Die Heilkraft von Vitamin D: Big Pharma will nicht, dass Sie das lesen

Wir wissen, dass uns die medizinische Institution in Bezug auf Corona belogen hat. Laut dem angesehenen Arzt Paul Marik werden wir auch über die Sonne belogen.

Jeder Mensch auf der Erde sollte Vitamin D zu sich nehmen, sagt Dr. Marik, Autor von 500 von Experten überprüften wissenschaftlichen Studien.

In einem Interview mit Children’s Health Defense erklärte Marik, dass Big Pharma nicht wolle, dass Menschen Vitamin D einnehmen, um gesund zu bleiben. Sie versuchten auch, Menschen davon abzuhalten, Ivermectin gegen Corona zu nehmen.

Wer gesund sei und keine chronischen Krankheiten habe, verdiene weniger Geld, erklärte der Arzt.

Und wer an Vitamin-D-Mangel leide, habe ein höheres Risiko, an Krebs zu erkranken. Laut Marik besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Krebs.

„Wenn man Vitamin D einnimmt, beugt man Krebs vor“, sagt er. „Ist das nicht großartig?“

Vitamin D ist wohl das wichtigste Vitamin für Ihre Gesundheit. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass die Kombination mit Magnesium, Zink und Vitamin K2 notwendig ist. In diesem Thread werde ich erklären, warum.

