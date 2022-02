Die Irrungen und Wirrungen von Erdogans Außenpolitik

Von Pepe Escobar: Er ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties.

Eine tief in der NATO verwurzelte Türkei ist auf dem Weg nach Osten, aber nicht so, wie Sie denken. Bei Erdogans „Asien neu“-Strategie geht es um die Vorrangstellung der Türkei, die wahrscheinlich im Widerspruch zu den von China und Russland betriebenen Integrationsplänen stehen wird

Diese Informationen fielen wie ein Blitz aus heiterem Himmel mitten in eine produktive Diskussion mit einer Gruppe von Top-Analysten in Istanbul: Im gesamten türkischen Establishment – von den Politikern bis zum Militär – sind über 90 Prozent pro-NATO.

Die eurasischen „Hoffnungsträger“ in Westasien müssen diese harte Wahrheit über die oft verwirrende Außenpolitik der Türkei in Betracht ziehen. Der „erdogansche Neo-Ottomanismus“, der das derzeitige türkische Regierungssystem durchzieht, ist zutiefst von der NATO-Psyche kolonialisiert – was bedeutet, dass jede Vorstellung von echter türkischer Souveränität möglicherweise stark überbewertet wird.

Und das wirft ein neues Licht auf das ständige geopolitische Hin und Her des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zwischen der NATO und Eurasien.

Beginnen wir mit der von Erdogan angebotenen Vermittlung im Russland-Ukraine-Drama, was praktisch eine Vermittlung zwischen Russland und der NATO bedeuten würde.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu mag nicht derjenige sein, der Ankaras Politik diktiert – meine Gesprächspartner betonen, dass der Mann, der wirklich auf Erdogan hört, sein Sprecher Ibrahim Kalin ist. Dennoch waren Cavusoglus letzte Äußerungen recht interessant:

Russische und weißrussische Quellen hätten ihm gesagt, dass es keine „Invasion“ in der Ukraine geben werde.

Der Westen „sollte vorsichtiger sein“ mit Äußerungen „über die angeblich mögliche ‚Invasion‘, da sie zu Panik in der Ukraine führen“.

Wir als Türkei sind nicht Teil eines Konflikts, eines Krieges, eines Problems, aber jede Spannung betrifft uns alle, die Wirtschaft, die Energiesicherheit, den Tourismus.

Wir werden am Mittwoch ein Telefongespräch mit [dem russischen Außenminister Sergej] Lawrow führen, [dann] mit [dem ukrainischen Außenminister Dmytro] Kuleba. Wir werden gerne bereit sein, zu vermitteln, wenn beide Parteien einverstanden sind. Wir sind gerne bereit, ein Treffen des Minsker Trios auszurichten.

[Der russische Präsident Wladimir] Putin sollte die Tür nicht verschließen. Sie [die Russen] haben weder eine positive noch eine negative Antwort.

Die Bemühungen Ankaras, sich als Vermittler zu positionieren, mögen lobenswert sein, aber was Cavusoglu unmöglich öffentlich zugeben kann, ist ihre Vergeblichkeit.

So sehr Ankara auch gute Beziehungen zu Kiew unterhält – einschließlich des Verkaufs von Bayraktar-TB2-Drohnen – der Kern der Angelegenheit liegt nicht einmal zwischen Russland und der NATO, sondern zwischen Moskau und Washington.

Darüber hinaus wurde Erdogans Angebot bereits von dem notorischen Opportunisten – und völlig überforderten – Emmanuel Macron durch seinen auswendig gelernten Besuch in Moskau übergangen, wo er von Putin höflich, aber unverblümt abgewiesen wurde.

Der Kreml hat schon vor seinen Forderungen nach Sicherheitsgarantien sehr deutlich gemacht, dass die einzigen Gesprächspartner, auf die es ankommt, die Verantwortlichen sind – also die russophobe/neokonservative/humanitär-imperialistische Kombo, die den derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten fernsteuert.

Wie kann man die Türkei wieder groß machen?

Es wird ein hartes Stück Arbeit sein, die Türkei in Washington „wieder groß zu machen“, selbst wenn sie beide Teil der NATO-Matrix sind. Es ist eine Sache, das 300 Millionen Dollar teure Turkevi Center – oder Turkish House – in Manhattan in der Nähe des UN-Hauptquartiers einzuweihen, komplett mit einer Präsidentensuite im obersten Stockwerk für Erdogan. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn die Amerikaner ihm echte Souveränität zugestehen.

Doch immer, wenn er brüskiert wird, hat Erdogan einen dornigen Gegenvorschlag. Wenn er daran gehindert wird, sich im September letzten Jahres in New York und Washington mit den wirklichen Akteuren hinter „Biden“ zu treffen, kann er immer noch ankündigen, wie er es getan hat, eine weitere Ladung russischer S-400 zu kaufen, die ironischerweise ein Raketensystem ist, das die Waffen der NATO zerstören soll. Wie Erdogan dann kühn verkündete: „In Zukunft wird sich niemand mehr einmischen können, wenn es darum geht, welche Art von Verteidigungssystemen wir erwerben, von welchem Land und auf welchem Niveau.“

Die Akteure des globalen Südens, aus Westasien und darüber hinaus, haben mit großem Interesse (und Bangen) verfolgt, wie sich Ankara von einer säkularen, braven NATO-Halbkolonie an der Peripherie der EU, die sich der Brüsseler Maschinerie anschließen wollte, in eine islamistisch gefärbte in einen islamistisch gefärbten regionalen Hegemon verwandelt hat – einschließlich der Unterstützung und Bewaffnung „gemäßigter Rebellen“ in Syrien, der Entsendung von Militärberatern nach Libyen, der Unterstützung Aserbaidschans mit bewaffneten Drohnen, um Armenien zu besiegen, und nicht zuletzt der Förderung ihrer eigenen, eigenwilligen Version der eurasischen Integration.

Das Problem ist, wie die Türkei all diese ehrgeizigen Vorhaben bezahlen soll – angesichts der desolaten wirtschaftlichen Lage des Landes.

Nicht wenige Politiker der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) in Ankara sind begeisterte Verfechter einer „türkischen Welt“, die sich nicht nur vom Kaukasus bis nach Zentralasien erstrecken würde, sondern bis nach Jakutien im äußersten Osten Russlands und Xinjiang im äußersten Westen Chinas. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie dies in Moskau und Peking gesehen wird.

Eigentlich war es Devlet Bahceli, der Vorsitzende der ultrarechten Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), ein enger Verbündeter Erdogans, der dem türkischen Präsidenten eine überarbeitete Karte der türkischen Welt vorlegte.

Die Antwort des Kremlsprechers Dmitri Peskow, der zufällig Turkologe ist, war unbezahlbar. Damals sagte er, dass das Herz der türkischen Welt im Altai-Gebirge liegen sollte. Das heißt, in Russland, nicht in der Türkei.

Und damit sind wir bei der Organisation der Turkstaaten (OTS), der neuen Bezeichnung des ehemaligen Türkischen Rates, die auf dem achten Gipfel im vergangenen November in Istanbul beschlossen wurde.

Die OTS hat fünf Mitglieder (Türkei, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan) und zwei Beobachter (Ungarn und Turkmenistan). Generalsekretär ist der kasachische Diplomat Baghdad Amreyev.

Ein erster Besuch in ihrem schönen, lachsfarbenen historischen Palast in Sultanahmet – vor einem bevorstehenden offiziellen Gespräch – schafft den dringend benötigten Kontext. Unter den schillernden byzantinischen und osmanischen Nachbargebäuden befindet sich das Grab des letzten osmanischen Sultans Abdulhamid II, der zufällig niemand anderes als Erdogans Vorbild ist.

Je nachdem, mit wem man spricht – den weitgehend AKP-kontrollierten Medien oder kemalistischen Intellektuellen – ist Abdulhamid II. entweder ein ehrwürdiger religiöser Führer, der Ende des 19. Jahrhunderts gegen Umstürzler und die westlichen Kolonialmächte kämpfte, oder ein rückständiger, fanatischer Spinner.

Der OTS ist eine äußerst faszinierende Organisation. Sie vereint ein NATO-Mitglied mit der zweitstärksten Armee (die Türkei), ein EU-Mitglied (Ungarn, das jedoch noch Beobachterstatus hat), zwei OVKS-Mitglieder, d. h. Staaten, die Russland sehr nahe stehen (Kasachstan und Kirgisistan), und eine äußerst eigenwillige, dauerhaft neutrale Gas-Supermacht (Turkmenistan).

Selbst in der OTS-Zentrale ist man sich einig, auch mit einem Lächeln, dass niemand außerhalb der Türkei die wahren Ziele der Organisation kennt, die locker als Investitionen in Konnektivität, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), grüne Technologien und intelligente Städte umrissen werden. Der Großteil der Investitionen soll von türkischen Unternehmen kommen.

Bis vor kurzem konzentrierte sich Erdogan nicht gerade auf die türkische Welt in Zentralasien – die aus islamistischer Sicht als zu säkular oder, schlimmer noch, als ein Haufen gefürchteter Krypto-Kemalisten angesehen wurde. Der Schwerpunkt lag auf der von den USA definierten MENA-Region (Naher Osten/Nordafrika), zu der historisch gesehen auch die wichtigsten osmanischen Gebiete gehörten.

Die Geschichte zeigt natürlich, dass diese neo-osmanischen Einfälle in den muslimischen Ländern nicht so gut ankamen. Daher der spektakuläre Wiedereintritt Eurasiens in die türkische Außenpolitik. Das mag in der Theorie gut klingen, aber in der Praxis ist es viel komplizierter.

Eurasien kreuz und quer durchqueren

Die OTS mag durch die Sprache geeint sein – aber in ganz Zentralasien werden Sie nicht viele Menschen finden, die Türkisch sprechen: Sie sind alle auf Russisch.

Geschichte und Kultur sind eine andere Geschichte, und die geht in etwa so:

Wie Peskow richtig feststellte, stammen die turkophonen Völker ursprünglich aus dem Altai-Gebirge – zwischen der Mongolei und Zentralasien. Zwischen dem 7. und dem 17. Jahrhundert befanden sie sich in einem Eroberungsfeldzug in die entgegengesetzte Richtung im Vergleich zu Alexander dem Großen und seinen hellenistischen Nachfolgern, den Seleukidenkönigen und dann den Arabern unter dem Islam.

So hatten wir lange Zeit einige ephemere Reiche, die von türkischen Dynastien gegründet wurden und im Wesentlichen auf persisch-sassanidischen Strukturen aufbauten, mit einem Zusatz von turkmenischen Gruppen, bis die Osmanen auf der Grundlage byzantinischer Strukturen ein imperiales System errichteten, das nicht weniger als fünf Jahrhunderte lang Bestand hatte.

Was die antiken Verbindungen betrifft, so lag die Steppenroute eher im Norden Eurasiens – und wurde im 13. Jahrhundert von Dschingis Khan und seinen Nachfolgern mit spektakulärem Erfolg verfolgt. Heute wissen wir alle, dass die Mongolen das allererste echte eurasische Großreich errichteten. Dabei nahmen sie auch die südliche Route, die von den Türken und Turkmenen befahren wurde.

Wie das persische, das griechische und das arabische Reich waren auch das türkische und das mongolische Reich auf die Eroberung des Kontinents ausgerichtet. Die Hauptverbindungslinie durch Eurasien war immer, wie Toynbee es genau definiert, „die Steppen- und Wüstenketten, die den Gürtel der Zivilisationen von der Sahara bis zur Mongolei durchschneiden“.

Ähnlich wie China das Konzept der Seidenstraße in jüngster Zeit überarbeitet hat, hat auch Erdogan – auch wenn er kein Leser und schon gar kein Historiker ist – seine eigene neo-osmanische Interpretation dessen, was Konnektivität ausmacht.

Instinktiv, und das ist sein Verdienst, scheint er verstanden zu haben, wie die Eroberungszüge der Turko-Mongolen von Zentralasien nach Westasien dazu führten, dass diese riesige, schwer zu umgehende Zone der Diskontinuität zwischen Ostasien und Europa zerbrach.

Die Sonne „geht im Osten wieder auf“

Erdogan selbst gab sich auf dem OTS-Gipfel im November unumwunden zu erkennen: „Inshallah, die Sonne wird bald wieder im Osten aufgehen“.

Aber dieser „Osten“ war sehr konkret: „Die Region Turkestan, die Jahrtausende lang die Wiege der Zivilisation war, wird wieder ein Zentrum der Anziehungskraft und Erleuchtung für die gesamte Menschheit sein.“

Die bloße Erwähnung des Wortes „Turkestan“ ließ den Zhongnanhai in Peking sicherlich erschauern. Beim OTS versichert man jedoch, dass die Organisation keinerlei Absichten in Bezug auf Xinjiang hat: „Es ist kein Staat. Wir vereinen türkische Staaten.“

Viel relevanter ist das Bestreben der OTS nach „nachhaltiger multimodaler Konnektivität“.

Es handelt sich um eine Zwillingsstrategie, die die transkaspische Ost-West-Korridor-Initiative – eine trans-eurasische Verbindung – und den Zangezur-Korridor, der den Südkaukasus mit Europa und Zentralasien verbindet, nebeneinander stellt.

Der Zangezur-Korridor ist für Ankara von entscheidender Bedeutung, da er eine direkte Verbindung nicht nur zu seinem wichtigsten OTS-Verbündeten Aserbaidschan, sondern auch zum türkischen Zentralasien ermöglicht. In den vergangenen drei Jahrzehnten war diese Verbindungsroute durch Armenien blockiert. Jetzt nicht mehr. Ein endgültiges Abkommen mit Armenien steht jedoch noch aus.

Theoretisch ergänzen sich die chinesische Neue Seidenstraße – oder Belt and Road Initiative (BRI) – und der türkische Mittelkorridor, der die türkische Welt verbindet, gegenseitig. Doch nur die (Konnektivitäts-)Fakten vor Ort werden dies mit der Zeit zeigen.

Tatsache ist, dass die Türkei bereits mitten in einer großen Konnektivitätsinitiative steckt. Nehmen Sie die Eisenbahnlinie Baku-Tbilis-Kars, die die Türkei, Georgien und Aserbaidschan verbindet. Ankara hat vielleicht nichts, was auch nur annähernd an die Größe und den Umfang der BRI-Master-Roadmap herankommt, die alle Schritte bis 2049 vorsieht.

Was entworfen wurde, ist eine türkische Weltvision – 2040, die auf dem OTS-Gipfel angenommen wurde und in der der Mittlere Korridor als „die kürzeste und sicherste Verkehrsverbindung zwischen Ost und West“ bezeichnet wird, einschließlich einer neuen Sonderwirtschaftszone namens Turan in Kasachstan, die 2022 eröffnet werden soll.

Diese Sonderwirtschaftszone wird ausschließlich für OTS-Mitglieder und Beobachter zugänglich sein. Die Turan-Steppe wird von vielen in der Türkei auch als die ursprüngliche Heimat der Turkvölker angesehen. Es bleibt abzuwarten, wie Turan mit der SWZ Khorgos an der kasachisch-chinesischen Grenze, einem wichtigen Knotenpunkt der BRI, interagieren wird. Die Ansicht, dass Ankara auf lange Sicht eine große systemische Bedrohung für Peking darstellt, ist reine Spekulation.

Unterm Strich ist die OTS Teil einer größeren Initiative Erdogans, die außerhalb der Türkei kaum bekannt ist: Asia Anew. Diese Initiative wird Ankaras expandierende Verbindungen in Asien leiten, wobei der OTS als eines von vielen „Instrumenten der regionalen Zusammenarbeit“ beworben wird.

Ob Ankara diese äußerst ehrgeizige strategische Auslegung von Geografie und Geschichte zum Aufbau einer neuen Einflusssphäre nutzen kann, hängt von einer Menge türkischer Lira ab, die in Erdogans Kassen schmerzlich vermisst werden.

Warum sollte man in der Zwischenzeit nicht davon träumen, Sultan von Eurasien zu werden? Nun, Abdulhamid II. hätte nie gedacht, dass sein zukünftiger Schüler ihm die Stirn bieten würde, indem er sich – wie Alexander der Große – nach Osten und nicht nach Westen orientierte.