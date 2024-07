Die Hoover Institution erklärt Russland den Krieg

William M. Drew

In krassem Gegensatz zum ursprünglichen Kalten Krieg von 1946 bis 1989, in dem im Allgemeinen zwischen Russland als Nation und seiner damaligen kommunistischen Regierung unterschieden wurde, haben die erneuten Feindseligkeiten zwischen Russland und dem Westen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt zu einer bedrohlichen Welle russophober Propaganda geführt, die sich gegen die Geschichte und Kultur Russlands richtet. Der ideologische Kreuzzug des Westens hat wiederholt gezeigt, dass er die grundlegenden Fakten der Geschichte völlig außer Acht lässt, wenn er versucht, Russland als eine böse, aggressive Kraft zu brandmarken, die von einem Verrückten angeführt wird, der die Demokratie bedroht.

Ein eklatantes Beispiel für diese Art von Polemik ist ein zweiminütiges Video mit dem Titel “Why Russia Fights” (Warum Russland kämpft), das kürzlich für die Hoover Institution produziert wurde, um offensichtlich für den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine zu werben (das Video kann hier abgerufen werden).

Das Video der Hoover Institution beschränkt sich bei weitem nicht auf die Politik der Regierung von Wladimir Putin, sondern stellt Russland in den sechs Jahrhunderten seiner Geschichte als einheitlicher Staat als eine finstere Macht dar, die aufgrund einer auf moralischer Überlegenheit beruhenden Ideologie die Welt beherrschen will. Die Annahme dieser Prämisse schließt jede Hoffnung auf eine friedliche Koexistenz des Westens mit Russland aus, es sei denn, das Land wird geschwächt und sein riesiges Territorium in verschiedene kleine Vasallenstaaten aufgeteilt – wie einige im Westen argumentiert haben.

Dies ist eine weitaus extremere Position, als sie von einflussreichen Personen und Institutionen im früheren Kalten Krieg vertreten wurde, als sich der Haupteinwand des Westens gegen die Sowjetunion auf ihr kommunistisches System konzentrierte und nicht auf ihre Geschichte und Kultur insgesamt.

Indem das Hoover-Video Russland als Aggressor darstellt und nicht ein einziges Mal die verheerenden Invasionen aus dem Westen erwähnt, die Russland über Jahrhunderte hinweg erleiden musste, stellt es die Geschichte auf den Kopf. Die Aggression des Westens gegen Russland war das Hauptthema in The Battle of Russia, der berühmten Kriegsdokumentation, die Frank Capra für seine Serie Why We Fight produzierte. Diese Serie war so lange bekannt, dass es fast unmöglich erscheint, dass die westlichen Propagandisten von heute sie ignorieren könnten. In der Tat ist es wahrscheinlich, dass die Hoover Institution den Titel “Why Russia Fights” (Warum Russland kämpft) als bewussten Versuch wählte, Capras “Why We Fight”-Serie zu kontern. Ich bin mir sicher, dass die Neokonservativen, die das russenfeindliche Video gedreht haben, keineswegs so dumm sind oder die grundlegenden Fakten der russischen Geschichte so wenig kennen, wie sie es von der amerikanischen Öffentlichkeit vermuten. Aber sie glauben eindeutig, dass der Zweck die Mittel heiligt und sind daher bereit, über die Vergangenheit zu lügen, um ihre Sache in der Gegenwart voranzutreiben.

Die Hoover Institution hat offenbar damit gerechnet, dass ihre Propaganda im gegenwärtigen Zeitalter der Desinformation und des weit verbreiteten historischen und kulturellen Analphabetentums erfolgreich sein wird. Leider könnten sie damit Recht haben. Umfragen haben ergeben, dass viele Amerikaner nicht einmal wissen, in welchem Jahrhundert ihr eigener Bürgerkrieg stattfand oder auf welcher Seite Russland im Zweiten Weltkrieg stand. Nur eine relativ kleine Anzahl von Amerikanern hat Eisensteins Alexander Newski oder Michail Kalatazows Die Kraniche fliegen gesehen. Ich bezweifle, dass viele der heutigen Generation in den USA jemals Tolstois Krieg und Frieden gelesen oder die denkwürdigen Verfilmungen von King Vidor und Sergej Bondartschuk gesehen haben.

Die neue Russophobie, die im Westen während des Maidan-Putsches 2014 aufkam – und im Zuge der russischen Militäroperation in der Ukraine 2022 besonders virulent wurde – ist weitaus umfassender als während des ersten Kalten Krieges oder der früheren zaristischen Herrschaft. Der Versuch des Westens, die russische Kultur in den letzten Jahren “auszulöschen”, der auf unheimliche Weise an die Kampagne gegen die deutsche Kultur in den USA 1917-18 während des Ersten Weltkriegs erinnert, hat keine Parallele in früheren Perioden der Spannungen zwischen Russland und dem Westen, weder in der Zarenzeit noch in der Sowjetunion. Früher unterschied man im Westen zwischen den russischen Künstlern und ihrer Regierung, wobei der Künstler als Ausdruck eines freien Geistes angesehen wurde, unabhängig von den Zwängen, die ihm das jeweilige Regime auferlegte.

Jetzt jedoch, im Zuge der Ukraine-Krise, sind in einer für die jahrzehntelange politische Korrektheit des Westens nur allzu typischen Weise verschiedene Analysten aufgetaucht, die behaupten, in den großen Schriftstellern des Landes die Hand der russischen Autokratie und des Ethnozentrismus zu sehen – eine Kritik, die sich mit den bedauerlichen Bemühungen der ukrainischen Nationalisten deckt, die klassischen Künstler Russlands als Überbleibsel der imperialen Unterdrückung zu unterdrücken.

Die derzeitige Haltung der westlichen Staats- und Regierungschefs gegenüber der Russischen Föderation orientiert sich eindeutig an alten Stereotypen über das “finstere Russland” – man denke nur an die Aussage des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2018, dass “die Zeit kommen wird – vielleicht nicht in naher Zukunft – aber irgendwann wird das russische Volk nach Westen schauen und aus dem tiefen schwarzen Loch herauskommen, in das es die letzten 150 Jahre oder länger gestarrt hat.”

Wenn er sich auf das Jahrzehnt der 1860er Jahre bezog, dann ist er offensichtlich nicht mit den großen Reformen Alexanders II. vertraut, einschließlich der Einführung des Geschworenengerichts und der Emanzipation der Leibeigenen, die die amerikanischen Abolitionisten bei ihren eigenen Bemühungen um die Abschaffung der Sklaverei inspirierten. Kulturell gesehen war das, was Biden als “tiefes schwarzes Loch” abtat, ein Zeitalter unglaublicher künstlerischer Errungenschaften – die großen Romane von Tolstoi, Dostojewski und Turgenjew und die großartige Musik von Tschaikowsky, Rimsky-Korsakov, Borodin und Mussorgsky.

Aber die Welle der Russophobie hat nicht nur versucht, die Errungenschaften der fernen Vergangenheit Russlands auszulöschen – sie versucht auch, die jüngere Geschichte zu verzerren. In seinem Buch The Road to Unfreedom: Russland, Europa, Amerika, schrieb Timothy Snyder, ein Historiker des Establishments, der sich dem neuen Kalten Krieg verschrieben hat, im Einklang mit seiner Ansicht, dass Russland schon immer ein Land der tyrannischen Finsternis war, über die “gefälschten Wahlen von 1996”, bei denen Boris Jelzin sein Präsidentenamt behielt, ließ aber bequemerweise die wichtige Rolle aus, die die Berater von Präsident Clinton bei der Sicherung dieses Sieges spielten. Die Hoover Institution, die einst Alexander Solschenizyn zum Ehrenmitglied ernannte, verurteilt nun die russischen Traditionen, die der Schriftsteller in seinen Werken so kraftvoll zum Ausdruck brachte, als Todfeind der westlichen Werte. Die Chronik des Westens über den neuen Kalten Krieg ignoriert alle seine Handlungen, die den 24. Februar 2022 fast unvermeidlich gemacht haben: die Verletzung des Versprechens, die NATO niemals nach Osten zu erweitern; die starke Unterstützung der Clinton-Regierung für das autokratische Regime Jelzins in den 1990er Jahren und das wirtschaftliche Desaster, das aus dieser Politik folgte; der Rückzug der USA aus den Rüstungskontrollverträgen mit Russland; die Anstiftung der USA zu sogenannten “farbigen Revolutionen”, die in den ehemaligen Sowjetrepubliken Russland feindlich gesinnt waren, von denen der Putsch auf dem Maidan 2014 – der in der Ukraine ein gewaltsames, russenfeindliches Regime installierte – die verheerendste war; und die Weigerung des Westens, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen, die diese Krise lösen sollten.

Da die Komplizenschaft der USA mit Israels monströsem Völkermord im Gazastreifen nun offenkundig ist, hat sich die ganze hochtrabende Rhetorik des Westens, seine Reaktion auf die Ukraine-Krise sei Teil eines kosmischen Kampfes zwischen westlicher Demokratie und östlichem Autoritarismus, als nichts weiter als ein heuchlerischer Deckmantel für die fortgesetzte Weltherrschaft der amerikanischen Militär- und Konzerneliten entlarvt.

Der Versuch des westlichen politischen und medialen Establishments, Ängste vor dem Osten zu schüren, indem es gleichzeitig an Russophobie, Islamophobie und Sinophobie appelliert, wurzelt in jahrhundertealten Ängsten vor “dem Anderen”, die bis in die Antike zurückreichen. Wenn westliche Länder nach Osten blickten, empfanden sie Unbehagen angesichts der schieren Größe dieser Länder, der Ausdehnung ihrer Bevölkerung, der “fremden” Sitten und Kulturen dieser Zivilisationen, deren Reichtum und Macht als Bedrohung für die planetarische Vorherrschaft des Westens angesehen wurden. In einer Zeit, in der die Zusammenarbeit zwischen Ost und West für das Überleben der Menschheit unabdingbar ist, müssen alle, denen der Fortbestand des Lebens auf diesem zerbrechlichen Planeten am Herzen liegt, gemeinsam gegen die alten Vorurteile des Westens kämpfen. Anstatt einen “Kampf der Kulturen” zwischen Ost und West als unvermeidlich zu verkünden, müssen wir uns um ein neues Bewusstsein für unsere gemeinsame Menschlichkeit bemühen.