Riesiger Konvoi von Truckern und Farmern blockiert die Grenze zwischen den USA und Kanada und es werden mehr (Videos)

Die Proteste in Kanada gegen die Impfpflicht für Lkw-Fahrer und andere Corona-Vorschriften beginnen sich auszuweiten. Während die Trucker in Ottawa seit mehr als vier Tagen ausharren, ist nun auch die Grenze zwischen den USA und Kanada bei Coutts in der Provinz Alberta durch einen riesigen Konvoi blockiert.

BREAKING: Massive convoy of truckers have blockaded the US-Canada border crossing in Alberta pic.twitter.com/A4KHrzETbv — Truckistan Amb. Poso 🏁 (@JackPosobiec) January 31, 2022

Seit dem 15. Januar müssen ungeimpfte Lkw-Fahrer, die die Grenze überqueren, eine Hausquarantäne über sich ergehen lassen, was es ihnen praktisch unmöglich macht, zu arbeiten. Die Polizei drohte damit, die Lkw abzuschleppen und die Fahrer zu verhaften.

Die Fahrer liefen auf die Polizisten zu und skandierten „Freiheit“! Sie sangen auch die kanadische Nationalhymne.

Truckers chant as they await the RCMP to make their move. pic.twitter.com/cRvB5ezUlQ — K2 (@kiansimone44) February 1, 2022

Truckers sing national anthem as they stand their ground. pic.twitter.com/xFCrZsljNe — K2 (@kiansimone44) February 1, 2022

Die Polizei zog sich daraufhin zurück, woraufhin Landwirte und Lastwagenfahrer die Blockade ausweiteten.

RCMP RETREATS AS TRUCKERS MOVE FORWARD. pic.twitter.com/2pp4UEwlLY — K2 (@kiansimone44) February 1, 2022

Farmers break through RCMP barricades setup near Coutts, Alberta to help support the border blockade. Peaceful but resolute. Have fun finding a tow truck, @jkenney. #FreedomConvoyCanada2022 #HonkHonk pic.twitter.com/4lFQASjYIf — Unacceptable Herbert Hildebrandt (@herberandt) February 1, 2022

Der Anwalt Chad Williamson, der die Trucker vertritt, fragte sich: „Wie um alles in der Welt wollen sie Hunderte von Lastwagen, Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen entfernen?“ Er wies darauf hin, dass auch an anderen Orten des Landes Blockaden errichtet wurden.

Als die Polizei sich anscheinend auf die Mobilisierung vorbereitete, wurden weitere Lastwagen in Stellung gebracht.

Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, kündigte unterdessen an, er hoffe, dass der Impfpass in der Provinz noch in diesem Monat abgeschafft werde.

Alberta Premier Jason Kenney says he hopes to remove the province's vaccine passport this month.



Asks people to "be a little more patient"https://t.co/UPKf52j9xU pic.twitter.com/b6S9V3WAs3 — Efron Monsanto 🇨🇦 (@realmonsanto) February 2, 2022

Kenney sagte auch, dass der Konvoi, der die Blockade am vergangenen Wochenende bildete, aus 10.000 Lastwagen und anderen Fahrzeugen bestand. Das sind 10.000 allein in Alberta.

Auch an anderen Orten in Kanada bilden sich Konvois. Es sieht so aus, als ob am 5. Februar ein Freiheitskonvoi in Toronto einfahren wird.