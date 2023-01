Die katastrophalen Ereignisse des Jahres 2022 werden uns so lange plagen, wie es uns gibt

Paul Craig Roberts

Das Jahr 2022 hat die Saat für Tyrannei und Tod gelegt. Meine heutige Analyse wird sich nur auf vier der vielen schrecklichen Ereignisse des Jahres 2022 konzentrieren.

Eines ist die FBI-Razzia im Haus von Präsident Trump.

Eines ist die zweite gestohlene nationale Wahl.

Eines ist der Krieg gegen Russland, der zum Armageddon führt.

Eine ist die Täuschung über die Wirksamkeit und Sicherheit des Covid mRNA-„Impfstoffs“.

Die beispiellose Razzia im Haus von Präsident Trump enthüllte den Gestapo-Staat, der die amerikanische Demokratie ersetzt hat. Nur wenige begreifen die Bedrohung, die die Razzia offenbart. Da ist zunächst einmal die Respektlosigkeit, mit der ein neuer Präsident der Vereinigten Staaten behandelt wird, der eindeutig mehr öffentliche Unterstützung genießt als jeder andere Präsident seit Ronald Reagan. Wenn ein Präsident der Vereinigten Staaten auf solch eine selbstherrliche Art und Weise behandelt werden kann, welche Aussichten haben dann die übrigen Bürger?

Die Razzia war nicht nur unangemessen, sie war auch grundlos gerechtfertigt. Das FBI hatte Zugang zu den Dokumenten und war sie bereits zuvor durchgegangen. Die Dokumente wurden nicht der Einsichtnahme vorenthalten. Die in den Scheinmedien verbreitete Geschichte, Trump habe die Dokumente in Mar-a-Largo herumliegen lassen, damit russische Spione in seinem Stab sie fotografieren können, ist absurd. Trump steht unter dem Schutz des Secret Service, und die Agenten würden mit Sicherheit alle streng geheimen Dokumente bemerken, die auf den Möbeln herumliegen. Wenn russische Agenten in Trumps Hauspersonal eingedrungen wären, hätte die CIA ihn gewarnt. Die Tatsache, dass die Medien über diese Fälschung berichteten, als ob sie echt wäre, zeigt die Inkompetenz und Unehrlichkeit der Medien.

Normalerweise beschäftigen sich Präsidenten und hohe Regierungsbeamte nicht mit Dokumenten, es sei denn, sie schreiben ihre Memoiren. Sie haben keine Zeit für Dokumente. Das meiste, was sie absegnen, beruht auf Ratschlägen, nicht auf Lektüre. Beauftragte des Präsidenten und, wie ich annehme, auch Präsidenten haben Anspruch auf Kopien aller Dokumente, die ihre Büros durchlaufen haben. Ich hätte einen Umzugs- und Lagerungsdienst gebraucht, um mit den Dokumenten umzugehen, auf die ich während meiner Zeit im Finanzministerium Anspruch hatte. Ich bezweifle sehr, dass Trump weiß, welche Dokumente sich in den Kisten befinden. Ich hätte ihm geraten, keine von anderen gepackten Dokumente mitzunehmen, da ihm alles untergeschoben werden könnte. Alle Dokumente hätten in eine Präsidentenbibliothek gebracht werden müssen, in die die Dokumente nach ihrer Einrichtung wahrscheinlich auch gebracht wurden.

Die „Razzia“ durch ein FBI-SWAT-Team war eine inszenierte politische Veranstaltung. In einem politischen System, in dem die Regierung rechenschaftspflichtig ist, wären der FBI-Direktor und der Generalstaatsanwalt wegen der politischen Nutzung einer Polizeibehörde entlassen worden. Die Tatsache, dass sie damit durchkamen, zeigt, dass die Tage der verantwortlichen Regierung in den Vereinigten Staaten vorbei sind.

Der Zweck der Razzia bestand darin, Trump in der Öffentlichkeit als Kriminellen darzustellen, sodass die Öffentlichkeit ihn bereits so sah und es ein alter Hut sein würde, wenn die Strafanzeige der Demokraten im Repräsentantenhaus und die anschließende Anklage des Justizministeriums einträfen. Alle beteiligten Geschworenen wären daran gewöhnt, dass Trump ein Krimineller ist, und würden die gleiche Ansicht vertreten wie der Staatsanwalt. So war es auch bei Derick Chauvin.

Nicht viele verstanden, was vor ihren Augen geschah. Demokraten und Trump-Hasser waren einfach begeistert, dass der Mann in Orange erwischt wurde. Trump-Anhänger sahen nur voreingenommene Demokraten und voreingenommene Medien. So sah die Öffentlichkeit die Verwandlung einer rechtsstaatlichen Bundespolizei in eine zügellose politische Gestapo, die der Machtergreifung der Demokraten durch die Ausschaltung des Gegners dient. Auf diese Weise wurde die Polizei im Dritten Reich umgestaltet.

Es stellt sich die Frage, ob die dreiste Razzia im Haus eines amerikanischen Präsidenten hätte stattfinden können, wenn der Tiefe Staat in der Vergangenheit für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen worden wäre. Aber nachdem er trotz überwältigender Beweise für die Schuld des Tiefen Staates mit so vielem davongekommen ist – zum Beispiel mit den Morden an Präsident Kennedy, Senator Kennedy und Martin Luther King, der Bucht von Tonkin, 9/11, Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen und zwei gestohlenen nationalen Wahlen – ist es kein großer Schritt, einen Präsidenten wegen falscher Anschuldigungen anzuklagen.

Trumps Wiederwahl wurde gestohlen, nachdem Präsident Trump vier Jahre lang verunglimpft wurde, während er im Amt war und als russischer Agent beschuldigt wurde, der durch die Einmischung des Kremls in die Wahlen gewählt wurde – eine Anschuldigung, die von den Präsidenten und den Demokraten während der Russiagate-Untersuchung jahrelang ausgenutzt wurde. Auf Russiagate folgten zwei versuchte Amtsenthebungen und ein inszenierter „Aufstand am 6. Januar“, der mit der Strafanzeige des Repräsentantenhauses gegen Trump an das Justizministerium immer noch andauert (sic).

Trumps Wiederwahl bedeutete 4 weitere Jahre des Gleichen, und die Menschen hatten es satt. Daher hat die Öffentlichkeit trotz der überwältigenden Beweise, dass die Demokraten die Wahl gestohlen haben, den Diebstahl hingenommen.

Bei den nationalen Wahlen 2022 ging es nicht um den Präsidenten, sodass die Öffentlichkeit weniger von dem Diebstahl betroffen war. Außerdem haben die Republikaner trotz des Diebstahls das Repräsentantenhaus zurückerobert. Aber die Unaufmerksamkeit gegenüber dem Diebstahl ebnet den Weg für weitere Diebstähle.

Der Diebstahl des Gouverneursamtes von Arizona durch Kari Lake ist völlig offensichtlich. In Maricopa County, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Arizonas, funktionierten die Wahlmaschinen in den als republikanisch bekannten Wahllokalen nicht. Die Schlangen vor den Wahllokalen waren stundenlang. Die Republikaner, die darunter zu leiden hatten, bekamen Papierstimmzettel, die in eine Kiste geworfen wurden, von der die Wahlhelfer der Demokraten sagten, dass sie später ausgezählt werden würde. Als diese später eintrafen, stellte sich heraus, dass die nicht ausgezählten Stimmzettel „versehentlich“ mit den ausgezählten Stimmzetteln vermischt worden waren und nicht getrennt werden konnten.

Selbst das reichte nicht aus, um den Gegner von Kari Lake zu wählen, der als Wahlleiter fungierte und jeden Schritt der Abstimmung und Auszählung kontrollierte. Drei Tage lang wurde die Auszählung der Stimmen 19 Stunden, 15 Stunden und 17 Stunden lang unterbrochen, während die Demokraten die Stimmen der Demokraten fälschten.

Als der republikanische Richter mit den Beweisen konfrontiert wurde, sagte er, dass es zwar zu all diesen Fehlern gekommen sei, es aber keinen Beweis dafür gebe, dass sie vorsätzlich begangen wurden.

Um es klar zu sagen: Ein republikanischer Richter hat entschieden, dass es in Ordnung ist, wenn Demokraten versehentlich Wahlen stehlen.

Erwarten Sie also weitere versehentlich gestohlene Wahlen.

Zwei gestohlene nationale Wahlen in Folge bedeuten, dass die Wählerschaft machtlos ist. Sie sind nicht in der Lage, Politiker ins Amt zu bringen, die die Interessen der Wähler und des Landes vertreten. Die Wählerschaft ist machtlos gegenüber den organisierten Privatinteressen, den Ideologen, die Amerika auslöschen, und dem Tiefen Staat. Wahlen sind zu einem demokratischen Deckmantel für einen gestohlenen Weg zu einem Einparteienstaat geworden.

Was also ist der Tiefe Staat? Wir haben eine Ahnung, aber wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht, weil im Politikunterricht an den Universitäten und im Staatsbürgerkundeunterricht an den Gymnasien, sofern es sie noch gibt, gelehrt wird, was es vor Jahren einmal gegeben haben könnte – demokratisch gewählte Führer, die das Volk und das nationale Interesse vertreten.

Heute gibt es keinen solchen Prozess mehr. Der Präsident, das Repräsentantenhaus und der Senat werden durch die Wahlkampfspenden mächtiger Interessen gewählt. Es sind die Interessen dieser Interessen, nicht die der Wähler, auf die die Politiker reagieren.

Zusammen mit diesen privaten Interessen kontrollieren permanente Regierungsnetzwerke zwischen einigen dieser Interessen, den sozialen Medien und den Überbleibseln der Print- und TV-Medien sowie etablierte Regierungsbürokratien wie die CIA und das FBI die Erklärungen, die die Öffentlichkeit erhält.

Wenn die Medien im Dienste der Regierung stehen und die Regierung nicht beobachten und zur Rechenschaft ziehen, kann es keine verantwortliche Regierung geben.

Die Tatsache, dass es den Demokraten gelungen ist, mit wenig öffentlichem Widerstand zwei nationale Wahlen zu stehlen, beweist dies.

Ob all dies von Bedeutung ist, hängt davon ab, wie entschlossen die Neokonservativen sind, die die US-Außenpolitik kontrollieren, um Washingtons Hegemonie über die Welt gegen den Widerstand Russlands und Chinas durchzusetzen, und wie lange Putin seine „begrenzte Militäroperation in der Ukraine“ noch hinauszögern wird, um Washington die Möglichkeit zu geben, sich zu sehr zu engagieren, um loszulassen. Putin ist sich dessen nicht bewusst, aber er hat Washington ermächtigt, seine unüberlegte, ja sinnlose, begrenzte Operation in einen allgemeinen Krieg zu verwandeln, der zu einem nuklearen Armageddon führt.

Trump und Putin teilen die gleiche Leichtgläubigkeit. Beide haben die satanischen Kräfte, mit denen sie konfrontiert sind, nur langsam begriffen. Die Folgen werden entsetzlich sein.

Das vierte katastrophale Ereignis ist die Covid-Täuschung. 2022 ist das Jahr, in dem völlig klar wurde, dass das westliche medizinische Establishment, die Medien und die Politiker nach Strich und Faden über die Gefahren von Covid und die Sicherheit und Wirksamkeit der mRNA-„Impfstoffe“ gelogen haben. Dank unabhängiger medizinischer Wissenschaftler, die trotz Zensur, Diskreditierung und Bestrafung ihren Standpunkt vertreten haben, wissen wir mit Sicherheit, dass die Covid-„Impfstoffe“ weder sicher noch wirksam sind. Ferner zeigen die internen Dokumente von Pfizer, die auf Anordnung eines Bundesgerichts freigegeben wurden, eindeutig, dass Pfizer wusste, dass der „Impfstoff“ tödlich war. Da Pfizer die Dokumente seinem Marketingagenten, der US Food and Drug Administration (FDA), zur Verfügung stellte, wusste auch die FDA davon und genehmigte dennoch die Notfallzulassung für die mRNA-„Impfstoffe“. Wie Professor Michel Chossudovsky dargelegt hat, ist das Versäumnis von Pfizer und der FDA, die „Impfstoffe“ auf der Grundlage der internen Studie von Pfizer zurückzurufen, Massenmord. Zum jetzigen Zeitpunkt wird sehr wenig getan, um Pfizer und die FDA für den Mord an Millionen von Menschen zur Rechenschaft zu ziehen.

Fast alle, die an Covid starben, starben aufgrund fehlender Behandlung. Die auferlegten medizinischen Protokolle hinderten die Ärzte daran, das Virus mit zwei bekannten Heilmitteln zu behandeln – HCQ und Ivermectin. Einige frei praktizierende Ärzte weigerten sich, die vorgeschriebenen Protokolle zu befolgen, und retteten so Tausende von Leben. In anderen Teilen der Welt – Brasilien, Indien, Afrika – wurde Covid durch den Einsatz von Ivermectin sowohl als Heilmittel als auch zur Vorbeugung im Wesentlichen als Gesundheitsbedrohung beseitigt. Doch in der „wissenschaftlichen“ westlichen Welt wurden die Heilmittel von den offiziellen medizinischen Behörden blockiert. The Lancet, früher eine angesehene britische medizinische Fachzeitschrift, heute ein Marketinginstrument für Big Pharma, prangerte Brasiliens Einsatz von HCQ und Ivermectin als „antiwissenschaftliche Entscheidung“ an und beschuldigte „eine populistische Regierung“, „die Wissenschaft zu untergraben“.

Daran besteht kein Zweifel mehr. Nach der Impfkampagne stieg die Zahl der überzähligen Todesfälle dramatisch an, und die überzähligen Todesfälle sind unter den Geimpften. Noch immer wird nichts unternommen, um den Millionen von Menschen zu helfen, deren Gesundheit durch die mRNA-„Impfstoffe“ geschädigt wurde.

Die inszenierte „Pandemie“ ist ein massives Verbrechen gegen die Menschheit. Es gibt keine Rechenschaftspflicht und keine Hilfe für die Verletzten, sodass die „Pandemie“ den Geruch eines organisierten Völkermordes hat. Wenn dem so ist, haben wir den Punkt erreicht, an dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit die offizielle Politik des Westens ist.

Wie kann sich eine Zivilisation erholen, wenn die Moral ihrer Autorität beraubt wurde? Was ist mit uns geschehen, dass die Profite von Pfizer über das Leben und die öffentliche Gesundheit gestellt werden, dass die Mandate der Exekutive die US-Verfassung und die Urteile von Ärzten und Patienten außer Kraft setzen können, dass offizielle Narrative durch Zensur durchgesetzt werden können? Es ist offensichtlich, dass das Fundament unserer Gesellschaft verrottet ist und unsere Zivilisation zusammenbricht.

In unserer Gesellschaft wird die Wahrheit als Fehlinformation abgetan, Normalität wird als Unterdrückung verteufelt und Perversität als Befreiung normalisiert. Transgender-Propaganda für Kinder ist heute in öffentlichen Schulen und Bibliotheken an der Tagesordnung. Dieser Kindesmissbrauch, der von den Kinderschutzbehörden ignoriert wird, ist möglich, weil die Gesetze den gleichen Zugang zu allen Organisationen vorschreiben, egal ob sie verdorben oder normal sind. Die Dragqueen-Lobby hat es verstanden, das System zu manipulieren. Es wird vorgetäuscht, dass es sich nur um eine Frage der Integration handelt, aber in Wirklichkeit ist es eine Revolution. Sexuelle Beziehungen zwischen einem heterosexuellen Mann und einer heterosexuellen Frau sind „heterosexuelle kapitalistische Unterdrückung“, aber Sex zwischen Erwachsenen und Kindern ist „die sexuelle Befreiung von Kindern“. Die Agenda der Drag Queens besteht darin, die traditionellen Vorstellungen von Sexualität zu untergraben, die biologische Familie zu ersetzen und transgressive sexuelle Begierden in jungen Kindern zu wecken, und das alles wird mit Steuergeldern finanziert. Lesen Sie dazu den Artikel von Christopher Rufo im City Journal vom Herbst 2022.

So wie prominente Ärzte und medizinische Wissenschaftler, die Covid-Patienten mit Ivermectin und HCQ geheilt haben, dafür bestraft werden, dass sie Leben gerettet haben, indem ihnen ihre Lizenzen und Zertifikate von Bürokraten gestohlen werden, deren Protokolle zu Massenmord geführt haben, werden Eltern, die dagegen protestieren, dass öffentliche Schulen ihre Kinder in sexueller Perversität indoktrinieren, aus den Sitzungen der Schulbehörde geworfen. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, dass die Moral ihrer Autorität beraubt wurde.

Die Autorität liegt bei denjenigen, die die Perversität normalisieren. Die Autorität liegt bei den Satanisten. Es wird sehr schwierig sein, sie ihnen wieder zu entreißen.