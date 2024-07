Eine detaillierte Betrachtung von Sachs über die kontinuierlichen Lügen der US-Regierung und ihre Folgen für die nationale und globale Sicherheit.

Prof. Jeffrey Sachs: Unser Schicksal liegt in den Händen einer kleinen Gruppe von Leuten, die im Geheimen operieren und das amerikanische Volk belügen.

Das ganze System der Geheimhaltung ist falsch.

Es schützt nicht das amerikanische Volk.

Was es tut, ist, einer kleinen Gruppe von nicht sehr klugen Leuten zu erlauben, uns immer näher an den nuklearen Untergang zu bringen.

Was wir wissen und was ich auf die harte Tour in mehr als 40 Jahren Arbeit gelernt habe, ist, wie unerbittlich die Lügen der US-Regierung und dieses militärisch-industriellen Komplexes sind.

Ich war in der Highschool, als die Pentagon-Papiere zum ersten Mal veröffentlicht wurden, und sie hatten einen großen Einfluss auf mich.

Aber ich hatte keine Ahnung, wie allgegenwärtig die Lügen waren und über Jahrzehnte sein würden.

Nahezu jede wichtige außenpolitische Entscheidung.

Ob es der Putsch war, der Yanukovych stürzte, bei dem die USA eine tragisch wichtige Rolle spielten, ob es der Zusammenbruch der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im März 2022 war, der diesen Krieg sofort hätte beenden können, aber die USA sagten nein.

Ob es ein anderes Thema ist, über das wir gesprochen haben, die Herkunft des COVID-Virus, bei dem die USA auch eine Rolle gespielt haben, indem sie einen Virus in einem Labor geschaffen haben, ob es der Irak-Krieg 2003 war.

Das sind Lügen.

Es ist nicht nur ein schlechtes Urteilsvermögen, es sind wiederholte Lügen, die dem amerikanischen Volk erzählt werden.

Und deshalb ist dieses ganze System der Geheimhaltung falsch.

Es schützt das amerikanische Volk nicht.

Was es tut, ist, einer kleinen Gruppe von nicht sehr klugen Leuten zu erlauben, uns immer näher an den nuklearen Untergang zu bringen.

Unser Schicksal liegt in den Händen einer kleinen Gruppe von Leuten, die im Geheimen operieren und das amerikanische Volk belügen.

So ist es.

⚡️⚡️⚡️Prof. Jeffrey Sachs: Our fate is in the hands of a small number of people who operate in secrecy and who tell lies to the american people.



This whole system of classification is wrong.

It's not protecting the american people.



What it is is allowing a small group of not… pic.twitter.com/EfyyK6cjoe