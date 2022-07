Die jüngsten Entwicklungen mit Russland und der Welt deuten unausweichlich auf eine neue Weltordnung hin

Von James O’Neill: Er ist ein in Australien lebender ehemaliger Rechtsanwalt, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Letzte Woche trafen sich der russische Präsident Putin, der türkische Präsident Erdogan und der iranische Präsident Raisi in der iranischen Hauptstadt Teheran. Noch vor kurzem wäre ein Treffen dieser drei Männer, insbesondere in Irans Hauptstadt Teheran, undenkbar gewesen. Das Treffen war ein Beweis dafür, wie sehr sich die Welt in kurzer Zeit verändert hat.

Der Iran ist kürzlich der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beigetreten und hat sich ebenso wie die Türkei um die Aufnahme in die BRICS-Gruppe beworben. Der Gedanke, dass die Türkei einer solchen Gruppe beitreten könnte, in der Russland und China die beiden stärksten Mitglieder sind und die ein erbitterter Gegner der von den USA angeführten Koalition westlicher Staaten ist, wäre undenkbar gewesen. Dies zeigt, wie sehr sich die Welt in einem sehr kurzen Zeitraum verändert hat und verändert.

Ein weiterer Bewerber für den Beitritt zu den BRICS ist Saudi-Arabien, das kürzlich den US-Präsidenten Joe Biden zu Gast hatte, was sich aus amerikanischer Sicht als fruchtloses Unterfangen herausstellte. Biden, der sich zuvor sehr kritisch über die saudische Regierung geäußert hatte, war gezwungen, bei seinem Ausflug in das Königreich Demut zu zeigen. Er war gezwungen, den saudischen Staatschef in Dschidda zu treffen, da ihm das Privileg eines Treffens in der saudischen Hauptstadt Riad verweigert wurde.

Russland hat große Anstrengungen unternommen, um die Türkei zu umwerben, die derzeit ein beliebtes Ziel für russische Touristen ist. Die Türkei unterhält eine militärische Präsenz in Syrien, die sich vor allem gegen die kurdische Minderheit richtet, die in Wirklichkeit ein Stellvertreter der USA ist. Die Amerikaner ihrerseits halten weiterhin einen Teil des syrischen Territoriums besetzt. Für diese Besetzung gibt es nicht die geringste völkerrechtliche Grundlage. Schlimmer noch, die Amerikaner setzen den Diebstahl des syrischen Öls fort, für das sie absolut keine Anstrengungen unternehmen, die Syrer zu bezahlen. Sie nehmen es einfach und behalten den Erlös, der sich auf mehrere Millionen Dollar pro Tag beläuft. Das Wort „Diebstahl“ ist mit Bedacht gewählt, denn kein anderes Wort beschreibt die Art des Vorgehens der Vereinigten Staaten so genau. Ebenso schlimm wie der Diebstahl ist das völlige Fehlen von Kritik an solchen unrechtmäßigen Aktivitäten aus Australien, dessen Medien so tun, als sei nichts geschehen.

Die freundschaftlichen Gespräche Russlands mit der Türkei markieren auch einen weiteren Wandel in der russischen Außenpolitik. Zusammen mit China schmiedet Russland eine neue internationale Handelsordnung, an der die große Mehrheit der Entwicklungsländer beteiligt ist. Auch hier handelt es sich um einen grundlegenden Wandel in der Weltordnung, der noch dazu kommt, dass die große Mehrheit dieser Länder sich jeglicher Kritik an Russland wegen seines Vorgehens in der Ukraine enthalten hat.

Einer der wichtigsten Akteure in dieser entstehenden neuen Weltordnung ist Indien. Die Rolle Indiens hat sich immer als rätselhaft erwiesen. Es unterhält seit langem gute Beziehungen zu Russland, und der Internationale Nord-Süd-Verkehrskorridor (INSTC) ist nur der jüngste Ausdruck dieser guten Beziehungen. Indien ist auch Mitglied des Quartetts von Nationen, das zusammen mit den Vereinigten Staaten, Japan und Australien eine zunehmend unwahrscheinliche Allianz bildet, die eindeutig gegen China gerichtet ist. Wie Indien seine Mitgliedschaft in diesem Quartett mit seinen Beziehungen zu Russland in Einklang bringt, bleibt eines der großen Rätsel, ganz zu schweigen von seiner Mitgliedschaft in den BRICS, zu denen auch China gehört, das nominell zu den Zielen des genannten Quartetts gehört.

In diesem Zusammenhang könnte der Beitritt Indiens zum INSTC zusammen mit seiner Weigerung, Russland wegen der Konfrontation mit der Ukraine zu kritisieren, eines der deutlichsten Signale dafür sein, dass Indien beschlossen hat, sein Los mit den Entwicklungsländern zu teilen. In diesem Zusammenhang wird es interessant sein zu sehen, wie seine Beziehungen zu den Amerikanern in dem erwähnten Quartett weiterbestehen.

Westeuropa seinerseits setzt seinen unvermeidlichen langsamen Niedergang fort, bei dem seine Sanktionen gegen Russland eine unaufhaltsame Rolle spielen. Als die Sanktionen im Februar dieses Jahres in vollem Umfang verhängt wurden, waren die Vereinigten Staaten und Europa zuversichtlich, dass Putins Herrschaft unmittelbar bevorstehe und die russische Wirtschaft zusammenbrechen würde.

Was tatsächlich geschah, war ein herber Schock für die europäische Arroganz. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der russische Rubel allmählich stärker geworden und hat seinen höchsten Stand gegenüber dem Euro und dem US-Dollar seit mehreren Jahren erreicht. Es sind die europäischen Volkswirtschaften, die zusammenbrechen, und der kommende Winter dürfte für sie in mehr als einer Hinsicht unangenehm kalt werden.

Auch die westliche Solidarität bricht zusammen. Natürlich gibt es diejenigen, die sich Russland bis zum bitteren Ende widersetzen werden, wie z. B. Ursula van der Leyen, aber ihre Position scheint zunehmend unhaltbar. Eine Reihe von europäischen Ländern versucht nun, private Vereinbarungen mit den Russen zu treffen, um die unvermeidlichen politischen Konsequenzen zu vermeiden, wenn ihre Bürger in diesem Winter buchstäblich erfrieren.

Deren Notlage stößt bei den Russen auf einen deutlichen Widerwillen, sich überhaupt um ihre Notlage zu kümmern, die ja völlig selbstverschuldet ist. Putins jüngste Rede vor dem Forum „Starke Idee für eine neue Zeit“ war bemerkenswert, weil er die „wahrhaft revolutionären“ Veränderungen in der Welt anpries, die die bestehende Weltordnung in eine „harmonischere, gerechtere und stärker auf die Gemeinschaft ausgerichtete und sicherere“ Ordnung umwandeln könnten als die bestehende Weltordnung, die von den egoistischen Forderungen der wenigen reichen Nationen der Welt beherrscht wird.

Die bestehende Weltordnung sei „zum Scheitern verurteilt“, sagte Putin, sie werde „zu einer Bremse für die Entwicklung unserer Zivilisation“. Die alte Ordnung, die der Westen gerne als „regelbasierte internationale Ordnung“ bezeichnete – eine äußerst unpassende Beschreibung und ein Gräuel für diejenigen, die an den mächtigen Status des Völkerrechts als regierendes Ethos glauben -, sei zum Scheitern verurteilt, so Putin.

Ein Systemwechsel ist längst überfällig, und je eher er stattfindet, desto besser für uns alle.