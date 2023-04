China hat einen nationalen Plan zur Entwicklung künstlicher Intelligenz aufgestellt und intensiviert die Arbeit in diesem Bereich

Im Westen wird ernsthaft darüber diskutiert, ob die künstliche Intelligenz eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Wird es nicht so kommen, wie es in der Belletristik beschrieben wird: Der Mensch bringt einer KI das Denken bei und ist ihr dann ausgeliefert? Einige bedeutende Wissenschaftler und Entwickler haben sich dafür ausgesprochen, die Arbeit an der KI auszusetzen, bis alle Risiken untersucht worden sind. Die gleiche Ansicht vertritt Elon Musk, dessen Unternehmen im Rennen um die KI mitmischen. Er warnt die Menschheit vor den Problemen, die auf sie zukommen könnten, ohne dass sie sich dessen bewusst ist. Wovon reden wir hier? Ein primitives Beispiel zum Verständnis. Schon jetzt kann die KI die Stimme eines jeden Menschen imitieren und, wenn sie nicht richtig kontrolliert wird, diese Fähigkeit gegen den Homo sapiens einsetzen.

China hingegen setzt auf KI als einen der wichtigsten Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Nach dem Bau der leistungsstärksten Supercomputer der Welt arbeiten chinesische Forscher intensiv an der Entwicklung künstlicher Intelligenz und ihrer Einführung in die Wirtschaft sowie an der Nutzung von KI zur Lösung der kritischen Herausforderungen der Menschheit.

Übrigens gibt China etwa 350 Mal so viel für die Entwicklung der fortschrittlichsten Technologie – künstliche Intelligenz – aus wie Russland. Konkret sieht das so aus. In unserem Land wurden für die KI-Entwicklung im Jahr 2020 etwa 3 Milliarden Rubel, d. h. etwa 40 Millionen Dollar, bereitgestellt. In den USA beliefen sich die Investitionen in KI im selben Jahr auf etwa 6 Milliarden Dollar, in China auf etwa 14,3 Milliarden Dollar. Und um die Risiken zu vermeiden, von denen man im Westen spricht, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Dazu gehört auch die Gesetzgebung. In der Volksrepublik China müssen alle Einrichtungen, die unter Beteiligung von KI geschaffen oder betrieben werden, gekennzeichnet werden. Damit der Verbraucher weiß, mit wem oder was er es zu tun hat.

Und während in Russland mehr über die Notwendigkeit von Arbeiten in diesem Bereich gesprochen und im Westen über die Risiken diskutiert wird, hat China einen nationalen Plan zur Schaffung von KI eingeführt. Das umfangreiche Programm mit der Bezeichnung “Künstliche Intelligenz für die Wissenschaft” wird vom chinesischen Wissenschaftsministerium und der Nationalen Stiftung für Naturwissenschaften beaufsichtigt. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua zielt der Plan darauf ab, den Einsatz von KI-Fähigkeiten zu forcieren, um wissenschaftliche und technologische Durchbrüche in Schlüsselbereichen von Wissenschaft und Technologie wie Arzneimittelentwicklung, Genforschung und biologische Züchtung zu erzielen”. Es ist sicher, dass der Plan nicht dabei stehen bleibt, sondern auch die Forschung im Bereich der thermonuklearen Technologie und der Militärtechnik einschließt. Es ist kein Zufall, dass China bereits Technologien entwickelt und in die Praxis umgesetzt hat, über die andere Länder noch nicht verfügen. So werden beispielsweise spezielle Laserkanonen zur Abwehr von Drohnen eingesetzt, die auf der Technologie des Zurückhaltens eines schmalen Laserstrahls basieren. Solche Systeme sind viel billiger und effektiver als alle bestehenden Luftabwehrsysteme für diesen Zweck. Eines dieser Systeme wurde vor kurzem auf der Luftfahrtausstellung in Zhuhai (Provinz Hainan) vorgeführt.

Der Laserwerfer LW-30, der den Spitznamen “Drohnenkiller” trägt, wurde von der chinesischen China Space Sanjiang Group entwickelt. Der LW-30 kann Drohnen in einer Entfernung von mehreren Kilometern abschießen, sich drehen, feuern und in wenigen Sekunden zum nächsten Ziel weiterziehen.

Damit hat das chinesische Unternehmen ein schwieriges technisches Problem gelöst: das Laserfeuer auf einem kleinen, sich bewegenden Ziel lange genug aufrechtzuerhalten, um es zu beschädigen. Ein Unternehmenssprecher sagte, das Unternehmen arbeite daran, den 30-Kilowatt-Strahl des LW-30 auf eine höhere Energie aufzurüsten, um die Zeit zu verkürzen, die zur Zerstörung von Zielen benötigt wird. Es wird angenommen, dass eine solche Einrichtung in einem speziellen militärischen Einsatzgebiet nicht schaden würde…

Der nationale Plan für die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist jedoch nur ein Bereich der Forschung und Entwicklung in der VR China. Chinas Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung belaufen sich im Jahr 2022 auf fast 3,09 Billionen RMB (etwa 456 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 10,4 % gegenüber 2021 entspricht. Bezeichnenderweise machen die FuE-Ausgaben im Jahr 2022 2,55 % des BIP des Landes aus, mehr als China selbst für die Verteidigung ausgibt. Darüber hinaus steigen die FuE-Ausgaben jährlich um etwa 10 Prozent. Im Jahr 2020 beliefen sie sich auf 2,44 Billionen Yen (2,4 % des BIP) und waren damit doppelt so hoch wie der Verteidigungshaushalt des Landes. Ihr Anteil nimmt stetig zu. Dies zeigt, dass China beabsichtigt, die Technologieentwicklung zum Rückgrat der Wirtschaft und zum Hauptmotor der Entwicklung zu machen, um im globalen Technologiewettlauf die Führung zu übernehmen. Seit 2015 ist das Land in der globalen Innovationsrangliste vom 29. auf den 14. Platz aufgestiegen und zum weltweit größten Anbieter von Patenten und Erfindungen geworden. Damit nimmt es in verschiedenen Technologiebereichen eine Spitzenposition ein.

So ist der Anteil Chinas an den weltweiten Technologieausgaben von 5 % im Jahr 2000 auf 23 % im Jahr 2020 angestiegen. Die amerikanische Zeitschrift Foreign Affairs prognostiziert, dass China, wenn es so weitergeht, bis 2025 die USA bei diesem Indikator überholen wird.

Die Ergebnisse der Investitionen sind unübersehbar. Schon jetzt ist China die zweitgrößte digitale Volkswirtschaft der Welt und führend beim Aufbau der digitalen Infrastruktur, indem es beispielsweise das größte Glasfasernetz der Welt geschaffen hat. Das Internet wird von fast 1 Milliarde Chinesen genutzt. Mehr als 700.000 5G-Kommunikationsstationen wurden gebaut, und rund 300 Millionen Nutzer sind bereits angeschlossen. Doch dies ist nur ein Bereich der innovativen und hochtechnologischen Entwicklung Chinas.

Der Stellenwert des Landes in der Welt der modernen Technologie wird durch die Tatsache belegt, dass auf China mindestens 60 % der weltweiten Produktionskapazitäten für Solarmodule, Komponenten von Windkraftanlagen und Batterien entfallen. Ohne China wäre der Übergang zu grüner Energie in Europa und den USA einfach nicht möglich. China kontrolliert auch fast die gesamte Lieferkette für Materialien, die für Elektrofahrzeuge benötigt werden. Die einzige Ausnahme ist die Gewinnung (aber nicht die Verarbeitung) von Grundstoffen.

All dies wurde durch die richtige staatliche Politik, angemessene staatliche Unterstützung für Unternehmen und enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung ermöglicht.