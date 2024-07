“Erstaunliche Eingeständnisse”: Das Weiße Haus hat die FDA unter Druck gesetzt, bei der Zulassung von COVID-Impfstoffen Abstriche zu machen, um Mandate durchzusetzen

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die Biden-Administration übte Druck auf die FDA aus, um ihre Verfahren zu ändern, Ecken und Kanten zu kürzen und die Standards der Behörde zu senken”, um die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer zu genehmigen und Auffrischungsimpfungen zuzulassen, wie aus einem Kongressbericht hervorgeht, der Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde.

Die Biden-Administration übte Druck auf die U.S. Food and Drug Administration (FDA) aus, um “ihre Verfahren zu ändern, an der falschen Stelle zu sparen und die Standards der Behörde zu senken”, um die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer zu genehmigen und Auffrischungsimpfungen zuzulassen, wie aus einem Kongressbericht hervorgeht, der Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde.

Die Genehmigung war der Schlüssel, um der Regierung Biden die Einführung des Impfstoffs für den Herbst 2021 zu ermöglichen, obwohl es Sicherheitsbedenken gegen die Impfungen gab, so der Bericht.

“Während der Pandemie hat die Politik die Wissenschaft in den Regierungsinstitutionen, die mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit betraut sind, überstimmt”, sagte der Abgeordnete Thomas Massie (R-Ky.) in einer Pressemitteilung, in der der Bericht angekündigt wurde.

“Die FDA hat ihre vom Kongress erlassene Direktive, die Bürger vor falschen Behauptungen und verschwiegenen Nebenwirkungen zu schützen, aufgegeben und stattdessen ihre eigenen Regeln ignoriert, um eine Politik der Förderung des Impfstoffs zu verfolgen, während mögliche Schäden heruntergespielt wurden”, fügte er hinzu.

Dem Bericht zufolge leiden infolgedessen “unzählige Amerikaner” unter den Nebenwirkungen von Impfstoffen, und die FDA hat in der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit verloren.

Nach der Veröffentlichung des Berichts fand am Mittwoch eine Anhörung des Unterausschusses für Justiz des US-Repräsentantenhauses statt – “Follow the Science? Oversight of the Biden Covid-19 Administrative State Response” (Folgen Sie der Wissenschaft? Aufsicht über die Reaktion des Verwaltungsstaates Biden Covid-19) – statt, bei der Dr. Philip Krause, ehemaliger stellvertretender Direktor des Office of Vaccines Research and Review (OVRR) der FDA, Impfstoffprodukte vorstellte, die die Schlussfolgerungen des Berichts belegen.

Krause sagte aus, dass sowohl er als auch die Direktorin des OVRR , Marion Gruber, von ihrer Verantwortung für die Überwachung des COVID-19-Impfstoffprüfungsprozesses entbunden wurden, weil die Verwaltung die FDA-Zulassung schneller vorantreiben wollte, als ihr Büro liefern konnte, und die Herbstmandate vorantreiben wollte, berichtete Vinay Prasad, M.D., MPH.

Das Genehmigungsverfahren wurde dann vom Direktor des FDA-Zentrums für Biologika-Evaluierung und -Forschung, Dr. Peter Marks, und der damals amtierenden FDA-Kommissarin Janet Woodcock vorangetrieben.

Dokumente, die Children’s Health Defense (CHD) durch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten hat, zeigen auch, dass sowohl Marks als auch Woodcock Anfang 2021 von Verletzungen im Zusammenhang mit den Impfstoffen wussten.

Krause sagte aus, dass der ursprüngliche Zeitplan für den Abschluss des Prüfverfahrens für Pfizers Biologics License Application (BLA) für das mRNA-COVID-19-Produkt auf Januar 2022 festgesetzt war, das Team aber bereits auf einen früheren Abschluss des Verfahrens hinarbeitete.

Anfang Juli 2021 “war etwas passiert, das die Meinung von Dr. Marks und Woodcock hinsichtlich der Dringlichkeit des Abschlusses der BLA-Prüfung völlig veränderte”, sagte Krause aus. “Es war so wichtig für sie, dass sie den Experten, die das Office of Vaccines leiteten, nicht trauten, es zu tun, selbst mit ihrer Hilfe”, sagte er.

Krause erzählte dem Ausschuss, dass er und Gruber am 19. Juli aus dem Überprüfungsprozess herausgenommen wurden und Marks ihn selbst übernahm.

Er fügte hinzu:

“In dieser Sitzung äußerten Dr. Woodcock und Dr. Marks ihre Besorgnis über die steigende Zahl von COVID-Fällen in den USA und weltweit, die größtenteils durch die Delta-Variante verursacht werden, und erklärten, dass die Staaten ohne eine Zulassung keine Impfpflicht vorschreiben können und dass Menschen, die zögern, sich einen von der EUA zugelassenen Impfstoff zu besorgen, eher geneigt wären, sich impfen zu lassen, wenn das Produkt zugelassen wäre”.

Marks teilte den Mitarbeitern mit, dass das Ziel darin bestehe, die Prüfung so schnell wie möglich abzuschließen, so Krause. Der Impfstoff Comirnaty COVID-19 von Pfizer wurde am 23. August 2021 zugelassen.

“Wie von Dr. Woodcock und Marks vorhergesagt, folgten die Impfstoffmandate unmittelbar danach und wurden noch am selben Tag für das DoD [US-Verteidigungsministerium] und den Staat New York bekannt gegeben”, sagte Krause.

Er sagte, dass die Schnelligkeit, mit der die Mandate nach der Genehmigung umgesetzt wurden, “darauf hindeutet, dass die schnelle Überprüfung des Impfstoffs eher durch den Wunsch motiviert war, Impfstoffe vorzuschreiben, als durch andere Überlegungen zur öffentlichen Gesundheit”.

Angesichts der Tatsache, dass Mandate außerhalb der Zuständigkeit der FDA liegen, fügte er hinzu, dass die Tatsache, dass Marks und Woodcock die Notwendigkeit von Mandaten als Grund für die Beschleunigung der Überprüfung anführten, “stark darauf hindeutet, dass der Druck, die Überprüfung schneller als geplant abzuschließen”, von außerhalb der FDA kam, fügte er hinzu.

Als Krause und Gruber versuchten, ein langsameres und überlegteres Verfahren einzuführen, wurden sie degradiert, schrieb Prasad.

Infolgedessen verließen beide die Behörde Ende 2021.

Prasad merkte an, dass die Mandate erst erteilt wurden, nachdem die Verwaltung wusste, dass der Impfstoff die Übertragung nicht stoppen konnte, und “als solche waren die Mandate unethisch“.

“Krauses Aussage zeigt, dass die Biden-Administration die FDA in unangemessener Weise politisch manipulierte und die FDA-Leiter – Woodcock und Marks – dem politischen Druck nachgaben”, fügte er hinzu.

Woodcock, die inzwischen aus der FDA ausgeschieden ist, hat inzwischen ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie sich nicht stärker für die Belange der Impfgeschädigten eingesetzt hat, und sagte der New York Times, sie sei “enttäuscht” von sich selbst.

Marks ist immer noch bei der FDA, wo er laut Prasad “schlechte Arbeit geleistet hat” und kürzlich ein Produkt von Sarepta Therapeutics trotz einer fehlgeschlagenen Studie und einer negativen Entscheidung der Gutachter zugelassen hat.

Robert F. Kennedy Jr., unabhängiger Präsidentschaftskandidat und beurlaubter CHD-Vorsitzender, twitterte, dass Marks auch Werbung für den Impfstoff machte und behauptete, er sei sicher und wirksam in der Schwangerschaft und für Kinder. “Hätte Pfizer das gesagt, wäre es ein Verbrechen gewesen”, sagte Kennedy.

In seiner Aussage machte Krause auch eine Reihe von Bemerkungen, die das frühe Wissen über Myokarditis – mit Raten von bis zu 1 zu 5.000 bei jungen Männern in frühen Studien – und den Schutz durch natürliche Immunität bestätigten.

Er sagte auch, dass er keine Auffrischungsimpfung erhalten habe.

Chief Nerd bezeichnete Krauses Äußerungen als “verblüffende Eingeständnisse” und postete einen Videoclip auf X, früher bekannt als Twitter: