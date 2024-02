BIP-Aktuell #292: Die Hölle auf Erden Ein Appell der wichtigsten israelischen Menschenrechtsorganisationen vom 07. Februar Der folgende Artikel von Ilana Hammerman wurde in der israelischen Zeitung Haaretz am 8. Februar auf Hebräisch veröffentlicht. Ilana Hammerman studierte in Paris und Jerusalem, wo sie heut lebt. Sie promovierte in Bielefeld in Linguistik. Sie ist preisgekrönte Übersetzerin aus dem Französischen und Deutschen ins Hebräische und Autorin zahlreicher Bücher. Der Artikel wurde von BIP mit Unterstützung von Ilana Hammerman übersetzt.



„Gebt alle Hoffnung auf, ihr, die ihr hier eintretet“, so nannte der Dichter Meir Wieseltier (inspiriert von der Inschrift an den Toren der Hölle in Dante Aligieris Buch) die düstere Kolumne, die er im Januar 1988 für die Zeitung Yedioth Ahronot schrieb, als er von einer Reise nach Gaza zurückkehrte, die ich mit Hilfe von Freunden und Bekannten im Gazastreifen für eine große Gruppe israelischer Autoren organisieren konnte.