Die Kombination aus DNA-Biometrie und Gesichtserkennung ist alarmierend.

Eine neue Ära dystopischer Strafverfolgungstechniken.

Die DNA-Biometrie hat sich zu einem bahnbrechenden Instrument mit weitreichenden Auswirkungen entwickelt. Während ihr Nutzen für die forensische Wissenschaft, die medizinische Forschung und die Personenidentifizierung unbestreitbar ist, birgt die zunehmende Nutzung biometrischer DNA-Datenbanken tiefgreifende Risiken für die Privatsphäre und die bürgerlichen Freiheiten, von denen einige über den allgemeinen Diskurs hinausgehen.

Der Kern des Problems liegt in der schieren Menge an Informationen, die in der DNA enthalten sind. Im Gegensatz zu anderen biometrischen Daten wie Fingerabdrücken oder Netzhautscans ist die DNA nicht nur ein eindeutiges Identifikationsmerkmal, sondern auch ein Speicher für sehr persönliche und sensible Informationen über eine Person. Dazu gehören mögliche gesundheitliche Veranlagungen, genetische Merkmale, die Herkunft der Vorfahren und sogar Verhaltenstendenzen. Die Preisgabe oder der Missbrauch solcher Daten könnte zu einem nie dagewesenen Eingriff in die Privatsphäre führen. Nichts ist für einen Menschen so persönlich wie seine DNA, der Code seiner menschlichen Existenz.

Die Integration von DNA-Datenbanken in nationale oder globale Überwachungsnetzwerke stellt eine dystopische Möglichkeit dar. Eine solche Integration könnte zu einer permanenten Überwachung unter dem Deckmantel der Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit führen, was eine Gesellschaft zur Folge hätte, in der jede Bewegung des Einzelnen anhand seines genetischen Bauplans zurückverfolgt werden kann. Dieses Szenario stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber den derzeitigen Überwachungsmethoden dar und läutet eine Ära des genetischen Panoptikums ein.

Datenschutzverletzungen und Cyber-Angriffe sind im digitalen Zeitalter eine Realität. DNA-Datenbanken sind wie jedes andere digitale Speichermedium anfällig für Hackerangriffe und unbefugten Zugriff. Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass ein DNA-Leck nicht rückgängig gemacht werden kann. Während ein Passwort geändert oder eine Kreditkartennummer ersetzt werden kann, ist die DNA unveränderlich. Einmal durchgesickert, ist sie für immer offengelegt, was Bedenken hinsichtlich der langfristigen Sicherheit solch sensibler Daten aufwirft.

Dasselbe gilt, wenn auch nicht in gleichem Maße, für die Gesichtserkennungstechnologie.

Gesichtserkennungstechnologie ist von Natur aus allgegenwärtig und oft unsichtbar. Im Gegensatz zu anderen Formen der Identifizierung, die ein gewisses Maß an Zustimmung oder Bewusstsein erfordern, kann die Gesichtserkennung im Verborgenen arbeiten und Gesichter in Menschenmengen, an öffentlichen Orten und sogar im privaten Umfeld ohne Zustimmung oder Wissen erfassen und analysieren. Diese Allgegenwärtigkeit führt zu einer Gesellschaft, in der die Anonymität im öffentlichen Raum praktisch aufgehoben ist.

Obwohl die Genauigkeit der FRT oft angepriesen wird, ist sie nicht unfehlbar. Studien haben gezeigt, dass diese Systeme Verzerrungen aufweisen können, die zu höheren Fehlerraten bei der Identifizierung von Frauen und Farbigen führen. Solche Ungenauigkeiten können zu falschen Identifizierungen, falschen Anschuldigungen und unverhältnismäßigen Auswirkungen auf bestimmte Gemeinschaften führen, wodurch bestehende soziale Ungleichheiten verschärft werden.

Der weitverbreitete Einsatz von FRT bedroht das Konzept der Anonymität, das ein Eckpfeiler der Privatsphäre und der persönlichen Freiheit ist. In einer Welt, in der die Gesichtsdaten einer Person leicht erfasst und analysiert werden können, schwindet die Möglichkeit, sich anonym in der Gesellschaft zu bewegen. Dieser Verlust betrifft nicht nur den physischen Raum, sondern auch die digitale Welt, in der Online-Plattformen zunehmend FRT für verschiedene Zwecke nutzen.

Die Gesichtserkennung ermöglicht eine Massenüberwachung in bisher unvorstellbarem Ausmaß. Regierungen und Organisationen können die Bewegungen, Verbindungen und das Verhalten von Menschen in Echtzeit verfolgen, was zu einer Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit führt. Eine solche Überwachung kann Menschen davon abhalten, an Protesten teilzunehmen, sich politisch zu engagieren oder sich einfach frei im öffentlichen Raum zu bewegen.

Was passiert, wenn Gesichtserkennung und biometrische Technologien kombiniert werden?

Es wird berichtet, dass Polizeidienststellen in den USA inzwischen fast routinemäßig umstrittene DNA- und Gesichtserkennungstechnologien einsetzen, um manchmal Jahrzehnte alte „kalte“ Fälle zu lösen.

Die Geschichte begann etwa 2015. 2017 beschloss die East Bay Regional Park Police in einem Fall, der im Artikel als Beispiel für diese Praxis erwähnt wird, mit dem Privatunternehmen Parabon NanoLabs zusammenzuarbeiten.

Parabon NanoLabs verwendete eine Software, deren Funktionsweise nur das Unternehmen selbst kennt, eine proprietäre Open-Source-Lösung für maschinelles Lernen, deren Ergebnis ein sogenannter Snapshot Phenotype Report ist. Die Wissenschaft, genauer gesagt, die hier angewandte Methode ist als DNA-Phänotypisierung bekannt.

Es sollte das Gesicht eines Verdächtigen zeigen – oder besser gesagt, seine Gesichtszüge vorhersagen – ohne weitere Beweise oder Informationen als die genetischen Daten, die in einer DNA-Probe gefunden wurden, die die Beamten am Tatort gesammelt hatten.

Drei Jahre später, im Jahr 2020, ging ein mit dem Fall – einem Mord aus dem Jahr 1990 – befasster Kriminalbeamter über das hinaus, was Parabon NanoLabs in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzulassen bereit war, und über das, was Datenschützer und Menschenrechtsaktivisten für vernünftig oder gar sicher hielten. Er forderte, die Gesichtserkennungstechnologie in die (zu diesem Zeitpunkt schreckliche) Mischung aufzunehmen.

Nicht nur, dass die Art und Weise, wie die Polizei zu einem Bild des „rekonstruierten“ Gesichts eines möglichen Verdächtigen kam, auf wackeligen algorithmischen Grundlagen beruhte – nun sollte der Verdächtige auch noch identifiziert werden, indem man dieses „Gesicht“ einer Gesichtserkennung unterzog.

Die Anfrage an das Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC) wurde nur bekannt, weil die Gruppe Distributed Denial of Secrets sie zusammen mit einer großen Anzahl anderer gehackter Polizeidaten veröffentlichte. Das NCRIC hat bisher nicht auf Anfragen geantwortet, und es ist derzeit nicht bekannt, ob dem Antrag des Detektivs stattgegeben wurde.

Parabon NanoLabs scheint das Unternehmen der Wahl zu sein, an das sich verschiedene Polizeidienststellen seit 2016 wenden, wenn ihre Beamten es für gerechtfertigt halten, einen Verdächtigen bei ungelösten schweren Verbrechen durch algorithmische Gesichtsvorhersage identifizieren zu wollen.

Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die diese Praxis für extrem gefährlich halten, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Unschuldige fälschlicherweise als Verdächtige identifiziert werden, und Kritiker bezweifeln auch die Fähigkeit von Parabon, genaue Bilder zu erzeugen.

Jennifer Lynch von der Electronic Frontier Foundation fasste die Überlegungen zur zuverlässigen Identifizierung von Personen durch ein solches Verfahren als „Junk Science“ zusammen.

Und Parabon – der 2012 einen Zuschuss des US-Verteidigungsministeriums für die Entwicklung der „DNA-Phänotypisierung“ erhielt – sagt, er sei nicht dafür, diese Bilder mit Gesichtserkennungstechnologie zu verknüpfen.

In den Jahren 2015 und 2016 untersagten die Nutzungsbedingungen des Unternehmens für das Tool, das aus DNA-Informationen Bilder von Gesichtern generieren soll, ausdrücklich weitere Vorhersagen, die die Gesichtserkennung einbeziehen.

Die Vizepräsidentin von Parabon NanoLabs, Paula Armentrout, sagt nun jedoch, dass es angeblich keine Möglichkeit gebe, die Einhaltung der Bedingungen zu gewährleisten. Dies könnte einer der Gründe sein, warum mehrere Polizeivertreter, die mit Wired sprachen, sagten, dass sie glauben, dass die umstrittene Technologiekombination „zumindest eine Option sein sollte“.

Das Closed-Source-Modell der Software, die zur Erstellung von Snapshot Phenotype Reports verwendet wird, macht die Sache natürlich noch schlimmer: Da es keinen Einblick von außen oder eine Überprüfung der Algorithmen gibt, ist es nahezu unmöglich zu sagen, inwieweit das Endergebnis korrekt ist.

Armentrout antwortet auf diese Bedenken, dass Parabon seine Arbeit (d.h. die Ergebnisse) auf verschiedenen Konferenzen vorgestellt und die Technologie an „Tausenden Proben“ getestet habe.

Für diejenigen, die bis jetzt nicht davon überzeugt sind, dass die firmeneigenen, nicht von Experten überprüften Methoden für den beabsichtigten Zweck akzeptabel sind, erklärt Armentrout, dass die von Parabon hergestellten Verbundwerkstoffe auf der Website des Unternehmens zu finden sind – wenn der Kunde sich dafür entscheidet, sie zu veröffentlichen.

Die Leute können sie sich dann ansehen und „ihre eigenen Schlüsse ziehen, wie gut unsere Technologie funktioniert“.

Eine Schlussfolgerung, die man aus dieser Erklärung/Begründung ziehen kann, ist, dass sie nicht sehr wissenschaftlich ist. Inzwischen zweifeln Wissenschaftler nicht nur an der Arbeit von Parabon, sondern auch an der Fähigkeit, Gesichter anhand von DNA-Daten vorherzusagen.