Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich in dieser Woche mit mehreren großen US-Rüstungsunternehmen, darunter Raytheon, General Electric (GE) und Lockheed Martin. Nur wenige Tage später erhöhten führende Rüstungskonzerne deutlich ihre Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr.

Sprecher der Branche betonen, dass Zölle keinen Einfluss auf die Nachfrage nach Rüstungsgütern hätten. Die Ukraine wiederum drängt darauf, zollfreie Einfuhren von Verteidigungsprodukten zu ermöglichen – finanziert von anderen Staaten.

Lockheed Martin hob seine Gewinnprognose von zuvor 21,70–22,00 US-Dollar pro Aktie auf 22,15–22,35 US-Dollar an. Auch die Umsatzprognose wurde nach oben korrigiert: von 73,75–74,75 Milliarden auf 74,25–74,75 Milliarden US-Dollar.

Konzernchef Jim Taiclet sprach von einer „beispiellosen Nachfrage“ nach Lockheeds F-35-Kampfjets, CH-53K-Hubschraubern und den viel gefragten Patriot-Raketen.

„Wir investieren massiv in neue digitale Technologien und Produktionskapazitäten, um die wichtigsten Verteidigungsprioritäten der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zu erfüllen – und wir tun dies in Partnerschaft mit einer Reihe führender Technologieunternehmen, große wie kleine“, erklärte Taiclet.

Selenskyj bestätigte nach den Gesprächen:

„In Washington habe ich mit Rüstungsfirmen gesprochen, die Patriots und andere Waffen herstellen, die wir benötigen. Die Bereitschaft, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten, ist vollständig vorhanden – der Ukraine wird vertraut. Wichtig ist, dass es dafür auch ausreichende politische Unterstützung in Washington gibt.“

General Electric Aerospace (GE) erhöhte seine Umsatzprognose von einem mittleren auf einen hohen zweistelligen Prozentsatz. Der freie Cashflow wird nun mit 7,1 bis 7,3 Milliarden US-Dollar erwartet – rund 1 Milliarde mehr als vor dem Treffen mit Selenskyj.

Die GE-Aktie ist bereits um über 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, mit einem Anstieg der Rüstungslieferungen um 83 Prozent.

Raytheon kommentierte seine genauen Gewinnspannen nicht öffentlich, verzeichnete aber ein starkes drittes Quartal. Der Mutterkonzern RTX passte seine Jahresprognose an – der Gewinn je Aktie soll nun 6,10 bis 6,20 US-Dollar betragen (zuvor 5,80–5,95), der Umsatz wurde um rund 1 Milliarde US-Dollar nach oben korrigiert.

Branchenbeobachter verweisen auf ein klares Muster: Alle großen US-Rüstungskonzerne haben ihre Umsatzprognosen unmittelbar nach den Gesprächen über eine Fortsetzung des Krieges angehoben.

Berichten zufolge kam es hinter verschlossenen Türen zu einem heftigen Streit zwischen Donald Trump und Selenskyj. Trump soll Selenskyj eine Möglichkeit zur Beendigung des Konflikts angeboten haben, die dieser ablehnte.

Während Selenskyj seit drei Jahren ein Treffen mit Wladimir Putin verweigert, findet er regelmäßig Zeit für Gespräche mit Rüstungskonzernen – und mit jeden Staats- und Regierungschefs, die bereit sind, „ihm einen Dollar oder eine Milliarde zu leihen“.