Die Illusion der technischen Revolution

Ein 2020 veröffentlichtes Papier von Daniel Broudy und Makoto Arakaki, Who Wants to Be a Slave? The Technocratic Convergence of Humans and Data (Die technokratische Konvergenz von Menschen und Daten) bietet eine wichtige Perspektive dafür, wie die technokratischen Eliten die Kontrolle über die Menschen durch die Massenmedien und die Entwicklung, Verbreitung und Einführung neuer Technologien ausüben – durch unsere Smartphones, BioID usw. Das Endziel ist die Errichtung einer globalen neoliberalen Herrschaft durch eine technokratische Elite – eine Neue Weltordnung, wenn Sie so wollen. Sie wissen, wie es läuft.

„Wir formen unsere Werkzeuge und danach formen unsere Werkzeuge uns“. – John Culkin

Die elektronische Medientechnologie durchdringt die Bevölkerung so nahtlos und vollständig, dass ihr Einfluss auf den Geist der Massen weitgehend unmerklich ist – wie die Luft, die wir atmen. Als ich über mein Smartphone nachdachte, wurde mir die enorme Abhängigkeit von der heutigen digitalen Welt oft erst dann bewusst, wenn wir keine WiFi-Verbindung haben oder, noch schlimmer, wenn jemand das Ladekabel aus dem Auto genommen hat und das Telefon kurz davor ist, zu sterben! Als würden wir ersticken, werden wir uns plötzlich der Realität und der Bedeutung von Sauerstoff bewusst! (OK, für manche ist das vielleicht nicht so dramatisch, aber ich kann Ihnen sagen, dass es für andere schon sein kann).

Eine der Illusionen der Technologierevolution ist der Anschein individueller Souveränität und individueller Macht, während genau diese Souveränität und Macht durch das Management elitärer Machtmakler ausgehöhlt wird. Man verkauft uns ein neues iPhone mit der Begründung, dass es uns mehr Freiheit und Kontrolle verschafft, während es in Wirklichkeit ein mächtiges Überwachungs- und Kontrollinstrument für eine dritte Partei ist.

Broudy und Arakaki beschreiben in ihrem Aufsatz, dass unsere Wahrnehmung der Realität von der Botschaft geprägt ist, die durch die Technologie vermittelt wird (und wie ich bereits ausführlich dargelegt habe, handelt es sich dabei um eine Botschaft der linken Gehirnhälfte, in der sich alles um den Kommerz dreht und der Mensch in der kommerziellen Welt auf einen bloßen Nutzen reduziert wird). Die meisten Menschen sind die meiste Zeit über nicht in der objektiven Lage zu erkennen, was vor sich geht. Auch hier ist es wie mit einem Fisch im Wasser – es ist unwahrscheinlich, dass er das Wasser bemerkt (bis er aus dem Wasser gezogen wird). Oder, um eine (wenn auch überstrapazierte) Science-Fiction-Analogie zu bemühen: Wie Neo in der Matrix konnte er nicht „hinter den Vorhang“ blicken, bis er die rote Pille nahm.

Die Illusion ist jedoch nicht universell. Vor allem nicht hier auf Substack. Viele wachen auf und erkennen die Ausgrenzung Andersdenkender, die Manipulation des politischen Diskurses in den Massenmedien und die offensichtlichen Diskrepanzen zwischen der Erzählung und der Realität. Für autoritäre Technokraten…

Algorithmen, die die Massen darauf konditionieren, dass die neoliberale globale Ordnung, die von der Technokratie verwaltet wird, nicht nur vorteilhaft, sondern notwendig ist. Die implizite Botschaft ist hinreichend klar: Widerstand gegen den sozialen Wandel, der von diesen neuen Instrumenten geplant und durchgesetzt wird, ist zwecklos. – Broudy & Arakaki (2020)

Wir, die menschliche Spezies, sind auf Produzenten und Konsumenten in einer Gesellschaft reduziert worden, die immer mehr zu einem Wirtschaftssystem wird – einer Wirtschaftsmaschine, wenn Sie so wollen. Wir sind als Gesellschaft darauf konditioniert worden, dass „Zeit Geld ist“ und das Streben nach Geld/Dingen (und der damit verbundenen Illusion von Sicherheit) der Hauptzweck des Lebens ist (wir werden als homo oeconomicus definiert). Elon Musk spricht davon, dass wir mit der Technologie verschmelzen müssen, wenn wir einen „Mehrwert für die Wirtschaft“ schaffen wollen. Wir werden als Individuum nicht mehr als autonome und souveräne Person gewertet, sondern sind nur noch ein weiterer Datenpunkt, und wenn wir einen „Mehrwert“ schaffen sollen, müssen wir ein Cyborg werden (wenn wir es nicht schon mit unseren Telefonen sind). Musk war besonders besorgt, dass wir zu Sklaven der aufkommenden künstlichen Intelligenz werden könnten, wenn wir nicht mit der Maschine verschmelzen, aber ich glaube nicht, dass dies ein Grund ist, uns zu entmenschlichen. Wir scheinen von so vielen „Bedrohungen“ angegriffen zu werden, und die Art und Weise, uns vor diesen Bedrohungen zu schützen, besteht (nach Ansicht der technokratischen Elite) darin, unsere individuellen Rechte, unsere persönlichen Informationen, unser ganzes Leben aufzugeben.

Früher haben wir Google durchsucht, aber jetzt durchsucht Google uns. Einst hielten wir digitale Dienste für kostenlos, jetzt halten uns die Überwachungskapitalisten für frei. – Shoshana Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus: Der Kampf um eine menschliche Zukunft an der neuen Grenze der Macht

Wir hatten kaum bemerkt, dass sich diese Massenkommunikationstechnologie als Kriegswaffe, als Mittel der sozialen Kontrolle, als Weg zur Sklaverei gegen uns gewandt hat! Aber die letzten zwei Jahre haben uns mit dieser Realität konfrontiert. Für Warnungen wie „Hütet euch vor dem neoliberalen Projekt, das euch versklaven will“, ist es jetzt wahrscheinlich zu spät, denn es ist schon da. Aber es ist noch nicht zu spät, um Einzelne aus der Massenpsychose aufzuwecken und mit dem Aufbau einer Parallelgesellschaft zu beginnen (ich weiß, dass der Verweis auf Neo, der die „rote Pille“ schluckt, heutzutage übertrieben ist, aber es ist die perfekte Allegorie), die von der Psychopathologie der Technokraten getrennt ist.

Ich habe mir jetzt eine neue Version eines alten „dummen“ Telefons zugelegt – es hat nichts Intelligentes an sich. Ja, ich kann mit diesem Relikt der Vergangenheit immer noch geortet werden, aber dafür gibt es ja die Faraday-Tasche. Ich habe mich bei Google und Facebook abgemeldet, habe ein Proton-Konto und arbeite über ein VPN – was auch immer ich tun kann, um die Maschine, die Bestie, nicht weiter zu füttern.

Was tun Sie, um nicht Sklave des Werkzeugmeisters zu sein?