Google – eine der größten und einflussreichsten Organisationen des Planeten – ist voll mit ehemaligen CIA-Agenten

Von Alan MacLeod: Er ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

Google – eine der größten und einflussreichsten Organisationen der modernen Welt – ist voll mit ehemaligen CIA-Agenten. MintPress hat bei der Untersuchung von Websites und Datenbanken mit Stellenangeboten festgestellt, dass der Silicon-Valley-Riese in den letzten Jahren Dutzende von Fachleuten der Central Intelligence Agency eingestellt hat. Darüber hinaus arbeitet eine große Anzahl dieser Mitarbeiter in politisch hochsensiblen Bereichen und übt eine beträchtliche Kontrolle darüber aus, wie seine Produkte funktionieren und was die Welt auf seinen Bildschirmen und in seinen Suchergebnissen sieht.

Dazu gehört vor allem die Abteilung für Vertrauen und Sicherheit, deren Mitarbeiter nach den Worten der damaligen Google-Vizepräsidentin für Vertrauen und Sicherheit, Kristie Canegallo, „entscheiden, welche Inhalte auf unserer Plattform zugelassen werden“ – mit anderen Worten, sie legen die Regeln für das Internet fest und bestimmen, was Milliarden Menschen sehen und was nicht. Vor Google war Canegallo stellvertretende Stabschefin im Weißen Haus von Präsident Obama für die Umsetzung und ist derzeit Stabschefin im Ministerium für Innere Sicherheit.

„Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen“

Viele der Mitarbeiter, die Canegallo bei der Entscheidung helfen, welche Inhalte in der Google-Suche und auf Plattformen wie YouTube zugelassen werden sollten, waren ehemalige CIA-Mitarbeiter. Zum Beispiel:

Jacqueline Lopour verbrachte mehr als zehn Jahre bei der CIA, wo sie als „führende Expertin der US-Regierung für die Sicherheitsherausforderungen in Südasien und im Nahen Osten und die beste Autorin für schnell benötigte Papiere für den US-Präsidenten tätig war.“ Seit 2017 arbeitet sie bei Google und ist derzeit Senior Intelligence Collection and Trust and Safety Manager.

Jeff Lazarus war zwischen 2010 und 2015 als wirtschaftlicher und politischer Analyst für die CIA tätig. Im Jahr 2017 wurde er als politischer Berater für Vertrauen und Sicherheit bei Google eingestellt, wo er an der Unterdrückung „extremistischer Inhalte“ arbeitete. Im Jahr 2021 wechselte er zu Apple.

Ryan Fugit arbeitete acht Jahre lang als CIA-Offizier. Dann überzeugte ihn Google 2019, das Unternehmen zu verlassen und Senior Manager für Vertrauen und Sicherheit zu werden.

Als Direktor für Vertrauen und Sicherheit leitete Bryan Weisbard Teams, die „die heikelsten YouTube-Vertrauens- und Sicherheitseskalationen weltweit“ entschieden und die „dringendsten und höchstprioritären“ Entscheidungen über Fehlinformationen und sensible Inhalte „durchsetzten“. Zwischen 2006 und 2010 war er Geheimdienstmitarbeiter bei der CIA. Jetzt ist er Direktor bei Facebook.

Wie Lopour und Lazarus konzentrierte sich auch Nick Rossman während seiner Tätigkeit als CIA-Analyst (2009-2014) auf den Irak. Seit Januar ist er Senior Manager in Googles Abteilung für Vertrauen und Sicherheit.

Jacob Barrett, Googles globaler Leiter für sicheres Browsing, war zwischen 2007 und 2013 leitender Analytiker und Open-Source-Beauftragter bei der CIA.

Michelle Toborowski, seit 12 Jahren CIA-Analystin für Politik und Führung, verließ die Behörde 2019, um eine Stelle als leitende Geheimdienstanalystin für Vertrauen und Sicherheit bei YouTube anzutreten.

Das Problem, wenn ehemalige CIA-Agenten zu Schiedsrichtern darüber werden, was wahr und was falsch ist und was gefördert und was gestrichen werden sollte, besteht darin, dass sie ihre Zähne in einer berüchtigten Organisation geschnitten haben, deren Aufgabe es war, Lügen und falsche Informationen in den öffentlichen Diskurs einzubringen, um die Ziele des nationalen Sicherheitsstaates zu fördern. John Stockwell, ehemaliger Leiter einer CIA-Task-Force, erklärte vor laufender Kamera, wie seine Organisation Medienabteilungen auf der ganzen Welt infiltrierte, gefälschte Zeitungen und Nachrichtenagenturen schuf und Falschnachrichten über Washingtons Feinde verbreitete. „Ich hatte Propagandisten auf der ganzen Welt“, sagte er und fügte hinzu,

Wir pumpten Dutzende von Geschichten über kubanische Gräueltaten, kubanische Vergewaltiger [in die Medien]… Wir veröffentlichten [gefälschte] Fotos, die es in fast jede Zeitung des Landes schafften… Wir wussten von keiner einzigen Gräueltat, die von den Kubanern begangen wurde. Es war reine, rohe, falsche Propaganda, um die Illusion zu erwecken, die Kommunisten würden Babys zum Frühstück essen.

Die CIA verbreitet bis heute dubiose Geschichten über das sogenannte „Havanna-Syndrom“ und darüber, dass die russische Regierung den Taliban Geld für die Tötung von US-Soldaten angeboten haben soll.

Mike Pompeo, der ehemalige Direktor der CIA, gab dies in einem Vortrag im Jahr 2019 zu. So sagte er vor dem Publikum der Texas A&M University,

Als ich Kadett war, wie lautete das Motto der Kadetten in West Point? Du wirst nicht lügen, betrügen oder stehlen oder diejenigen tolerieren, die das tun. Ich war der Direktor der CIA. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Wir hatten ganze Trainingskurse [darüber]!“

Ganz zu schweigen von den Putschversuchen gegen ausländische Regierungen, dem Drogen- und Waffenschmuggel und dem weltweiten Netz von „Black Sites“, in denen Tausende gefoltert werden. Darüber hinaus waren viele der aufgelisteten ehemaligen CIA-Mitarbeiter an einigen der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit des 21. Jahrhunderts, den Invasionen in Afghanistan und im Irak, beteiligt – und sind offensichtlich stolz darauf. Auch wenn es zugegebenermaßen nur eine begrenzte Anzahl qualifizierter Personen für Aufgaben im Bereich der Cybersicherheit gibt, ist es völlig unangemessen, dass Google so viele Spione beschäftigt, um seine sensibelsten und einflussreichsten Operationen zu leiten. Und es ist besonders beunruhigend, dass so viele der erwähnten Personen direkt von der CIA zu Google geholt wurden – eine Tatsache, die darauf schließen lässt, dass Google entweder aktiv aus den Geheimdiensten rekrutiert oder dass es eine Art Hinterzimmer-Deal zwischen dem Silicon Valley und dem nationalen Sicherheitsstaat gibt.

Elizabeth Murray, eine pensionierte Geheimdienstmitarbeiterin, die 27 Jahre bei der CIA und anderen Geheimdiensten gearbeitet hat, erklärte, wie Google von der Einstellung ehemaliger Spione profitieren könnte. „Durch die Anwerbung eines CIA-Mitarbeiters kann ein Unternehmen eine beträchtliche Summe einsparen“, erklärte sie gegenüber MintPress und wies darauf hin, dass diese Personen hochqualifiziert sind und wahrscheinlich über eine Sicherheitsfreigabe verfügen – etwas, das in zivilen Organisationen äußerst schwer zu erreichen ist.

„Was den Nutzen für die CIA angeht, so könnte ein CIA-Mitarbeiter mehrere Jahre damit verbringen, sich bei einem Social-Media-Konglomerat einzigartige Fähigkeiten anzueignen, und dann zur Behörde zurückkehren und sein neu erworbenes Fachwissen zum Nutzen der Behörde einsetzen“, fügte Murray hinzu.

Auch wenn an dieser Beziehung nichts explizit Böses dran ist, bedeutet sie doch, dass Google anfängt, genauso zu denken und Probleme genauso zu sehen wie die CIA. Google hat sich zu einem Giganten entwickelt, der die Online-Kommunikation, den Handel, die Informationsbeschaffung, die Unterhaltung und vieles mehr beherrscht. In früheren Artikeln dieser Serie habe ich ausführlich beschrieben, wie Twitter Dutzende von Mitarbeitern des FBI eingestellt hat, wie Facebook von CIA-Agenten überschwemmt wird, wie die NATO in den oberen Rängen von TikTok stark vertreten ist und wie ein falkenhafter Kriegsplaner des Atlantic Council auf mysteriöse Weise zum Direktor für Politik bei Reddit ernannt wurde. Aber Google ist anders: Sie können diese anderen Plattformen ignorieren oder sich dagegen entscheiden, sie zu nutzen. Google hingegen ist viel zu groß, als dass man sich ihm entziehen könnte.

Ein übermäßig großer Teil der Geheimdienst- und Sicherheitsteams von Google scheint aus den Geheim- und Sicherheitsdiensten zu kommen. Dazu gehören die folgenden Personen:

Deborah Wituski, die zwischen 1999 und 2018 in der CIA aufstieg und Stabschefin des Direktors wurde. Sie verließ die Behörde und wechselte zu Google, wo sie jetzt Vizepräsidentin für globale Geheimdienste ist.

Chelsea Magnant verließ 2018 ebenfalls die CIA und wechselte zu Google, wo sie nach einer achtjährigen Karriere als politische Analystin eine Stelle als Analystin für globale Bedrohungen bei dem Tech-Giganten antrat.

Yong Suk Lee war 22 Jahre lang bei der CIA tätig und verließ das Unternehmen, um eine Stelle im Bereich globale Risikoanalyse und globale Sicherheit bei Google anzutreten. Im Mai wurde er zum Direktor befördert.

Beth Schmierer arbeitete zwischen 2006 und 2011 als strategische Analystin für die CIA. Danach wurde sie politische Referentin im Außenministerium. Im Januar kam sie als Analystin für globale Bedrohungen zu Google und ist jetzt Intelligence-Managerin für den amerikanischen Kontinent.

Toni Hipp kam 2017 als Global Threat Team Manager (Intelligence) zu Google und ist jetzt Global Affairs and Public Policy Manager in Strategy and Operations. Bevor sie zu Google kam, war sie fast sechs Jahre bei der CIA als außenpolitische Analystin tätig.

Jamie W. ist Leiterin der Bedrohungsanalyse bei Google und ehemalige Leiterin des globalen Nachrichtendienstes des Unternehmens. Vor ihrer Tätigkeit bei Google hatte sie eine Reihe von Führungspositionen bei der CIA inne, unter anderem als Leiterin der Abteilung für Zielsetzung in der Nahostregion. Vor ihrer 13-jährigen Tätigkeit bei der CIA arbeitete sie auch als Analystin für das FBI.

Meaghan Gruppo arbeitete von 2008 bis 2014 als Nachrichtenanalystin und Beauftragte für öffentliche Angelegenheiten bei der CIA. Seit 2018 arbeitet sie im Bereich Sicherheitsrisikoanalyse und Bedrohungsmanagement für Google.

In Clinton Dallas‘ LinkedIn-Profil ist vermerkt, dass er bis Dezember ein CIA-Offizier war. Im Januar dieses Jahres wurde er ein Spezialist für Risikoprogramme bei Google.

Der berufliche Hintergrund vieler seiner Mitarbeiter im Bereich Sicherheit und Risikomanagement erklärt vielleicht, warum Google sich auf die Abwehr von Bedrohungen durch offizielle Feindstaaten der Vereinigten Staaten zu konzentrieren scheint. Der Bedrohungsanalyse-Blog des Unternehmens ist voll von veröffentlichten Berichten über staatlich unterstützte Versuche aus dem Iran, Nordkorea, Russland und China, seine Plattform zu beeinflussen. Aber es scheint nie irgendwelche ruchlosen Aktivitäten der US-Regierung zu entdecken.

Und das, obwohl die Vereinigten Staaten den größten und umfassendsten Versuch der Geschichte unternehmen, das Internet zu manipulieren. In einem ausführlichen Bericht in Newsweek vom letzten Jahr wurde detailliert beschrieben, wie allein das Pentagon eine geheime Armee von mindestens 60.000 Personen unterhält, deren Aufgabe es ist, rücksichtslos Propagandakampagnen für die nationale Sicherheit im Internet durchzuführen. Sie nannten es „die größte Undercover-Truppe, die die Welt je gesehen hat“. Das Exposé erklärt es,

Es handelt sich um hochmoderne Cyber-Kämpfer und Nachrichtendienstler, die sich online als falsche Personen ausgeben und ‚Non-Attribution‘- und ‚Mis-Attribution‘-Techniken anwenden, um das Wer und das Wo ihrer Online-Präsenz zu verbergen, während sie nach hochwertigen Zielen suchen und so genannte ‚öffentlich zugängliche Informationen‘ sammeln – oder sogar Kampagnen zur Beeinflussung und Manipulation sozialer Medien durchführen.

Ein Spion in jeder Abteilung

Google beschäftigt ehemalige CIA-Agenten in einer Vielzahl von Abteilungen, unter anderem bei:

Michael Barlett. Zwischen 2007 und 2017 war Barlett Einsatzleiter bei der CIA. Seit 2019 arbeitet er als Risk Lead im Bereich Workforce Solutions bei Google.

Nicole Menkhoff. Menkhoff war mehr als zehn Jahre als Waffenanalystin bei der CIA tätig. Im Februar 2015 verließ sie die CIA und wechselte zu Google, wo sie als Senior Human Resources Business Partner und später als Engineering Chief of Staff tätig war.

Candice Bryant. Bryant war fast 17 Jahre lang bei der CIA tätig, wo sie zur Leiterin der öffentlichen Kommunikation aufstieg. Im September wurde sie von der CIA abgeworben, um Kommunikationsmanagerin bei Google zu werden.

Kyle Foster. Foster war sechs Jahre bei der Agentur und anschließend vier weitere Jahre bei In-Q-Tel, dem Risikokapitalgeber der CIA, tätig. Er verließ In-Q-Tel im Jahr 2016, um als Software-Ingenieur bei Google zu arbeiten.

Joanna Gillia. Gillia war bis 2014 Führungsanalystin bei der CIA. Im selben Jahr nahm sie eine Stelle bei Google an. Sie arbeitete bis 2020 im Personalwesen.

Katherine Tobin. Tobin war von 2014 bis 2018 Leiterin einer CIA-Außenstelle. Sie ist jetzt Leiterin der Arbeitsplatzinnovation bei Google.

Christine Lei. Lei verließ ihren Job als Wirtschaftsanalystin bei der CIA im Jahr 2015 für den Posten des Executive Compensation Manager bei Google, wo sie bis heute tätig ist.

Justin Schuh. Schuh ging letztes Jahr nach 11 Jahren als technischer Direktor für Google Chrome in den Ruhestand. Vor seiner Zeit bei Google hatte er jedoch eine lange Karriere im Bereich der nationalen Sicherheit hinter sich: Er arbeitete als Intelligence Analyst für das U.S. Marine Corps, als Global Network Exploitation Analyst für die NSA und als Technical Operations Officer für die CIA.

Tom Franklin. Franklin arbeitete zwischen 2011 und 2013 als Programmmanager bei der CIA. Zwischen 2015 und 2021 war er Produktmanager bei Google.

Katherine Pham. Laut ihrem LinkedIn-Profil hat Pham 2016 bei der CIA „einige coole Sachen“ gemacht. Seit Oktober ist sie als Software-Ingenieurin bei Google tätig.

Corey Ponder. Ponder war von 2019 bis 2021 als politischer Berater für Google tätig. Davor war er sechs Jahre bei der CIA tätig.

Es ist also klar, dass ehemalige CIA-Mitarbeiter tief in dem Silicon-Valley-Riesen verankert sind. Natürlich ist Google ein riesiges Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern. Man könnte daher argumentieren, dass es nicht verwunderlich ist, dass einige ehemalige Agenten des nationalen Sicherheitsstaates für das Unternehmen arbeiten, insbesondere diejenigen, die über die seltenen und hoch entwickelten Fähigkeiten verfügen, die für den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Nutzer erforderlich sind. Diese Toleranz gegenüber Spionen in den eigenen Reihen wird jedoch nicht gleichmäßig angewandt. Im Rahmen dieser Studie konnten keine Beispiele dafür gefunden werden, dass ehemalige Agenten des SVR, des SEBIN oder des Geheimdienstministeriums – die russischen, venezolanischen oder iranischen Pendants der CIA – bei Google arbeiten. Allein die Vorstellung scheint schon absurd. Doch Dutzende von Google-Mitarbeitern geben auf öffentlichen Websites beiläufig an, dass sie für die CIA gearbeitet haben, und scheinen dies als völlig unproblematisch zu betrachten, sodass diese Beziehung bestenfalls unangemessen und schlimmstenfalls ein Machtspiel der US-Regierung zur Kontrolle des Cyberspace ist. Google-Nutzer sagen häufig, dass sie mehr Kontrolle über ihre Daten haben wollen. Aber die einzige Behörde, die sie bekommen, ist die Central Intelligence Art.

Google: Gepflegt von der CIA

In ihrem 2013 erschienenen Buch „The New Digital Age“ schrieben der damalige Google-CEO Eric Schmidt und der Direktor von Google Ideas Jared Cohen darüber, wie Unternehmen wie das ihre schnell zur stärksten Waffe des US-Imperiums werden, um die Kontrolle Washingtons über die moderne Welt aufrechtzuerhalten. Wie sie sagten,

Ein Teil der Verteidigung der Informations- und Meinungsfreiheit in der Zukunft wird ein neues Element der militärischen Hilfe mit sich bringen. Die Ausbildung wird technische Hilfe und infrastrukturelle Unterstützung anstelle von Panzern und Tränengas umfassen – obwohl letzteres wahrscheinlich weiterhin Teil der Vereinbarung sein wird. Was Lockheed Martin im 20. Jahrhundert war, werden Technologie- und Cybersicherheitsunternehmen im 21. Jahrhundert sein.

Ihre Vorhersage hat sich als zutreffend erwiesen. Aber nur wenige Menschen wissen, dass Google von Anfang an eng mit der CIA verflochten war. Wie der Journalist Nafeez Ahmed in seiner Untersuchung herausfand, finanzierten die CIA und die NSA die Forschungen des Stanford-Doktoranden Sergey Brin – Arbeiten, aus denen später Google hervorging.

Nicht nur das, sondern, so Ahmed, „hochrangige Vertreter des US-Geheimdienstes, darunter auch ein CIA-Beamter, überwachten die Entwicklung von Google in dieser Vorgründungsphase, bis das Unternehmen offiziell gegründet werden konnte. Daraus schloss er,

Der US-Geheimdienst finanzierte und förderte Google als Teil des Bestrebens, die Welt durch die Kontrolle von Informationen zu beherrschen. Google, das von der NSA und der CIA finanziert wurde, war lediglich das erste einer ganzen Reihe von Start-ups aus dem Privatsektor, die von den US-Geheimdiensten kooptiert wurden, um die ‚Informationsüberlegenheit‘ zu erhalten.

Noch im Jahr 2005 war In-Q-Tel, der Risikokapitalarm der CIA, ein Hauptaktionär von Google. Diese Anteile waren das Ergebnis der Übernahme von Keyhole, Inc. durch Google, einer von der CIA unterstützten Überwachungsfirma, deren Software schließlich zu Google Earth wurde. Im Jahr 2007 verkaufte Google laut der Washington Post die von der Regierung verbesserten Versionen von Google Earth, die für den Einsatz im Irak verwendet wurden, sowie geheime Suchmaschinen, die von den Spionagebehörden zur Überwachung eingesetzt wurden. Zu dieser Zeit, so die Post weiter, arbeitete Google mit Lockheed Martin zusammen, um futuristische Technologie für das Militär zu entwickeln.

Im 21. Jahrhundert geht es bei der Kriegsführung um weit mehr als nur um Kugeln und Panzer. Googles Versuche, sich am Trog des militärisch-industriellen Komplexes zu bedienen, haben sich jedoch als umstritten erwiesen. Im Jahr 2018 sah sich das Unternehmen mit einer Mitarbeiterrevolte konfrontiert, nachdem es sich die Finanzierung des Pentagons für ein Projekt zur Entwicklung tödlicher Waffensysteme gesichert hatte. Im selben Jahr gab das Unternehmen sein langjähriges Motto „Don’t be evil“ auf. Seitdem hat sich das Unternehmen auch zu einem großen Auftragnehmer der CIA entwickelt. Im Jahr 2020 sicherte sich das Unternehmen einen Teil eines CIA-Cloud-Dienstleistungsvertrags im Wert von angeblich „mehreren Milliarden Dollar“.

Während sich das Unternehmen also die längste Zeit als Gruppe von Außenseitern präsentierte, die die Welt verbessern wollen, war es von Anfang an eng mit den Hallen der Macht verbunden. Tatsächlich hat das Google Transparency Project im Jahr 2016 mindestens 258 Beispiele für eine „Drehtür“ zwischen Google und verschiedenen Zweigen der Bundesregierung identifiziert, da Personen von einem zum anderen wechselten.

Schmidt und Cohen sind zwei dieser Personen. Schmidt war Vorsitzender sowohl der Nationalen Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz als auch des Defense Innovation Advisory Board, Gremien, die geschaffen wurden, um das Silicon Valley bei der Entwicklung von Cyberwaffen für das US-Militär zu unterstützen. In der Zwischenzeit verließ Cohen seinen hochrangigen Posten im Außenministerium, um für Google zu arbeiten. Schmidt hatte als Berater (insbesondere für den Nahen Osten) für die beiden Außenminister Condoleezza Rice und Hillary Clinton gearbeitet. Er war sogar an einem erfolglosen Versuch eines Regimewechsels im Iran im Jahr 2009 beteiligt, als er Twitter erfolgreich dazu drängte, während eines von den USA unterstützten Aufstandes, der auf den Sturz der Regierung abzielte, weiterhin Dienste für das Land bereitzustellen.

Mit diesem Artikel soll nicht behauptet werden, dass es sich bei den genannten Personen um ruchlose CIA-Agenten handelt. Die Art und Weise, in der Google und die CIA so eng zusammengearbeitet haben, wirft jedoch Fragen zur nationalen Sicherheit für alle anderen Nationen auf, insbesondere für diejenigen, die versuchen, eine von den Vereinigten Staaten unabhängige Außenpolitik zu verfolgen. Letztlich ist die Grenze zwischen Big Tech und Big Brother bis zur Unkenntlichkeit verwischt worden.

Murray warnte auch, dass diese Hand-in-Hand-Beziehung auch die individuellen Freiheiten gefährdet, was bedeutet, dass die Verbindung zwischen Google und der CIA jeden beunruhigen sollte. „All dies bedroht die individuellen Rechte auf Privatsphäre, Redefreiheit und freie Meinungsäußerung. Sobald sie deine Daten haben, kann die US-Regierung sie jederzeit gegen dich verwenden“, sagte sie gegenüber MintPress, „das ist wirklich ziemlich beängstigend.“