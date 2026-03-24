Auf dem Weg nach Armageddon

Von Philip Giraldi

Pete Hegseth sagt: „Man braucht Geld, um Bösewichte zu erledigen!“

Ich hatte gedacht, die US-Regierung hätte letzte Woche einen neuen Tiefpunkt erreicht, als die Bundeskommission für Bildende Künste eine 24-Karat-Goldmünze zum 250-jährigen Jubiläum genehmigte, auf der Präsident Donald J. Trump mit geballten Fäusten und finsterer Miene an seinem Schreibtisch lehnt – doch das war, bevor Kriegsminister Pete Hegseth von den amerikanischen Steuerzahlern 200 Milliarden Dollar forderte, um den Krieg gegen den Iran fortzusetzen, und dabei sagte „Es kostet Geld, Bösewichte zu töten!“

Zugegebenermaßen war die Genehmigung der Münze ein Selbstläufer, da Trump alle Mitglieder der Kommission ernannt hatte, genau wie damals, als er den Vorstand besetzte, nachdem er beschlossen hatte, das Kennedy Center for the Performing Arts zu zerstören und umzubenennen. Die einzige Sorge während der Diskussion mit Vertretern der US-Münzanstalt galt der Größe der Münze, wobei der Präsident die Kommissionsmitglieder dazu drängte, groß zu denken und Münzen mit einem maximalen Durchmesser von drei Zoll zu wählen. Es wird nun erwartet, dass Finanzminister Scott Bessent, ein weiterer Trump-Getreuer, die Prägung der Münze anordnen wird.

Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht gerade eine etablierte Tradition der amerikanischen Regierung ist, dass ein Präsident eine Münze mit seinem eigenen Porträt prägen lässt. Tatsächlich könnten die meisten Amerikaner dies als absolut geschmacklos und sogar als schändlich empfinden – als die Tat eines Größenwahnsinnigen, der aufgrund seiner eigenen Äußerungen und seines sonstigen Verhaltens durchaus als verrückt angesehen werden könnte. Letzte Woche traf sich Trump im Weißen Haus mit der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi, als er auf die Frage eines Journalisten zu seiner Entscheidung, den Iran durch einen Angriff zu „überraschen“, scherzte: „Wer weiß besser über Überraschungen Bescheid als Japan? OK? Warum habt ihr mir nichts von Pearl Harbor erzählt? OK? Stimmt’s?“ Takaichi war sichtlich schockiert.

Anfang der Woche war Trump auch in Bezug auf unangemessene Äußerungen in Höchstform und erklärte, er sei offen für den Einsatz von „Bodentruppen“ gegen den Iran, was den Tod vieler amerikanischer Soldaten bedeuten würde, ohne dass dies den Interessen oder Bedürfnissen der USA in irgendeiner Weise dienlich wäre. Er hat zudem gedroht, die NATO auseinanderzureißen, sollten sich die Mitgliedstaaten nicht hinter die Bemühungen der USA stellen, den Iran zu besiegen und die Straße von Hormus zu öffnen. Er hat diejenigen, die nicht bereit sind zu kämpfen, unvermeidlich als „Feiglinge“ bezeichnet.

Die NATO, die zugegebenermaßen ihre Nützlichkeit überlebt hat, erkennt zu Recht, dass der Iran Trumps und Israels Krieg ist, nicht der Europas. Spanien hat Trump unverblümt gesagt, er solle sich verziehen, und hat die Nutzung seiner NATO-Stützpunkte für US-Militärflugzeuge, die den Krieg unterstützen, blockiert. Schweden hat unterdessen kühn erklärt, Israel MÜSSE isoliert und aus internationalen Institutionen wie der UNO und der EU wegen der eskalierenden Gaza-Krise und der Annexionen im Westjordanland ausgeschlossen werden! Schwedische Politiker verurteilen die Gewalt in den Siedlungen, das Verbot von NGOs und die Blockade von Hilfslieferungen als „katastrophal“ und fordern Sanktionen gegen „extremistische“ israelische Minister sowie Handelssperren. Mehrere andere Nationen haben ebenfalls erklärt, dass sie Netanjahu, sollte er noch am Leben sein, aufgrund des vom Internationalen Strafgerichtshof erlassenen Haftbefehls festnehmen werden, falls er jemals in ihren Ländern auftaucht. Sie haben zudem israelischen Flugzeugen, an Bord derer sich Netanjahu befindet, den Überflug über ihren Luftraum verweigert, was es dem Premierminister erschwert, außerhalb Israels zu reisen. Der französische Drei-Sterne-General Michel Yakovleff, der einst die Fremdenlegion befehligte, verglich den Beitritt zu Trumps und Israels Krieg gegen den Iran gerade mit dem „Kauf billiger Tickets für die Titanic“, nachdem diese bereits den Eisberg gerammt hat.

Und warten Sie ab, denn es kommt noch mehr! Trump droht damit, US-Sendeanstalten die Lizenzen zu entziehen, die über den Angriff auf den Iran berichten und dabei nicht der vom Weißen Haus sowie vom Kriegs- und Außenministerium vorgegebenen Darstellung des Krieges entsprechen. Das Weiße Haus bezeichnet solche Berichterstattung als „Fake News“.

Sollte dies genehmigt werden, würde diese Maßnahme die Meinungsfreiheit der Nachrichtenmedien davon abhängig machen, wer Präsident ist und welche politische Linie er oder sie vertritt – ein möglicherweise fataler Schlag gegen den Ersten Verfassungszusatz. Zudem gibt es Berichte, dass das Justizministerium gegen konservative Kriegsgegner wie Tucker Carlson vorgeht, gegen den angeblich wegen „Tätigkeit als Agent einer ausländischen Macht“ ermittelt werden soll. Ein mit der AIPAC verbundener Kongressabgeordneter fordert, dass gegen ihn wegen Hochverrats ermittelt wird – dem einzigen Verbrechen in der Verfassung der Vereinigten Staaten, das mit der Todesstrafe geahndet wird.

Ebenso ist Joe Kent, ein absolut seriöser und hochdekorierter Direktor des US-amerikanischen Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, der über einen makellosen Lebenslauf verfügt, in den Nachrichten, weil er am Dienstag von seinem Amt zurückgetreten ist. Er nannte dafür zwei Gründe. Erstens erklärte er, dass die Behauptung im Krieg gegen den Iran, der Iran stelle eine „unmittelbare Bedrohung“ für die Vereinigten Staaten dar, eine Lüge sei, und zweitens, dass der Krieg für Israel geführt werde, nicht zur Unterstützung irgendwelcher amerikanischer nationaler oder sicherheitspolitischer Interessen. Kent hatte in jedem Detail Recht, als er beobachtete, wie „hochrangige israelische Beamte und einflussreiche Mitglieder der amerikanischen Medien“ hart an einer Desinformationskampagne arbeiteten, um einen Krieg gegen den Iran herbeizuführen – zum Vorteil von Tel Aviv und Premierminister Benjamin Netanjahu. Und sowohl sie als auch Trump und seine Mitarbeiter haben in Bezug auf den Konflikt beharrlich gelogen und sind sogar so weit gegangen, ihn als „Exkursion“ statt als „Krieg“ zu bezeichnen, um ihn der Öffentlichkeit zu verkaufen. Trump log sogar über den US-Bombenangriff am ersten Kriegstag, bei dem 170 iranische Schulmädchen ums Leben kamen, und behauptete fälschlicherweise, der Iran habe den Angriff durchgeführt.

Der Versuch, Kent zu diskreditieren, läuft auf Hochtouren. Laut Trump: „Ich habe immer gedacht, er sei schwach in Sicherheitsfragen, sehr schwach in Sicherheitsfragen. Nicht sehr gut“, eine lächerliche Behauptung, wenn sie von jemandem wie dem Präsidenten kommt, angesichts seiner eigenen Bilanz. Und das FBI ermittelt Berichten zufolge gegen Kent wegen „Weitergabe geheimer Informationen“, wobei nicht bekannt gegeben wurde, was angeblich durchgesickert ist. Trump hat zudem gezeigt, was für ein vorbildlicher Mensch er ist, indem er den Tod amerikanischer Soldaten als Aufhänger nutzte, um Spenden und andere Unterstützung für seine eigenen politischen Aktionskomitees zu erhalten. Die Nachricht, die am Donnerstag verschickt und von Trumps registriertem PAC „Never Surrender Inc.“ bezahlt wurde, warb für eine neue „National Security Briefing Membership“ und enthielt mehrere Spendenlinks. Die Aufforderung enthielt ein Bild von Trump in seiner albernen Baseballkappe, wie er den vorbeifahrenden Särgen auf der Dover Air Force Base salutiert. Die Würdelosigkeit der Kappe beleidigte viele aktive Militärangehörige sowie Veteranen wie mich!

Und zum Schluss noch eine Nachricht, die sich vielleicht als gute Nachricht herausstellen könnte! Die Berichte über die Missgeschicke des größten Kriegsschiffs der Welt, des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford, kursieren seit einigen Wochen, angefangen mit einer Fehlfunktion der Toiletten an Bord, die Reparaturen und Wartungsarbeiten erforderte. Einem Bericht zufolge könnte dies auf eine absichtliche Verstopfung der Rohrleitungen durch Besatzungsmitglieder zurückzuführen sein, die Kleidung und andere „unverdauliche“ Gegenstände in die Rohre spülten oder anderweitig hineinstopften. Es wurde auch von einem großen, 30-stündigen Brand in der Wäscherei des Schiffes berichtet, der eine Rückkehr nach Kreta für umfangreiche Reparaturen erforderlich machte. Die Ford hat nun das mit dem Iran verbundene Einsatzgebiet verlassen.

Und es gibt weitere Berichte über interne Meinungsverschiedenheiten, die an Orten wie Facebook auftauchen, obwohl die Informationen nicht verifiziert werden können. Sie beziehen sich auf Matrosen, die Befehle verweigern, und sogar auf Offiziere, die in Frage stellen, dass Schiffe ohne die entsprechenden verfassungsrechtlichen und kriegsrechtlichen Befugnisse für solche Aktionen in Kampfpositionen gegen den Iran gebracht werden. Einem Bericht zufolge haben sich sowohl Soldaten als auch Matrosen daran gewöhnt, ihren Offizieren nicht mit einem „Ja, Sir!“ zu antworten, sondern mit „Epstein!“ In einigen Kreisen wird behauptet, dass ein bedeutender Teil der Marine „schwierig“ sei, was unter anderem einen Wutanfall des obersten Wehrdienstverweigerers Donald J. Trump darüber auslöste, dass Militärangehörige sich weigern, Befehle zu befolgen.

Wenn die Berichte wahr sind, sollten sie von uns allen unterstützt werden, die genug von Israel, Trump und dem Krieg haben, der vielleicht früher als man denkt in einen Atomkrieg münden könnte, insbesondere wenn Israel schwere Verluste erleidet und verzweifelt.

Eine weitere Sache, über die Herr Trump, das selbsternannte Genie, vielleicht nachdenken sollte, ist die Möglichkeit, dass Israel sehr verärgert sein wird, falls die USA beschließen, ihre Verluste zu begrenzen und sich aus dem Krieg gegen den Iran zurückzuziehen. Netanjahu könnte einen False-Flag-Anschlag inszenieren – so wie es beim 11. September tatsächlich der Fall gewesen sein könnte –, um eine große Anzahl von im Nahen Osten stationierten Amerikanern zu töten und die Schuld dem Iran zuzuschieben, um Trump zu motivieren, weiterzumachen. Diese Möglichkeit basiert lediglich auf einem Verdacht, den ich hege, da Trump angesichts des Krieges zunehmend nervös wird, und schließlich hatte Israel historisch gesehen kein Problem damit, Amerikaner zu töten, wenn es nötig war. Oder irgendjemanden sonst.