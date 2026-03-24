Der Iran-Krieg zementiert die Zerstörung unserer Freiheit

Jacob G. Hornberger

Während Rechte, Staatsgläubige und Interventionisten die tödliche, zerstörerische, illegale und verfassungswidrige israelisch-amerikanische Intervention gegen den Iran feiern, ist es wichtig zu erkennen, was sie – wenn auch unbewusst – ebenfalls feiern: die Verfestigung der Zerstörung unserer eigenen Freiheit als Amerikaner durch unsere eigene Regierung. Denn ihre Intervention gegen den Iran erzeugt die erneute Bedrohung durch terroristische Vergeltungsschläge, sowohl im Inland als auch im Ausland. Diese Bedrohung, so US-Beamte, erfordere eine Stärkung des gesamten Apparats zur Terrorismusbekämpfung, der die Zerstörung unserer Freiheit nach den Anschlägen vom 11. September beschleunigt habe.

Mit anderen Worten: Sie müssen uns weiterhin vor genau den Gefahren „schützen“, die ihr Interventionismus selbst hervorbringt. Und das bedeutet natürlich mehr Tyrannei im eigenen Land auf unbestimmte Zeit.

So arbeitet ausländischer Interventionismus Hand in Hand mit dem nationalen Sicherheitsapparat der USA, um die Kontrolle des Bundes über die amerikanische Bevölkerung zu festigen. Indem sie mit terroristischen Vergeltungsaktionen und ausländischem Interventionismus drohen, rechtfertigen sie die Fortsetzung und Ausweitung dieser beiden bösartigen Auswüchse des amerikanischen Staatswesens – des nationalen Sicherheitsstaates und des ausländischen Interventionismus – indem sie uns weismachen wollen, sie würden uns lediglich „schützen“ – vor den Gefahren, die diese beiden Auswüchse immer wieder verursachen.

Wir Libertären dürfen niemals zulassen, dass sie ihre Kriege im Ausland nutzen, um von dem eigentlichen Problem abzulenken, vor dem wir stehen: der US-Regierung und insbesondere ihren freiheitszerstörenden Apparaten, Programmen und Strategien, allen voran dem nationalen Sicherheitsstaatsapparat und der Politik des ausländischen Interventionismus.

Wie ich bereits sagte: Iran ist nicht unser Feind, ungeachtet der Tatsache, dass das US-Regime Iran zu seinem Feind erklärt hat. Iran hat unsere Freiheit niemals zerstört. Es ist die US-Regierung, die unsere Freiheit mit ihrem nationalen Sicherheitsstaat, ihrer interventionistischen Außenpolitik, dem Drogenkrieg, dem Überwachungsstaat im Einwanderungssektor, dem Sozialstaat, der Einkommensteuer und der Steuerbehörde (IRS), Zöllen, Sanktionen, Embargos, der Federal Reserve und dem Papiergeldsystem, Wirtschaftsregulierungen und vielem mehr zerstört hat.

Wir erleben bereits terroristische Vergeltungsakte auf amerikanischem Boden als Reaktion auf das Vorgehen der israelischen und amerikanischen Regime gegen das iranische Volk. Das bedeutet zwangsläufig, dass das Ministerium für Innere Sicherheit (ein Name, der an die faschistische Militärgesellschaft im Film „Starship Troopers“ erinnert) gestärkt werden muss. Mehr Wachsamkeit. Mehr Überwachung. Mehr Kontrolle. Mehr Leibesvisitationen an Flughäfen. Kurz gesagt: mehr Tyrannei für die Amerikaner.

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Der Schritt hin zu mehr Tyrannei ist ein Schritt weg von der Freiheit. Mehr Freiheit – echte Freiheit – erfordert die Abschaffung des Ministeriums für Innere Sicherheit und ein Ende des freiheitszerstörenden „Kriegs gegen den Terror“.

Der Krieg gegen den Iran zeigt deutlich, warum wir uns in Amerika niemals auf Konservative verlassen können, wenn es um die Wiederherstellung unserer Freiheit geht. Sie fallen immer wieder auf diese Kriegspropaganda herein, selbst wenn offensichtlich ist, dass sie nur dazu dient, von unbequemen Wahrheiten abzulenken, wie etwa der sehr realen Möglichkeit von Jeffrey Epsteins Verbindungen zum israelischen Mossad und zur CIA. Dabei fallen Rechte auf jede fadenscheinige Rechtfertigung für einen neuen Krieg herein, die US-Beamte immer wieder vorbringen, einschließlich der Behauptung, das angegriffene ausländische Regime stehe kurz davor, Massenvernichtungswaffen auf amerikanische Städte loszulassen.

Natürlich haben wir dasselbe Phänomen im Vorfeld des US-Einmarsches in den Irak beobachtet. Saddam Hussein, so hieß es, würde im Begriff sein, „Pilzwolken“ über amerikanischen Städten abzufeuern. US-Außenminister General Colin Powell hatte sogar Diagramme, um dies zu beweisen.

Es war alles eine Lüge, nicht anders als die anderen Lügen, mit denen diese Leute ihre unaufhörlichen, freiheitszerstörenden Interventionen rechtfertigen. (Mir kommt die Lüge im Golf von Tonkin in den Sinn, die dazu führte, dass 58.000 Männer meiner Generation umsonst ihr Leben ließen.)

Und es ist auch heute eine Lüge, dass der Iran uns mit (nicht existierenden) Massenvernichtungswaffen angreifen würde. Es ist lediglich die übliche Panikmache, um die Amerikaner einzuschüchtern und sie dazu zu bringen, die neueste freiheitszerstörende Maßnahme zu unterstützen und jeden zum Schweigen zu bringen, der es wagt, die offiziellen, falschen Darstellungen infrage zu stellen.

Sollte es zu weiteren Vergeltungsterrorakten kommen, müssen wir uns alle auf die übliche Reaktion gefasst machen, während sich die US-Behörden auf die weitere tyrannische Zerstörung unserer Freiheit im eigenen Land vorbereiten. Sie werden behaupten, dass dies alles an „radikalen Islamisten“ liegt, die uns wegen unserer „Freiheit und Werte“ hassen, und nicht daran, dass die Menschen zutiefst wütend über die unnötige Tötung ihrer Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde oder Landsleute im Iran sind.

Um unsere Freiheit im eigenen Land wiederherzustellen, bedarf es einer tiefgreifenden Selbstreflexion des amerikanischen Volkes, die eine Rückbesinnung auf unsere Gründungsprinzipien einer Republik mit begrenzter Regierung und ohne Kriege im Ausland zur Folge hat. Hoffentlich wird die tödliche, zerstörerische, illegale und verfassungswidrige israelisch-amerikanische Intervention gegen das iranische Volk eine solche Selbstreflexion auslösen.