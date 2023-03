Die „KI-Versklavung“ des Weltwirtschaftsforums kommt auf Sie zu!

Das Ziel des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist bemerkenswert einfach: Die klügsten und besten Menschen der Welt sollen über alle anderen herrschen. Im Sprachgebrauch des WEF werden ihre Pläne der totalen Überwachung und Verhaltensänderung eine „nachhaltige“ Zukunft für die Menschheit schaffen. Die Menschen werden zu nichts weiter als „Dingen“, die gezählt, gemischt, kategorisiert, markiert, überwacht, manipuliert und kontrolliert werden. Sie werden zu nichts weiter als Rädchen in der großen transhumanistischen, technokratischen Maschine des WEF.

Als Sir Thomas More seine gesellschaftspolitische Satire über eine fiktive Inselgesellschaft in der Neuen Welt schrieb, gab er ihr den erfundenen Namen Utopia, der aus dem Griechischen abgeleitet ist und „Nirgendwo“ bedeutet. Obwohl More seinem Publikum auf humorvolle Weise mitteilte, dass seine idealisierte Gemeinschaft nirgendwo existierte, haben Jahrhunderte von zentralen Planern, die der Fantasie von utopischen Gesellschaften nachjagten, den Witz nicht verstanden. Schlimmer noch, für jede friedliche religiöse Gemeinschaft, die sich von der modernen Zivilisation abgrenzen will, gibt es einen machthungrigen Tyrannen, der allen anderen seinen Willen aufzwingen will.

Es scheint keine Generation zu vergehen, in der sich nicht irgendein Größenwahnsinniger erhebt und verkündet: „Wenn die Welt nur genau das tut, was ich verlange, werde ich euch hier auf der Erde das Paradies bringen.“ In der Regel gehen dieselben Narzissten in die Geschichte ein, die entweder als eingebildete Possenreißer oder blutrünstige Tyrannen in die Geschichte eingehen – oft sogar beides.

Heute erhebt sich Klaus Schwab als Leiter des Weltwirtschaftsforums (WEF) und verspricht einen „Great Reset“ für die Menschheit. Er stellt sich ein zukünftiges Utopia vor, das durch technologische Präzision, eine zentralisierte Verwaltung der Ressourcen der Erde, eine sorgfältige Beobachtung der Bürger, die Verschmelzung von menschlicher und künstlicher Intelligenz und die Monopolisierung der Regierungsgewalt durch eine kleine professionelle Klasse mit anerkanntem Fachwissen erreicht wird. Obwohl das WEF die letzten 50 Jahre damit verbracht hat, Konferenzen zu organisieren, politische Vorschläge zu veröffentlichen und die weltweit führenden Köpfe in Industrie, Bankwesen, Informationstechnologie, Nachrichtendienst, Militärstrategie und Politik miteinander zu verbinden, ist das Ziel seiner Mission bemerkenswert einfach: Die klügsten und besten Menschen der Welt sollten über alle anderen herrschen.

Abgesehen von all seinen Anmaßungen, die Welt vor unkontrolliertem Bevölkerungswachstum und der Klimaapokalypse zu retten“, ist das WEF nichts Neues. Seine Grundlagen gibt es mindestens seit Platon, als der griechische Philosoph vor zweieinhalb Jahrtausenden vorschlug, dass der ideale Stadtstaat von „Philosophenkönigen“ regiert werden sollte. So wie Platon die Welt überblickte und vorhersehbar zu dem Schluss kam, dass Menschen aus seiner eigenen Berufung logischerweise alle anderen regieren sollten, sind die globalen „Eliten“ des Weltwirtschaftsforums zu einer auffallend ähnlichen Entscheidung gekommen. Weit davon entfernt, etwas Zukunftsweisendes oder Modernes voranzutreiben, wandeln Schwab und seine Gefolgsleute in den Fußstapfen eines alten Griechen. Seit einem halben Jahrhundert sind die Mitglieder des WEF auf der Suche nach der perfekten Weltregierung ohne Mitspracherecht der wählenden Bevölkerung der westlichen Länder, und zur Überraschung aller haben sich dieselben „Philosophenkönige“ selbst zum Regierenden ernannt. Wie praktisch.

Wie bei fast allen Visionen von Utopien wird die neue Weltordnung des WEF bemerkenswert zentralisiert sein. „Experten“ für den Klimawandel werden bestimmen, welche Arten von Energie von Unternehmen und Verbrauchern verwendet werden dürfen. „Experten“ für Nachhaltigkeit werden bestimmen, welche Lebensmittel die Menschen (zumindest die nicht-„elitäre“ Variante) essen dürfen. „Experten“ für Desinformation werden bestimmen, welche Art von Nachrichten und welche Seite einer Debatte bekannt sein und gefördert werden darf. „Experten“ für das Gesundheitswesen werden bestimmen, wie oft jeder Bürger mit immer neuen „Impfstoffen“ geimpft werden muss, ob Bürger „zu ihrem eigenen Wohl“ eingesperrt werden müssen und ob Gesichtsmasken getragen werden müssen, um zu beweisen, dass sie die Vorschriften einhalten. „Experten“ für Extremismus werden bestimmen, welche Art von Rede „schädlich“ ist. „Experten“ für Rassismus werden bestimmen, welche Gruppen in der Gesellschaft ungerechtfertigte „Privilegien“ haben. „Experten“ für Ungleichheit werden bestimmen, wessen Eigentum weggenommen werden muss und welche Gruppen der Staat belohnen sollte. „Experten“ für alles, was der Staat verlangt, werden bestimmen, dass der Staat auf Schritt und Tritt vernünftig handelt. Gedankenfreiheit, Redefreiheit, individuelle Rechte und andere persönliche Freiheiten werden jedoch in einer vom WEF konstruierten Zukunft, die auf von Philosophenkönigen gebilligtem Fachwissen beruht, wenig bedeuten. Zu keinem Zeitpunkt dürfen die Bedürfnisse, Wünsche oder Sorgen des Einzelnen das „höhere Gut“ behindern. Dies ist Schwabs düstere Vision von Utopia.

Sollten er und der WEF-Clan sie verwirklichen, so werden sie dies tun, indem sie die Technologie nutzen, um die menschliche Rasse zu schwächen, anstatt sie zu stärken. Die Menschen haben sich bereits mit den neuen Bedingungen ihrer zukünftigen Versklavung vertraut gemacht. Die digitalen Währungen der Zentralbanken werden es den Regierungen nicht nur ermöglichen, das Einkommen und die Kaufhistorie jedes Bürgers in Echtzeit zu verfolgen, sondern auch die Ausgaben einer Person zu begrenzen, je nach der von der Regierung festgelegten sozialen Kreditwürdigkeit, vermeintlichen Verstößen gegen das „Gemeinwohl“ oder vielleicht dem ungerechten Besitz von „systemischen Privilegien“. Digitale Impfpässe werden nicht nur eine universelle Verfolgung der Bewegungen jedes Einzelnen ermöglichen, sondern auch dafür sorgen, dass künftige verpflichtende Anordnungen bei erklärten „Gesundheitsnotfällen“ mit Zuckerbrot und Peitsche befolgt werden. Persönliche Kohlenstoff-Fußabdrücke, die die „Schuld“ jedes Einzelnen am sogenannten vom Menschen verursachten Klimawandel messen, werden dazu führen, dass alles, was eine Person isst und wohin sie geht, aufgezeichnet wird, während jeder Bürger ständig mit digitalen Belohnungen oder Strafen dazu angehalten wird, sein Verhalten in Richtung der von der Regierung bevorzugten Standards zu ändern. Es versteht sich von selbst, dass, wenn eine Regierung über solche allmächtigen Befugnisse verfügt, die Eingriffe in die Privatsphäre nur noch weiter zunehmen, die Zahl der ausgerufenen „Gesundheitsnotfälle“ nur noch weiter steigen und die „Stupser“ der Regierung nur noch aufdringlicher werden werden.

Wenn dies mehr nach Dystopie als nach Utopie und nach einem ungewollten Gefängnis klingt, das von nicht rechenschaftspflichtigen Regierungsbeamten überwacht wird, dann ist es genau das. Die Eiferer des WEF machen aus ihren Absichten keinen Hehl mehr und gehen bereits so weit, den Bau von „Smart Cities“ oder „Fünfzehn-Minuten-Städten“ voranzutreiben, in denen Dutzende Millionen Menschen umgesiedelt werden können, Seite an Seite in kleinen Wohnkomplexen leben und sich durch ein ständiges Labyrinth von Ein- und Ausgängen bewegen, die nur durch eine digitale ID-Überprüfung und Genehmigung zugänglich sind. Im Wesentlichen geht es darum, ein digitales Panoptikum zu schaffen, in dem alle oben genannten Überwachungsprogramme implementiert werden, um den zukünftigen Herrschern die absolute Kontrolle zu ermöglichen, während alle anderen in einem permanenten Zustand der gefügigen Einkerkerung verbleiben. Im Sprachgebrauch des WEF werden solche Systeme der totalen Überwachung und Verhaltensmodifikation eine „nachhaltige“ Zukunft für die Menschheit schaffen. Zweifellos fühlen sich Gefängniswärter ähnlich, wenn Sträflinge hinter Gittern in Reihen von gesicherten Käfigen gehalten werden. Der Unterschied besteht darin, dass in der Utopie des WEF kein Verbrechen begangen werden muss, um die ungerechten „Belohnungen“ von Schwab zu ernten.

Wenn die Menschen im Westen wüssten, was auf sie zukommt, würden sie vielleicht in Panik geraten und sich gegen die neue Weltordnung des WEF wehren. Genau deswegen ist der wichtigste Krieg, der heute geführt wird, einer, der in der Presse nie offen diskutiert wird: der verdeckte Krieg um Informationen. Wenn es den Menschen erlaubt ist, Ideen im öffentlichen Raum offen zu diskutieren (einschließlich des digitalen Raums der sozialen Medien und Webseiten, die frei von Suchmaschinen-Schattenverboten sind), wird dieser „freie Markt der Ideen“ dorthin gehen, wohin die Menschen, die diese Ideen diskutieren, sie bringen. Damit die „Narrative“ der Regierung nicht nur überleben, sondern auch alle abweichenden Meinungen dominieren können, müssen regierungsnahe Plattformen die Waage der freien Meinungsäußerung zu ihren Gunsten kippen, indem sie die Gedanken und Worte Andersdenkender lächerlich machen, zensieren oder ganz kriminalisieren. Auf jedem anderen Markt würde eine solche vorsätzliche Einmischung als wettbewerbswidrige Absprache betrachtet werden, die gegen das Kartellrecht verstößt, aber da die Gefolgsleute des Weltwirtschaftsforums konkurrierende freie Meinungsäußerungen als gefährliche „Fehlinformationen“ behandeln, hat sich der „freie Markt der Ideen“ in einen kontrollierten „sicheren Raum“ für die Freunde der Regierung verwandelt.

Was passiert, wenn die Ambivalenz der Regierung gegenüber der Meinungsfreiheit mit der amoralischen technokratischen Kraft hinter den Plänen des WEF für eine globale Utopie kombiniert wird? Nun, wie Herr Schwab kürzlich auf dem World Government Summit in Dubai verkündete, als er über künstliche Intelligenz (AI), Chatbots und digitale Identitäten sprach: „Wer diese Technologien beherrscht – in einer Weise – wird der Herr der Welt sein.“ (Gilt die Eine-Welt-Regierung danach immer noch als „Verschwörungstheorie“?) Wenn der WEF die digitale Welt kontrolliert, wird er im Wesentlichen auch die Menschen kontrollieren. Die Technokraten des WEF, die einst den Stoff für Science Fiction lieferten, haben sogar einen Plan, sich in die Köpfe der Mitarbeiter zu „hacken“, indem sie ihre Gehirnströme überwachen und entschlüsseln.

Google ist bei einer solchen Gedankenkontrolle mit an Bord: Es hat seine Absicht erklärt, ein „Pre-Bunking“-Programm auszuweiten, das die Menschen gegen das „immunisieren“ soll, was Google als „Propaganda“ oder „Fehlinformation“ ansieht, indem es ahnungslose Internetnutzer mit Googles eigener, selbst gebrauter, aber genehmigter Propaganda indoktriniert. Durch die Manipulation der Google-Nutzer ohne deren Wissen kann der Suchmaschinenriese konkurrierende Ideen abwehren – genial!

Microsoft-Gründer Bill Gates sieht das genauso. In einem Interview mit dem Handelsblatt argumentiert der selbst ernannte Impfstoffexperte, dass KI-Technologien als mächtige Werkzeuge zur Bekämpfung von „digitaler Desinformation“ und „politischer Polarisierung“ eingesetzt werden sollten. Dies folgt auf die jüngste Entdeckung, dass Microsoft bereits eine britische Denkfabrik, den Global Disinformation Index (GDI), benutzt hat, um konservative Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten heimlich auf eine schwarze Liste zu setzen und sie daran zu hindern, Werbeeinnahmen zu generieren. Und der Clou? Das US-Außenministerium hat die „Desinformations“-Arbeit von GDI mit Steuergeldern für das National Endowment for Democracy und sein eigenes Global Engagement Center finanziert, die dann an GDI weitergeleitet werden, bevor GDI die geschmacklose Meinungsdiskriminierung hinter einem dünnen Schleier der „Objektivität“ an Microsoft und andere Unternehmen zurückgibt.

Nach dem WEF-Modell der Schaffung einer allmächtigen Partnerschaft zwischen Privatwirtschaft und Regierungsbehörden haben Microsoft und das Außenministerium herausgefunden, wie sie abweichende Meinungen unterminieren können, indem sie die Drittorganisation GDI veranlassen, alle derartigen Äußerungen als „schädliche Desinformation“ auf ihrer „dynamischen Ausschlussliste“ zu kennzeichnen.

Ebenso arbeiten öffentlich finanzierte Nachrichtensender im gesamten Westen – einschließlich Deutschland, Kanada, der Schweiz und Belgien – zusammen, um „online-basierte Lösungen“ zu entwickeln, um „Hasskommentare und zunehmende Desinformation“ zu bekämpfen. Was kann schon schiefgehen, wenn staatlich kontrollierte Institutionen zusammenarbeiten, um die Verbreitung von Informationen zu kontrollieren? Wie der ehemalige „Trust and Safety“-Vorstand von Twitter, Yoel Roth, vor dem Kongress aussagte: „Unbeschränkte Redefreiheit führt paradoxerweise zu weniger Rede, nicht zu mehr.“ Ausgehend von dieser orwellschen Doppeldeutigkeit ist die klare Trennlinie zwischen dem Schutz der freien Meinungsäußerung und offener Zensur die Frage, ob der Redner Standpunkte vertritt, die mit der herrschenden Koalition aus Big-Tech-Titanen und Regierungsbehörden des WEF übereinstimmen oder nicht. In Schwabs Utopie gibt es keinen Platz für wirklich freie Meinungsäußerung.

Was passiert, wenn die Aufgabe der Zensur der Öffentlichkeit vollständig in die digitalen Hände der künstlichen Intelligenz gelegt wird? Obwohl einige führende Politiker davor gewarnt haben, dass KI eine „existenzielle Bedrohung“ für die Menschheit darstellen könnte, und obwohl Technologiepioniere wie der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt zugeben, dass KI-gestützte Computersysteme genauso mächtig sind wie Atomwaffen, ist der Ansturm auf das von KI konstruierte Utopia ungebremst. Das sollte jeden vernünftigen Menschen beunruhigen. Schließlich werden sich die kognitiven Vorurteile von Big-Tech-„Eliten“ wie Gates, Schmidt und anderen mit ziemlicher Sicherheit in digitalen Vorurteilen für jede künstliche Intelligenz niederschlagen.

ChatGPT, eine KI-Software, die Ende letzten Jahres auf den Markt kam, erschreckt die Menschen bereits mit seiner offenkundigen politischen Voreingenommenheit. In einem Fall kam die KI zu dem Schluss, dass die Verwendung eines rassistischen Schimpfworts schlimmer sei als die Vernichtung einer Stadt durch eine Atombombe. In einem anderen Fall rechtfertigte die KI die Unterdrückung von Trump-Wählern mit der Notwendigkeit, „die Demokratie zu verteidigen“ und die Verbreitung „gefährlicher Äußerungen“ zu verhindern, während sie gleichzeitig argumentierte, dass „KI nicht zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung“ von Biden-Anhängern eingesetzt werden sollte. Kaum hatten einige Experimentatoren Zugang zu Microsofts neuem KI-gesteuerten Chatbot erhalten, begann das synthetische Gehirn, Menschen zu bedrohen.

Diese beunruhigenden ersten Anzeichen untermauern Schmidts Warnung, dass KI als ebenso gefährlich wie Atombomben angesehen werden sollte. Worin er und andere mit dem WEF verbündete globale „Eliten“ sich jedoch von den am Manhattan-Projekt beteiligten Wissenschaftlern unterscheiden, ist ihr scheinbar dringender Wunsch, diese fantastischen KI-Waffen direkt gegen die Menschen im Westen einzusetzen.

Wenn Schwabs Weltwirtschaftsforum ein KI-gestütztes Utopia einführen will, in dem er der „Herr der Welt“ sein kann, dann hat er wenig Verwendung für den Menschen. In einem sehr realen Sinne werden Menschen zu nichts weiter als „Dingen“, die gezählt, gemischt, kategorisiert, markiert, überwacht, manipuliert und kontrolliert werden. Sie werden zu nichts weiter als Rädchen in der großen transhumanistischen, technokratischen Maschine des WEF – vielleicht zeitweise nützlich, aber letztlich eine Last, die es zu ernähren und unterzubringen gilt, und logischerweise entbehrlich. Wenn künstliche Intelligenz das Denken übernehmen kann, das Schwab benötigt, und die Ideen unterstützt, die Schwab verehrt, dann ist der Mensch nur im Weg. Sollte das Weltwirtschaftsforum seine zentralisierte Utopie bekommen, wird die „Dingifizierung“ der menschlichen Rasse ein riesiger Schritt in Richtung ihrer endgültigen Beseitigung sein.