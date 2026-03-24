Krieg (7) – Eskalation schreitet fort

Egon W. Kreutzer

Nachdem der Iran zu dem Schluss gelangte, von den USA in Verhandlungen oft genug betrogen worden zu sein, um Trump & Co. kein Wort mehr zu glauben, ist der Ausweg eines Waffenstillstands verschlossener als die Straße von Hormus.

Nun handelt es sich hier nicht um eine Slapstick-Komödie aus Stummfilmzeiten, wo sich Kontrahenten so lange gegenseitig eine Torte nach der anderen ins Gesicht drückten, bis ein externes Ereignis die Aufmerksamkeit ablenkte, obwohl die Choreographie von Schlag und Gegenschlag daran erinnert. Es handelt sich auch nicht um den Kampf auf Leben und Tod, wie ihn einst zwei Gladiatoren zur Unterhaltung der zahlenden Zuschauer in einer römischen Arena mit allen zur Verfügung