Die Geschichte der Entführung Dr. Reiner Fuellmichs

Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich, Mitbegründer und wesentlicher Gestalter des damals ungeheuer aufklärend wirkenden „Corona-Ausschusses“, sitzt jetzt zweieinhalb Jahre in U-Haft. Nachdem er durch die deutsche Justiz aus Mexiko offensichtlich unrechtmäßig entführt und diese Entführung wahlweise als Abschiebung oder als Auslieferung getarnt worden war, wurde er am 13. Oktober 2023 am Frankfurter Flughafen festgenommen. Seit April 2025 wartet er auf den Beginn des Revisionsverfahrens vor dem BGH gegen das Skandalurteil des LGs Göttingen. Was er seelisch in der Isolation der Celle alles durchmacht, kann sich jeder ausmalen. Er hat sich noch einmal genau die Umstände der für den politischen Prozess gegen ihn entscheidend wichtigen Entführung aus Mexiko von der Seele geschrieben. (hl)

Von Reiner Fuellmich

Hier habe ich noch einmal die Geschichte meiner Entführung aus Mexiko in dem aus meiner Sicht relevanten Zusammenhang zusammengestellt, damit jeder, der bereits ein wenig über den Fall gehört hat – „Unterschlagung, er hat alle über den Tisch gezogen, aber irgendwie ist da etwas wirklich faul“ – sofort erkennen kann, dass es sich hier sicherlich nicht um einen strafrechtlich verfolgten Fall handelt, sondern um einen konstruierten politischen Fall.

Ich habe die Entführung in vier Teile gegliedert.

1. Hintergrund

Ende 2022 war ich noch in den Vereinigten Staaten, Inka (Dr. Fuellmichs Ehefrau, hl) war in Deutschland, wo sie mit einer Reihe von Kollegen –