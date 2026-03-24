Andrew Korybko

Die „negativen Auswirkungen auf den agroindustriellen Komplex in Asien, Afrika und Europa“ können zu weit verbreitetem Hunger führen, während „die Stilllegung energieintensiver Industrien in Japan, der Republik Korea, Australien und der Europäischen Union“ zu massiver Arbeitslosigkeit führen kann, wobei beides Unruhen auslösen kann.

Nikolai Patruschew ist einer von Putins ältesten Freunden und hat bereits seit über einem Vierteljahrhundert als sein wichtigster Berater gedient. Obwohl er nicht mehr Sekretär des Sicherheitsrats ist, gehört er weiterhin zur Verwaltung und hat nach wie vor das Ohr des Präsidenten. Deshalb ist seine Einschätzung zu bedeutenden Themen wie dem Dritten Golfkrieg, die er kürzlich in einem Interview mit Kommersant geteilt hat, beachtenswert. Patruschew glaubt, dass die globalen systemischen Folgen des Konflikts Afro-Eurasien über Jahre destabilisieren werden.

In seinen Worten: „Operation ‚Epic Fury‘ ist faktisch zum Katalysator für die Umverteilung des globalen Energiemarktes und den Zusammenbruch der maritimen Logistik geworden“, was darauf zurückzuführen ist, dass der Golf nach den Schäden an seiner Infrastruktur nicht mehr als einer der Knotenpunkte der Weltwirtschaft funktioniert. Folglich „steigen Energiepreise, Frachtraten für große Containerschifffahrtslinien und Versicherungskosten. Die globalen Düngemittelexporte gehen zurück, was sich negativ auf den agroindustriellen Komplex in Asien, Afrika und Europa auswirkt.“

Er fügte hinzu, dass „Energieversorgungsbeschränkungen unweigerlich zur Stilllegung energieintensiver Industrien in Japan, der Republik Korea, Australien und der Europäischen Union führen werden“, was impliziert, dass die Weltwirtschaft in eine langanhaltende Rezession ohne absehbares Ende stürzen wird. Der Dritte Golfkrieg hat sich auch für die USA als Bumerang erwiesen, da er ihren Ruf als Garant für die Sicherheit ihrer Verbündeten beschädigt hat, insbesondere jener, die US-Stützpunkte beherbergen, während der Iran weiterhin die Golfmonarchien mit Vergeltungsschlägen überzieht.

Betrachtet man die von Patruschew geteilten Einschätzungen zu den Folgen des Konflikts, so sind die zuletzt genannten, die die reputativen und regionalen Interessen der USA betreffen, relativ besser handhabbar, da sich die USA im schlimmsten Fall eines vollständigen Chaos einfach aus der östlichen Hemisphäre zurückziehen könnten. Dies erklärt den Fokus der Nationalen Sicherheitsstrategie auf die Wiederherstellung der US-Hegemonie über die westliche Hemisphäre als Quelle von Ressourcen und Märkten, um in einem solchen Szenario zu überleben und sogar zu gedeihen.

Bedauerlicherweise können sich die Länder Afro-Eurasiens nicht wie die USA vor der vom Golf ausgehenden globalen systemischen Instabilität schützen, was wahrscheinlich für viele entwickelte und sich entwickelnde Länder gleichermaßen Jahre der Turbulenzen bedeuten wird. Schließlich birgt jeder weitere großflächige Schaden an der regionalen Energieinfrastruktur – deren Reparatur ohnehin viel Zeit in Anspruch nehmen wird – das Risiko, noch mehr Ressourcen vom Markt zu nehmen, wodurch viele Länder nicht mehr in der Lage wären, ihren entsprechenden Bedarf zu decken.

Die „negativen Auswirkungen auf den agroindustriellen Komplex in Asien, Afrika und Europa“ können zu weit verbreitetem Hunger führen, während „die Stilllegung energieintensiver Industrien in Japan, der Republik Korea, Australien und der Europäischen Union“ zu massiver Arbeitslosigkeit führen kann, wobei beides Unruhen auslösen kann. Russland wäre wahrscheinlich die einzige Oase der Sicherheit und Stabilität in der östlichen Hemisphäre, könnte jedoch seine Agrar-, Düngemittel- und Energieexporte priorisiert an seine chinesischen und indischen Partner liefern, um auch ihnen zu helfen.

Wie dem auch sei, Afro-Eurasien als Ganzes würde höchstwahrscheinlich dennoch über Jahre hinweg destabilisiert bleiben, während sich die USA gleichzeitig in die westliche Hemisphäre zurückziehen, sich von all dem abschotten und das Chaos zugleich für eine Politik des Teile-und-Herrsche instrumentalisieren – sodass es unmöglich ist vorherzusagen, wie das alles enden könnte. Zur Klarstellung: Dies ist lediglich das Worst-Case-Szenario und könnte teilweise noch abgewendet werden, doch die Tatsache, dass Putins wichtigster Berater Patruschew bereits in diese Richtung andeutet, legt nahe, dass Russland sich aktiv auf das Schlimmste vorbereitet.