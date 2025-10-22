Die imperiale Propagandamaschine versagt auf beispiellose Weise

Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Das hat es noch nie gegeben. Wir haben eine echte Chance, das Ding zu gewinnen.

Caitlin Johnstone

Cristina auf Twitter fragt: „Kannst du bitte noch einen deiner schönen Beiträge über Hoffnung schreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch welche habe. Wir brauchen Hoffnung.“

Ich persönlich verstehe nicht, wie jemand im Moment ohne Hoffnung sein kann. Die imperiale Propagandamaschinerie bröckelt in einer Weise, wie wir sie zu unseren Lebzeiten noch nicht erlebt haben. Sie würden nicht so hart daran arbeiten, die narrative Kontrolle zu sichern, wenn sie sie nicht bräuchten, und ihre narrative Kontrolle bricht zusammen.

Sehen Sie sich Israel an. Dies ist ein Arm des Imperiums, der die Bedeutung der Manipulation von Narrativen so genau versteht, dass sie ihren eigenen Begriff für diese Praxis haben, „hasbara„, mit unzähligen Systemen zur Beeinflussung der Art und Weise, wie Westler das zionistische Gebilde sehen. Aber sie verlieren.

Israel und seine Unterstützer sind sich mehr als jede andere Bevölkerung der Welt bewusst, wie wichtig es ist, das Narrativ zu kontrollieren, und doch verlieren sie die Kontrolle über das Narrativ. Die weltweite Unterstützung für Israel sinkt, und zum ersten Mal in der Geschichte sympathisieren mehr amerikanische Wähler mit den Palästinensern als mit den Israelis.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Meinungsumfragen sympathisieren mehr Amerikaner mit den Palästinensern als mit den Israelis. Und der Wandel findet nicht bei den Demokraten statt. Bei jüngeren Republikanern – also denjenigen unter 50 – ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auf die Seite der Israelis stellen, um 41 Prozentpunkte geringer als bei älteren Republikanern.

For the first time in polling history, more Americans sympathize with Palestinians over Israelis.



And the shift just isn’t with Democrats.



Younger Republicans — those under 50 — are 41 points less likely than older Republicans to side with Israelis. pic.twitter.com/70oS87Fdz6 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 9, 2025

Und Israel gerät in Panik. Sie haben ihre Ausgaben für Propaganda und Einflussnahme erhöht, während Milliardärszionisten wie Larry Ellison ihr Vermögen nutzen, um mehr Kontrolle über Social-Media-Plattformen und Mainstream-Nachrichtenkanäle zu erlangen. Sie würden das nicht tun, wenn sie es nicht für nötig hielten, und es wird nicht einmal funktionieren. Keine noch so große Propaganda wird die Menschen dazu bringen, den seit zwei Jahren live gestreamten Völkermord nicht mehr zu sehen. Propaganda ist ein mächtiges Instrument, aber sie ist keine Magie.

Auch die Zionisten im Weißen Haus geraten in Panik. Donald Trump hat erklärt, dass sein Ziel, einen Waffenstillstand zu erreichen, darin bestand, Israel aus der PR-Krise zu retten, die das Netanjahu-Regime verursacht hat, indem er sagte: „Bibi hat es sehr weit getrieben und Israel hat eine Menge Unterstützung in der Welt verloren. Jetzt werde ich all diese Unterstützung zurückgewinnen“;

In einem Interview mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in 60 Minutes hieß es, der Präsident habe das Gefühl, dass die Israelis ein wenig außer Kontrolle geraten seien, und müsse sie zügeln, nicht um der Opfer Israels willen, sondern um sie davon abzuhalten, Dinge zu tun, die seiner Meinung nach nicht in ihrem langfristigen Interesse lägen.

Wir sind also bereits an einem Punkt angelangt, an dem Teile des Imperiums beginnen, ihr Verhalten als Reaktion auf die öffentliche Wahrnehmung der Handlungen des Imperiums zu ändern. Sie tun dies nicht, weil sie plötzlich ein Gewissen entwickelt haben, sondern weil sie ihr Wahrnehmungsmanagement aufrechterhalten müssen. Sie wissen, dass sie sich auf sehr gefährliches Terrain begeben, wenn sich die Öffentlichkeit ab einem bestimmten Punkt gegen sie wendet.

Jedes Mal, wenn sich in der Geschichte die Öffentlichkeit gegen ihre tyrannischen Herrscher erhoben und ihnen den Kopf abgeschlagen hat, sind die Oligarchen und Imperiumsmanager der Welt aufgewacht und haben Notiz genommen. Die Reichen und Mächtigen sind sich immer dringend bewusst, dass es viel mehr von uns gibt als von ihnen und dass wir diese Überzahl nutzen können, um sie loszuwerden, wann immer wir es wollen, also haben sie ein existenzielles Interesse daran, uns daran zu hindern.

Deshalb haben Israel, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten so viel Energie in die Aufrechterhaltung der raffiniertesten Propagandamaschine gesteckt, die je geschaffen wurde. Sie wissen, dass ihr Imperium von der Fähigkeit abhängt, die Art und Weise, wie normale Menschen denken, sprechen, handeln und wählen, zu manipulieren, indem sie uns ständig auf bequeme Gedanken und Verhaltensweisen lenken und von unbequemen Gedanken und Verhaltensweisen abbringen.

Diese ganze Dystopie wird durch massenhafte Bewusstseinskontrolle aufrechterhalten, und die Bewusstseinskontrollmaschine wird von Tag zu Tag schwächer und schwächer. Immer mehr Menschen wachen auf und erkennen, dass wir von Tyrannen regiert werden, dass unsere Politiker und Medien uns getäuscht haben und dass alles, was uns über unsere Nation, unsere Regierung und unsere Welt zu glauben gelehrt wurde, eine Lüge war.

Kurzfristig mag es also dunkler aussehen als je zuvor, aber die Trends, die wir beobachten, zeigen uns, dass die Gitterstäbe unseres Käfigs aus schmelzendem Eis bestehen. Wir befreien unseren Geist von den künstlichen Wahnvorstellungen, die uns zu gefügigen und gehorsamen Getriebedrehern gemacht haben, und erwecken die gesunden Tiere in uns.

Ich finde es unmöglich, sich unter solchen Umständen hoffnungslos zu fühlen. Ich bin mir nicht sicher, dass alles gut gehen wird, aber ich finde es unmöglich, keine Hoffnung zu haben.

Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Das hat es noch nie gegeben.

Wir haben eine echte Chance, das Ding zu gewinnen.