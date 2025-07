Die Hungerspiele von Gaza

Chris Hedges

Israel setzt Hunger als Waffe ein. Ziel ist es, die letzten Reste der Zivilgesellschaft zu zerschlagen und die Palästinenser in verzweifelte Aasfresser zu verwandeln, die schließlich aus dem historischen Palästina vertrieben werden können.

Israels Einsatz von Hunger ist das typische Endstadium eines Völkermords. Ich habe über die heimtückischen Auswirkungen orchestrierten Hungers berichtet – im Hochland von Guatemala während der Völkermordkampagne von General Efraín Ríos Montt, über die Hungersnot im Süden Sudans, bei der eine Viertelmillion Menschen starb – ich ging an zerbrechlichen, skelettartigen Leichen von Familien vorbei, die an den Straßenrändern lagen – und später im Krieg in Bosnien, als serbische Truppen die Lebensmittelversorgung in Enklaven wie Srebrenica und Goražde kappten.

Das Osmanische Reich setzte Hunger ein, um die Armenier zu dezimieren. Millionen Ukrainer starben 1932/33 durch den Holodomor. Die Nazis nutzten ihn gegen die Juden in den Ghettos im Zweiten Weltkrieg. Deutsche Soldaten verwendeten Lebensmittel – wie heute Israel – als Köder. Sie boten drei Kilogramm Brot und ein Kilogramm Marmelade, um verzweifelte Familien im Warschauer Ghetto in die Deportationszüge zu locken. „Es gab Zeiten, da warteten Hunderte von Menschen mehrere Tage in der Schlange, um ‚deportiert‘ zu werden“, schreibt Marek Edelman in „The Ghetto Fights“. „Die Zahl derer, die verzweifelt die drei Kilo Brot wollten, war so groß, dass die zweimal täglich abfahrenden Transporte mit 12.000 Menschen nicht alle aufnehmen konnten.“ Und wenn die Massen unruhig wurden – wie in Gaza – feuerten deutsche Truppen tödliche Salven in die ausgezehrten Körper von Frauen, Kindern und Alten.

Diese Taktik ist so alt wie der Krieg selbst.

Ein Bericht in der israelischen Zeitung Haaretz, wonach israelische Soldaten den Befehl haben, in die Menschenmengen an Hilfsverteilpunkten zu schießen – mit 580 Toten und 4.216 Verletzten – überrascht nicht. Es ist das vorhersehbare Finale des Genozids, die logische Konsequenz einer systematischen Ausrottungskampagne.

Israel hat mit der gezielten Ermordung von über 1.400 medizinischen Fachkräften, Hunderten UN-Mitarbeitern, Journalisten, Polizisten, Dichtern und Akademikern, mit der Auslöschung ganzer Wohnblöcke, mit dem Beschuss ausgewiesener „humanitärer Zonen“, in denen Palästinenser unter Planen oder im Freien hausen, sowie mit der systematischen Zerstörung von UN-Lebensmittelverteilzentren, Bäckereien und Hilfskonvois – oder mit sadistischem Scharfschützenfeuer auf Kinder – längst deutlich gemacht, dass Palästinenser als Ungeziefer gelten, das es auszulöschen gilt.

Die seit dem 2. März verhängte Blockade von Nahrung und Hilfsgütern macht die Palästinenser völlig abhängig. Um zu essen, müssen sie sich zu ihren Mördern schleppen und betteln. Gedemütigt, verängstigt, verzweifelt nach wenigen Essensresten, verlieren sie jede Würde, Selbstbestimmung und Handlungsmacht – das ist Absicht.

Yousef al-Ajouri (40) schilderte dem Middle East Eye seinen Albtraum auf dem Weg zu einem der vier Hilfszentren der Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Diese Zentren sollen nicht helfen, sondern die Menschen aus dem Norden Gazas in den Süden locken. Israel, das am Sonntag erneut zur Evakuierung des Nordens aufforderte, treibt die schleichende Annexion des Küstenstreifens voran. Palästinenser werden wie Vieh durch enge Metallgatter gedrängt – überwacht von schwer bewaffneten Söldnern. Wer Glück hat, bekommt eine kleine Lebensmittelkiste.

Al-Ajouri, ehemals Taxifahrer, lebt mit Frau, sieben Kindern und Eltern in einem Zelt bei al-Saraya in Gaza-Stadt. Um Nahrung für seine Kinder zu finden – die „ständig vor Hunger weinen“ –, machte er sich gegen 21 Uhr mit fünf Männern (darunter ein Ingenieur, ein Lehrer, zwei Kinder im Alter von 10 und 12) auf den Weg. Sie wählten nicht die von der IDF vorgegebene Route – dort sind die Menschenmengen so groß, dass man kaum an Lebensmittel kommt –, sondern krochen im Dunkeln durch Zonen mit israelischem Schussfeld.

„Ich sah Frauen und alte Leute, die denselben gefährlichen Weg gingen“, sagte er. „Plötzlich ein Kugelhagel. Wir versteckten uns hinter einem zerstörten Gebäude. Wer sich bewegte, wurde erschossen. Neben mir war ein junger Mann mit heller Haut und Taschenlampe. Er wurde sofort angeschossen, als er das Licht anließ. Niemand konnte helfen. Er verblutete innerhalb von Minuten.“

Sechs Leichen lagen entlang des Wegs – erschossen von israelischen Soldaten.

Um 2 Uhr früh erreichte al-Ajouri das Hilfszentrum. Ein grünes Licht bedeutete: Verteilung beginnt. Tausende stürmten los, drängten, trampelten. „Ich tastete nach einer Kiste, fühlte etwas, das wie Reis war. Doch jemand entriss es mir – drohte mit einem Messer. Fast alle trugen Messer – zur Verteidigung oder zum Stehlen. Am Ende ergatterte ich vier Dosen Bohnen, ein Kilo Bulgur, ein halbes Kilo Pasta. In Sekunden war alles weg. Die meisten – Frauen, Kinder, Alte – bekamen nichts.“

US-Sicherheitsleute und israelische Soldaten beobachteten das Chaos lachend, mit gezückten Waffen. Einige filmten.

„Dann warfen sie rote Rauchgranaten – das Signal zur Räumung. Danach begann schweres Feuer“, so al-Ajouri. Er brachte einen verletzten Freund ins al-Awda-Krankenhaus in Nuseirat. Dort: 35 Tote, alle an diesem Tag gebracht, alle erschossen in der Nähe des Hilfszentrums – in Kopf oder Brust.

Die GHF ist ein Mossad-finanziertes Projekt des israelischen Verteidigungsministeriums, betrieben mit Firmen wie UG Solutions und Safe Reach Solutions (Ex-CIA und US-Spezialkräfte). GHF wird geleitet vom rechten christlichen Zionisten Rev. Johnnie Moore – eng mit Trump und Netanjahu verbunden – und arbeitet auch mit anti-Hamas-Drogengangs zusammen, die als Sicherheitskräfte fungieren.

Chris Gunness, Ex-Sprecher von UNRWA, erklärte gegenüber Al Jazeera: GHF betreibe „aid washing“, eine Fassade zur Vertuschung der Tatsache, dass „Menschen in die Unterwerfung ausgehungert werden“.

Israel – unterstützt von USA und EU – ignoriert das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom Januar 2024, das Schutz für Zivilisten und humanitäre Hilfe anordnete.

Haaretz schrieb: „‚Es ist ein Schlachtfeld‘: IDF-Soldaten haben den Befehl, gezielt auf unbewaffnete Palästinenser zu schießen, die auf Hilfe warten.“ Verteilzentren seien nur eine Stunde geöffnet. Vor oder nach dieser Stunde werde geschossen – um die Menschen fernzuhalten oder zu zerstreuen. Viele der Vorfälle geschahen nachts – die Menschen sahen die Grenzen der Zone nicht.

Ein Soldat sagte: „Es ist ein Schlachtfeld. Wo ich stationiert war, starben täglich ein bis fünf Menschen. Es gibt keine Tränengasgranaten – nur scharfe Munition: Maschinengewehre, Granatwerfer, Mörser. Sobald das Zentrum öffnet, hört das Feuer auf. Unsere Kommunikation ist Gewehrfeuer.“

„Wir schießen morgens auf jeden, der sich von Hunderten Metern nähert, manchmal aus nächster Nähe – obwohl keinerlei Gefahr besteht“, erklärte der Soldat. „Ich kenne keinen einzigen Fall von Gegenfeuer. Kein Feind. Keine Waffen.“

Der Einsatz wird „Operation gesalzener Fisch“ genannt – eine Anspielung auf das israelische Wortspiel zum Kinderspiel „Rotes Licht, grünes Licht“, wie es in der Serie Squid Game vorkommt: Verzweifelte Menschen sterben, während sie sich gegenseitig um Nahrung und Geld bekämpfen.

Israel hat die zivile und humanitäre Infrastruktur Gazas ausgelöscht. Eine halbe Million Menschen ist vom Hungertod bedroht. Ziel ist es, die Palästinenser zu brechen, zu vertreiben und nie zurückkehren zu lassen.

Es gibt Gespräche aus Trumps Umfeld über einen Waffenstillstand. Doch das täuscht. Israel hat nichts mehr zu zerstören – 20 Monate Bomben haben Gaza in eine Mondlandschaft verwandelt. Der Streifen ist unbewohnbar: eine giftige Wüste aus Trümmern, Fäkalien und Hoffnungslosigkeit. Ohne Essen, Wasser, Strom, Medikamente, Unterkünfte. Das letzte Hindernis für Israels Annexion sind die Palästinenser selbst. Und die Waffe der Wahl: Hunger.