Es sieht so aus, als ob Donald Trump es ernst meint mit dem Einsatz von US-Bodentruppen im Iran

Larry C. Johnson

In meinem kürzlich erschienenen Artikel – „ Bodentruppen im Iran … Täuschungsmanöver oder Selbstmordmission? “ – war ich schockiert über die mangelnde operative Sicherheit (OPSEC) beim Einsatz der 31. und 11. Marineexpeditionseinheit (MEU). Dann kam die Nachricht, dass die 82. Luftlandedivision ein geplantes Manöver abgesagt hatte und ebenfalls in den Persischen Golf verlegt werden sollte.

Warum sollte man öffentlich bekanntgeben, dass man eine amphibische Streitmacht und eine Luftlandeeinheit in den Persischen Golf entsendet, angeblich um die iranische Blockade der Straße von Hormus zu durchbrechen? Ich vermutete, dass die Veröffentlichung dieser Truppenbewegungen ein Täuschungsmanöver sein könnte, um die Iraner auf die Marines und die 82. zu lenken und die anderen Truppenbewegungen zu ignorieren, die tatsächlich am Boden eingesetzt werden. Nach den heutigen Äußerungen von Donald Trump und neuen Informationen von OSINT Defender und The Intel Frog scheint Trump eine Bodenoperation im Iran angeordnet zu haben, die bereits am Freitag beginnen könnte.

Am frühen Montagmorgen, dem 23. März 2026 , verkündete Präsident Donald Trump über einen Beitrag auf Truth Social (in Großbuchstaben), dass die Vereinigten Staaten und der Iran in den vorangegangenen zwei Tagen „ sehr gute und produktive Gespräche “ über „eine vollständige und umfassende Beilegung unserer Feindseligkeiten im Nahen Osten“ geführt hätten.

Er erklärte, dass er aufgrund des „tiefgründigen, detaillierten und konstruktiven“ Charakters dieser Gespräche (die seiner Aussage nach die ganze Woche über andauern würden) das Verteidigungsministerium („Kriegsministerium“) angewiesen habe, alle Militärschläge gegen iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen zu verschieben , vorbehaltlich des Erfolgs der laufenden Gespräche.

Infolge dieser Ankündigung schoss der Dow Jones in den ersten Börsenminuten um 1.000 Dollar in die Höhe, während die Ölpreise fielen. Alles bestens… Nur ein kleines Problem: Es ist eine Lüge. Trumps Behauptung ließ den Dow Jones zwar steigen und die Ölpreise sinken, wurde aber vom Iran entschieden dementiert.

Die iranische Regierung wies Trumps Behauptung umgehend zurück. Der Iran hat keinerlei Interesse an einer Verhandlungslösung des Krieges zu den von Trump geforderten Bedingungen. Es gibt starke Indizien dafür, dass Trump – einmal mehr – versucht, die Iraner in falscher Sicherheit zu wiegen, bevor er einen neuen Angriff startet… Dieser wird ein Bodenangriff sein.

Der erste Hinweis kam mit Trumps Ankündigung eines fünftägigen Waffenstillstands an iranischen Kraftwerken und der Energieinfrastruktur . Warum fünf Tage? Die 31. Marineexpeditionseinheit (MEU) wird im Arabischen Meer stationiert und einsatzbereit sein. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die MEU ihren Einsatzbefehl am 13. März erhalten hat… Merken Sie sich dieses Datum. Am späten Montagabend erfuhr ich dann, dass Trump seinen Auftritt bei der CPAC am Wochenende abgesagt hat und auch nicht an der Spendenveranstaltung für die „Palm Beach Ray of Hope Foundation“ in Mar-a-Lago am Freitagabend teilnehmen wird, wo „Dancing with the Palm Beach Stars“ stattfindet . Es sieht so aus, als ob er ab Freitag anderweitig beschäftigt sein wird.

Dann sah ich diesen Crosspost von IntelFrog :

Seit dem 12. März findet eine bedeutende Verlegung von US-Army-, Navy- und Air-Force-Basen in den Nahen Osten statt, die aus mindestens 35 C-17-Flügen besteht ; 11 weitere Flüge sind unterwegs.

Ursprünge:

12-Hunter Army Air Field/Fort Stewart, Georgia

8-Unbekannt

7-JB Lewis-McChord, WA

6-Pope Army Air Field/Fort Bragg, NC

4-Campbell Army Airfield/Fort Campbell, Kentucky

4-Gray Army Airfield/JB Lewis-McChord, WA

4-Marinefliegerstützpunkt Oceana, Virginia

1-MacDill AFB, FL

1-JB McGuire-Dix-Lakehurst, NJ

Reiseziele:

Luftwaffenstützpunkt 17-Ovda, Israel

13-King Faisal Air Base, Jordan

4-King Hussein International Airport, Jordanien

Wenn man die auf diesen Flugplätzen in den USA stationierten Militäreinheiten googelt, zeichnet sich ein Muster ab (die folgenden Informationen stammen aus einer KI-Suche von Google):

Der Militärflugplatz Hunter Army Airfield (IATA: SVN, ICAO: KSVN) liegt in Savannah, Georgia, und ist ein dem Fort Stewart in Hinesville, Georgia, unterstellter Stützpunkt – etwa 72 Kilometer südwestlich. Was könnte die C-17 transportieren? Fracht, Hubschrauber oder Personal? Wichtig zu wissen: In Hunter sind einige der Elite-Luftstreitkräfte der US-Streitkräfte stationiert.

1. Bataillon, 75. Ranger-Regiment – ​​selbst keine Fliegereinheit, aber die Rangers sind in Hunter stationiert und arbeiten eng mit dem 160. SOAR zusammen.

3. Bataillon, 160. Special Operations Aviation Regiment (Airborne) – die legendären „Night Stalkers“, die mit stark modifizierten MH-60 Black Hawks und MH-47 Chinooks weltweit geheime Spezialoperationen durchführen.

15. Luftunterstützungsgeschwader (USAF) – Einheit der Luftwaffe, die in die Bodentruppen des Heeres eingebettet ist, um die Luftnahunterstützung zu koordinieren

2. Bataillon, 75. Ranger-Regiment – ​​keine Fliegereinheit, aber die Ranger in JBLM sind eng mit dem 160. SOAR in Schnellangriffs- und Direktaktionsmissionen integriert. 1. Special Forces Group – die primäre Spezialeinheit der US-Armee für den Pazifikraum, ebenfalls in JBLM, die auf die Luftunterstützung des 160. SOAR angewiesen ist. 22. Special Tactics Squadron (USAF) – Spezialkräfte der US-Luftwaffe, darunter Gefechtsfeldbeobachter und Rettungssanitäter, sind auf dem McChord Field stationiert und unterstützen die gesamte gemeinsame Spezialoperationsoperation.

JBLM ist ein Zusammenschluss von Fort Lewis und der McChord Air Force Base, der am 1. Februar 2010 infolge der Empfehlungen der Base Realignment and Closure Commission von 2005 erfolgte. JBLM ist der einzige Stützpunkt der US-Armee zur Machtprojektion westlich der Rocky Mountains auf dem amerikanischen Festland. Zu den wichtigsten Einheiten auf diesem Stützpunkt gehören:

Das 4. Bataillon des 160. SOAR ist als größere Einheit auf der Joint Base Lewis-McChord (JBLM) gelistet. Wie das 3. Bataillon auf dem Hunter Army Airfield gehört auch das 4. Bataillon zu den legendären Night Stalkers – dem Elite-Luftwaffenregiment der US-Armee für Spezialoperationen, das weltweit Luftunterstützung für Spezialeinsatzkräfte leistet. Die Night Stalkers fliegen hochmodifizierte MH-60- und MH-47-Varianten mit fortschrittlichen Navigations- und Überlebenssystemen und operieren unter dem Motto „Night Stalkers Don’t Quit“. Sie unterstützen das gesamte Spektrum geheimer Spezialoperationen. Das 4. Bataillon der JBLM trägt zur Erfüllung der Anforderungen der Spezialoperationen im Pazifikraum bei.

2. Bataillon, 75. Ranger-Regiment – ​​keine Fliegereinheit, aber die Rangers in JBLM sind eng mit dem 160. SOAR in Schnellangriffs- und Direktaktionsmissionen integriert.

1st Special Forces Group – die primäre Spezialeinsatzgruppe der US-Armee für den Pazifikraum, ebenfalls in JBLM, die auf die Luftunterstützung des 160th SOAR angewiesen ist.

22. Special Tactics Squadron (USAF) – Spezialeinsatzkräfte der Luftwaffe, darunter Gefechtsfeldbeobachter und Rettungssanitäter, sind auf dem McChord Field stationiert und unterstützen die gesamte gemeinsame Spezialoperation.

Campbell Army Airfield/Fort Campbell, Kentucky : Fort Campbell und der Campbell Army Airfield stellen wohl den Standort mit der höchsten Luftwaffendichte der gesamten US-Armee dar – die Wiege der Hubschrauberfliegerei der Armee und das weltweite Zentrum der Spezialeinsatzfliegerei. Fort Campbell ist der Regimentsstandort des 160. SOAR, der Eliteeinheit der Hubschrauberfliegerei weltweit. Zu den wichtigsten Einheiten gehören:

1. Bataillon, 160. SOAR (Luftlande): Das 1. Bataillon ist in Fort Campbell, Kentucky, stationiert und mit leichten Angriffshubschraubern vom Typ MH-6 und AH-6 Little Bird sowie Angriffshubschraubern vom Typ MH-60 Black Hawk ausgerüstet. Es ist das primäre Unterstützungsbataillon des Joint Special Operations Command (JSOC) und unterstützt somit direkt die geheimsten und sensibelsten Spezialeinsatzkräfte der US-Armee, darunter die Delta Force und das SEAL Team Six (DEVGRU).

2. Bataillon, 160. SOAR (Luftlande): Das 2. Bataillon ist in Fort Campbell, Kentucky, stationiert und mit schweren Kampfhubschraubern vom Typ MH-47 Chinook, Kampfhubschraubern vom Typ MH-60 Black Hawk und unbemannten Flugsystemen vom Typ MQ-1C Gray Eagle ausgerüstet. Der MH- 47G Chinook ist das Arbeitspferd des Regiments für die Infiltration und Exfiltration großer Spezialeinsatzkräfte über große Entfernungen. Er verfügt über die Fähigkeit zur Luftbetankung, Geländefolgeradar, fortschrittliche Navigationssysteme und Modifikationen für extreme Umweltbedingungen in Arktis, Wüste und auf See. Dank der Fähigkeit zur Luftbetankung kann das 2. Bataillon Missionen mit nahezu unbegrenzter Reichweite durchführen.

Fort Bragg/Pope Field unterscheidet sich von allen vorherigen Stützpunkten – es ist nicht primär ein Hubschrauberstützpunkt, sondern vielmehr das Herzstück der gesamten US-amerikanischen Luft- und Spezialoperationsstreitkräfte, mit Luftstreitkräften verschiedener Teilstreitkräfte und Kommandos. Zu den bemerkenswerten Bodeneinheiten mit starker Abhängigkeit von der Luftfahrt auf diesem Stützpunkt gehören:

82. Luftlandedivision – das gesamte Schnellverlegungskonzept der Division hängt von der strategischen Lufttransportkapazität der Luftwaffe (C-17 und C-130) ab, die über Pope Field abgewickelt wird, sowie von der Hubschrauberfliegerei der Armee in Simmons ab.

– das gesamte Schnellverlegungskonzept der Division hängt von der strategischen Lufttransportkapazität der Luftwaffe (C-17 und C-130) ab, die über Pope Field abgewickelt wird, sowie von der Hubschrauberfliegerei der Armee in Simmons ab. Das 1. Kommando der Spezialkräfte (Luftlande) – zuständig für alle aktiven Spezialkräftegruppen der US-Armee – stützt sich bei deren Luftunterstützung sowohl auf das 160. SOAR als auch auf das AFSOC.

– zuständig für alle aktiven Spezialkräftegruppen der US-Armee – stützt sich bei deren Luftunterstützung sowohl auf das 160. SOAR als auch auf das AFSOC. 75. Ranger-Regiment (Hauptquartier) – Das Hauptquartier des Regiments befindet sich in Fort Bragg, die Bataillone in Fort Benning/Moore, Georgia; Fort Lewis, Washington; und auf dem Hunter Army Airfield, Georgia.

– Das Hauptquartier des Regiments befindet sich in Fort Bragg, die Bataillone in Fort Benning/Moore, Georgia; Fort Lewis, Washington; und auf dem Hunter Army Airfield, Georgia. 3. Special Forces Group (Airborne) – Eine auf Afrika fokussierte Spezialeinsatzgruppe mit Sitz in Fort Bragg, die auf die Unterstützung des AFSOC und des 160. SOAR angewiesen ist.

– Eine auf Afrika fokussierte Spezialeinsatzgruppe mit Sitz in Fort Bragg, die auf die Unterstützung des AFSOC und des 160. SOAR angewiesen ist. Delta Force (1st SFOD-D) – die Tier-1-Direktaktionseinheit der Armee, stationiert auf dem geheimen Gelände von Fort Bragg („The Farm“), ist für operative Unterstützung vollständig auf die Night Stalkers und die JSOC-Luftstreitkräfte angewiesen.

– die Tier-1-Direktaktionseinheit der Armee, stationiert auf dem geheimen Gelände von Fort Bragg („The Farm“), ist für operative Unterstützung vollständig auf die Night Stalkers und die JSOC-Luftstreitkräfte angewiesen. USASOAC (US Army Special Operations Aviation Command) – das Hauptquartier, das die gesamte Luftfahrt der Spezialeinsatzkräfte der US-Armee, einschließlich des 160. SOAR, überwacht, befindet sich in Fort Bragg.

Die Marinefliegerstation Oceana in Virginia (NAS Oceana ) trägt offiziell den Namen Apollo Soucek Field und ist nach Leutnant (später Admiral) Apollo Soucek benannt, einem Testpiloten der Marine, der 1930 mit einem Curtiss-Doppeldecker den Höhenweltrekord aufstellte und 13.156 Meter erreichte. Mit vier aktiven Start- und Landebahnen kann die Station das enorme Flugaufkommen ihrer über 17 Staffeln gleichzeitig bewältigen. Zur NAS Oceana gehört auch die Dam Neck Annex – eine separate, hochgesicherte Anlage wenige Kilometer entfernt, in der die Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU/SEAL Team Six), verschiedene Ausbildungsstätten und nicht-fliegende Einheiten untergebracht sind.

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen DEVGRU in Dam Neck und den SEAL-Teams in Little Creek zu verstehen. Die regulären SEAL-Teams (Teams 2, 4, 8, 10) sind Spezialeinsatzkräfte der zweiten Stufe – in jeder Hinsicht äußerst leistungsfähig, operieren aber unter der Führung von regionalen Spezialeinsatzkommandos im Rahmen zugewiesener Missionen. Sie werden in vorhersehbaren Zyklen eingesetzt und unterstützen die Kommandeure der Streitkräfte bei direkten Aktionen, Spezialaufklärung, Unterstützung ausländischer Streitkräfte und Terrorismusbekämpfung.

DEVGRU ist eine Spezialeinheit der höchsten Priorität – sie untersteht direkt dem JSOC, erhält Aufträge direkt vom Präsidenten und der Nationalen Befehlsgewalt über das JSOC und wird bei den sensibelsten nationalen Prioritätszielen eingesetzt. Ihre Einsatzkräfte werden ausschließlich aus den Reihen der SEALs nach einem anspruchsvollen Auswahlverfahren namens „Green Team“ rekrutiert, bei dem etwa 50 % der Teilnehmer ausscheiden.

Ich weiß nicht, was geplant ist, aber die rege Aktivität von mindestens 35 C-17-Missionen an diesen Stützpunkten deutet auf eine größere Spezialoperation hin. Die Aktivitäten begannen am 12. März – einen Tag vor dem Einsatz der 31. MEU. Zufall? Wohl kaum. Wenn ich das allein anhand öffentlich zugänglicher Daten herausfinden kann, bin ich überzeugt, dass auch die Iraner, Russen und Chinesen diese Aktivitäten beobachten. Sie verfügen zudem über exzellente Geheimdienstanalysten und haben, anders als ich, Zugang zu geheimen Informationen aus eigenen Quellen.

Sollten diese Streitkräfte auf iranischem Territorium eingesetzt werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Iran sie mit Drohnen und Raketen angreift. Nach 25 Kriegstagen haben die USA angesichts der Anzahl der abgefeuerten Raketen und Drohnen nur wenige Verluste erlitten. Solche Operationen bergen enorme Risiken für die Bodentruppen. Ich befürchte, dass die US-Planer die Entschlossenheit der Iraner, ihr Land zu verteidigen, massiv unterschätzt haben.