Spontaneität und keine echte Verbindung steckt.

Hypersexualität kann als ein Weg erscheinen, mit emotionaler Leere umzugehen, aber sie ist dennoch distanziert, unpersönlich und nicht durch echte Zuneigung begrenzt.

Frühreife Sexualität ist eine weitere Möglichkeit, mit Ego-Schwäche und Gefühlen der Unzulänglichkeit umzugehen, und tritt in übertriebener Form häufig bei Menschen mit minimalen Hirnschäden auf.

Sie versuchen, etwas zu erfassen, von dem sie spüren, dass es fehlt, aber Hypersexualität und frühreife Sexualität werden diese Lücke niemals füllen.

Aufmerksamkeitsprobleme verschärfen dies noch.

Der Geist bleibt hyperaktiv, unfähig, sich vollständig zu beruhigen und eine Verbindung zu seiner Umgebung herzustellen.

Die Betroffenen leben sehr im Hier und Jetzt, sind äußerst impulsiv, sachlich, narzisstisch-egozentrisch, schweifen ab, erzählen umständlich und kommen nicht auf den Punkt.

Außerdem können sie keine Witze machen, da Humor einen Hintergrund an abstraktem Wissen voraussetzt, vor dem die im Witz beschriebene Situation als lustig wahrgenommen wird.

Auch die Sprache kann sich verändern. Sie wird monoton, weniger klangvoll und lässt sich nur schwer an andere anpassen.

Manche bleiben in sich wiederholenden Gedankenmustern stecken oder verlieren den Bezug zum Raum.

Zudem traten verschiedene Störungen der auditiven Verarbeitung auf.

Das Gehirn verarbeitet Erfahrungen einfach nicht mehr auf die gleiche Weise.

Doch dies sind keine seltenen Eigenheiten – sie spiegeln genau das wider, was Ärzte vor Jahrzehnten bei Patienten nach einer Enzephalitis beobachtet haben.

Patienten mit postenzephalitischen Störungen – und solche mit MBD – zeigten eine verwirrte Sexualität, Bisexualität, Homosexualität und impulsive Hypersexualität ohne emotionale Bindungen.

Die Hirnschädigung veränderte die Art und Weise, wie Identität und Verlangen miteinander verknüpft waren.

Und nun hat die moderne Forschung eine auffällige Überschneidung zwischen Autismus und Geschlechtsdysphorie festgestellt.

Mehrere Studien haben ergeben, dass Transgender-Personen deutlich häufiger autistisch sind als die allgemeine Bevölkerung.

Schätzungen zufolge könnten zwischen 6 % und 26 % der Transgender-Personen im Autismus-Spektrum liegen, verglichen mit etwa 1,85 % der Gesamtbevölkerung.

Dieser Unterschied ist kaum zu übersehen.

Dies beweist jedoch keinen Kausalzusammenhang.

Die Diskrepanz in der Prävalenz ist jedoch so groß, dass Forscher begonnen haben, nach möglichen Erklärungen zu suchen.

Einige Wissenschaftler glauben, dass Menschen mit Autismus soziale Signale anders interpretieren und möglicherweise weniger von konventionellen Geschlechtererwartungen beeinflusst werden.

Andere vermuten, dass Unterschiede in der sensorischen Verarbeitung die Entwicklung der Identität beeinflussen könnten.

Unabhängig von der Erklärung wird der Zusammenhang zwischen Autismus und Geschlechtsidentität in der wissenschaftlichen Literatur mittlerweile weithin anerkannt.

In einer Umfrage unter rund 13.000 Teilnehmern, in der geimpfte und ungeimpfte Personen verglichen wurden, stach ein Ergebnis besonders hervor.

Teilnehmer, die angaben, geimpft zu sein, berichteten auch deutlich häufiger von Problemen im Zusammenhang mit ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.

In jüngeren Altersgruppen betrug der Unterschied sogar das Zehn- bis Vierzehnfache!

Dies beweist zwar keinen Kausalzusammenhang, doch ein so deutliches Ergebnis verdient es, untersucht zu werden, anstatt einfach abgetan zu werden.

Es gibt noch eine weitere mögliche Erklärung für diese Beobachtungen: endokrine Disruption.

Viele Chemikalien, die in unserer modernen Umwelt vorkommen, können Hormone, die die sexuelle Entwicklung regulieren, nachahmen oder deren Wirkung stören.

Diese endokrin wirksamen Chemikalien kommen in Kunststoffen, Pestiziden, Kosmetika und industriellen Schadstoffen vor.

Tierversuche haben gezeigt, dass die Exposition gegenüber bestimmten Verbindungen die sexuelle Entwicklung und sogar das Fortpflanzungsverhalten verändern kann.

Feldstudien haben gezeigt, dass männliche Frösche, die dem Herbizid Atrazin ausgesetzt waren, manchmal weibliche Fortpflanzungsmerkmale entwickelten, was verdeutlicht, wie empfindlich die sexuelle Entwicklung auf hormonelle Signale reagieren kann.

Was wäre, wenn endokrine Störungen den Menschen auf eine Weise verändern, die wir noch nicht verstehen?

Hormone, die Entwicklung des Gehirns, Umwelteinflüsse und soziale Einflüsse prägen gemeinsam die Entwicklung der sexuellen Identität und des Verhaltens.

Der Anstieg von Autismus, ADHS und Geschlechtsdysphorie spiegelt wahrscheinlich ein komplexes Zusammenspiel biologischer, umweltbedingter und sozialer Faktoren wider.

Es ist wahrscheinlich, dass es keine einzelne Erklärung für diesen Trend gibt.

Umweltchemikalien, neurologische Entwicklung, soziale Einflüsse und medizinische Eingriffe tragen möglicherweise alle auf eine Weise dazu bei, die die Wissenschaft noch immer nur schwer entwirren kann.

Eines ist jedoch klar.

Der modernen Medizin fehlt nach wie vor eine klare Erklärung für mehrere bedeutende neurologische und entwicklungsbezogene Veränderungen, die sich in der gesamten Gesellschaft vollziehen.

Und solange diese Fragen nicht offen untersucht werden, wird die Debatte wohl kaum enden.