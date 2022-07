Chris Hedges: Krieg mit dem Iran

Die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Israel, die für militärische Fiaskos, Hunderttausende von Toten und zahllose Kriegsverbrechen im Nahen Osten verantwortlich sind, planen nun einen Angriff auf den Iran.

Die Vereinigten Staaten, Israel und Saudi-Arabien planen einen Krieg mit dem Iran. Es sieht nicht so aus, als ob das 2015 geschlossene Abkommen über iranische Atomwaffen oder der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), das Donald Trump sabotiert hat, wiederbelebt wird. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) prüft Angriffsmöglichkeiten für den Fall, dass sich Teheran anschickt, sich eine Atomwaffe zu beschaffen, und Israel, das die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ablehnt, einen Militärschlag durchführt.



Während seines Besuchs in Israel versicherte Biden Premierminister Yair Lapid, dass die USA „bereit sind, alle Elemente ihrer nationalen Macht einzusetzen“, einschließlich militärischer Gewalt, um den Iran vom Bau einer Atomwaffe abzuhalten.



Saudi-Arabien, Israel und die USA bilden im Nahen Osten eine Troika. Die israelische Regierung hat ein enges Bündnis mit Saudi-Arabien aufgebaut, das 15 der 19 Flugzeugentführer der Anschläge vom 11. September hervorgebracht hat und ein produktiver Sponsor des internationalen Terrorismus ist, der den salafistischen Dschihadismus, die Grundlage von Al-Qaida, und Gruppen wie die afghanischen Taliban, Lashkar-e-Taiba (LeT) und die Al-Nusra-Front unterstützt.

Die drei Länder unterstützten 2013 gemeinsam den Militärputsch in Ägypten unter der Führung von General Abdel Fattah al-Sisi, der die erste demokratisch gewählte Regierung des Landes stürzte. Er hat Zehntausende von Regierungskritikern, darunter Journalisten und Menschenrechtsverteidiger, aufgrund politisch motivierter Anschuldigungen inhaftiert. Das Sisi-Regime mit Israel kollaboriert, indem es die gemeinsame Grenze mit dem Gazastreifen für die Palästinenser geschlossen hält und sie im Gazastreifen, einem der am dichtesten besiedelten und am stärksten verarmten Orte der Welt, gefangen hält.

Israel, die einzige Atommacht im Nahen Osten, hat eine kontinuierliche Kampagne verdeckter Angriffe auf iranische Atomanlagen und Atomwissenschaftler durchgeführt. Zwischen 2010 und 2012 wurden vier iranische Atomwissenschaftler ermordet, vermutlich von Israel. Im Juli 2020 wurde die iranische Nuklearanlage in Natanz durch einen Brand beschädigt, der auf eine israelische Bombe zurückgeführt wurde. Im November 2020 setzte Israel ferngesteuerte Maschinengewehre ein, um Irans führenden Atomwissenschaftler zu ermorden. Im Januar 2020 ermordeten die Vereinigten Staaten General Qassem Soleimani, den Chef der iranischen Elitetruppe Quds Force, zusammen mit neun weiteren Personen, darunter Abu Mahdi al-Muhandis, eine Schlüsselfigur der Anti-ISIS-Koalition. Mit einer MQ-9 Reaper wurden Raketen auf seinen Konvoi in der Nähe des Flughafens von Bagdad abgefeuert.

Wären ähnliche Angriffe von iranischen Agenten innerhalb Israels verübt worden, hätte dies einen Krieg ausgelöst. Nur die Entscheidung des Irans, keine Vergeltung zu üben und nur etwa ein Dutzend ballistische Raketen auf zwei Militärstützpunkte im Irak abzufeuern, hat einen Flächenbrand verhindert.

Am 7. Juli teilte der Iran der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) mit, dass er IR-6-Zentrifugen mit „modifizierten Subheadern“ einsetzt. Erklärtes Ziel des Anreicherungsprozesses in der unterirdischen Anlage in Fordow ist die Herstellung von Uranisotopen mit einer Anreicherung von bis zu 20 Prozent – weit unter dem für die Herstellung von waffenfähigem Uran erforderlichen Anreicherungsgrad von 90 Prozent. Im Rahmen des JCPOA-Abkommens wurde der Anreicherungsgrad auf 3,67 Prozent begrenzt.

Israel hat 1,5 Milliarden Dollar für einen möglichen Schlag gegen den Iran bereitgestellt und in der ersten Juniwoche groß angelegte Militärübungen abgehalten, darunter eine über dem Mittelmeer und im Roten Meer, um sich auf einen Angriff auf iranische Atomanlagen mit Dutzenden von Kampfflugzeugen, darunter Lockheed Martin F-35-Kampfjets, vorzubereiten.

Die 2016 von Präsident Barack Obama unterzeichnete Absichtserklärung sieht ein 10-Jahres-Militärpaket in Höhe von 38 Milliarden Dollar für Israel vor.

Israel und seine Lobby in den USA arbeiten daran, die Verhandlungen mit dem Iran zur Überwachung seines Atomprogramms zu vereiteln. Die Kriegsvorbereitungen spiegeln den israelischen Druck auf die USA wider, in den Irak einzumarschieren, eine der schlechtesten strategischen Entscheidungen in der Geschichte der USA.

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair berichtete vor der britischen Irakkriegskommission über seine Gespräche mit George W. Bush in Crawford, Texas, im April 2002:

„Wenn ich mich an diese Diskussion erinnere, ging es weniger um die Frage, was wir in Bezug auf den Irak oder den Nahen Osten tun würden, denn die Israel-Frage war zu dieser Zeit ein großes, großes Thema. Ich glaube, ich erinnere mich sogar an Gespräche, die wir beide sogar mit Israelis geführt haben, während wir dort waren. Das war also ein wichtiger Teil der ganzen Sache.“

Saudi-Arabien, das eine Vormachtstellung in der arabischen Welt anstrebt, brach 2016 die Beziehungen zum Iran ab, nachdem seine Botschaft in Teheran nach der Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Scheich Nimr al-Nimr durch Riad von Demonstranten gestürmt worden war. Saudi-Arabien hat mit chinesischer Hilfe eine Anlage zur Verarbeitung von Uranerz gebaut und ballistische Raketen erworben. Saudi-Arabien unterzeichnete 2017 eine Reihe von Verträgen mit den USA über den Kauf von Waffen im Wert von 110 Milliarden Dollar sofort und 350 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren.

Ein Krieg mit dem Iran wäre eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Er würde sich rasch in der gesamten Region ausbreiten. Die Schiiten im gesamten Nahen Osten würden einen Angriff auf den Iran als einen Religionskrieg gegen das Schiitentum betrachten. Die zwei Millionen Schiiten in Saudi-Arabien, die sich in der ölreichen Ostprovinz konzentrieren, die schiitische Mehrheit im Irak und die schiitischen Gemeinschaften in Bahrain, Pakistan und der Türkei würden sich dem Kampf gegen die USA und Israel anschließen.

Der Iran würde seine von China gelieferten Anti-Schiffs-Raketen, mit Raketen und Bomben ausgerüsteten Schnellboote und U-Boote, Minen, Drohnen und Küstenartillerie einsetzen, um die Straße von Hormuz, den Korridor für 20 Prozent der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen, zu schließen. Die Ölförderanlagen im Persischen Golf würden sabotiert werden. Das iranische Öl, das 13 Prozent der Weltenergieversorgung ausmacht, würde vom Markt genommen werden. Der Ölpreis würde auf über 500 Dollar pro Barrel ansteigen, und wenn sich der Konflikt weiter hinzieht, vielleicht sogar auf über 750 Dollar pro Barrel. Unsere erdölbasierte Wirtschaft, die aufgrund der Sanktionen gegen Russland bereits unter den steigenden Preisen leidet, käme zum Stillstand.

Israel würde von iranischen Shahab-3-Raketen getroffen werden. Die Hisbollah würde ihre vom Iran gelieferten Raketen, die angeblich jeden Teil Israels erreichen können, einschließlich der israelischen Atomanlage in Dimona, ebenfalls zum Einsatz bringen. Angriffe des Iran und seiner Verbündeten auf Israel sowie auf amerikanische Militäreinrichtungen in der Region würden Hunderte, vielleicht Tausende von Toten fordern.

Im Jahr 2002 führte das US-Militär sein bisher „aufwändigstes Kriegsspiel“ durch, das über 250 Millionen Dollar kostete. Die als „Millennium Challenge“ bekannte Übung fand zwischen einer „Blue Force“ (den USA) und einer „Red Force“ (die weithin als Ersatz für den Iran angesehen wird) statt. Sie sollte Amerikas „moderne, dienststellenübergreifende Konzepte zur Kriegsbekämpfung“ unter Beweis stellen. Das Gegenteil war der Fall. Die Red Force unter der Führung des pensionierten Marinegeneralleutnants Paul Van Riper führte einen Schwarm von Kamikaze-Selbstmordbootangriffen durch und zerstörte 16 US-Kriegsschiffe in weniger als 20 Minuten.

Als das Kriegsspiel neu angesetzt wurde, wurde es zu Gunsten der Blue Force manipuliert. Die Blue Force erhielt Zugang zu experimenteller Technologie – auch zu solchen, die es noch gar nicht gibt, wie z. B. luftgestützte Laserwaffen. Gleichzeitig wurde der Red Force mitgeteilt, dass sie die Flugzeuge der Blue Force nicht abschießen durfte, ihre Offensivwaffen im Freien aufbewahren musste und keine chemischen Waffen einsetzen durfte. Selbst dann konnte die Blue Force nicht alle ihre Ziele erreichen, da Riper einen Guerilla-Aufstand gegen die Besatzungstruppen entfesselte.

Warum sollte Joe Biden nicht von dem mörderischen Regime Saudi-Arabiens und dem Apartheidstaat Israel gefeiert werden? Er und die USA haben genauso viel Blut an ihren Händen wie sie. Ja, 2018 hat der De-facto-Herrscher von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, die Ermordung und Zerstückelung meines Freundes und Kollegen Jamal Khashoggi angeordnet. Ja, Israel hat die palästinensische Journalistin Shireen Abu Akleh ermordet. Aber Washington hat den Verbrechen Israels und der Saudis mehr als das Wasser reichen können, einschließlich der Verbrechen gegen Journalisten.

Die Inhaftierung von Julian Assange – der die Kollateralmord-Videos veröffentlicht hat, auf denen US-Hubschrauberpiloten lachend zu sehen sind, wie sie 2007 im Irak zwei Reuters-Journalisten und eine Gruppe von Zivilisten erschossen – soll Assange psychisch und physisch zerstören. Die von Israel und Saudi-Arabien angehäuften Leichen von Zivilisten, darunter auch Kinder, die im Gazastreifen und im Jemen größtenteils mit US-Waffen getötet werden, kommen nicht annähernd an die Hunderttausende von Toten heran, die wir in den zwei Jahrzehnten unserer Kriegsführung im Nahen Osten hinterlassen haben.

1991 zerstörte eine von den USA angeführte Koalition einen Großteil der zivilen Infrastruktur des Irak, einschließlich der Wasseraufbereitungsanlagen, wodurch das Trinkwasser des Landes durch Abwässer verseucht wurde. Es folgten jahrelange Luftangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs zur Durchsetzung einer „Flugverbotszone“ zusammen mit erdrückenden Sanktionen, die sie über die UNO verhängten. Allein durch diese Sanktionen wurden zwischen 1991 und 1998 schätzungsweise 100.000 bis 227.000 irakische Kinder unter fünf Jahren getötet, wobei die genauen Zahlen sehr umstritten sind. Die US-Bombenkampagne „Shock and Awe“ (Schock und Ehrfurcht) gegen irakische Stadtzentren während der anschließenden Invasion des Irak im Jahr 2003 warf 3.000 Bomben auf zivile Gebiete ab und tötete in den ersten zwei Monaten des Krieges über 7.000 Nichtkombattanten.

Nach einer Schätzung sind die USA für den direkten oder indirekten Tod von fast 20 Millionen Menschen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verantwortlich.

Israel und Saudi-Arabien sind Gangsterstaaten. Aber das sind die Vereinigten Staaten auch.



„Es gibt nur wenige von ihnen“, sagte Biden dem israelischen Nachrichtensender Channel 12 als Reaktion auf demokratische Abgeordnete, die Israels Behandlung der Palästinenser kritisiert haben. „Ich denke, sie liegen falsch. Ich denke, sie machen einen Fehler. Israel ist eine Demokratie. Israel ist unser Verbündeter. Israel ist ein Freund und ich entschuldige mich nicht dafür.“

Die Angst darüber, dass Biden die Saudis und Israelis bei diesem Besuch nicht zur Rechenschaft zieht, ist lächerlich, als ob wir noch irgendeine Glaubwürdigkeit hätten, die es uns erlaubt, zwischen Recht und Unrecht zu entscheiden. Die Vorstellung, dass Biden und die USA Friedensvermittler sind, wurde schon vor langer Zeit entkräftet. Die USA unterstützen schamlos Israels rechtsgerichtete Regierung und legen sogar ihr Veto gegen UN-Resolutionen ein, die Israel zensieren. Sie weigern sich, die Hilfe an die Einhaltung der Menschenrechte zu knüpfen, selbst wenn Israel wiederholt mörderische Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen verübt, palästinensische Nichtregierungsorganisationen als Terrorgruppen abstempelt, illegale jüdische Siedlungen ausbaut, aggressive Zwangsräumungen von palästinensischen Familien durchführt und palästinensische und arabisch-amerikanische Bürger an den Einreisepunkten und in den besetzten palästinensischen Gebieten misshandelt.

Die Vorstellung, dass wir Tugendhaftigkeit repräsentieren und fördern, verdeutlicht die Selbsttäuschung, die mit unserem moralischen und physischen Verfall einhergeht. Der Rest der Welt, der vor dem, was wir geworden sind, mit Abscheu zurückschreckt, nimmt uns nicht ernst. Sie fürchten unsere Bomben. Aber Angst ist nicht Respekt. Sie beneiden uns nicht mehr um unsere hedonistische Massenkultur, die durch Massenerschießungen, soziale Ungleichheit, den Verfall unserer Infrastruktur, Funktionsstörungen und einen Grand-Guignol-Stil in der Politik, der den zivilen und politischen Diskurs in eine geschmacklose Burleske verwandelt hat, getrübt wird. Amerika ist ein grimmiger Witz, der sich noch verschlimmern wird, wenn die christlichen Faschisten, Fanatiker und Verschwörungstheoretiker im Herbst die Kontrolle über den Kongress übernehmen und, wie ich erwarte, zwei Jahre später auch die Präsidentschaft.

Die USA führen zusammen mit Israel Krieg gegen Muslime, die mit schätzungsweise 1,9 Milliarden Anhängern fast 25 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Wir haben viele Menschen in der muslimischen Welt zu unseren Feinden gemacht. Die muslimische Welt hasst uns nicht wegen unserer Werte. Sie hasst unsere Heuchelei. Sie hasst unseren Rassismus, unsere Weigerung, ihre politischen Bestrebungen anzuerkennen, unsere tödlichen Angriffe und militärischen Besetzungen und unsere lähmenden Sanktionen. Die Muslime bringen die Wut der Guatemalteken, Kubaner, Kongolesen, Brasilianer, Argentinier, Indonesier, Panamaer, Vietnamesen, Kambodschaner, Filipinos, Nord- und Südkoreaner, Chilenen, Nicaraguaner und Salvadorianer zum Ausdruck – jener Menschen, die Frantz Fanon „die Elenden der Erde“ nannte. Auch sie wurden von unserer Hightech-Militärmaschinerie abgeschlachtet, unterjocht, gedemütigt, gezwungen, die US-Hegemonie zu akzeptieren, und in unseren geheimen Folterzentren oder durch von der CIA unterstützte Attentäter getötet.

Niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Die CIA hat alle Ermittlungen zu ihrem Folterprogramm blockiert, u. a. durch die Vernichtung von Videobändern mit Beweisen für Verhöre, bei denen gefoltert wurde, und durch die Einstufung als geheim fast des gesamten 6.900 Seiten umfassenden Berichts des Sonderausschusses des Senats für Nachrichtendienste, der das Programm der CIA zur Inhaftierung, Folter und anderen Misshandlungen von Gefangenen nach dem 11. September 2001 untersucht hat.

Biden geht als Bittsteller nach Saudi-Arabien und Israel. Als Präsidentschaftskandidat bezeichnete er Saudi-Arabien als „Paria“ und gelobte, das Land für die Ermordung Khashoggis „büßen zu lassen“. Doch angesichts des steigenden Ölpreises beschönigt Biden den Mord und die humanitäre Katastrophe, die die Saudis im Jemen angerichtet haben, indem er die Saudis anfleht, die Fördermenge zu erhöhen – eine Bitte, die Prinz Salman zurückgewiesen hat. In ähnlicher Weise ist Biden schwach in Israel, machtlos gegen die Ausweitung jüdischer Siedlungen und Übergriffe auf Palästinenser und nicht bereit, die US-Botschaft von Jerusalem zurück nach Tel Aviv zu verlegen, ein Schritt der Trump-Administration, der gegen internationales Recht verstößt. Bidens Mitarbeiter konnten die Israelis nur anflehen, ihn nicht in Verlegenheit zu bringen, wie es bei seinem Besuch als Vizepräsident 2010 der Fall war. Während seines Besuchs im Jahr 2010 kündigte Israel den Bau von 1.600 neuen, ausschließlich jüdischen Häusern in illegalen Siedlungen im besetzten Ost-Jerusalem an. Das Weiße Haus von Obama verurteilte wütend „den Inhalt und den Zeitpunkt der Ankündigung“.

Wie können die USA Kuba, Nicaragua und Venezuela von einem Amerika-Gipfel in Los Angeles ausschließen und gleichzeitig das saudische Regime und den israelischen Apartheidstaat willkommen heißen? Wie können sie die Kriegsverbrechen Russlands anprangern und die industrielle Gewalt auf die Welt des Mulismus loslassen? Wie kann sie sich für die 12 Millionen Uiguren, zumeist Muslime, die in Xinjiang leben, einsetzen und die Palästinenser ignorieren? Wie kann sie einen weiteren „Präventivkrieg“ rechtfertigen, dieses Mal gegen den Iran? Die Doppelzüngigkeit ist den meisten Menschen in der Welt nicht entgangen. Sie wissen, wer wir sind. Sie wissen, dass sie in unseren Augen unwürdig sind. Unser unvermeidlicher Untergang auf der Weltbühne wird von der Mehrheit des Planeten bejubelt. Die Tragödie besteht darin, dass wir, während wir untergehen, entschlossen sind, so viele andere mit uns untergehen zu lassen.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.