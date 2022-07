Diese Getränke führen zu einem frühen Tod

In einer Studie, in der die Daten von 451.743 Personen aus 10 Ländern über einen Zeitraum von 20 Jahren analysiert wurden, fanden die Forscher heraus, dass diejenigen, die künstlich gesüßte Getränke tranken, eine höhere Gesamtsterblichkeit – insbesondere aufgrund von Kreislauferkrankungen – aufwiesen, während diejenigen, die zuckergesüßte Getränke tranken, ein höheres Sterberisiko aufgrund von Verdauungsproblemen hatten

Diese Zusammenhänge blieben konstant, selbst wenn die Forscher Störfaktoren wie einen höheren Body-Mass-Index, Rauchen und andere Mortalitätsrisiken ausschlossen.

Einer der am häufigsten verwendeten künstlichen Süßstoffe ist Aspartam, der mit einem erhöhten Risiko für Fettleibigkeit in Verbindung gebracht wird, da er offenbar das Verlangen nach Zucker fördert und den Belohnungsweg des Gehirns nicht auf die gleiche Weise aktiviert wie natürliche Süßstoffe. Die Forschung bringt Aspartam auch mit neurologischen Verhaltenssymptomen wie Schlaflosigkeit, Depressionen, Kopfschmerzen und Krampfanfällen in Verbindung.

Veränderungen der Darmbakterien durch künstliche Süßstoffe können zu Gewichtszunahme und Insulinresistenz beitragen. Die American Beverage Association wehrt sich, während die American Academy of Pediatrics und die American Heart Association Änderungen der Bundes- und Landespolitik fordern, um Kinder und Jugendliche vor der an sie gerichteten Werbung zu schützen.

Nach Angaben der CDC leiden heute 6 von 10 Erwachsenen in den USA an chronischen Krankheiten wie Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes und Schlaganfall, während 4 von 10 zwei oder mehr dieser Krankheiten haben. Die Auslöser für viele dieser Krankheiten sind Lebensstilentscheidungen wie Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum.

Die großen Getränkehersteller, die ihre Gewinne schützen wollen, haben die Botschaft verbreitet, dass die Adipositas-Epidemie durch mangelnde Bewegung und nicht durch den Genuss von zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken verursacht wird. Es gibt jedoch überwältigende wissenschaftliche Beweise dafür, dass man seine Ernährung nicht durch Bewegung übertreffen kann.

Leider enthalten viele der zuckerfreien Optionen Aspartam, einen künstlichen Süßstoff mit mehreren bekannten Gesundheitsproblemen. Es wird angenommen, dass dies ein großes Risiko darstellt, da neuere Forschungsdaten einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von künstlich gesüßten Getränken und steigenden Sterblichkeitsraten zeigen.

20-Jahres-Studie: Diätgetränke erhöhen das Risiko eines frühen Todes

Die neue Studie umfasste eine bevölkerungsbezogene Kohorte von 521 330 Personen aus 10 europäischen Ländern. Ziel der Forscher war es, einen Zusammenhang zwischen zuckergesüßten und künstlich gesüßten Getränken und der Sterblichkeit zu untersuchen. Sie nahmen Teilnehmer aus einer laufenden Studie auf, die zwischen dem 1. Januar 1992 und dem 31. Dezember 2000 rekrutiert wurden.

Teilnehmer, die an Krebs, Schlaganfall oder Diabetes erkrankt waren, wurden ebenso ausgeschlossen wie Teilnehmer, die keine Angaben zur Nachbeobachtung gemacht hatten. Die Zahl der Teilnehmer wurde dann auf 451.743 reduziert, von denen 71,1 % Frauen waren.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Gesamtmortalität bei denjenigen höher war, die täglich zwei oder mehr Gläser Erfrischungsgetränke tranken, unabhängig davon, ob sie mit Zucker oder mit künstlichem Zucker gesüßt waren. Es bestand ein Zusammenhang zwischen künstlich gesüßten Erfrischungsgetränken und dem Tod durch Kreislauferkrankungen sowie ein Zusammenhang zwischen zuckergesüßten Erfrischungsgetränken und dem Tod durch Verdauungskrankheiten.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die Ergebnisse so wichtig sind, dass öffentliche Gesundheitskampagnen initiiert werden sollten, um die Verbraucher zu warnen, den Konsum einzuschränken.7 Obwohl die Ergebnisse der Studie signifikant waren, ist es wichtig zu wissen, dass ein gemessenes Glas in der Studie 250 ml entsprach, was weniger ist als die standardmäßigen 354 ml pro Dose.

Mit anderen Worten: Die Ergebnisse basierten auf weniger als dem, was die meisten Menschen pro Portion trinken. Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass Maßnahmen zur Senkung des Zuckerkonsums verheerende Folgen haben können, wenn Produzenten und Hersteller ihre Produkte so umformulieren, dass sie künstliche Süßstoffe verwenden.

Assoziation bleibt bestehen, wenn störende Faktoren entfernt werden

Neuere Studien zeigen ähnliche Ergebnisse. Um festzustellen, ob der Konsum von Erfrischungsgetränken ein Marker oder ein Anzeichen für einen insgesamt ungesunden Lebensstil ist, schlossen die Forscher „Störfaktoren“ aus – Bedingungen, die die Ergebnisse beeinflussen oder verändern könnten. Der leitende Forscher Neil Murphy von der International Agency for Research on Cancer der Weltgesundheitsorganisation sagte in einem Interview mit der Washington Post:

In unserer Studie wiesen hohe Softdrinkkonsumenten einen höheren Body-Mass-Index (BMI) auf und waren auch häufiger aktuelle Raucher. Wir haben in unseren Analysen statistische Anpassungen für BMI, Rauchgewohnheiten und andere Mortalitätsrisikofaktoren vorgenommen, die unsere Ergebnisse möglicherweise verzerrt haben, und die positiven Assoziationen blieben bestehen.

Die Forscher stellten fest, dass die Assoziationen bei Teilnehmern, die Raucher und Nichtraucher waren, sowie bei schlanken und fettleibigen Personen ähnlich waren. Sarah Reinhardt von der Union of Concerned Scientists kommentierte:

Die Ergebnisse dieser Studie sind bedeutsam. Sie bestätigen eine Tatsache, die niemanden im Bereich der Ernährung überraschen wird: Verarbeitete Lebensmittel, die mit künstlichen Inhaltsstoffen angereichert sind, werden niemals das Wundermittel für eine bessere Gesundheit sein, egal wie niedrig ihr Zuckergehalt ist. Unser Körper ist schlauer als das

Nach Angaben der CDC hat sich der Anteil fettleibiger Kinder und Jugendlicher seit den 1970er Jahren mehr als verdreifacht. Daten aus dem Jahr 2016 zeigen, dass fast 20 % der Kinder und jungen Erwachsenen im Schulalter fettleibig sind.

Die Prävalenz von Fettleibigkeit bei Erwachsenen lag 2016 bei 39,8 %; dies führt zu Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Schlaganfall, Typ-2-Diabetes und bestimmten Krebsarten. Eines der mit künstlichen Süßstoffen verbundenen Risiken ist Fettleibigkeit.

Künstlicher Süßstoff wird mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht

Einer der am häufigsten verwendeten künstlichen Süßstoffe ist Aspartam, das auch unter den Markennamen NutraSweet, Equal und Sugar Twin vertrieben wird. Relativ neu auf dem Markt und chemisch eng mit Aspartam verwandt ist Neotam, das von NutraSweet hergestellt wird.

Forscher haben einen Zusammenhang zwischen der steigenden Zahl fettleibiger Menschen und der weit verbreiteten Verwendung von künstlichen Süßstoffen hergestellt. In einer im Yale Journal of Biology and Medicine veröffentlichten Übersichtsarbeit untersuchten Forscher die epidemiologischen und experimentellen Studien über die Auswirkungen von Aspartam auf das Gewicht.

Sie fanden Hinweise darauf, dass künstliche Süßstoffe den Belohnungsweg nicht auf die gleiche Weise aktivieren wie natürliche Süßstoffe. Darüber hinaus scheinen künstliche Süßstoffe das Verlangen nach Zucker und die Abhängigkeit von Zucker zu fördern, wodurch Geschmackspräferenzen trainiert werden.

Das Wissen, dass künstliche Süßstoffe mit einer Gewichtszunahme verbunden sind, ist seit den 1980er Jahren dokumentiert. Im Rahmen der San Antonio Heart Study, an der 4.000 Erwachsene teilnahmen, stellten Forscher fest, dass diejenigen, die künstliche Süßstoffe konsumierten, einen höheren BMI aufwiesen als Nichtkonsumenten, was die Forscher zu der Frage veranlasste, ob künstliche Süßstoffe tatsächlich die Adipositas-Epidemie anheizten.

In einer zweiten Studie aus dem Jahr 1986, in der 78 694 Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren untersucht wurden, stellten die Forscher fest, dass die Verwendung von künstlichen Süßstoffen das Gewicht der Teilnehmerinnen erhöhte, wobei der Verbrauch mit dem Alter abnahm. Bei denjenigen, die künstliche Süßstoffe verwendeten, war die Wahrscheinlichkeit einer Gewichtszunahme größer, unabhängig davon, wie viel sie ursprünglich gewogen hatten. Die Ergebnisse ließen sich nicht durch Unterschiede im Ernährungsverhalten erklären.

Künstliche Süßstoffe verursachen mehr Gesundheitsprobleme

Trotz zunehmender Beweise für die negativen Auswirkungen von Aspartam auf die Gesundheit wird es weiterhin verwendet. In einer Studie baten die Forscher gesunde Erwachsene, acht Tage lang eine Diät mit hohem Aspartam-Gehalt und anschließend acht Tage lang eine Diät mit niedrigem Aspartam-Gehalt zu sich zu nehmen, mit einer zweiwöchigen Pause dazwischen.

Während des achttägigen Zeitraums mit hohem Aspartamgehalt litten die Probanden unter Depressionen, schlechter Stimmung und Kopfschmerzen. Außerdem schnitten sie bei Tests zur räumlichen Orientierung schlechter ab, was darauf hindeutet, dass Aspartam einen signifikanten Einfluss auf die neurologische Gesundheit hat.

Forscher haben auch berichtet, dass Aspartam Schlaflosigkeit und Krampfanfälle auslösen kann, die mit Veränderungen der Katecholaminkonzentration im Gehirn zusammenhängen. In einer anderen Studie wurde untersucht, ob Menschen mit Stimmungsstörungen anfälliger für die Auswirkungen von Aspartam sind.

Die Forscher nahmen 40 Personen mit der Diagnose einer unipolaren Depression und weitere 40 Personen ohne psychiatrische Erkrankungen in der Vorgeschichte auf. Die Studie wurde von der Prüfungskommission (Institutional Review Board) abgebrochen, nachdem nur 13 Personen die Studie abgeschlossen hatten, weil sie schwere Reaktionen zeigten.

Bei der Untersuchung der Auswirkungen von Aspartam auf den oxidativen Stress in einem Tiermodell stellten die Forscher fest, dass die mit Aspartam gefütterten Tiere einen neurologischen oxidativen Stress erlitten. Sie vermuteten, dass dies mit freien Radikalen aus dem Methanol zusammenhängen könnte, das beim Aspartam-Stoffwechsel freigesetzt wird.

Durch künstliche Süßstoffe veränderte Darmbakterien

Leider entscheiden sich viele Menschen, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, für Lebensmittel mit künstlichen Süßstoffen statt für Zucker, weil sie glauben, dies sei die gesündere Wahl. In einer Studie, die in Nature veröffentlicht wurde, berichteten Wissenschaftler, dass künstliche Süßstoffe wie Aspartam durch eine Veränderung der Darmmikrobiota zu Glukoseintoleranz führen können. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass künstliche Süßstoffe eine Dysbiose und Stoffwechselanomalien auslösen.

In einer anderen Tierstudie entwickelten Mäuse, die mit aspartamhaltigem Trinkwasser gefüttert wurden, Symptome des metabolischen Syndroms. Die Forscher fanden heraus, dass ein Aspartam-Metabolit, das sogenannte Phenylalanin, die Aktivität eines als alkalische Phosphatase bezeichneten Enzyms im Darm blockierte.

Dieses Enzym hatte zuvor die Entwicklung des metabolischen Syndroms verhindert. Jede der mit Aspartam gefütterten Mäuse hatte einen messbar höheren Blutzucker und erhöhte Werte von TNF-alpha, einem Entzündungsprotein, was auf eine systemische Entzündungsreaktion auf Aspartam hindeutet.

In einer Tierstudie aus dem Jahr 2014 fanden Forscher Erklärungen für die negativen Auswirkungen von Aspartam auf die Insulintoleranz und den Einfluss von Aspartam auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms. Fäkalanalysen zeigten, dass Aspartam die Häufigkeit von Enterobacteriaceae und Clostridium leptum erhöhte.

Obwohl die Tiere, die Aspartam verzehrten, weniger Kalorien zu sich nahmen, wiesen sie erhöhte Nüchternblutzuckerwerte auf. Aspartam beeinflusst Veränderungen der Darmmikrobiota, Insulinresistenz und Heißhunger. Jeder dieser Faktoren ist mit einer Gewichtszunahme und der Entwicklung von Kreislaufproblemen verbunden.

Amerikanischer Getränkeverband schlägt zurück

Die American Beverage Association (ABA) versucht, ihre Gewinne zu schützen, während sie die gesundheitlichen Schäden, die ihre Produkte den Verbrauchern zufügen, ignoriert. Der Sprecher der ABA, William Dermody, sagte gegenüber FOX Business:

Erfrischungsgetränke sind als Teil einer ausgewogenen Ernährung unbedenklich, und die Autoren dieser Studie räumen ein, dass ihre Untersuchungen nichts anderes belegen. Amerikas Getränkehersteller haben sich der Innovation verschrieben und arbeiten daran, den Zuckerkonsum von Getränken zu reduzieren, indem sie mehr Optionen als je zuvor mit weniger oder gar keinem Zucker anbieten.

Die ABA ist eine Gruppe, die im Namen der Getränkehersteller Lobbyarbeit betreibt. Dermody sagt, dass mehr als die Hälfte aller gekauften Getränke keinen Zucker enthalten. Er sagte auch, „Niemand sollte zu viel Zucker konsumieren, und wir stehen zur Sicherheit und Qualität unserer Produkte.“

Die ABA veröffentlichte ähnliche Erklärungen in den Jahren 2011 und 2013, als andere Forschungsergebnisse zu kalorienarmen künstlichen Süßstoffen veröffentlicht wurden und nicht widerlegt werden konnten. Im Jahr 2011 bekräftigte sie ihre Haltung zu kalorienarmen Süßstoffen als vorteilhaft und fügte hinzu, was sie als Unterstützung von Gesundheitsorganisationen darstellte:

Wir wissen mit Sicherheit, dass kalorienarme Süßstoffe dazu beitragen können, die Kalorien- und Zuckeraufnahme zu reduzieren und ein gesundes Gewicht zu halten – Positionen, die von Gesundheitsorganisationen wie der American Diabetes Association und der American Dietetic Association unterstützt werden.

Im Jahr 2013 beschloss die Organisation, eine Pressemitteilung herauszugeben, um auf einen Meinungsartikel einzugehen, der in der Zeitschrift Trends in Endocrinology & Metabolism veröffentlicht worden war und der Diagramme, ein Glossar und 54 Zitate zu bereits veröffentlichten Studien enthielt. Die ABA sagte:

Dies ist ein Meinungsartikel und keine wissenschaftliche Studie. Kalorienarme Süßstoffe gehören zu den am besten untersuchten und geprüften Zutaten in der heutigen Lebensmittelversorgung. Sie sind sicher und ein wirksames Mittel zur Gewichtsabnahme und zum Gewichtsmanagement, wie jahrzehntelange wissenschaftliche Forschung und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt belegen.

U.S. Right to Know, eine gemeinnützige Forschungsgruppe, fasste einige der früheren Arbeiten der ABA zusammen und schrieb, dass die ABA die Verwendung von flammhemmenden Chemikalien in Soda verteidigt und behauptet, dass auch das Wasser verschmutzt ist. Sie hat die mit Benzol verbundenen Risiken heruntergespielt, nachdem es in Erfrischungsgetränken entdeckt wurde, und bezeichnet Inhalte, die Fragen über künstliche Süßstoffe aufwerfen, als „Internet-Mythen“.

Sodafirmen richten ihre Werbung an Teenager

Wenn ihre Stammkunden krank werden, müssen die Hersteller von Diät-Soda ihren Kundenstamm erweitern. Sie haben sich für eine direkte Werbung bei Teenagern entschieden, wobei sie einige der gleichen Strategien wie die Hersteller von Vapes anwenden.

Die American Academy of Pediatrics und die American Heart Association haben im April 2019 eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie eine öffentliche Politik zur Verringerung des Risikos von zuckerhaltigen Getränken für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fordern.

In der Erklärung kommen die Autoren zu dem Schluss, dass der Konsum von zugesetzten Zuckern, insbesondere von solchen, die Getränken zugesetzt werden, ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt, und ermutigen Kinderärzte, Familien zu beraten, den Konsum von zuckerhaltigen Getränken zu verringern und die Aufnahme von Wasser zu erhöhen.

Viele der veröffentlichten Empfehlungen wiesen auf einen Mangel an Unterstützung in den Ernährungs- und Präventionsrichtlinien der lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Behörden hin. Das Team empfahl Maßnahmen auf allen Ebenen, um den Zuckerkonsum zu reduzieren. Sie empfahlen außerdem, dass Bundes- und Landesregierungen Bemühungen unterstützen sollten, die Vermarktung von zuckerhaltigen Getränken an Kinder und Jugendliche zu verringern.

Die Gruppe empfahl, dass die Ernährungsprogramme des Bundes den Kauf von gesunden Lebensmitteln und Getränken fördern und sicherstellen sollten, dass Kinder Zugang zu glaubwürdigen Ernährungsinformationen haben. Ein wichtiges Argument der Gruppe betraf den Beitrag von Krankenhäusern und Ärzten zur schlechten Ernährung.

Wenn man seinen Arzt zum Beispiel eine Cola trinken sieht oder sie im Krankenhaus kaufen kann, verstärkt das die Vorstellung, dass diese Gewohnheit sicher und normal ist. Unter Bezugnahme auf einen Bericht der Federal Trade Commission aus dem Jahr 2012 zog die Erklärung einen Vergleich mit Tabakunternehmen, die ihre Marketingbemühungen auf Kinder und Jugendliche ausrichten:

Ähnlich wie Tabakfirmen versuchen die Hersteller zuckerhaltiger Getränke, Kinder und Jugendliche anzusprechen, indem sie ihr Produkt mit Berühmtheit, Glamour und Coolness in Verbindung bringen. Trotz der Existenz der Children’s Food and Beverage Advertising Initiative, einer von der Industrie initiierten Selbstregulierungsorganisation, die die Vermarktung ungesunder Lebensmittel und Getränke an Kinder unter 12 Jahren einschränken soll, werden Kinder und Jugendliche häufig mit Werbung für zuckerhaltige Getränke konfrontiert.

Im Jahr 2009 meldeten Unternehmen, die kohlensäurehaltige Getränke anbieten, Ausgaben in Höhe von 395 Millionen Dollar, von denen sich etwa 97 % an Teenager richteten.

Die Werbung für sauberes, reines Wasser mag zwar nicht so verlockend sein, aber die gesundheitlichen Vorteile sind lebensspendend. Wenn Sie Wasser mit Geschmack mögen, machen Sie sich Ihr eigenes, indem Sie eine Scheibe Zitrone oder Limette hinzufügen. Nehmen Sie Ihr eigenes Wasser in einer Glasflasche mit und vermeiden Sie die zahlreichen Probleme, die mit Plastikbehältern verbunden sind.

