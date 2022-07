Mitglied des Europäischen Parlaments bezeichnet COVID-Impfstoff-Zwang als „schlimmstes Verbrechen, das je an der Menschheit begangen wurde“

„Diese Impfstoffkampagne wird als der größte Skandal in die Geschichte der Medizin eingehen.

In einer Rede vor dem Europäischen Parlament Anfang dieses Monats bezeichnete die deutsche Abgeordnete Christine Anderson die Nötigung von Menschen zur Einnahme von COVID-Impfstoffen als das „größte Verbrechen, das je an der Menschheit begangen wurde“.

„Diese Impfkampagne wird als der größte Skandal in die Geschichte der Medizin eingehen“, erklärte Anderson und fügte hinzu: „Außerdem wird sie als das größte Verbrechen bekannt werden, das je an der Menschheit begangen wurde.“

Der Europaabgeordnete sprach die massenhaften Flugausfälle und den Personalmangel an Flughäfen und in Flugzeugen an. Sie sagt, dass die Situation darauf zurückzuführen sei, dass die Unternehmen nach der Pandemie nicht genügend Personal eingestellt hätten, doch der wahre Grund sei, dass sich Piloten und anderes Personal geweigert hätten, sich impfen zu lassen.

Anderson warnte weiter, dass „skrupellose globalistische Eliten“ die Pandemie für ihre eigenen Zwecke genutzt hätten und fragte: „Was in Gottes Namen haben sie damit gemacht?“

An „jeden einzelnen gewählten Volksvertreter in jeder westlichen Demokratie“ gerichtet, fragte Anderson: „Was haben Sie getan?“

„Sie haben Ihren Job nicht gemacht, und sagen Sie mir nicht, dass Sie es nicht wussten“, so Anderson weiter, und fügte hinzu: „Es ist Ihre Aufgabe, das Volk zu schützen, von dem Sie gewählt wurden.“

Sie fuhr fort: „Es kommt so viel ans Licht, all die unerwünschten Nebenwirkungen, zahlreiche Studien, die jetzt verfügbar sind, über fötale Entstellungen… genetische Defekte von Babys, die von Frauen geboren wurden, die geimpft wurden.“

„Was zum Teufel ist hier los?“ drängte Anderson und schwor: „Wir werden alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass dies ans Licht kommt und die Rechte der Menschen geschützt werden.“

Anderson hatte zuvor Schlagzeilen gemacht, als sie die „politische Elite“ anprangerte, die mit „Erpressung und Manipulation“ Impfstoffe und Impfpässe durchsetzt.

Anderson erklärte: „In der gesamten Geschichte der Menschheit hat es noch nie eine politische Elite gegeben, die sich aufrichtig um das Wohlergehen der normalen Menschen sorgte. Warum sollte jemand von uns glauben, dass es jetzt anders ist?“

