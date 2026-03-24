In Australien werden angesichts der akuten Treibstoffkrise nun „Covid-ähnliche” Protokolle gefordert, während in geparkten Autos das Benzin gestohlen wird

Chris Minns ist der Premierminister von New South Wales fordert „Covid-ähnliche“ Maßnahmen, während die Treibstoffkrise explodiert

Ein wichtiger Ministerpräsident eines Bundesstaates warnt, dass die Staaten nicht allein handeln können, während Hunderte Tankstellen trockenlaufen und die Sorge wächst, was als Nächstes für australische Autofahrer kommt.

Der Premier von New South Wales, Chris Minns, hat „Covid-ähnliche“ Maßnahmen gefordert, um die eskalierende Treibstoffkrise zu bewältigen, und damit die Möglichkeit landesweiter Regeln für Treibstoffrationierung und Homeoffice ins Spiel gebracht.

Unterdessen in Australien „Kriminelle haben damit begonnen, Benzin aus auf der Straße geparkten Autos abzuzapfen.“ „164 Tankstellen im ganzen Bundesstaat ohne Diesel“ Es sieht so aus, als ob Australien als erstes westlich geprägtes Land aufgrund des Nahostkonflikts vollständig ins Chaos abgleiten wird, mit Treibstoffknappheit, Rationierung und der unvermeidlichen Zunahme der Kriminalität auf den Straßen. Leider ist dies erst der Anfang.

🚨🇦🇺 Meanwhile in Australia



“Criminals have started siphoning petrol out of cars parked on the streets”



“164 petrol stations across the State without diesel”



It looks like Australia will be the first Westernised country to descend fully into chaos – due to the Middle East… pic.twitter.com/gjMrCgijmY — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) March 24, 2026

Trotz der Aussage des Premierministers, dass solche Maßnahmen Sache der Bundesstaaten seien, widersprach NSW und warnte, dass die Situation eine national koordinierte Antwort erfordere.

Herr Minns sagte dem Parlament von NSW, dass es um ein Prinzip gehe, „das wir für wichtig halten“.

„Wir werden dies mit der Bundesregierung und den anderen Bundesstaaten vorantreiben, und zwar dass, wenn Maßnahmen zur Nachfragesteuerung erforderlich sind – das könnte Rationierung sein, das könnte Homeoffice sein, es könnten andere Programme oder Maßnahmen sein, die wir auf dem Markt einführen können –, es ein national einheitlicher Ansatz sein sollte“, sagte Herr Minns.

„Wir brauchen einen national einheitlichen Ansatz, wenn und falls der Zeitpunkt kommt, an dem wir diese Nachfragesteuerung einführen müssen – ein klares Signal dafür, was kommen könnte.“

Der Premier von NSW warnte, er wolle „keine Situation sehen, in der Bundesstaaten ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen und möglicherweise unterschiedliche Antworten in Bezug auf Rationierung, Homeoffice und andere Fragen finden“.

Energieminister Chris Bowen gab am Dienstag im Parlament ein aktuelles Update zur wachsenden Zahl von Tankstellen, die keinen Treibstoff mehr haben.

„In NSW gibt es 164 ohne Diesel, 290 ohne mindestens eine Kraftstoffart“, sagte Herr Bowen.

„In Queensland liegt die Zahl bei 55 ohne Diesel. Bei 35 fehlt bleifreies Benzin. Das bei insgesamt 1800 Tankstellen.

„In Victoria sind bei 162 von 1627 Tankstellen eine oder mehrere Kraftstoffsorten nicht verfügbar.

„In Südaustralien sind bei 700 Tankstellen eine oder mehrere Sorten nicht verfügbar.

„In Westaustralien sind es nach meinen Informationen sechs von 771.

„In Tasmanien gibt es eine ohne Diesel und sechs ohne bleifreies Benzin bei insgesamt 250 Tankstellen.

„Im Northern Territory gibt es keine Engpässe infolge der Treibstoffversorgung, jedoch Probleme durch Überschwemmungen und eingeschränkten Straßenzugang.“

Weitere Anpassungen zur Erhöhung der Dieselversorgung

Die Regierung Albanese hat nun eine vorübergehende Anpassung der Dieselstandards angekündigt, um das Angebot zu erhöhen.

Die neue Maßnahme senkt den Flammpunkt von Diesel von 61,5 °C auf 60,5 °C, wodurch Raffinerien und internationale Lieferanten mehr Treibstoff in den heimischen Markt liefern können.

„Änderungen am Flammpunkt haben keinen Einfluss auf Motoren oder Emissionen“, sagte Herr Bowen in einer Erklärung.

„Australien hat aufgrund unseres heißeren Klimas typischerweise einen etwas höheren Flammpunkt, aber als dieser zuletzt im Jahr 2020 gesenkt wurde, sahen wir keine negativen Auswirkungen auf Motoren oder Emissionen.“

Die National Transport Commission und das Fuel Standards Consultative Committee, zu dem der Truck Industry Council, die Federal Chamber of Automotive Industries und die Australian Automobile Association gehören, haben diese Änderung unterstützt.

Benzinpreise steigen

Während die Treibstoffpreise in ganz Australien stark ansteigen und an einigen Tankstellen in Sydney und Melbourne fast 3 Dollar pro Liter erreichen, gibt es Befürchtungen, dass der Preis auf 4 Dollar steigen könnte.

Nach den neuesten Zahlen des Australian Institute of Petroleum vom Montag stieg der nationale durchschnittliche Benzinpreis in der vergangenen Woche um 18,5 Cent auf 238,0 Cent pro Liter.

Der nationale wöchentliche Durchschnittspreis für Benzin in den Regionen stieg um 22,0 Cent auf 239,6 Cent pro Liter.

Der nationale durchschnittliche Dieselpreis stieg in der vergangenen Woche um 36,8 Cent auf 282,4 Cent pro Liter.

Dieselfahrer tragen die Hauptlast des Anstiegs, wobei die Preise nach einem Anstieg von 36,8 Cent auf 282,4 Cent pro Liter steigen.

Ein 50-Liter-Tank kostet jetzt mehr als 141 Dollar – ein Anstieg von etwa 18 Dollar innerhalb einer einzigen Woche.

Für Handwerker und Fahrer in ländlichen Gebieten mit größeren Tanks kann der zusätzliche Kostenanstieg bis zu 30 Dollar betragen und die Belastung für Haushaltsbudgets und kleine Unternehmen weiter erhöhen.

Mit einem durchschnittlichen Benzinpreis von 238,0 Cent pro Liter kostet das Befüllen eines typischen 50-Liter-Tanks etwa 119 Dollar – rund 9 Dollar mehr als noch vor einer Woche nach dem Anstieg um 18,5 Cent.

Für Fahrer größerer Fahrzeuge kann dieser wöchentliche Anstieg die zusätzlichen Kosten leicht auf etwa 13 Dollar treiben.

Autofahrer in ländlichen Regionen sind etwas stärker betroffen, mit Preisen von 239,6 Cent pro Liter. Das bringt eine Standardfüllung auf knapp unter 120 Dollar, wobei der wöchentliche Anstieg etwa 10 Dollar pro Tank ausmacht.

Die Regierung Albanese hat erklärt, dass sie nicht ausschließen kann, dass die Preise für Benzin und Diesel 4 Dollar pro Liter erreichen.

Die Kosten für Treibstoff sind stark gestiegen, seit die USA und Israel koordinierte Angriffe auf den Iran gestartet haben, die zur Schließung der Straße von Hormus führten, durch die 20 Prozent des weltweiten Öls transportiert werden.

Diesel liegt bei vielen Tankstellen bereits bei oder nahe 3 Dollar pro Liter, während bleifreies Benzin 91 im Durchschnitt etwa 2,45 Dollar kostet.

Regierungsvertreter äußern sich zu zukünftigen Preisrisiken

Auf die Frage, ob die Preise angesichts von Versorgungsbedenken in Zukunft auf 4 Dollar pro Liter steigen könnten, schloss der stellvertretende Außen- und Handelsminister Matt Thistlewaite dies nicht aus.

„Ich kann nicht darüber spekulieren, was mit den Preisen passieren wird, aber offensichtlich hat der Konflikt umso mehr Potenzial, die Versorgung einzuschränken und die Preise in die Höhe zu treiben, je länger er andauert“, sagte er gegenüber Sky News.

„Dieser Konflikt hat Auswirkungen, und je länger er andauert, desto destabilisierender könnte er werden.“