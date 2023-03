Diese „Fehlinformation“ könnte 51 % der COVID-Todesfälle verhindert haben

Ich wurde von den Mainstream-Medien weitgehend diskreditiert und verunglimpft, weil ich während der Pandemie auf Vitamin D aufmerksam gemacht hatte. Jetzt hat sich das Blatt gewendet.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Eine Vitamin-D-Supplementierung verringerte das Risiko, an COVID-19 zu sterben, um 51 % und das Risiko der Einweisung in die Intensivstation (ICU) um 72 %

Die Ergebnisse wurden als „schlüssig“ eingestuft und deuten auf einen „definitiven Zusammenhang zwischen der schützenden Rolle von Vitamin D und der Einweisung in die Intensivstation“ bei COVID-19 hin

Vitamin D kann vor COVID-19 schützen, indem es die Funktion der Lungenschranke aufrechterhält, die angeborene Immunantwort stärkt und die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen reduziert

In einer anderen Studie starb keiner der Patienten mit schwerer COVID-19, die hochdosiertes Vitamin D erhielten; stattdessen verbesserte sich die Situation bei 100 % der Gruppe

Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt werden größtenteils von der Industrie finanziert, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie Vitamin D – eine „spottbillige“ Maßnahme – nicht für COVID-19 empfehlen

Ich habe im Juni 2020 eine Informationskampagne gestartet, um das Bewusstsein für die Verwendung von Vitamin D bei COVID-19 zu schärfen. Meine eigene Vitamin-D-Studie wurde am 31. Oktober 2020 in der renommierten Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht.

Damals deuteten 14 Beobachtungsstudien darauf hin, dass der Vitamin-D-Spiegel in umgekehrtem Zusammenhang mit dem Auftreten oder der Schwere von COVID-19 steht, und mein Artikel kam zu dem Schluss: „Die Beweise scheinen stark genug zu sein, dass Menschen und Ärzte Vitamin-D-Präparate zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 verwenden oder empfehlen können“.

In den Medien wurde ich weitgehend verunglimpft und diskreditiert, weil ich auf das Potenzial von Vitamin D für COVID-19 aufmerksam gemacht hatte. Die New York Times titelte im Juli 2021 auf der ersten Seite sogar als „einflussreichster Verbreiter von Coronavirus-Fehlinformationen im Internet“ bezeichnet, um meine Bemühungen zu minimieren. Die Reporterin behauptete, sie könne meine veröffentlichte Studie über Vitamin D nicht verifizieren, obwohl ich ihr einen Link dazu geschickt hatte und sie im Internet leicht zu finden ist.

Nun aber wird, wie es meistens der Fall ist, die Wahrheit ans Licht gebracht. Immer mehr Studien bestätigen, was ich im Jahr 2020 gesagt habe, nämlich dass Vitamin D eine wirksame und hocheffektive Maßnahme gegen COVID-19 ist.

Neue Studien über Vitamin D und COVID-19

Die Abgabe von Vitamin D an Menschen mit COVID-19 verringerte das Risiko, an SARS-CoV-2 zu sterben, um 51 % und das Risiko der Einweisung in die Intensivstation (ICU) um 72 %. Dies war das Ergebnis einer Meta-Analyse und einer sequenziellen Studienanalyse (TSA), bei der Fehler abgewogen werden, um zu beurteilen, ob weitere Studien erforderlich sind – oder die Ergebnisse so solide sind, dass sie wahrscheinlich nicht durch andere Studien beeinflusst werden.

Die TSA ergab, dass „die schützende Rolle von Vitamin D und die Aufnahme in die Intensivstation gezeigt hat, dass der positive Zusammenhang schlüssig ist, da die Zusammenfassung der Studien eine bestimmte Stichprobengröße erreicht hat“. Mit anderen Worten: Die Ergebnisse deuten auf „einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der schützenden Rolle von Vitamin D und der Einweisung in die Intensivstation hin „.

Worte wie „schlüssig“ und „definitiv“ werden in der wissenschaftlichen Forschung nicht leichtfertig verwendet. Dieses Ergebnis ist also in der Tat beeindruckend – wenn auch nicht völlig überraschend, da eine Fülle anderer Daten ebenfalls die schützende Wirkung von Vitamin D gegen COVID-19 belegt.

Was jedoch Fragen aufwirft, ist die Frage, warum über diese Studie, die erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hat, nicht gesprochen wird und warum Vitamin D nicht allgemein für COVID-19 empfohlen wird.

Vitamin D bietet ernsthaften Schutz gegen COVID-19

In dem obigen Video erläutert John Campbell, ein pensionierter Krankenpfleger und Lehrer aus England, die Studie, die in der Zeitschrift Pharmaceuticals veröffentlicht wurde. Seiner Meinung nach handeln die Zulassungsbehörden unethisch, wenn sie Vitamin D für COVID-19 nicht empfehlen. COVID-19-Patienten, die mit Vitamin D behandelt wurden, wiesen nicht nur eine geringere Zahl von Intensiveinweisungen und eine geringere Sterblichkeitsrate auf, sondern auch eine um 54 % niedrigere Rate an COVID-19-Infektionen.

Mit anderen Worten: Vitamin D bot einen erheblichen Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion. In der Zwischenzeit wurden während der gesamten Pandemie „Hochrisiko-Interventionen durchgeführt. Sehr, sehr sichere Maßnahmen, wie Vitamin D und Zink, wurden im Grunde genommen ignoriert. Das ist wirklich ein Skandal. Ein totaler Skandal. Eine absolute Schande“, sagt Campbell In der Studie wird eine Reihe von Gründen angeführt, warum es absolut sinnvoll ist, dass Vitamin D COVID-19 bekämpft:

„COVID-19 ist durch hohe Werte von Entzündungsmarkern, einschließlich des C-reaktiven Proteins (CRP), und erhöhte Werte von entzündlichen Zytokinen und Chemokinen gekennzeichnet. In diesem Sinne haben verschiedene Daten die entzündungshemmenden, antioxidativen und immunmodulatorischen Eigenschaften von Vitamin D sowie die Bedeutung von Vitamin D für die Knochengesundheit und seine Rolle bei der Funktion außerhalb des Skeletts gezeigt.“

Konkrete Beispiele für den möglichen Nutzen von Vitamin D im Fall von COVID-19 zeigen, dass es:

Erhält die pulmonale Barrierefunktion aufrecht

Bestimmt die Produktion von antimikrobiellen Peptiden

Erhöht die Aktivität der Neutrophilen, was die angeborene Immunantwort stärkt

verlagert die adaptive Immunantwort auf den Typ der T-Helferzellen-2

Verringert die Produktion proinflammatorischer Zytokine

Verstärkt die entzündungshemmende Reaktion

Insgesamt stellten die Forscher erneut fest, dass ein „unbestreitbarer Zusammenhang zwischen einer Vitamin-D-Supplementierung und der schützenden Wirkung auf die Aufnahme in die Intensivstation als endgültiger Beweis angesehen werden kann“.

Hochdosiertes Vitamin D rettet viele COVID-Patienten

Eine andere Studie untersuchte die Wirkung des Medikaments Tocilizumab und anderer Faktoren, einschließlich hochdosiertem Vitamin D, bei Menschen mit schwerer COVID-19. Am aufschlussreichsten war vielleicht Tabelle 3 in der die Auswirkungen der gleichzeitigen Behandlung mit Vitamin D, Antikoagulanzien, Steroiden und Virostatika dargestellt sind. Von den sieben Patienten, die hochdosiertes Vitamin D erhielten, starb keiner. Stattdessen verbesserte sich die Situation bei 100 % dieser Gruppe. Dies geht aus der Studie hervor:

„100 % der Patienten mit niedrigem Vitamin-D-Status (weniger als 20 ng/ml), die eine hohe Dosis Vitamin D erhielten (50.000 IE jeden zweiten Tag über zwei Wochen oder eine intramuskuläre Injektion von 300.000 IE), zeigten eine klinische Verbesserung im Vergleich zu denjenigen, die die übliche Behandlungsdosis (10.000 IE täglich oder weniger) erhielten, oder denjenigen, die keine Behandlung erhielten.“

Der Wissenschaftsjournalist Simon Goddek, Ph.D., twitterte daraufhin: „Was passiert, wenn man schweren COVID-19-Patienten hohe Dosen Vitamin D verabreicht? Sie werden einfach nicht sterben, wie diese Studie zeigt“.

Vitamin D senkt COVID-19-Infektion und Tod

Eine weitere Studie – diese wurde in Scientific Reports veröffentlicht zeigt, dass der Zusammenhang zwischen Vitamin D, einer „sicheren, weithin verfügbaren und erschwinglichen Behandlung“ und dem Schutz vor COVID-19 nicht ignoriert werden kann.

Forscher der Johns Hopkins University, der University of Chicago und des Department of Veterans Health Affairs führten eine groß angelegte pharmakoepidemiologische Studie über den Zusammenhang zwischen der Einnahme von Vitamin D3 und D2 und der Wahrscheinlichkeit einer COVID-19-Infektion und -Mortalität durch.

„Vitamin-D-Mangel wird seit langem mit einer verminderten Immunfunktion in Verbindung gebracht, die zu Virusinfektionen führen kann. Mehrere Studien haben gezeigt, dass ein Vitamin-D-Mangel … das Risiko einer Infektion mit COVID-19 erhöht“, schreiben sie.

Die Studie umfasste eine große Population von Veteranen, darunter 220 265 Patienten, die vor und während der Pandemie mit Vitamin D3 supplementiert wurden, und 407 860 unbehandelte Patienten. Diejenigen, die Vitamin D3 einnahmen, hatten ein um 20 % geringeres Risiko. Auch die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 war bei denjenigen, die Vitamin D einnahmen, geringer – 33 % weniger bei denen, die Vitamin D3 einnahmen.

„Diese damit verbundenen Risikominderungen sind beträchtlich und rechtfertigen eine genauere Untersuchung und Bestätigung durch RCTs [randomisierte kontrollierte Studien]“, erklärten die Forscher. „Dies ist besonders wichtig angesichts der hohen Raten von Vitamin-D-Mangel in der US-Bevölkerung und COVID-19.“

Etwa die Hälfte der US-Bevölkerung hat einen unzureichenden oder mangelhaften Vitamin-D-Spiegel, und die Raten des Vitamin-D-Mangels sind bei Menschen mit dunklerer Haut, bei Menschen, die im Winter in höheren Breitengraden leben, bei Bewohnern von Pflegeheimen und bei Menschen mit geringer Sonneneinstrahlung noch höher. In Gruppen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel sind die Raten von COVID-19 höher.

„Als Reaktion auf diese Ergebnisse könnten Ärzte erwägen, Patienten mit einem Mangel an Vitamin D3 regelmäßig Vitamin D3 zu verschreiben, um sie vor einer COVID-19-Infektion und der damit verbundenen Sterblichkeit zu schützen. Die Dosierung von 50.000 IU könnte besonders vorteilhaft sein“, heißt es in der Studie.

Warum wird Vitamin D nicht für COVID empfohlen?

Die Tatsache, dass Vitamin D zur Bekämpfung von COVID-19 beiträgt, wurde während der Pandemie weitgehend zensiert und als „Fehlinformation“ bezeichnet. Und trotz der „schlüssigen“ Beweise erklärt das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE): „Bieten Sie Menschen kein Vitamin-D-Präparat an, nur um COVID-19 vorzubeugen, es sei denn im Rahmen einer klinischen Studie. Er fügte hinzu:

„Auf der Grundlage der direkten Evidenz aus der NICE-Evidenzüberprüfung und der indirekten Evidenz aus der Schnellüberprüfung von Vitamin D bei akuten Atemwegsinfektionen durch das SACN [Scientific Advisory Committee on Nutrition] (das COVID-19 nicht als Ergebnis einbezog) kam das Gremium zu dem Schluss, dass es nicht genügend Evidenz gibt, um Vitamin-D-Ergänzungen ausschließlich zur Prävention von COVID-19 zu empfehlen.“

Vitamin D ist jedoch in der Regel ungiftig und stellt eine risikoarme Option dar, die erhebliche positive Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben könnte. Als die Forscher der Scientific Reports-Studie ihre Vitamin-D-Ergebnisse auf die gesamte US-Bevölkerung im Jahr 2020 hochrechneten, stellten sie fest, dass eine Supplementierung mit Vitamin D3 4 Millionen COVID-19-Fälle und 116.000 Todesfälle verhindert hätte. Campbell fragt:

„Warum wird dies trotz der eindeutigen Beweise nicht genutzt … warum wird es nicht empfohlen? Warum wird es nicht von den Berggipfeln geschrien? … Die Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte im Vereinigten Königreich wird zu 86 % von der Industrie finanziert. Natürlich hat sie kein Eigeninteresse. Dies ist die nationale Behörde, die die Medizin … im gesamten Vereinigten Königreich vertritt, und sie wird zu 86 % von der Industrie finanziert. Zufälligerweise wird Vitamin D, das im Grunde kostenlos ist – es ist spottbillig – und im Grunde völlig sicher ist, nicht empfohlen. Andere Interventionen, die mit einem hohen Risiko verbunden sind, werden empfohlen … Wann wird das endlich in Angriff genommen? Das ist ungeheuerlich.“

Dieser Interessenkonflikt ist jedoch nicht nur in Großbritannien zu beobachten. Ein erheblicher Teil der Budgets von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt stammt von der pharmazeutischen Industrie, die diese Agenturen eigentlich regulieren sollen. Zum Beispiel:

Australiens Therapeutic Goods Administration – 96 % des Budgets stammen von der Industrie

Die europäische EMA – 89 %.

Großbritanniens MHRA – 6 %.

Japans Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte – 85%

AMERIKANISCHE FDA – 65%8

Gesundheit Kanada – 50,5%

Vitamin D verbessert sogar Bauchspeicheldrüsenkrebs

Ein weiterer, wenig beachteter Nutzen von Vitamin D betrifft Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine der tödlichsten Krebsarten mit einer Fünfjahresüberlebensrate von nur 7,2 %. Forscher veröffentlichten den Fall einer 83-jährigen Frau mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, „die irrtümlich supratherapeutische Vitamin-D-Dosen von 50.000 U täglich einnahm und einen Serum-25(OH)D-Spiegel von mehr als 150 ng/ml erreichte, ohne nennenswerte Nebenwirkungen“.

Acht Monate nach der Diagnose – und bei konsequenter täglicher Einnahme von hochdosiertem Vitamin D – zeigten Scans „keine Anzeichen für ein Fortschreiten der Krankheit“. Außerdem stellten die Forscher fest: „Derzeit beschreibt sie, dass sie sich recht gut fühlt und keine Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihrer Aktivitäten des täglichen Lebens hat.“ Sie forderten weitere Forschungsarbeiten zur Untersuchung:

„Man kann nicht davon ausgehen, dass ihre Vitamin-D-Dosis in irgendeiner Weise mit diesem Ergebnis zusammenhängt. Es gibt nur einen CT-Scan vor Beginn der Vitamin-D-Behandlung, und es gibt keine Möglichkeit zu erfahren, wie schnell die Krankheit ohne Vitamin-D-Supplementierung verlaufen wäre. Darüber hinaus nahm sie, wenn auch in unregelmäßigen Abständen und über einen kürzeren Zeitraum, verschiedene andere Nahrungsergänzungsmittel wie Shitake-Pilze ein, die ebenfalls zur Behandlung ihrer bösartigen Erkrankung gedacht waren. Angesichts der schlechten Prognose von Bauchspeicheldrüsenkrebs und der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten sollte dieser Fall jedoch Anlass zu weiteren Untersuchungen geben. Die tägliche Dosis von 50.000 U Vitamin D3 wurde von unserer Patientin zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts über 10 Monate lang gut vertragen. Es sollte eine klinische Studie in Erwägung gezogen werden, in der eine ähnliche Dosis untersucht wird.“

Ich empfehle seit langem einen Vitamin-D-Spiegel von 40 bis 60 ng/ml für optimale Gesundheit und Krankheitsprävention. Höhere Werte von 60 bis 80 ng/ml könnten jedoch noch besser sein, während ein Wert von über 100 ng/ml bei bestimmten Erkrankungen, insbesondere Krebs, sicher und vorteilhaft erscheint.

Holen Sie sich Ihr Vitamin D am besten aus der Sonne

Die Optimierung Ihres Vitamin-D-Spiegels dient nicht nur der Vorbeugung von COVID-19, sondern unterstützt die Gesundheit in mehrfacher Hinsicht. Es hat sich gezeigt, dass Menschen mit einer genetischen Veranlagung für Vitamin-D-Mangel ein um 25 % höheres Sterberisiko haben als Menschen mit einer anderen genetischen Veranlagung, die einen gesunden Vitamin-D-Spiegel begünstigt.

Um Ihren Vitamin-D-Spiegel zu optimieren, ist regelmäßiges Sonnenbaden die beste Option, da es nicht nur Ihren Vitamin-D-Spiegel auf natürliche Weise auf ein gesundes Niveau anhebt, sondern auch zahlreiche andere Vorteile mit sich bringt, wie z. B. eine verstärkte Produktion von Melatonin – einem wirksamen Mittel zur Krebsbekämpfung.

Wenn Sie jedoch nicht in der Lage sind, sich jeden Tag ausreichend der Sonne auszusetzen, kann eine Nahrungsergänzung notwendig sein.

Die einzige Möglichkeit, um festzustellen, wie viel Sonneneinstrahlung ausreichend ist und/oder wie viel Vitamin D3 Sie einnehmen müssen, ist die Messung Ihres Vitamin-D-Spiegels, am besten zweimal im Jahr. Denken Sie bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln auch daran, dass die Vitamine D und K2, Kalzium und Magnesium zusammenwirken und für eine optimale Gesundheit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen.

Sobald Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel durch einen Test bestätigt haben, passen Sie Ihre Sonnenexposition und/oder Ihre Vitamin-D3-Supplementierung entsprechend an. Denken Sie dann daran, in drei bis vier Monaten erneut zu testen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Zielwert erreicht haben.

