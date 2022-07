Alles, was Sie über die Kernlehren der Freimaurerei wissen müssen

Die Freimaurerei hat ihre eigenen theologischen Doktrinen, ihr eigenes Moralsystem und ihre eigenen Rituale.

Was genau ist die Freimaurerei? Handelt es sich dabei insbesondere um eine Religion im eigentlichen Sinne? Wenn ja, wäre es naheliegend, dass kein Christ Mitglied der Freimaurerloge sein und Christ bleiben kann, ebenso wenig wie er dem Islam beitreten und Christus treu bleiben kann.

Die meisten Freimaurer werden auf die Frage, ob die Freimaurerloge eine Religion ist, dies entschieden verneinen und stattdessen behaupten, die Freimaurerei stehe jedem offen, gleich welcher Religion er angehöre. Sie können sogar darauf hinweisen, dass viele Christen, ob katholisch oder protestantisch, Mitglieder verschiedener Logen sind. Es gibt jedoch mehrere Tatsachen über die Freimaurerei, die sowohl in ihren eigenen Dokumenten als auch in den Worten ihrer Mitglieder bezeugt werden, die darauf hindeuten, dass die Freimaurerei nicht nur eine religiöse Ausrichtung hat, sondern eine vollwertige Religion ist.

Die Frage, ob die Freimaurerei eine Religion ist, lässt sich auf einige konkretere Fragen zu einigen für die Religion wesentlichen Elementen reduzieren: Hat die Freimaurerei eine eigene theologische Lehre über Gott oder sich selbst als Religion? Verfügt sie über ein eigenes Moralsystem? Verfügt sie über eigene Rituale der Anbetung, eigene Mysterien oder heilige Zeremonien? Verspricht sie ihren Mitgliedern Glück, Erlösung oder Belohnung in diesem Leben und nach dem Tod?

Die Freimaurerei verfügt in der Tat über all diese Dinge. Im Folgenden werde ich nur einige dieser Elemente näher beleuchten: Die Lehre der Freimaurerei über Gott, ihr Selbstverständnis als Religion und ihre heiligen Rituale.

Die Lehre der Loge über Gott und ihr Selbstverständnis als Religion

Der erste Punkt, der in Bezug auf die theologische Lehre der Freimaurerei hervorzuheben ist, ist, dass die Freimaurerei seit ihren frühesten Dokumenten das Vorrecht beansprucht, eine universelle Religion zu sein, die über jeder besonderen Sekte, Konfession oder persönlichen Überzeugung steht.

Das Dokument von 1723 mit dem Titel Constitutions of the Freemasons. Containing the History, Charges, Regulations, &c. of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity. For the Use of the Lodges, (auch Anderson’s Constitution genannt), verfasst von Reverend James Anderson von der Church of Scotland, enthält zwei Artikel, in denen die Freimaurerei als eigene Religion bezeichnet wird, Artikel I und VI.2.

1.Betreffend GOTT und RELIGION

… Obwohl in alten Zeiten die Freimaurer in jedem Land verpflichtet waren, der Religion des Landes oder der Nation anzugehören, was auch immer das sein mag, hält man es jetzt für zweckmäßiger, sie nur zu der Religion zu verpflichten, in der alle Menschen übereinstimmen, wobei sie ihre besonderen Meinungen für sich selbst beiseite lassen; das heißt, gute und wahre Menschen zu sein, oder Männer von Ehre und Ehrlichkeit, durch welche Konfessionen oder Überzeugungen sie auch immer unterschieden werden mögen; wodurch die Freimaurerei das Zentrum der Union wird, und das Mittel, um wahre Freundschaft zwischen Personen zu vermitteln, die auf immerwährende Distanz hätten bleiben müssen. (Kursivschrift von mir).

Nach Andersons Verfassung, die von den Freimaurern selbst als eines ihrer Gründungsdokumente angesehen wird, soll die Freimaurerei „die Religion sein, in der alle Menschen übereinstimmen, indem sie ihre besonderen Meinungen beiseite lassen“, und „das Zentrum der Vereinigung“. Mit anderen Worten: Die freimaurerische Behauptung, die Loge sei eine universelle Bruderschaft, ist genau genommen eine Behauptung, sie sei eine universelle Religion.

Der zweite Artikel in Andersons Verfassung, der die Freimaurerei als Religion bezeichnet, findet sich in einem Verbot interner Streitigkeiten: Artikel VI.2.

Vom VERHALTEN

VERHALTEN, nachdem die LODGE vorbei ist und die BRÜDER nicht GETAN sind

… Keine privaten Piques oder Streitigkeiten dürfen innerhalb der Tür der Loge über Religion oder Nationen oder Staatspolitik gebracht werden, da wir nur als Freimaurer der oben erwähnten universellen Religion angehören… (Kursivschrift von mir).

Die Freimaurerei sieht sich selbst als eine Art synkretistische, universelle Religion, die nur das beibehält, was allgemein über Gott geglaubt wird, und die sich aus anderen Religionen speist, sich aber von ihnen allen unterscheidet. Indem die Freimaurerei von ihren Mitgliedern verlangte, ihre eigenen partikularen Ansichten zugunsten dieser universellen Religion zurückzustellen, hat sie mehrere Dinge getan. Erstens hat sie die Religionen, aus denen die Mitglieder kommen – größtenteils den Katholizismus und den Protestantismus – auf die Ebene der bloßen Meinung zurückgestuft (eine notwendige Voraussetzung für die Errichtung eines rein weltlichen Staates). Zweitens hat sie diese Religionen dem Urteil der natürlichen menschlichen Vernunft unterstellt und die Vernunft zum Schiedsrichter über göttliche Dinge gemacht. Drittens hat sie geurteilt, dass diese Religionen zugunsten von etwas Neuem beiseite gelassen werden sollten, etwas, in dem angeblich „alle Menschen übereinstimmen“. Viertens hat sie durch die Unterordnung aller anderen Religionen unter die Freimaurerei die Freimaurerei als eigenständige Religion etabliert.

Dass die Freimaurerei eine Religion ist und sich als solche bezeichnet, sollte nicht völlig überraschen, da die Freimaurerlogen historisch aus den mittelalterlichen katholischen Zünften der Steinmetze hervorgegangen sind. In den mittelalterlichen Zünften verbanden sich wirtschaftliche Partnerschaft und religiöse Frömmigkeit. Zu den Zielen der Zünfte gehörten die Berufsausbildung in einem bestimmten Handwerk, der Schutz der Rechte der Arbeiter, die Unterstützung bei der Arbeitssuche, die Sicherstellung einer angemessenen Entlohnung und der berufliche Aufstieg sowie die Förderung der Ausübung christlicher Tugenden und Frömmigkeit mit besonderen Ablässen und Privilegien, die mit den Andachten und Festtagen der verschiedenen Zünfte verbunden waren.

Zwischen der Synthese von christlicher Frömmigkeit und Arbeit, die wir in den mittelalterlichen Zünften finden, einerseits und dem Aufkommen der Freimaurerei als naturalistischer, universeller Religion mit angeblichem wirtschaftlichem Nutzen andererseits, fanden in Europa zwei Ereignisse statt, die die neue Religion prägen sollten: die protestantische Reformation und die Aufklärung.

Mit der protestantischen Reformation des sechzehnten Jahrhunderts wurde die theologische Einheit der Christenheit erschüttert. Der protestantische Grundsatz, dass jeder Mensch die Heilige Schrift autoritativ für sich selbst auslegen kann, führte schnell zu einer Vervielfachung der abweichenden Konfessionen, die sich voneinander durch Unterschiede in der theologischen Lehre unterschieden.

Die Aufklärung des siebzehnten Jahrhunderts ordnete dann alle Glaubensfragen, unabhängig von der christlichen Konfession, ob katholisch oder protestantisch, den Urteilen der natürlichen menschlichen Vernunft unter. Glaubenswahrheiten, die in der Christenheit lange Zeit als weder durch die Vernunft beweisbar noch ihr unterworfen galten, sondern über die Fähigkeit der Vernunft hinausgingen, sie vollständig zu verstehen oder zu beurteilen, wurden nun als bloße Meinungsfragen betrachtet. In der Tat wurden die Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Kirchen und Konfessionen der Christenheit weitgehend als Ursache für die endlosen Streitigkeiten und Kriege in Europa angesehen. Die politischen Krisen und das Blutvergießen, die durch die erbitterten theologischen Meinungsverschiedenheiten der protestantischen Reformation verursacht wurden, führten in der Aufklärung zur Ablehnung des Glaubens insgesamt.

Dieser Hintergrund ebnete den Weg für den Aufstieg der Freimaurerei im 18Jahrhundert. Mit dem Zusammenbruch der katholischen mittelalterlichen Zünfte etablierte sich die Loge als neuer Ort der wirtschaftlichen Stabilität und des Aufstiegs. Nach der Zersplitterung des christlichen Europas in unendlich viele Kirchen und Sekten mit all ihren theologischen Unstimmigkeiten etablierte sich die Freimaurerei als „die Religion, in der alle Menschen übereinstimmen“. Unter Einbeziehung der naturalistischen Prinzipien der Aufklärer lehnte die Freimaurerei jede übernatürliche Offenbarung ab und ordnete alle religiösen Fragen dem Urteil der natürlichen Vernunft unter.

Die oben genannten Einflüsse zeigen sich darin, dass die Freimaurer darauf bestehen, dass sie Gott in der Loge mit dem Namen „Großer Baumeister des Universums“ ansprechen, ganz gleich, welchen Namen die Mitglieder in ihrer eigenen Religion zu verwenden gewohnt sind. Der Verweis auf Gott als Baumeister – sozusagen ein Freimaurer der Freimaurer – verzichtet auf jeden besonders christlichen Titel, wie etwa die gesegnete Dreifaltigkeit, und ergibt sich aus etwas, das die natürliche Vernunft leicht genug anerkennen kann, nämlich dass Gott die Welt erschaffen hat – ohne die Notwendigkeit, Christus als Sohn Gottes zu bekennen oder anzuerkennen, dass Gott etwas Übernatürliches offenbart hat.

Die heiligen Riten der Loge

Da jede Religion mit der Anbetung Gottes zu tun hat, müssten wir, wenn die Freimaurerei tatsächlich eine Religion wäre, in ihr irgendeine Form der göttlichen Anbetung finden. Wie sich herausstellt, hat die Loge ihre eigenen Altäre, eine hierarchische Priesterschaft, heilige Gewänder, Riten und Eide.

Nach dem Zeugnis von David Gray, einem katholischen Konvertiten aus der Freimaurerei, der in den „Erhabenen Grad des Meisters“ aufstieg und das Amt des „Hohepriesters eines Königlichen Bogenkapitels“ bekleidete, „sind die Sakramente der Freimaurerei die drei Grade des Eingetretenen Lehrlings, des Handwerksgesellen und des Meisters. Durch diese Riten und Mysterien wird der Eingeweihte erleuchtet und erhält die Arbeitsmittel, die ihn befähigen, in der Handwerkskunst voranzukommen und sich eines weiteren Aufstiegs würdig zu erweisen.“ (Aus The Catholic Catechism on Freemasonry, A Theological and Historical Treatment on the Catholic Church’s Prohibitions’Against Freemasonry and Its Appendant Masonic Bodies).

Gray kritisiert diese heiligen Riten der Loge als einen naturalistischen Weg der Erlösung, eine Form des „Pelagianismus revisited“.

„Was die brüderliche Religion der Freimaurerei durch ihre Sakramente anbietet“, argumentiert er, „ist ein persönlicher und selbstbestimmter Weg zur Erlösung. Diese Lehre, dass der Mensch den Menschen nicht durch übernatürliche Mittel, sondern vielmehr durch naturalistische Methoden und persönliche Anstrengung retten kann, ist die Irrlehre des Pelagianismus revisited. Durch ihre Sakramente bietet die Freimaurerei ihren Eingeweihten die autosoterische Methode der Befreiung von der Unmoral durch persönliche Freiheit und gebührende Beachtung der moralischen Disziplin an, was das Gegenteil der christlich-hethrosoterischen Befreiungsmethode ist, dass der Mensch durch einen anderen (nämlich Jesus Christus) gerettet werden muss.“

In Bezug auf die symbolische Kleidung der Eingeweihten enthüllt Gray, dass in der Freimaurerei eine „weiße Lammfellschürze die Reinheit des Lebens und die Rechtschaffenheit des Verhaltens repräsentiert, die wesentlich und notwendig ist, um Zutritt zu jener himmlischen Loge in der Höhe zu erlangen, wo der Oberste Architekt des Universums für immer den Vorsitz führt. Der Gedanke, dass ein neues weißes Gewand den Körper eines Eingeweihten bedeckt, ist in keiner Religion unbekannt und den Steinmetzen durch das Sakrament der Taufe sowohl in der katholischen als auch in der anglikanischen Kirche bekannt, wo die Taufbewerber mit einem weißen Übergewand bekleidet werden.

Bei der Verleihung eines Freimaurergrades besteht das Ritual unter anderem darin, die mit dem Grad verbundenen Verpflichtungen zu übernehmen und vor einem mit Kerzen beleuchteten Altar einen Blutschwur auf Gott abzulegen, wobei Winkel und Zirkel des Steinmetzes auf eine aufgeschlagene Bibel gelegt werden.

Es könnte noch viel mehr über die Rituale der Freimaurer gesagt werden, denn sie sind zahlreich und vielfältig, aber dies soll für den Moment genügen. Die Freimaurerei ist eine „Universalreligion“, die sich über die „Partikularmeinungen“ erhebt, die Protestanten und Katholiken in einen jahrhundertelangen Konflikt stürzten, eine Religion, die dem Vernunftmenschen, der sich weigert, seine Vernunft den unwiderlegbaren Ansprüchen des Glaubens zu unterwerfen, vollkommen zugänglich ist.

Als eigene Weltreligion hat die Freimaurerei dem Christentum und insbesondere der katholischen Kirche seit langem ihre Feindschaft entgegengesetzt. Gray weist darauf hin, dass trotz der Unterschiede zwischen den verschiedenen Freimaurerlogen und den dazugehörigen Ritualen und Gebräuchen „alle Freimaurer dieselben Grundsätze haben, und diese Grundsätze sind es, die sich gegen die Kirche richten. Ob einige Freimaurer diese Prinzipien in der Öffentlichkeit zum Ausdruck bringen und andere Freimaurer sie nur in ihren privaten Beziehungen zum Ausdruck bringen, ist nur ein Unterschied in den Unfällen oder in der Artikulation, aber nicht in der Substanz.“