Großbritanniens einflussreichster Kardiologe sagt ‚Stopp!

Der angesehene britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra hat Premierminister Rishi Sunak aufgefordert, die Einführung der COVID-19-mRNA-Spritzen zu stoppen, da sie „unnötigen Schaden anrichten, der Einzelpersonen und Familien schadet“.

Er hat neun Monate lang Studien analysiert und ist nun der Meinung, dass das Programm zur Injektion von Menschen mit einem genetischen Experiment sofort ausgesetzt werden sollte. Er hat sich inzwischen einer wachsenden Zahl von Forschern, Wissenschaftlern und Ärzten angeschlossen, die der gängigen COVID-Darstellung nicht folgen

Malhotra hat die Daten mit dem Vorsitzenden der British Medical Association (BMA) besprochen. Am Ende des Gesprächs sagte der BMA-Vorsitzende: „Ich glaube nicht, dass jemand die Daten so kritisch bewertet hat wie Sie. Die meisten dieser Menschen beziehen ihre Informationen über den Impfstoff von der BBC.

Trotz der hohen Zahl der Geimpften ist die Zahl der Todesfälle weiter gestiegen; Daten aus Großbritannien zeigen, dass etwa 80 % aller Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle auf die Geimpften entfielen.

Von der überhöhten Zahl der Todesfälle im Jahr 2021, die nicht auf die Impfung zurückzuführen sind, sind viele auf Herzkrankheiten zurückzuführen, was eine bekannte Wirkung der mRNA-Impfung ist.

Trotz der Bemühungen der CDC und der FDA, die Daten zu minimieren, die dieselben Behörden über das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sammeln, steigt die Zahl der Menschen, die durch die Impfung erkranken, dauerhaft behindert werden oder sterben, weiter an. Die Daten vom 9. Dezember 2022 zeigen 32.828 Todesfälle, 61.065 dauerhafte Behinderungen und 35.828 Myokarditis-Entzündungen.

Auch diese Zahlen sind wahrscheinlich niedriger als der tatsächliche Schaden. Einem Bericht der Columbia University zufolge gab es zwischen Februar und August 2021 „146.000 bis 187.000 impfstoffbedingte Todesfälle in den USA“.

Das Thema Impfstoffe war schon immer umstritten, aber während des COVID erreichte es einen Fieberschub, als es zum Sakrileg wurde, sich gegen sie auszusprechen oder gar ihre Sicherheit und Wirksamkeit infrage zu stellen. Malhotra hat die Zahlen im Auge behalten.

„Sie (Politiker und Medien) mögen ihre Hände über ihre Augen halten, aber wir können sie sehen und das Schweigen ist ENTTÄUSCHEND“, twitterte er. „Bitte stoppen Sie diese Einführung JETZT.“

Großbritanniens einflussreichster Kardiologe sagt ‚Stopp!

Bis Juli 2021 war Malhotra ein entschiedener Befürworter der genetischen COVID-19-Impfung. Nach dem Tod seines 73-jährigen Vaters begann er jedoch, die Daten genauer unter die Lupe zu nehmen.

Er verbrachte neun Monate mit der Analyse von Studien und ist nun der Meinung, dass das mRNA-Programm zur Injektion von Menschen mit einem genetischen Experiment sofort ausgesetzt werden sollte. Er hat sich seitdem einer wachsenden Zahl von Forschern, Wissenschaftlern und Ärzten angeschlossen, die der gängigen COVID-Darstellung nicht folgen.

In einem Interview mit Epoch TV stellte Malhotra fest, dass „ethische, evidenzbasierte medizinische Praxis“ der Standard für die medizinische Versorgung sein sollte, aber mit der Veröffentlichung der COVID-Impfstoffe auf der Strecke geblieben ist. Nach einer kritischen Analyse der Daten zu den COVID-19-Impfungen ist er der Ansicht, dass die Wirksamkeit der Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Impfstoffen „sehr, miserabel“ ist. Ferner sind die Impfungen nicht nur unwirksam, sondern sie haben auch noch nie dagewesene Schäden verursacht“.

Zu Beginn der Pandemie nahm Malhotra zwei Dosen des Pfizer-Impfstoffs und trat in der Sendung Good Morning Britain auf, um gegen das Zögern bei der Impfung anzugehen. Er teilte die wenigen Informationen mit, die er zu diesem Zeitpunkt hatte und von denen er später erfuhr, dass sie falsch waren. Nach monatelanger Auswertung der Beweise sagt er Folgendes über das aktuelle Impfprogramm:

Es handelt sich um eine der am wenigsten wirksamen pharmakologischen Interventionen in der Geschichte der Medizin mit dem schlechtesten Nebenwirkungsprofil, die gleichzeitig die lukrativsten und profitabelsten sind. Und wenn man versucht, diese Punkte miteinander zu verbinden, ergibt sich ein äußerst unschönes Bild. Eine echte Anklage gegen unser gesamtes Gesundheitssystem.

Malhotra weist darauf hin, dass zur Verhinderung eines COVID-Todes bei Menschen über 80 Jahren 230 Personen die Impfung erhalten müssen. Um einen Todesfall bei Menschen zwischen 70 und 80 Jahren zu verhindern, müssen 520 Menschen geimpft werden. Bei Menschen unter 70 Jahren müssen sich Tausende impfen lassen, um nur einen Todesfall zu verhindern.

Malhotra würde einer Person in den 50ern sagen, dass sich 2.000 Menschen impfen lassen müssen, um den Tod einer Person zu verhindern, und dass nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen von 800 Personen, die sich impfen lassen, eine Person eine schwere Nebenwirkung einschließlich einer Behinderung erleidet. Er fuhr fort und beschrieb die Daten der Arzneimittelhersteller, die zur Zulassung führten.

Wir wissen jetzt, dass die ursprünglichen Studien – die randomisierten Kontrollstudien nach dem Goldstandard -, die zur Zulassung des Impfstoffs durch die Aufsichtsbehörden geführt haben, gezeigt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Nebenwirkung des Impfstoffs zu erleiden, größer ist als die Wahrscheinlichkeit, mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Anhand der Daten, die seit der Einführung des Impfprogramms gesammelt wurden, stellt Malhotra fest, dass „der Schaden des Impfstoffs konstant bleibt, während das COVID-Risiko sinkt“. Unter normalen Umständen würden Wissenschaftler und Gesundheitsexperten nicht über dieses Impfprogramm diskutieren. Stattdessen „wäre es schon vor langer Zeit zurückgezogen worden“.

Gründe für die leidenschaftlich unterschiedlichen Standpunkte

In seiner Rede am 14. November 2022 im Friend’s House beschrieb Malhotra einige der psychologischen Effekte, die in den vergangenen drei Jahren aufgetreten sind und die zu der Spaltung und den leidenschaftlich unterschiedlichen Standpunkten bezüglich der Pandemie und der genetischen Impfungen geführt haben.

Sein erster Punkt war, dass Angst ein psychologisches Phänomen ist, das unsere Fähigkeit zu kritischem Denken hemmen kann. Dies ist ein entscheidender Punkt, den es zu verstehen gilt, denn es handelt sich um eine fortwährende Herausforderung, die meines Erachtens von den Medien und den Behörden in der Hoffnung auf eine fortgesetzte Verhaltenskontrolle aufrechterhalten wird. Malhotra merkt an, dass zu Beginn der Pandemie ein Großteil der Welt von einer Art von Angst ergriffen war, wie wir sie zu unseren Lebzeiten noch nicht erlebt haben.

Der zweite Grund, warum viele Menschen so unterschiedliche Ansichten haben, ist die absichtliche Verblendung oder das Verschließen der Augen vor der Wahrheit, um sich sicher zu fühlen, Konflikte zu vermeiden, Ängste abzubauen und das Prestige oder in manchen Fällen das wertvolle, zerbrechliche Ego zu schützen“.

Er stellt fest, dass es wichtig ist, dies zu verstehen, damit in Zukunft die richtigen Informationen auf die richtige Art und Weise verbreitet werden, und dass dies auf mitfühlende Weise für Menschen geschieht, die unter der Last der Angst zu leiden haben. Dann zitiert er den verstorbenen Stephen Hawking, der sagte: „Der größte Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, sondern die Illusion des Wissens.“

Malhotra argumentiert, dass der britische Nationale Gesundheitsdienst (NHS) 1948 gegründet wurde, um eine Gesundheitsversorgung zu schaffen, die bei Bedarf und bei Inanspruchnahme kostenlos ist. Er ist jedoch der Meinung, dass viele Menschen vergessen haben, dass der NHS auch geschaffen wurde, um sicherzustellen, dass die Menschen die bestmögliche Versorgung zum Zeitpunkt ihrer Inanspruchnahme erhalten.

Er bezeichnet John Ioannidis, Professor für Medizin in Stanford, als den Stephen Hawking der Medizin. Er stimmt mit Ioannidis‘ Einschätzung überein, dass medizinische Fehlinformationen auf ein mangelndes Verständnis der veröffentlichten Forschungsergebnisse durch Angehörige der Gesundheitsberufe und die geringe Zuverlässigkeit der Forschung bei der Umsetzung in Entscheidungen für Patienten zurückzuführen sind.

Malhotra zitiert Ioannidis mit den Worten: „Die Ignoranz gegenüber diesem Problem ist selbst auf den höchsten Ebenen der akademischen und klinischen Führung tiefgreifend“.

Nachdem er monatelang mit der Durchsicht der Daten zugebracht hatte, verbrachte Malhotra zwei Stunden mit dem Vorsitzenden der British Medical Association (BMA), um die Daten zu prüfen. Am Ende des Gesprächs teilte Malhotra den Kommentar des BMA-Vorsitzenden:

… von all den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die medizinische Führungspositionen innehaben, und Sie wissen, dass er auch den Chefarzt in dieser Sache ins Gespräch gebracht hat, sagte er, dass ich nicht glaube, dass jemand die Daten so gut kritisch bewertet hat wie Sie. Die meisten dieser Leute beziehen ihre Informationen über den Impfstoff von der BBC.

Trotz Impfung steigt die Zahl der Todesfälle weiter an

Trotz der hohen Zahl von Menschen, die sich impfen lassen, ist die Zahl der Todesfälle weiter angestiegen. Die Daten zeigen, dass es nicht nur mehr Todesfälle aufgrund von Krankheiten gibt, die nicht mit COVID in Zusammenhang stehen, sondern auch ein Bericht aus Großbritannien zeigt, dass 9 von 10 Todesfällen, die mit COVID in Zusammenhang stehen, bei vollständig geimpften Personen auftraten.

Expose berichtete im März 2022 über Großbritannien und stellte fest, dass die meisten Menschen durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine abgelenkt waren, während die britische Regierung in aller Stille einen Bericht über die Impfstoffüberwachung veröffentlichte, aus dem hervorging, dass etwa 80 bis 90 % aller Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei geimpften Menschen auftraten.

Insgesamt belief sich die Zahl der COVID-Fälle in England vom 24. Januar 2022 bis zum 20. Februar 2022 auf 404 030 bei ungeimpften Personen und 1 086 434 bei Personen, die eine, zwei oder drei Impfungen erhalten hatten. In kleinen geografischen Gebieten scheinen die Daten aus den USA ähnlich zu sein. Die von der CDC erhobenen Rohzahlen unterscheiden sich jedoch, da die CDC im April 2022 vollständig geimpfte Personen als zwei Wochen nach ihrer letzten Dosis definierte.

Im September 2022 änderte die CDC die Definition in „Sie sind mit Ihren COVID-19-Impfungen auf dem neuesten Stand, wenn Sie eine COVID-19-Impfserie abgeschlossen und die letzte von der CDC empfohlene Auffrischungsdosis erhalten haben“.

Nicht alle, die vollständig geimpft sind, werden bei der Aufnahme ins Krankenhaus identifiziert, sodass eine Analyse der US-Zahlen schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass jemand, der als vollständig geimpft identifiziert wurde, den CDC-Standard erfüllt hat, und dass die Gruppe der Ungeimpften wahrscheinlich Personen enthält, die keine zwei Wochen nach ihrer ersten Impfung oder die vollständig geimpft sind und bei der Aufnahme ins Krankenhaus nicht identifiziert wurden. Man muss sich fragen, ob dieses statistische Chaos beabsichtigt ist.

Zu den Daten, die zeigen, dass die Impfungen nicht wirksam sind, kommt die Tatsache hinzu, dass die Gesamtzahl der Todesfälle durch Nicht-COVID-Krankheiten ebenfalls zunimmt. Im November 2021 veröffentlichte der Software-Ingenieur Ben M. aus dem Silicon Valley auf Twitter Daten, aus denen hervorging, dass in einem Zeitraum von 13 Wochen etwa 107 700 Senioren über der normalen Rate starben, obwohl die Impfrate 98,7 % betrug. Vier Tage zuvor hatte er die Daten der CDC für überhöhte Sterberaten in Vermont veröffentlicht und getwittert:

In Vermont waren bis zum 1. Juni 2021 71 % der gesamten Bevölkerung geimpft. Das sind 83 % der erwachsenen Bevölkerung, und dennoch gibt es dort die meisten Todesfälle seit der Pandemie!

Im November 2021 wurde in Großbritannien ebenfalls eine überhöhte Zahl von Todesfällen im Vergleich zum gleichen Zeitraum zwischen 2015 und 2019 festgestellt. Ferner waren die nicht-COVID-Todesfälle in Großbritannien höher als der wöchentliche Durchschnitt in den fünf Jahren vor der Pandemie. Von diesen überzähligen Todesfällen waren viele auf Herzkrankheiten und Schlaganfälle zurückzuführen.

Diese Information ist besonders besorgniserregend, da Forscher herausgefunden haben, dass die mRNA-Spritzen von Pfizer und Moderna nach der Injektion Biomarker, die mit Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen in Verbindung gebracht werden, drastisch erhöhen. Die Studie wurde in der Zeitschrift Circulation veröffentlicht und kam ursprünglich zu folgendem Schluss:

… die mRNA-Impfungen die Entzündung des Endothels und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch erhöhen und für die beobachtete Zunahme von Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sein könnten.

Dies wurde jedoch später geändert in:

… die mRNA-Impfstoffe erhöhen numerisch (aber nicht statistisch getestet) die Marker IL-16, Fas und HGF, alles Marker, die zuvor von anderen, für die Entzündung des Endothels und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels beschrieben wurden, in einer konsekutiven Serie einer einzelnen Klinik-Patientenpopulation, die mRNA-Impfstoffe ohne Kontrollgruppe erhielt.

Zwei Weltanschauungen und eine davon ist schlimm, schlimm falsch

In einem GBN-Beitrag vom 17. Dezember 2022 zitierte Neil Oliver, britischer Fernsehmoderator, Archäologe, Historiker und Autor, den amerikanischen Wissenschaftler Carl Sagan, der „in Bezug auf die Wissenschaft stets einen aggressiven, enthusiastischen Skeptizismus an den Tag legt, denn nur so kommen wir weiter, indem wir stets offen für neue Ideen bleiben. Skeptische Untersuchungen sind das Gebot der Stunde“.

Er bezog sich dabei natürlich auf die phänomenalen Meinungsverschiedenheiten im Kontext der COVID-Pandemie und dem Gen-Impfstoff. Als ein Beispiel nannte er die wenigen Minuten, in denen Andrew Bridgen vor dem Unterhaus einen Vortrag hielt, der nach Olivers Ansicht in das „Große Buch der Geschichte“ aufgenommen werden sollte.

Bridgen forderte eine vollständige Aussetzung der Einführung von Impfstoffen, da es „klare und solide Daten über erhebliche Schäden und einen geringen anhaltenden Nutzen“ gebe. Bridgen bezog sich auf die Untersuchungen von Malhotra, der die Einführung des Pfizer-Produkts als den „vielleicht größten Fehlschlag der medizinischen Wissenschaft, der die Demokratie angreift, die Gesundheit der Bevölkerung schädigt und das Vertrauen in die Medizin untergräbt, den wir zu unseren Lebzeiten erleben werden“ bezeichnete.

Bridgen verwies auch auf die halbe Million Berichte über schwerwiegende unerwünschte Wirkungen und auf einen Journalisten einer großen Nachrichtenagentur, der Angst hat, darüber zu berichten, weil er sonst seinen Job verlieren würde. Er sprach über die erneute Analyse der Daten von Pfizer, die in einer von Experten begutachteten Fachzeitschrift veröffentlicht wurde und die zeigt, dass auf 800 Impfungen eine schwerwiegende unerwünschte Wirkung kommt, und darüber, dass andere Produkte vom Markt genommen wurden, nachdem weitaus weniger Schäden aufgetreten waren.

Bridgen kam zu dem Schluss, dass wir viel zu viele Bürger „auf dem Altar der Unwissenheit und der uneingeschränkten Gier der Unternehmen“ geopfert haben. Ihm folgte Maria Caulfield, Unterstaatssekretärin im Ministerium für Gesundheit und Soziales. Obwohl sie nicht so lange sprach, war sie unmissverständlich der Meinung, dass der Impfstoff den größten Unterschied bei der Bekämpfung von COVID-19 gemacht hat.

Sie betonte, dass alle Impfstoffe im Vereinigten Königreich sicher seien, und wies Verschwörungstheorien zurück, wonach Menschen finanziell von dem Impfstoff profitierten. Oliver räumt ein, dass es nicht möglich ist, dass beide Personen über dieselbe Realität sprechen, aber es war offensichtlich, dass jeder von ihnen seiner Weltanschauung ebenso verpflichtet war wie der andere. Seiner Meinung nach hat von diesen beiden einander ausschließenden Weltanschauungen eine von ihnen „einen schweren, schweren Fehler“ begangen.

