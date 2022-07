Eine Pandemie der dreifach Geimpften

Deborah Birx war die Covid-19-Koordinatorin des Weißen Hauses unter Präsident Donald Trump. Jeffrey Tucker schrieb kürzlich eine brutale Abrechnung mit ihren absichtlichen Falschdarstellungen von Wissenschaft und Daten, um Trump zu manipulieren, damit er ihren bevorzugten, aber fehlgeleiteten politischen Interventionen zur Bekämpfung des Covid-Ausbruchs zustimmt.

In einem ABC-Podcast vom 15. Dezember 2020 sagte sie: „Ich verstehe die Sicherheit des Impfstoffs … Ich verstehe die Tiefe der Wirksamkeit dieses Impfstoffs. Dies ist einer der wirksamsten Impfstoffe, die wir in unserem Arsenal an Infektionskrankheiten haben.“

In einem Auftritt auf Fox News am 22. Juli behauptete sie jedoch: „Ich wusste, dass diese Impfstoffe nicht vor einer Infektion schützen würden. Und ich glaube, wir haben es mit den Impfstoffen übertrieben. Und das hat die Leute dazu gebracht, sich Sorgen zu machen, dass sie nicht vor schweren Krankheiten und Krankenhausaufenthalten schützen können.

Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum das Vertrauen der Öffentlichkeit in führende Gesundheitsinstitutionen und „Behörden“ so stark eingebrochen ist.

Bidens Behauptung einer Pandemie der Ungeimpften

Während einer CNN Town Hall Veranstaltung am 21. Juli 2021 sagte Präsident Joe Biden: „Wenn Sie geimpft sind, werden Sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert, Sie werden nicht auf der Intensivstation liegen, und Sie werden nicht sterben.“

Am 16. Mai 2021 behauptete Dr. Anthony Fauci, die Impfung schütze nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Gemeinschaft, denn „indem man die Ausbreitung des Virus verhindert … wird man zu einer Sackgasse für das Virus. Und wenn es viele Sackgassen gibt, wird das Virus nirgendwo hingehen“.

Biden verließ sich auf das Urteil seines medizinischen Chefberaters und sprach von der Pandemie der Ungeimpften in einem zweigleisigen Bestreben, einerseits zur Impfung zu ermutigen und andererseits diejenigen zu verunglimpfen, zu dämonisieren und zu beschämen, die sich über die Ausgewogenheit von Nutzen und kurz- und langfristigen Risiken der übereilten Covid-19-Impfstoffe nicht sicher genug waren, um nicht dem vielfachen Druck zu erliegen, dem Zeitgeist zu folgen, um mit allen auszukommen.

Nun haben sich sowohl Dr. Fauci, das öffentliche Gesicht des amerikanischen Pandemiemanagements, der in manchen Kreisen verehrt und in anderen geschmäht wird, als auch Präsident Biden selbst mit Covid infiziert, obwohl beide doppelt geimpft und doppelt geboostet sind.

Um zu verhindern, dass das offizielle Narrativ über die Vorteile des Impfstoffs völlig aus den Fugen gerät, und um die Bevölkerung zu ermutigen, sich weiterhin impfen zu lassen, beharren sie darauf, dass ihr aktueller Impfstatus dazu beigetragen hat, die Schwere ihrer Infektion zu begrenzen. Dahinter steht ein kultähnlicher Glaube, der mit den selbstbestätigenden und selbstaufhebenden Erklärungen vergleichbar ist, die Astrologen für Vorhersagen abgeben, die sich bewahrheiten bzw. nicht bewahrheiten.

Am 20. Juli räumte Fauci zwar ein, dass die Daten deutlich machen, dass „Impfstoffe – wegen der hohen Übertragbarkeit dieses Virus – sozusagen nicht übermäßig gut vor einer Infektion schützen.“ Robert F. Kennedy Jr. fragte, warum die Medien Fauci nicht „für die kostspielige nationale Politik und die Abriegelungen, die völlig auf seiner anfänglichen Behauptung aufbauten, dass die Impfstoffe die Übertragung verhindern und die Pandemie beenden würden, zur Rechenschaft ziehen.“

Ebenso muss man natürlich wieder fragen: Wenn Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern, wie rechtfertigt die Regierung dann die Impfpflicht für Reisen in die USA?

Ähnlich verhält es sich mit dem Gesundheitsbericht von New South Wales (NSW) für die am 16. Juli endende Woche, in dem es heißt „Die Minderheit der Gesamtbevölkerung, die nicht geimpft wurde, ist unter den Patienten in Krankenhäusern und Intensivstationen mit Covid-19 deutlich überrepräsentiert.“

Im Folgenden wird diese Behauptung anhand ihrer eigenen Daten widerlegt.

Wenn man die Unterscheidung zwischen der Wirksamkeit und der Effektivität von Impfstoffen heranzieht, kann man argumentieren, dass es sich in NSW nicht um eine Pandemie der Ungeimpften, sondern um eine Pandemie der Dreifachgeimpften handelt.

Fakten zur Gesundheit in NSW

Im September 2021 gab es in NSW 844 belegte Betten auf der Intensivstation, von denen 173 (20,5 Prozent) von Covid-19-Patienten belegt waren. (Australienweit liegt die Zahl der Intensivbetten bei 2.183.) Bis Januar 2022 hat sich die Zahl auf rund 1.000 erhöht. Bei Bedarf kann diese Zahl weiter erhöht werden, indem die begrenzte Anzahl von Intensivbetten in privaten Krankenhäusern genutzt wird.

In NSW gibt es 9.500 Betten der allgemeinen Abteilung in öffentlichen und weitere 3.000 Betten in privaten Krankenhäusern. Mitte Juli 2022 befanden sich in NSW 2.058 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus, was 21,7 Prozent der Kapazität des öffentlichen Systems und 16,5 Prozent der Gesamtkapazität der Krankenhausbetten des Bundesstaates entspricht. Weitere 6.500 Personen befanden sich aus anderen Gründen als Covid im Krankenhaus.

In der Woche vom 10. bis 16. Juli wurden insgesamt 806 Menschen mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert, weitere 77 auf die Intensivstation, und 142 Menschen starben an einer Covid-19-Erkrankung (wenn auch nicht unbedingt als primäre Todesursache). Außerdem waren von den 142 Todesfällen nur vier unter 60 Jahre alt, so dass 97,2 Prozent aller Covid-bedingten Todesfälle in diesem Bundesstaat auf Menschen über 60 Jahre entfielen.

Außerdem war der Impfstatus von 2 der 142 Toten nicht bekannt. Von den verbleibenden 140 – 84,3 Prozent – waren mindestens doppelt geimpft und 69 hatten drei Dosen des Impfstoffs erhalten: die bei weitem größte Einzelkohorte und fast so viele wie alle anderen zusammen. Daher liegt der Gedanke nahe, dass wir es vielleicht mit einer Pandemie der Dreifachgeimpften zu tun haben.

Wirksamkeit vs. Effektivität

Das Cambridge Dictionary definiert Wirksamkeit als „wie gut eine bestimmte Behandlung oder ein Medikament unter sorgfältig kontrollierten wissenschaftlichen Testbedingungen wirkt“. Im Gegensatz dazu wird Effektivität definiert als „wie gut eine bestimmte Behandlung oder ein bestimmtes Medikament wirkt, wenn Menschen es anwenden, im Gegensatz dazu, wie gut es unter sorgfältig kontrollierten wissenschaftlichen Testbedingungen wirkt“.

Daher können Zweifel an der Wirksamkeit eines neuen Produkts bei der Behandlung einer Krankheit erst ausgeräumt werden, wenn der Impfstoff weithin verfügbar ist und in der Zielbevölkerung verabreicht wird. GAVI (die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung), jetzt Gavi, die Impfstoffallianz, ist eine Partnerschaft zwischen der Weltgesundheitsorganisation, Unicef, der Weltbank und der Bill & Melinda Gates Foundation.

Priya Joi, die für GAVI schreibt, bietet ähnliche Definitionen an und beschreibt „Wirksamkeit“ als das Maß, in dem ein Impfstoff unter idealen, kontrollierten Bedingungen eine Infektion (und möglicherweise auch eine Übertragung) verhindert, wobei eine geimpfte Gruppe mit einer Placebogruppe verglichen wird. Sie fügt hinzu: „Impfstoffe müssen nicht immer eine außergewöhnlich hohe Wirksamkeit haben, um nützlich zu sein; der Grippeimpfstoff beispielsweise ist nur zu 40-60 % wirksam und rettet dennoch jedes Jahr Tausende von Menschenleben.“

Für die Berechnung der Wirksamkeit von Impfstoffen ist es entscheidend, den prozentualen Anteil der Geimpften an den Krankenhauseinweisungen, an den Betten auf der Intensivstation und an den Todesfällen im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung zu untersuchen, vorzugsweise altersbereinigt. Ich bin mir nicht sicher, wie hilfreich dies für die Beurteilung der Wirksamkeit von Impfstoffen ist, wenn es darum geht, die absoluten Zahlen unter den Kapazitätsgrenzen des Staates oder Landes für Krankenhaus- und Intensivbetten zu halten.

Wenn die primäre Rechtfertigung für die allgemeine Impfung im Bereich der öffentlichen Gesundheit darin besteht, die Belastung der Gesundheitsinfrastruktur zu verringern und zu verhindern, dass die Kapazitäten der Krankenhäuser und Intensivstationen überlastet werden – was in der Tat die Hauptbegründung für die Abflachung der Kurve durch die Formulierung von zwei bis drei Wochen war -, dann stellt sich die entscheidende Frage: Wie wirksam sind die Impfstoffe bei der Verhinderung von Krankenhauseinweisungen und der Belegung von Intensivstationen? Ihre Rolle bei der Verhinderung von Infektionen an sich ist weniger wichtig als ihre Wirksamkeit bei der Kontrolle des Schweregrads der Krankheit.

In einem Bericht des niederländischen Gesundheitsministeriums wurde beispielsweise festgestellt, dass die Wirksamkeit von zwei Impfstoffdosen nach einem Jahr insgesamt auf 0 Prozent bei der Verhinderung von Krankenhauseinweisungen und auf minus 20 Prozent bei der Verhinderung der Aufnahme in eine Intensivstation gesunken war. Dr. Eyal Shahar, der im Zusammenhang mit der NSW vielleicht noch wichtiger ist, weist auf Anzeichen in Israel hin, die auf eine kurzfristige Sterblichkeitsrate nach einer dritten Dosis hindeuten.

Die Wirksamkeit ist für den Einzelnen hilfreicher bei der Beurteilung des relativen Risikos einer Infektion, wenn er geimpft ist oder nicht. Da für die Covid-Impfstoffe eine Notfallzulassung erteilt wurde und langfristige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile einfach nicht verfügbar waren, bestehen weiterhin Zweifel an der Integrität, Glaubwürdigkeit und langfristigen Zuverlässigkeit der Daten und Ergebnisse der von den Impfstoffherstellern durchgeführten Studien.

Darüber hinaus verwenden, wie wir in Bezug auf das Vereinigte Königreich erfahren haben, verschiedene Regierungsstellen wie die Health Security Agency und das Office of National Statistics unterschiedliche und heftig umstrittene Methoden zur Berechnung der Anzahl und des Anteils der mit Covid infizierten Bevölkerung, was wiederum die geschätzte Infektionssterblichkeitsrate (IFR) bestimmt.

Selbst wenn wir uns einig sind, dass die IFR und die Todesfallrate (CFR) von Grippe und Covid inzwischen weitgehend vergleichbar sind, bedeutet das Ausmaß und die Größenordnung von Covid, dass eine ähnliche IFR und CFR immer noch ganz andere Herausforderungen für die öffentliche Gesundheitspolitik mit sich bringen.

Im Gegensatz dazu wird die Wirksamkeit der Impfstoffe bei der Kontrolle von Krankenhauseinweisungen, der Belegung von Intensivstationen und der Sterblichkeit durch solide und zuverlässige Informationen gemessen, die in westlichen Ländern sowohl genau als auch umfassend sind. Dies macht die Wirksamkeit von Impfstoffen zu einem besseren politischen Instrument für Entscheidungen über bevölkerungsweite Mandate, während die Wirksamkeit für fundierte individuelle Entscheidungen relevanter sein könnte.

Covid in NSW

In den Wochen zwischen dem 28. Mai und dem 16. Juli 2022 waren in NSW unter den 3 509 Personen, deren Impfstatus bekannt war, nur acht ungeimpfte Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten (Abbildung 1). Auf der Intensivstation befanden sich 5 Ungeimpfte und 316 mit 2-4 Dosen (Abbildung 2); die Zahl der Covid-Toten betrug 110 Ungeimpfte und 662 mit 2-4 Dosen (Abbildung 3).

Da 83 Prozent der Personen mindestens doppelt geimpft waren, entfielen auf sie 99,4, 96,3 bzw. 85,4 Prozent der NSW-Covid-Krankenhauseinweisungen, Intensivstationen und Todesfälle in diesen sieben Wochen.

In der letzten Woche dieses siebenwöchigen Zeitraums gab es unter den Personen, deren Impfstatus bekannt war, genau null – zilch, nada – ungeimpfte Personen unter den 624 Krankenhaus- und 59 ICU-Covid-19-Aufnahmen, verglichen mit 615 mit zwei, drei und vier Impfstoffdosen im Krankenhaus und 58 in ICU-Betten. Allein die dreifach Geimpften, die 68 Prozent der Bevölkerung von NSW ausmachen, machten 57,5 Prozent im Krankenhaus, 53,7 Prozent auf der Intensivstation und 53,5 Prozent der Covid-Toten aus.

Die Behauptung, dass Ungeimpfte bei den Covid-19-Krankenhauseinweisungen und der Belegung von Intensivstationen „deutlich überrepräsentiert“ sind, ist nicht nur irreführend, sondern schlichtweg falsch. Schauen sie sich ernsthaft die Daten in ihren eigenen Berichten an, bevor sie politische Schlussfolgerungen ziehen?

Da sich das Wissen um die rasch nachlassende Wirksamkeit der Impfstoffe und insbesondere jeder nachfolgenden Auffrischungsdosis verfestigt hat und auch die Impfstoff-Entweichungseigenschaften der neueren Covid-19-Varianten besser bekannt geworden sind, lautet die entsprechende Frage nun: Sind wir in die Ära der Pandemie der dreifach Geimpften eingetreten? Die größte Belastung für die Krankenhäuser in NSW und die Betten auf der Intensivstation geht von ihrer Zahl aus.

Die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens können so viel reden und verheimlichen, wie sie wollen, wenn es um die Grundlagen für Vergleiche geht, und so tun, als ob sie den aktuellen Stand der Krankheit sehr gut kennen. Sie können sich immer noch nicht aus den harten Daten herauswinden.

Stattdessen legen sie einen schweren Fall von kognitiver Dissonanz an den Tag, indem sie die doppelt Geimpften ermutigen, sich impfen zu lassen, und zwar doppelt. Die Unwirksamkeit von Impfstoffen bei der Verringerung von Krankenhauseinweisungen und der Nachfrage nach Intensivstationen ist an sich schon ausreichend, um Impfvorschriften zu torpedieren. Zweifel an ihrer Wirksamkeit und Bedenken hinsichtlich ihrer unerwünschten Wirkungen und ihrer langfristigen Sicherheit verstärken die Argumente gegen eine Impfpflicht noch.