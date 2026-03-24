Impfstoff-Shedding – ein Erfahrungsbericht

Jahrzehntelang war ich immer gesund. Dann kam plötzlich „Corona“, und auch mich hat es zweimal erwischt. Eine Zeit lang litt ich unter Symptomen wie bei einer heftigen Grippe, aber dann war es auch wieder vorbei. Als das mRNA-Spritzen massenweise begann, wurde ich plötzlich andauernd krank, obwohl ich mich nicht hatte impfen lassen. Immer wenn ich unterwegs vielen Menschen begegnete, bekam ich plötzliche Kopfschmerzen, ein Brennen in der Nase, Halsschmerzen, Herzstechen. Sobald ich ein paar Tage lang zu Hause blieb, ging all das wieder weg.

Eine Recherche im Internet konfrontierte mich mit schockierenden Informationen: Meine Symptome wurden offenbar durch etwas verursacht, das Menschen, die erst vor Kurzem die Impfung erhalten