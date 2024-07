Spannungen steigen: USA bringen Mittelstreckenraketen für “Übungen” nach Europa, Putin reagiert

Putin: Russland muss Produktion von Kurz- und Mittelstreckenraketen als Antwort auf US-Stationierung beginnen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag erklärt, dass Russland als Reaktion auf die Maßnahmen der USA mit der Produktion von bodengestützten nuklearen Mittelstreckenraketen beginnen müsse.

“Im Jahr 2019 haben wir angekündigt, dass wir diese Raketen nicht produzieren und stationieren werden, bis die Vereinigten Staaten die Stationierung dieser Systeme in einigen Regionen der Welt abgeschlossen haben”, sagte Putin bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates.

“Aber die Vereinigten Staaten produzieren diese Raketen jetzt nicht nur, sondern haben sie bereits für Militärübungen nach Europa gebracht”, sagte er. “Offensichtlich müssen wir mit der Produktion dieser Systeme beginnen und dann auf der Grundlage der aktuellen Situation entscheiden, wo wir sie stationieren müssen, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten”, betonte Putin.

