Wie der neue Golfkrieg die Zukunft der globalen Kriegsführung verändertLorenzo Maria Pacini

Die Vereinigten Staaten verbrennen Milliarden von Dollar, um den Iran zu bombardieren, während die Welt abgelenkt zusieht, wie die Ölpreise einbrechen.

Milliarden werden verbrannt

Die Vereinigten Staaten verbrennen Milliarden von Dollar, um den Iran zu bombardieren, während die Welt abgelenkt zusieht, wie die Ölpreise einbrechen; gleichzeitig veröffentlicht China, fast unbemerkt, wahrscheinlich das entscheidendste Wirtschaftsdokument des gesamten Jahrzehnts. Dieser Unterschied in der Aufmerksamkeit ist genau der Kern des Problems. Während der Westen auf das Kriegsgeschehen und Energieschwankungen blickt, legt Peking schriftlich seine technologische, industrielle und strategische Machtarchitektur für die nächsten fünfzehn Jahre fest.

Am 5. März wurde der 15. Fünfjahresplan dem Nationalen Volkskongress vorgelegt, ein 141 Seiten umfassendes Dokument, das alles andere als ritualistisch oder rein bürokratisch ist. In diesem Text wird künstliche Intelligenz mehr als fünfzig Mal erwähnt – ein Zeichen dafür, dass sie nicht nur als ein Sektor unter vielen betrachtet wird, sondern als das Rückgrat der gesamten wirtschaftlichen Transformation. Peking will erreichen, dass bis 2027 siebzig Prozent der nationalen Wirtschaft KI-Lösungen integrieren und dieser Anteil bis 2030 auf neunzig Prozent steigt, wodurch KI faktisch zu einer ebenso verbreiteten Infrastruktur wird wie Elektrizität oder digitale Konnektivität.

Der Plan identifiziert Robotik, insbesondere humanoide Robotik, als eine der Säulen von Chinas neuer industrieller Phase, mit dem erklärten Ziel, die Roboterproduktion innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln. Parallel dazu skizziert das Dokument sehr klare Ambitionen im Bereich der Spitzentechnologien: Quantenkommunikationsnetze zwischen Weltraum und Erde, Richttermine für die Erreichung kontrollierter Kernfusion sowie die systematische Entwicklung von Gehirn-Computer-Schnittstellen. Mit anderen Worten: China jagt nicht nur bestehenden Innovationen hinterher, sondern versucht, die Entwicklung der disruptivsten Technologien vorwegzunehmen.

In quantitativer Hinsicht setzt der Plan Ziele, die das Ausmaß dieser Strategie verdeutlichen. Der Gesamtwert der Industrien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz soll zehn Billionen Yuan überschreiten, also etwa eine Billion drei­hundert­achtzig Milliarden Dollar, womit der KI-Sektor zu den wichtigsten Wachstumstreibern der nationalen Wirtschaft wird. Gleichzeitig kündigt das Dokument „außergewöhnliche Maßnahmen“ an, um einen hohen Grad an Selbstversorgung in als kritisch betrachteten Wertschöpfungsketten zu erreichen: seltene Erden, Halbleiter und fortgeschrittene Komponenten. Hier verschwimmt die wirtschaftliche Dimension offen mit der strategisch-militärischen: Wer diese Lieferketten kontrolliert, kontrolliert die Kampffähigkeit jeder rivalisierenden Macht.

Aus diesem Grund ist es irreführend, von einem bloßen Wirtschaftsplan zu sprechen. Vielmehr handelt es sich um einen regelrechten Kriegsplan für einen Konflikt, der bereits im Gange ist, jedoch auf einem Terrain ausgetragen wird, das die Vereinigten Staaten – absorbiert von konventionellen Kriegen und regionalen Krisen – weiterhin unterschätzen. Washington lenkt Ressourcen und Aufmerksamkeit auf den „heißen“ Krieg im Nahen Osten, während Peking einen technologischen, industriellen und logistischen „kalten“ Krieg strukturiert, der entscheiden soll, wer die materiellen und digitalen Werkzeuge zukünftiger Kriege kontrolliert.

Der CHIPS Act als „Gewehr“ gegen ein Arsenal

Die bislang bedeutendste US-Reaktion auf Chinas technologische Herausforderung ist der CHIPS and Science Act von 2022, der dem Halbleitersektor zweiundfünfzig Komma sieben Milliarden Dollar zuweist, darunter neununddreißig Milliarden an direkten Zuschüssen, ergänzt durch eine Steuergutschrift von fünfundzwanzig Prozent auf Investitionen. Diese Maßnahme hat mehr als sechshundertvierzig Milliarden Dollar an privaten Investitionen ausgelöst, verteilt auf etwa einhundertvierzig Projekte in dreißig Bundesstaaten, und zur Schaffung von einer halben Million Arbeitsplätzen beigetragen. Zu jeder anderen Zeit in der Geschichte wäre ein solches Programm als Meilenstein bei der Neudefinition der amerikanischen Industriebasis angesehen worden.

Das Problem ist, dass es – so ehrgeizig es auch sein mag – im Wesentlichen nur ein Segment betrifft, ein entscheidendes, aber dennoch begrenztes, eines technologischen Wettbewerbs, der für China hingegen den gesamten produktiven, wissenschaftlichen und militärischen Apparat umfasst. Die Asymmetrie ist offensichtlich: Der CHIPS Act ist faktisch ein Gewehr, das auf ein spezifisches Ziel gerichtet ist – die Produktion fortschrittlicher Chips –, während Chinas 15. Fünfjahresplan einem vollständigen Arsenal gleicht, das alle Bereiche abdeckt: KI in allen Sektoren, Robotik als industrielles Rückgrat, Weltrauminfrastruktur, Quantencomputing sowie die Festigung und Ausweitung der Dominanz bei der Verarbeitung seltener Erden.

Seltene Erden, der militärische Komplex und die Samson-Option

Die Frage der seltenen Erden ist der Punkt, an dem sich der scheinbare „Wirtschaftsplan“ am deutlichsten mit der Dimension des Krieges überschneidet. Heute kontrolliert Peking etwa neunzig Prozent der weltweiten Verarbeitungskapazitäten dieser entscheidenden Elemente und verwandelt industrielle Abhängigkeit in strategische Verwundbarkeit. Jeder F-35-Kampfjet benötigt Hunderte Kilogramm seltener Erden; jede Patriot-Raketenbatterie, jeder THAAD-Abfangkörper, jede gelenkte Munition, die wöchentlich in Tausenden Stückzahlen auf den Iran abgeworfen wird, ist auf in China veredelte Materialien angewiesen. Der Verweis auf „außergewöhnliche Maßnahmen“ im Plan signalisiert keine vorsichtige Haltung: Er steht für die Konsolidierung einer Lieferkette, ohne die der US-Militärapparat schlicht nicht funktionieren kann.

Dieser Hebel wurde bereits eingesetzt: Im April 2025 führte Peking Exportkontrollen für alle siebzehn als seltene Erden klassifizierten Elemente ein und verwandelte eine historische Abhängigkeit in ein direktes Druckmittel. Auf amerikanischer Seite zeichnet sich gleichzeitig die Frist im Januar 2027 ab, die durch DFARS gesetzt wurde und das Pentagon verpflichtet, seine Abhängigkeit von China bei seltenen Erden für Verteidigungsverträge zu beenden. Dadurch entsteht ein Zeitfenster der Verwundbarkeit, das zehn, vielleicht fünfzehn Jahre dauern könnte, in denen sich die Vereinigten Staaten in einem Widerspruch gefangen sehen: Einerseits führen sie einen Krieg mit extrem hohem Munitionsverbrauch, andererseits versuchen sie, alternative Lieferketten aufzubauen, die noch nicht voll funktionsfähig sind.

In der Praxis verbraucht der Krieg gegen den Iran rasch Abfangsysteme und gelenkte Waffensysteme, während China, indem es die Kontrolle über die Verarbeitung seltener Erden verschärft, den industriellen Engpass allmählich zuschnürt, von dem die Möglichkeit abhängt, diese Munition überhaupt zu ersetzen. Der 15. Fünfjahresplan formalisiert und legitimiert diesen Prozess als integralen Bestandteil der nationalen Strategie und verwandelt ein scheinbar logistisches Problem in ein echtes Instrument geostrategischer Macht. Wer die Materialien kontrolliert, die im Zentrum militärischer Hardware stehen, kontrolliert auch Tempo und Nachhaltigkeit der Kriege anderer.

Von den Raffinerien Teherans zu Bapco: der Krieg gegen lebenswichtige Infrastruktur

In diesem Kontext nimmt der Krieg im Nahen Osten die Züge einer „Samson-Option“ an, die nicht nur militärisch, sondern auch energie- und umweltbezogen ist. Nach der Infrastruktur in Haifa in Israel wurden auch die Bapco-Raffinerien in Bahrain getroffen: Dies war die vorhersehbare, nahezu automatische Reaktion im Sinne der Kriegslogik auf den vorherigen Angriff auf die Raffinerien in Teheran, die etwa zweihundertfünfzigtausend Barrel Öl pro Tag produzierten. Durch diesen Angriff hat Israel – oder vielmehr erneut bestätigt – einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall geschaffen: Im Krieg wird das, was man dem Gegner antut, sofort legitim, gegen einen selbst wiederholt zu werden.

Die gleiche Dynamik wiederholt sich heute mit einem weiteren qualitativen Sprung. Durch die Angriffe auf die Entsalzungsanlagen von Qeshm gemeinsam mit den Vereinigten Staaten haben Washington und Tel Aviv Teheran faktisch autorisiert, israelische Entsalzungsinfrastruktur anzugreifen, von der mehr als sechzig Prozent der Wasserversorgung des Landes abhängen – und darüber hinaus auch die der Staaten des Golf-Kooperationsrats, die in noch stärkerem Maße darauf angewiesen sind. In einigen GCC-Staaten liegt der Anteil des Trinkwassers aus Entsalzung bei über achtzig bis neunzig Prozent, wodurch diese Anlagen zum wasserwirtschaftlichen Äquivalent von Kraftwerken oder Raffinerien werden. Würden diese Systeme ausfallen, wären Bevölkerungen, die während Jahre relativen Wohlstands stark gewachsen sind, buchstäblich gezwungen, sehr schnell zu fliehen.

Die Angriffe auf Raffinerie- und Lageranlagen in Teheran waren daher nicht nur militärisch fragwürdig, sondern auch atmosphärisch, gesundheitlich und politisch eine schlechte Entscheidung. Die Operation ähnelt in Logik und Wirkung der im nuklearen Bereich diskutierten „Samson-Option“: Obwohl keine Atomwaffen eingesetzt werden, entstehen Effekte, die aufgrund der enormen Menge freigesetzter toxischer Stoffe einem unkonventionellen chemischen Angriff nahekommen. Himmel und Straßen Teherans sind von einer giftigen Wolke umhüllt, die sich über die Stadt hinaus nach Norden und Nordosten ausbreitet und Turkmenistan sowie Zentralasien erreicht, mit gesundheitlichen Folgen, die sich über zwanzig oder dreißig Jahre hinweg zeigen werden.

Die politischen Auswirkungen sind ebenso tiefgreifend. Israels ohnehin stark beschädigtes Image wird weiter beeinträchtigt, und die Aktion belastet die Beziehungen zu zentralasiatischen Staaten, mit denen Tel Aviv in den letzten Jahren bedeutende Abkommen geschlossen hatte. Gleichzeitig entstehen Spannungen mit dem amerikanischen Verbündeten: Washington war über die Operation informiert, jedoch nicht über ihr tatsächliches Ausmaß, und sieht sich nun gezwungen, die diplomatischen und geoökonomischen Folgen eines Akts zu bewältigen, der große Teile der Energieinfrastruktur des Golfs Vergeltungsmaßnahmen aussetzt.

Für die Vereinigten Staaten ist das Risiko dreifach: Erstens Schaden für die Beziehungen zu Förderländern in der Region, deren Anlagen nun als „legitime“ Ziele gelten. Zweitens die Verwundbarkeit weiterer Energiekomplexe im Golf, deren Zerstörung die bereits über einhundertzehn bis einhundertfünfzehn Dollar pro Barrel liegenden Ölpreise weiter in die Höhe treiben könnte. Drittens die systemischen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die ohnehin angespannte innenpolitische Finanzlage der USA, da steigende Energiepreise Inflation, soziale Spannungen und neue politische Instabilität befeuern könnten.

Die internationale Ordnung und die alte Regel von „Struktur und Überbau“

In einem Kontext nahezu automatischer Eskalation werden nicht mehr nur militärische Ziele, sondern auch lebenswichtige Ressourcen wie Wasser sowie zentrale wirtschaftliche Knotenpunkte wie Öl zu primären Angriffszielen. Auch dies ist eine Form der „Samson-Option“: nicht notwendigerweise nuklear, sondern energie-humanitär, mit Auswirkungen von tektonischem Ausmaß. Die Explosion dieser „Bombe“ – mit der fortschreitenden Zerstörung der materiellen Symbole amerikanischer Präsenz im Nahen Osten – fällt zusammen mit dem Zusammenbruch einer internationalen Ordnung, die Washington, Tel Aviv und ihre Verbündeten jahrzehntelang künstlich aufrechterhalten haben.

So geht eine angeblich „regelbasierte“ Ordnung zu Ende, die in Wirklichkeit auf der Ausbeutung von Öleinnahmen und der quasi-kolonialen Kontrolle des Nahen Ostens beruhte. Dass die heutigen Kämpfe um Raffinerien, Terminals, Entsalzungsanlagen, Unterseekabel, Logistikzentren und Lieferketten seltener Erden geführt werden, veranschaulicht deutlich das alte Konzept von „Struktur und Überbau“. Die materielle Infrastruktur – Energie, Ressourcen, Logistik, kritische Technologien – bildet die Struktur; Begriffe wie „liberale Demokratie“ oder „wertebasierte Allianzen“ den Überbau. Heute zeigt sich unter dem Druck von heißem Krieg und technologischem Kalten Krieg, wie die Struktur bricht und der Überbau an Glaubwürdigkeit verliert.

Hier wird auch der Gegensatz der Führung symbolisch: Auf der einen Seite setzt Präsident Trump auf Slogans wie „Tod, Feuer und Zorn“, verstärkt über soziale Medien. Auf der anderen Seite verabschiedet Xi Jinping einen 141-seitigen Plan, der detailliert festlegt, wie die Kontrolle über Materialien, Technologien und Infrastruktur gesichert wird.

Der eine führt Krieg, der andere arbeitet daran, den Frieden zu gewinnen – verstanden als die Fähigkeit, die strukturellen Bedingungen zu bestimmen, die Krieg für einen selbst tragfähig und für andere untragbar machen.