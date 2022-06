97,8 % der Massenerschießungen sind damit verbunden – Psychopharmaka und Kriegsspiele führen zu Massenerschießungen?

Während viele der simplen Vorstellung anhängen, dass die Verfügbarkeit von Schusswaffen die Ursache für Massenerschießungen ist, haben eine Reihe von Experten auf eine unbequemere Wahrheit hingewiesen, nämlich dass Massenerschießungen viel wahrscheinlicher das Ergebnis davon sind, wie wir psychische Erkrankungen, Depressionen und Verhaltensprobleme falsch behandeln

Waffenkontrollgesetze haben gezeigt, dass gesetzestreue Amerikaner, die Waffen besitzen, nicht das Problem sind, denn je mehr Waffenkontrollgesetze verabschiedet wurden, desto mehr Massenerschießungen gab es

97,8 % der Massenerschießungen finden in „waffenfreien Zonen“ statt, da die Täter wissen, dass legal bewaffnete Bürger sie nicht aufhalten werden.

Depressionen als solche führen selten zu Gewalt. Erst als Antidepressiva alltäglich wurden, kam es zu Massenerschießungen, und es wurde nachgewiesen, dass viele Massenschützen Antidepressiva einnahmen.

Antidepressiva, insbesondere selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), sind dafür bekannt, dass sie Selbstmord- und Mordgedanken und Gewalt auslösen können.

Während viele der simplen Vorstellung anhängen, dass die Verfügbarkeit von Schusswaffen die Ursache für Massenerschießungen ist, haben eine Reihe von Experten auf eine unbequemere Wahrheit hingewiesen, nämlich dass Massenerschießungen weitaus wahrscheinlicher die Folge davon sind, wie wir psychische Erkrankungen, Depressionen und Verhaltensprobleme falsch behandeln.

In einem Artikel von Molly Carter, der ursprünglich auf ammo.com zu einem unbekannten Zeitpunkt veröffentlicht wurde und anschließend vom The Libertarian Institute im Mai 20192 und von psychreg.org Ende Januar 20213 wiederveröffentlicht wurde, heißt es:

Nach Angaben des Federal Bureau of Investigation (FBI) liegt ein Massenmord vor, wenn mindestens vier Menschen, den Schützen nicht mitgerechnet, … während eines einzigen Vorfalls ermordet werden … Scheinbar jedes Mal, wenn sich eine Massenschießerei ereignet …, reagieren die waffenfeindlichen Medien und Politiker reflexartig – sie schieben die Schuld an der Tragödie ausschließlich auf das verwendete Werkzeug, nämlich Schusswaffen, und konzentrieren sich bei all ihren „Lösungsvorschlägen“ auf mehr Gesetze, wobei sie ignorieren, dass der Mörder bereits zahlreiche Gesetze gebrochen hat, als er seine Gräueltat beging.

Fakten sind wichtig, wenn es um ein so emotionsgeladenes Thema geht, und weitere Gesetze zur Waffenkontrolle haben gezeigt, dass gesetzestreue Amerikaner, die Schusswaffen besitzen, NICHT das Problem sind. Bedenken Sie Folgendes: Je mehr Gesetze zur Waffenkontrolle verabschiedet werden, desto mehr Massenmorde ereignen sich. Ob es sich dabei um eine Korrelation oder eine Kausalität handelt, ist umstritten. Unstrittig ist jedoch, dass dieses kranke Phänomen, dass Massenmörder „waffenfreie Zonen“ anvisieren, wo sie wissen, dass gesetzestreue Amerikaner keine Waffen in Zivil tragen dürfen, tatsächlich auftritt.

Nach Angaben des Crime Prevention Research Center finden 97,8 % der öffentlichen Schießereien in „waffenfreien Zonen“ statt – und „waffenfreie Zonen“ sind der Inbegriff des philosophischen Kernsatzes der Waffenkontrolle, dass Gesetze die einzige Verteidigung sind, die man gegen Gewalt braucht … Diese Debatte lenkt vom eigentlichen Problem ab, das hinter den Massenerschießungen steht: psychische Gesundheit und verschreibungspflichtige Medikamente.

Wenn man ignoriert, was in den Köpfen dieser Psychopathen vor sich geht, kann es nicht nur weiterhin zu Massenerschießungen kommen, sondern es führt auch zu fehlgeleiteten Waffenkontrollgesetzen, die den zweiten Verfassungszusatz verletzen und die Rechte gesetzestreuer US-Bürger negieren. Wie Jeff Snyder es in der Washington Times formulierte: „Aber Waffen zu verbieten, weil Kriminelle sie benutzen, bedeutet, den Unschuldigen und Gesetzestreuen zu sagen, dass ihre Rechte und Freiheiten nicht von ihrem eigenen Verhalten abhängen, sondern vom Verhalten der Schuldigen und der Gesetzlosen, und dass das Gesetz ihnen nur solche Rechte und Freiheiten zugesteht, die die Gesetzlosen zulassen werden.

Der Elefant im Raum: Antidepressiva

Gedanken, Emotionen und eine Vielzahl von Umweltfaktoren spielen bei der Manifestation von Gewalt eine Rolle, aber psychische Erkrankungen allein können den massiven Anstieg von Massenmorden nicht erklären – es sei denn, man bezieht Antidepressiva in die Gleichung mit ein. Doch selbst wenn die psychische Gesundheit in die Diskussion über Massenmörder einfließt, wird das Thema Antidepressiva nur selten erwähnt.

Tatsache ist, dass Depressionen per se selten zu Gewalt führen. Erst als Antidepressiva alltäglich wurden, nahmen Massenerschießungen zu, und bei vielen Massenschützen wurde nachgewiesen, dass sie Antidepressiva einnahmen.

Prozac, das 1987 auf den Markt kam, war der erste selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), der für Depressionen und Angstzustände zugelassen wurde. Nur zwei Jahre zuvor war die Direktwerbung für Verbraucher legalisiert worden. Mitte der 1990er Jahre lockerte die Food and Drug Administration die Vorschriften, die Direktwerbung für SSRI explodierte und mit ihr die Verschreibungen für SSRI.

Im Jahr 1989, nur zwei Jahre nach der Markteinführung von Prozac, erschoss Joseph Wesbecker 20 seiner Kollegen und tötete neun von ihnen. Er hatte Prozac einen Monat lang eingenommen, und die Überlebenden des medikamenteninduzierten Anschlags verklagten Eli Lilly, den Hersteller von Prozac. Seitdem sind sowohl die Einnahme von Antidepressiva als auch die Zahl der Massenerschießungen gestiegen, und zwar mehr oder weniger im Gleichschritt.

In den zwei Jahrzehnten zwischen 1988 und 2008 stieg die Einnahme von Antidepressiva in den USA um 400 %, und im Jahr 2010 erhielten 11 % der US-Bevölkerung über 12 Jahren ein Antidepressivum verschrieben.

Im Jahr 1982, also vor der Einführung von Prozac, gab es in den USA eine Massenerschießung. Im Jahr 1984 gab es zwei Vorfälle und 1986 – dem Jahr, in dem Prozac auf den Markt kam – einen. Ein bis drei Massenerschießungen pro Jahr blieben bis 1999 die Norm, als die Zahl auf fünf anstieg.

Wie können wir den Zusammenhang zwischen dem zügellosen Konsum von Drogen, die bekanntermaßen direkt zu gewalttätigem Verhalten führen, und dem Anstieg von Massenerschießungen ignorieren?

Ein weiterer Anstieg war 2012 zu verzeichnen, als es sieben Massenerschießungen gab. Und obwohl die jährliche Zahl von Jahr zu Jahr auf- und absteigt, ist nach 2012 ein klarer Trend zu einer steigenden Zahl von Massenerschießungen festzustellen. Im Laufe der Zeit sind die Massenerschießungen auch größer geworden, und pro Vorfall wurden mehr Menschen verletzt oder getötet.

Wie können wir den Zusammenhang zwischen dem grassierenden Drogenkonsum, von dem bekannt ist, dass er direkt zu gewalttätigem Verhalten führt, und dem Anstieg der Massenerschießungen ignorieren? Selbstmordgedanken, Gewalt und Mordgedanken sind allesamt bekannte Nebenwirkungen dieser Drogen. Manchmal stören die Drogen die Hirnfunktion so stark, dass sich der Täter nicht einmal mehr an seine Taten erinnern kann.

Im Jahr 2001 wurde beispielsweise einem 16-jährigen Highschool-Schüler Effexor verschrieben, wobei er mit 40 Milligramm begann und im Laufe von drei Wochen auf 300 mg erhöht wurde. Am ersten Tag der Einnahme einer 300-mg-Dosis wachte der Junge mit Kopfschmerzen auf, beschloss, die Schule zu schwänzen und ging wieder ins Bett.

Einige Zeit später stand er auf, ging mit einem Gewehr in seine High School und nahm 23 Mitschüler mit einer Waffe als Geiseln. Später behauptete er, sich an nichts mehr erinnern zu können, was an diesem Morgen geschah, nachdem er wieder ins Bett gegangen war.

Die Risiken sind eindeutig

Die Risiken psychischer Störungen sind so eindeutig, dass seit Mitte Oktober 2004 alle Antidepressiva in den USA einen Warnhinweis enthalten müssen, der besagt, dass das Medikament Selbstmordgedanken und -verhalten auslösen kann, insbesondere bei Personen unter 25 Jahren, und dass:

Angstzustände, Unruhe, Panikattacken, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Feindseligkeit (Aggressivität), Impulsivität, Akathisie (psychomotorische Unruhe), Hypomanie und Manie wurden bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten berichtet, die wegen einer schweren depressiven Störung sowie wegen anderer psychiatrischer und nichtpsychiatrischer Indikationen mit Antidepressiva behandelt wurden.

SSRI können auch zu emotionaler Abstumpfung und Loslösung führen, sodass die Patienten berichten, dass sie nichts oder niemanden „fühlen“ oder „sich nicht kümmern“, sowie zu Psychosen und Halluzinationen. All diese Nebenwirkungen können dazu beitragen, dass jemand ein unvorstellbares Gewaltverbrechen begeht.

In einer Untersuchung von 484 Medikamenten in der Datenbank der FDA wurde festgestellt, dass 31 Medikamente für 78,8 % aller Fälle von Gewalt gegen andere verantwortlich waren, und 11 dieser Medikamente waren Antidepressiva.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Gewalt gegen andere ein echtes und schwerwiegendes unerwünschtes Arzneimittelereignis“ ist und dass von den untersuchten Arzneimitteln SSRI-Antidepressiva und das Medikament zur Raucherentwöhnung, Vareniclin (Chantix), den stärksten Zusammenhang aufweisen. Die fünf gefährlichsten SSRIs waren:

Fluoxetin (Prozac), das aggressives Verhalten um das 10,9-fache erhöhte

Paroxetin (Paxil), das gewalttätiges Verhalten um das 10,3-fache erhöhte

Fluvoxamin (Luvox), das gewalttätiges Verhalten um das 8,4-fache erhöhte

Venlafaxin (Effexor), das gewalttätiges Verhalten um das 8,3-fache erhöhte

Desvenlafaxin (Pristiq), das gewalttätiges Verhalten um das 7,9-fache erhöhte

Depressionen werden völlig überdiagnostiziert

In ihrem Artikel ging Carter auch auf die klinischen Kriterien für die Diagnose einer klinischen Depression ein, die eine medikamentöse Behandlung rechtfertigt. Um die Diagnose zu erhalten, müssen fünf oder mehr der folgenden Symptome den größten Teil des Tages, jeden Tag, über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen auftreten, und die Symptome müssen so schwerwiegend sein, dass sie das normale Alltagsleben beeinträchtigen:

Traurigkeit

Ängste

Gefühl der Hoffnungslosigkeit

Gefühl der Wertlosigkeit

Sich hilflos fühlen

Sich „leer“ fühlen

Sich schuldig fühlen

Reizbar

Müdigkeit

Mangel an Energie

Verlust des Interesses an Hobbys

Langsames Sprechen und Bewegen

Unruhe

Konzentrationsschwierigkeiten

Abnormales Schlafverhalten, entweder zu viel oder zu wenig Schlaf

Ungewöhnliche Gewichtsveränderungen, entweder zu viel essen oder keinen Appetit haben

Gedanken an Tod oder Selbstmord

Die Realität sieht so aus, dass die Mehrheit der Patienten, die eine Depressionsdiagnose und eine anschließende Verschreibung eines Antidepressivums erhalten, in Wirklichkeit nicht dafür in Frage kommen. In einer Studie erfüllten nur 38,4 % die Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), und bei älteren Erwachsenen war dieser Anteil noch geringer. Nur 14,3 % der 65-Jährigen und Älteren erfüllten die Diagnosekriterien. Den Autoren zufolge:

Teilnehmer, die die 12-Monats-Kriterien der MDE nicht erfüllten, berichteten über weniger Stress und Beeinträchtigung der Rollenfunktion und nahmen weniger Dienstleistungen in Anspruch. In beiden Gruppen wurden jedoch mehrheitlich psychiatrische Medikamente verschrieben und eingenommen. Schlussfolgerung: Die Überdiagnose und Überbehandlung von Depressionen ist in den USA in Gemeinschaftseinrichtungen weit verbreitet. Die Diagnose und Behandlung von Depressionen und anderen psychischen Störungen muss in diesen Einrichtungen gezielter erfolgen.

Welche Rolle können Kriegsspiele spielen?

Neben den Antidepressiva wird auch der Einfluss von Schießsimulationen, d. h. von gewalttätigen Videospielen, ignoriert. Wie bildet das Militär Soldaten für den Krieg aus? Durch Simulationen. Angesichts der Verbreitung von Videospielen, in denen wahllos Gewalt ausgeübt wird, sollten wir uns nicht wundern, wenn diese „Ausbildung“ dann in die Praxis umgesetzt wird.

Wie in den World Bank Blogs berichtet wird, haben junge Männer, die Gewalt erlebt haben, „oft Schwierigkeiten, sich nach Beendigung der Feindseligkeiten wieder friedlich in ihre Gemeinschaften einzugliedern“. Während amerikanische Jugendliche in der Regel wenig Erfahrung mit dem realen Krieg haben, nehmen simulierte Kriegsspiele einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch und können mit der Zeit ihre alltägliche Wahrnehmung des Lebens beeinflussen. Wie Centrical feststellt, gehören zu den wichtigsten Vorteilen von Simulationstrainings:

Sie können echte Szenarien und Antworten aus dem wirklichen Leben üben.

Wiederholung von Inhalten, die das Einprägen von Wissen fördert

Personalisierung und Abwechslung, so dass Sie aus Ihren Fehlern lernen und Ihre Leistung bewerten können, wodurch Sie ein tieferes Lernniveau erreichen

Kurz gesagt, gewalttätige Massenshooter-Spiele sind die perfekte Trainingsplattform für zukünftige Massenschützen. Während ein Teenager, der nicht mit derartigen Spielen in Berührung kommt, aufgrund seiner Unerfahrenheit mit Waffen und Taktiken bei der Durchführung einer Massenschießerei nicht sehr erfolgreich sein könnte, könnte jemand, der viele Stunden, ja sogar Jahre, mit dem Training in Simulationen verbracht hat, über Kenntnisse verfügen, die denen von Militärangehörigen entsprechen.

Wenn man dann noch die Nebenwirkungen von Antidepressiva wie emotionale Abstumpfung und Verlust der Impulskontrolle hinzunimmt, hat man das perfekte Rezept für ein Massenmord.

Darüber hinaus demonstrieren wir als Nation auch die „Gerechtigkeit“ des Krieges, indem wir ihn ohne Ende führen. Wann waren die USA das letzte Mal nicht irgendwo im Krieg? Das geht schon seit Jahrzehnten so.

Selbst jetzt bestehen die USA darauf, sich in den Streit zwischen Russland und der Ukraine einzumischen, und Diplomatie ist nicht das Mittel der Wahl zur Konfliktlösung. Sie schicken Waffen in die Ukraine und rufen zu mehr Gewalt gegen die Russen auf. Senator Lindsey Graham hat sogar zur Ermordung des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen. Um zu zeigen, wie ernst ein solcher Vorschlag ist, musste das Weiße Haus ihn öffentlich dementieren und erklärte, Grahams Kommentar sei „nicht die Position der US-Regierung“.

Graham scheint indessen nicht zu verstehen, dass sein lässiger Aufruf zum Mord tatsächlich zum Mord anstiften könnte. Nach der Schießerei an der Schule in Uvalde will er nun pensionierte Soldaten mobilisieren, um die Sicherheit an Schulen zu erhöhen. Das mag zwar eine gute Idee sein, aber wie wäre es, wenn er auch geloben würde, niemals zum Mord an politischen Gegnern aufzurufen? Ist den Politikern nicht klar, dass dies dazu führen könnte, dass irgendein Kind denkt, es sei akzeptabel, IHRE vermeintlichen Gegner zu ermorden?

Soweit ich das beurteilen kann, haben Massenerschießungen viel mehr mit gesellschaftlichen Normen, gefährlichen Medikamenten, einem Mangel an hochwertigen psychiatrischen Diensten und der Normalisierung von Gewalt durch Unterhaltung und Politik zu tun als mit Waffengesetzen an sich.

Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Faktoren, aber dies sind eindeutig zu beobachtende Phänomene, die bekanntermaßen gewalttätiges Verhalten begünstigen. Ich fürchte, die Amerikaner brauchen eine viel tiefere und introspektivere Analyse des Problems, als viele im Moment in der Lage sind. Aber diejenigen, die dazu in der Lage sind, sollten es versuchen und sich bemühen, den dringend benötigten Wandel auf lokaler Ebene und in ihrem eigenen Haus herbeizuführen.

Quellen: