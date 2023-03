Britischer Journalist zeigt, wie die CIA eine „direkte“ Rolle bei der Gründung von Google spielte

Google „begann im Grunde als ein CIA-Projekt“, so der Journalist und Autor von „Propaganda im Informationszeitalter“, Alan MacLeod, der davor gewarnt hat, dass die Verbindungen der Tech-Giganten zu den Geheimdiensten große Probleme für die Informations- und Meinungsfreiheit mit sich bringen.

MacLeod, der die Verbindungen zwischen dem nationalen Sicherheitsstaat und Big Tech eingehend untersucht hat, erklärte dem Journalisten Whitney Webb im Podcast Unlimited Hangout, wie eine frühere Untersuchung von Dr. Nafeez Ahmed ergab, dass die CIA und die National Security Agency (NSA) die Forschung von Sergey Brin an der Stanford University „finanzierten“, die „Google hervorbrachte“.

„Nicht nur das … aber sein Vorgesetzter dort war ein CIA-Mitarbeiter. Die CIA hat Google also tatsächlich direkt ins Leben gerufen. Tatsächlich hielt die CIA bis 2005 Anteile an Google und verkaufte sie schließlich“, so MacLeod gegenüber Webb.

Hören Sie sich den vollständigen, erstaunlichen Podcast hier an.

Ahmed erklärte, dass Brin und sein Google-Mitbegründer Larry Page „die Kernkomponente dessen, was schließlich zu Googles Suchdienst wurde“, „mit Mitteln der Digital Library Initiative (DLI)“ entwickelten, einem Programm der National Science Foundation (NSF), der NASA und der DARPA.

Ferner stellte die Massive Digital Data Systems (MDDS)-Initiative der Geheimdienste, ein von der NSA, der CIA und dem Director of Central Intelligence gefördertes Projekt, „im Wesentlichen die Startfinanzierung für Brin dar, die durch viele andere Quellen ergänzt wurde“.

Brin und Page berichteten „regelmäßig“ an Dr. Bhavani Thuraisingham und Dr. Rick Steinheiser, die „Vertreter eines sensiblen Forschungsprogramms der US-Geheimdienste für Informationssicherheit und Data-Mining“ waren, so Ahmed weiter.

Ahmed hat argumentiert, dass die Beteiligung von Geheimdiensten an der Entstehung von Google, zum Beispiel, zutiefst zielgerichtet ist: dass sie „die Web-Plattformen, die wir heute kennen, genau zu dem Zweck aufgebaut haben, die Technologie zu nutzen … um [einen] globalen ‚Informationskrieg‘ zu führen – einen Krieg, der die Macht der Wenigen über den Rest von uns legitimiert.“

Bei Google arbeiten Dutzende Ex-CIA-Agent

In seinen eigenen Nachforschungen hat MacLeod herausgefunden, dass die Verbindungen der CIA zu Google bis heute andauern, da es „Dutzende Beispiele“ von ehemaligen CIA-Agenten gibt, die jetzt bei Google arbeiten, „die gerade mit dem Fallschirm in diese notwendigen Positionen gebracht wurden.“ Hier der Artikel auf Deutsch.

Das heißt, diese ehemaligen CIA-Mitarbeiter sind häufig in „Vertrauens- und Sicherheits“-Positionen tätig, die einen großen Einfluss auf die Verwaltung von sogenannten „Fehlinformationen“ und „Hassreden“ haben. Beispiele hierfür sind Jacqueline Lopour, Ryan Fugit und Nick Rossman.

Solche Einstellungspräferenzen deuten darauf hin, so MacLeod, dass Big Tech entweder „aktiv aus den Geheimdiensten rekrutiert oder dass es eine Art Hinterzimmer-Deal zwischen dem Silicon Valley und dem nationalen Sicherheitsstaat gibt.“

MacLeod ist überzeugt, dass die Verbindungen der US-Geheimdienste zu Google sowie zu Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook keine große Überraschung sein sollten.

„Soziale Medien sind von enormer Bedeutung. Sie entscheiden wirklich darüber, was wir über das denken, was wir sehen und was wir nicht sehen. Sie prägen alles, was wir tun. Und wenn ein Unternehmen so mächtig wird, ist es nur natürlich, dass mächtige Organisationen, egal ob Unternehmen oder Regierungen, sich das ansehen und versuchen zu verstehen, wie sie es hacken können, wie sie es zu ihrem eigenen Vorteil nutzen oder wie sie es sogar infiltrieren können.“

Der Einfluss der CIA auf Google ist laut MacLeod von enormer Bedeutung, denn die Macht, die Google „über die moderne Gesellschaft“ hat, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

„Google ist wirklich zu groß, um es zu ignorieren … was in der Google-Suche auftaucht, hat enorme Auswirkungen auf die Denkweise der Menschen, auf politische Bewegungen, auf die öffentliche Meinung“, merkte MacLeod an und ging sogar so weit zu spekulieren, dass das Unternehmen „vielleicht das wichtigste und einflussreichste Unternehmen der Welt ist.“

In der Tat ist Google die meistbesuchte Website der Welt und hat laut statcounter.com einen Anteil von 92 Prozent am globalen Suchmaschinenmarkt. Google’s Gmail bleibt auch im Jahr 2023 die beliebteste E-Mail-Plattform mit 1,8 Milliarden Nutzern, der höchsten Zahl aller E-Mail-Dienste weltweit.

Eine Quelle teilte LifeSiteNews im letzten Jahr mit, dass die Inhalte der E-Mails von Gmail-Nutzern von einem KI-Algorithmus gescannt werden, der Profile sowohl von den Nutzern als auch von denjenigen erstellt, mit denen sie per E-Mail kommunizieren, und auch Daten aus E-Mail-Entwürfen speichert. Dies wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf, selbst wenn Gmail völlig „privat“ wäre. Googles CIA-Verbindungen werfen die noch beunruhigendere Möglichkeit auf, dass der Staat auf die persönliche Kommunikation seiner Bürger zugreifen und sie nutzen kann, um potenziell Einzelpersonen oder Gruppen ins Visier zu nehmen.

Laut MacLeod sollten die engen Verbindungen von Google zum nationalen Sicherheitsstaat der USA „Menschen auf der ganzen Welt alarmieren“ und „insbesondere ausländische Regierungen, die sich bei neutralen und professionellen Dienstleistungen oft auf Google verlassen“.

Die Macht des Riesenunternehmens erstreckt sich sogar noch weiter über seine Tochtergesellschaft YouTube, die laut Webb für viele zu einem „Ersatz für das Kabelfernsehen“ geworden ist und „eine weitere Ebene zu [Googles] Dominanz über Informationen“ hinzufügt. Tatsächlich ist YouTube die am zweithäufigsten besuchte Website der Welt. Trotz der Entwicklung alternativer Videoplattformen und Suchmaschinen dominieren Google und YouTube stark, was die Menschen im Wesentlichen von diesen Plattformen „abhängig“ macht, wie Webb betonte.

Google, YouTube im Dienste der Demokratischen Partei, nationaler Sicherheitsstaat

Wenn YouTube einst ein „goldenes Zeitalter“ der alternativen Medien erlebte, in dem seine Algorithmen „viel neutraler“ waren, so ist dies nun nicht mehr der Fall, argumentierte MacLeod.

„Unglücklicherweise wurde dieses goldene Zeitalter nach der Wahl 2016 rasant beendet, als die Clinton-Kampagne und … andere, einschließlich der Geheimdienste, behaupteten, dass Fake News im Internet, die von ausländischen Mächten, insbesondere Russland, gesponsert wurden, der Grund dafür waren, dass Trump Hillary Clinton schlagen konnte“, sagte er Webb.

„In der Folge änderten YouTube, Google, Facebook und all die anderen großen Social-Media-Plattformen ihre Algorithmen radikal, um das zu fördern, was sie als glaubwürdige Inhalte bezeichneten, und das zu unterdrücken, was sie als grenzwertige Inhalte bezeichneten“, was MacLeod eine „koordinierte Kampagne“ im Interesse der Demokratischen Partei und des nationalen Sicherheitsstaates nannte.

„Das Problem dabei ist, dass das Ergebnis nicht darin bestand, wirklich minderwertige Verschwörungstheorien zu entfernen“, so MacLeod. Stattdessen unterdrückte die Zensur „qualitativ hochwertige alternative Medien-Websites, die den Konzernmedien im Internet jahrelang in den Hintern getreten haben.“

In der Tat zensieren und unterdrücken sowohl Google als auch YouTube bis zum heutigen Tag legitime Meinungsäußerungen. Erst kürzlich löschte YouTube ein Interview, das der Chefredakteur von LifeSiteNews, John-Henry Westen, mit Dr. Wahome Ngare, einem kenianischen Geburtshelfer und Gynäkologen, geführt hatte, der darüber berichtete, wie ein Tetanus-Impfstoff der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet wurde, um junge Frauen im gebärfähigen Alter in Kenia zu sterilisieren.

Webb bezeichnete den Zugriff der Geheimdienste auf Google, YouTube und andere Webplattformen als einen „Krieg gegen unabhängige Informationen in großem Stil“. Sie unterstrich die Tatsache, dass die Personen, die hinter diesen Informationskontrollbemühungen stehen, sich über das hinwegsetzen, was ihrer Meinung nach „die USA großartig macht: den ersten Verfassungszusatz, die freie Meinungsäußerung“, zugunsten der von ihnen geduldeten Rede.

„Die Leute, die dahinter stecken, führen meiner Meinung nach ganz klar nichts Gutes im Schilde. Ich meine, sie entsprechen ganz sicher nicht den demokratischen Werten, den demokratischen Werten, die sie zu schützen vorgeben, also dem, was die amerikanische Demokratie großartig macht. Der erste Verfassungszusatz, freie Meinungsäußerung, all diese Dinge. Ich meine, offensichtlich gibt es Bestrebungen, nur die freie Meinungsäußerung zuzulassen, die von diesen mächtigen Einrichtungen der amerikanischen Regierung geduldet wird“, sagte sie.

Die ethische Erfolgsbilanz der CIA, die laut zahlreichen Zeugenaussagen, wie im Zusammenhang mit dem streng geheimen MKULTRA-Projekt, bei dem Menschen für Experimente zur Bewusstseinskontrolle gefoltert wurden, miserabel ist, macht ihren Einfluss auf Big Tech laut Webb noch bedenklicher.

„Es ist offen gesagt sehr, sehr beunruhigend, wenn, wie Sie in Ihrem Artikel anmerken, Leute wie ehemalige CIA-Direktoren wie Mike Pompeo sagen: Ja, wir lügen, wir betrügen und wir stehlen“, sagte Webb zu MacLeod und bezog sich dabei auf Pompeos Eingeständnis von 2019.

„Und die meisten Menschen sind sich … nicht bewusst, dass sie sich mitten in diesem Krieg befinden, der letztlich ein Krieg um unsere Herzen und Köpfe ist, ein Krieg … um die menschliche Wahrnehmung, im Wesentlichen.“