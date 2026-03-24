Hans-Jürgen Geese

„The Lancet“ gilt als die renommierteste medizinische Fachzeitschrift auf der Welt. Seit 1823. Wenn ein Artikel in „The Lancet“ erscheint, dann können Sie davon ausgehen, dass die Fakten stimmen.

Im Jahre 2025 brachte „The Lancet“ die Resultate einer Studie heraus, die sich mit den Konsequenzen von Sanktionen der Amerikaner in dem Zeitraum von 1971 bis 2021 weltweit befasste. Das Ergebnis: 38 Millionen Menschen fielen diesen Sanktionen der Amerikaner zum Opfer. 38 Millionen Tote.

Der amerikanische Historiker Professor John Mearsheimer erwähnte in einem Interview kürzlich diese Zahl und sagte zum Schluss: „In Anbetracht dieses Mordes an 38 Millionen Menschen fällt es mir schwer, im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten von Amerika von einem noblen Land zu reden.“

Sie mögen sich an das berühmt-berüchtigte