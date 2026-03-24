Geleaktes Memo: die CIA unter Biden sah traditionelle Familienwerte als Zeichen weißen „Extremismus“

Die Trump-Administration hat ein CIA-Dokument aus der Biden-Ära zurückgezogen, in dem behauptet wurde, „traditionelle Mutterschaft“ und „Hausfrauentum“ seien Anzeichen für weißen Extremismus.

Das FBI unter der Leitung der Biden-Administration schockierte die Welt, als ein geleaktes Dokument zeigte, dass der Geheimdienst Katholiken der lateinischen Messe als wahrscheinlich „gewalttätige Extremisten“ eingestuft hatte.

Nun wurde von der Trump-Administration ein weiteres ebenso schockierendes internes CIA-Memo entdeckt, das zeigt, dass die CIA unter Biden gewarnt hatte, „traditionelle Mutterschaft“ und „Hausfrauentum“ seien Anzeichen für weißen Extremismus.

America First Legal (AFL), das auf X einen ausführlichen Thread über das beunruhigende CIA-Memo veröffentlichte, erklärte: „Die Geheimdienstanalyse offenbart die von oben bis unten bestehende Voreingenommenheit in Bidens CIA.“

ENTHÜLLT — Bidens CIA-Krieg gegen die Mutterschaft: Neu veröffentlichte CIA-Dokumente zeigen, dass die Biden-Administration „Mutterschaft“ und „Hausarbeit“ als Indikatoren für „rassisch und ethnisch motivierten gewalttätigen Extremismus weißer Menschen“ (REMVE) identifizierte.

/1🚨EXPOSED — Biden CIA’s War on Motherhood:



Newly released CIA documents reveal the Biden Administration identified “motherhood” and “homemaking” as indicators of “white racially and ethnically motivated violent extremism” (REMVE). pic.twitter.com/DsLGlSiQwY — America First Legal (@America1stLegal) March 19, 2026

„Eine Behörde mit kritischen Geheimdienstaufgaben verwendete ihre Ressourcen darauf, Frauen ins Visier zu nehmen, die Mutterschaft fördern“, bemerkte AFL.

Die Analyse konzentriert sich auf Personen, die „glauben, dass ihre Vorstellung einer idealisierten weißen europäischen ethnischen Identität von Menschen angegriffen wird, die Multikulturalismus und Globalisierung verkörpern und unterstützen.“

Das 11-seitige Dokument aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Frauen treiben die durch weiße, rassisch und ethnisch motivierte gewalttätige extremistische Radikalisierung und Rekrutierung voran“ beginnt mit den Worten: „Wir gehen davon aus, dass weibliche Mitglieder zunehmend zu Schlüsselakteuren der transnationalen Bewegung weißer, rassisch und ethnisch motivierter gewalttätiger Extremisten (REMVE) werden, indem sie verschiedene Rollen übernehmen, um die Ziele der weißen REMVE voranzubringen – einschließlich der REMVE-Sicht auf traditionelle Mutterschaft – und erfolgreich an neuen Rollen in Propaganda und Rekrutierung teilnehmen.“

„Weiße RMVEs und ihre Sympathisanten haben in Online-Beiträgen behauptet, es sei entscheidend, dass weiße Familien so viele biologische Kinder wie möglich haben, um die steigenden Geburtenraten unter nicht-weißen Bevölkerungen auszugleichen; weiße RMVEs behaupten, dieser Anstieg sei eine Verschwörung, die sie als ‚Great Replacement‘ bezeichnet haben, so eine Analyse der Open Source Enterprise“, heißt es in dem Memo.

Bereits auf Seite 2 des Dokuments äußert die CIA die Sorge, dass REMVEs „Mutterschaft und Hausarbeit als wichtigste Verantwortung der Frau loben.“

Die Trump-Administration hat das CIA-Dokument aus der Biden-Ära zurückgezogen.

„US-Geheimdienste existieren, um Amerikaner zu schützen – nicht um sie ins Visier zu nehmen“, erklärte AFL auf X.

„Das ist es, was passiert, wenn woke Ideologie echte, bedrohungsbasierte Geheimdienstarbeit und Analyse ersetzt“, sagte Gene Hamilton, Präsident von America First Legal, gegenüber The Daily Signal.

„Die Biden-Administration war davon besessen, unser Land zu dekonstruieren“, sagte Hamilton. „Mutterschaft war verdächtig. Hausfrauentum war verdächtig. Ganz normale Amerikaner waren verdächtig. Unter der Biden-Administration wurde das alltägliche amerikanische Leben zu einem Bedrohungsprofil gemacht. Wir sollten niemals vergessen, wie tief die Verrottung ging.“

„Ich bin also … kein Ziel, richtig? RICHTIG?“, schrieb Mary Chastain von Legal Insurrection in einem augenzwinkernden Kommentar.

„Ich bin Traditionalistin. Ich glaube ehrlich, dass eine Frau zu Hause bleiben sollte, sobald sie Kinder hat. Und ja, man sollte Kinder haben. Kinder sind wunderbar und ein Segen“, erklärte sie.

„Ja, ich würde das glauben, wenn die Biden-Administration nicht Eltern dämonisiert hätte, die Schulbehörden zur Rechenschaft ziehen wollten, oder Katholiken ausspioniert hätte, die Traditionen pflegen und die lateinische Messe bevorzugen“, sagte Chastain.