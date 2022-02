Die herrschenden Eliten und die von ihnen kontrollierten Regierungen haben eindeutig bewiesen, dass sie gegen uns, das Volk, sind

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Was werden wir dagegen tun?

Wir werden von unseren Feinden beherrscht, die beabsichtigen, uns unsere bürgerliche Freiheit zu nehmen, die Wahrheit durch ihre selbstsüchtige Propaganda zu ersetzen und uns mit gefährlichen Impfstoffen zu töten und zu schädigen.

Die gesamten westlichen Medien sind eine Lügenmaschine, die die winzige globale Elite deckt und ihre Interessen fördert.

Wir können keiner Regierung, keiner Gesundheitsbehörde oder den Medien trauen.

Die unabhängigen Wissenschaftler und Journalisten, die die Wahrheit sagen, werden verleumdet, dämonisiert, der Desinformation beschuldigt, zensiert, gefeuert und als Terroristen bezeichnet.

Es ist erwiesen, dass die mRNA-Impfstoffe nicht vor Covid schützen, sondern schwere Gesundheitsschäden und Tod verursachen. Dennoch drängen die Behörden weiterhin auf die Impfung, während sie die Anwendung bekannter Heilmittel gegen Covid, wie monoklonale Antikörper, Ivermectin und HCQ, verhindern.

Die „Covid-Pandemie“ ist eine Inszenierung, die durch die Verwendung eines PCR-Tests hervorgerufen wird, der einen hohen Prozentsatz an falsch-positiven Ergebnissen liefert, wodurch die Zahl der gemeldeten Fälle stark übertrieben wird, und durch die Meldung fast aller Todesfälle aufgrund jeder Ursache als „Covid-Todesfälle“. Tatsache ist, dass es sich bei den meisten Menschen, die an Covid starben, um Menschen mit Komorbiditäten handelte, d. h. um Menschen, die bereits an einer schweren Krankheit litten und die nicht gegen Covid behandelt oder mit unwirksamen Methoden behandelt wurden.

Was wir erleben, ist ein vorsätzlicher ärztlicher Kunstfehler, der durch Massenimpfungen verschlimmert wird und Varianten hervorruft, die die „Pandemie“ am Laufen halten.

Überall haben die Behörden gezeigt, dass ihnen der Wille des Volkes, der in Massenprotesten zum Ausdruck kommt, völlig gleichgültig ist. Die Canadian Broadcasting Corporation hat den massiven Protest der Trucker absurderweise auf „russische Agenten“ geschoben.

Die Regierungen und medizinischen Einrichtungen reagieren überhaupt nicht auf die Menschen. Das ist Tyrannei. Sie muss gestürzt werden.