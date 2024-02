Israel-Unterstützer gehören zu den weltweit schlimmsten Menschen

Caitlin Johnstone

Keine politische Gruppe, mit der ich je zu tun hatte, ist so unmoralisch und unehrlich oder sagt so oft Dinge, die so atemberaubend ekelhaft sind, dass ich sicher bin, dass ich sie zuerst missinterpretieren muss. Ich habe noch nie mit einer widerwärtigeren Gruppe von Menschen zu tun gehabt.

Gestern habe ich einen Tweet geteilt, in dem es darum ging, dass Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen Kinder im Alter von fünf Jahren treffen, die sagen, dass sie sterben wollen, weil sie die schrecklichen Dinge gesehen haben, die sie während der anhaltenden völkermörderischen Angriffe Israels erlebt haben.

Das ist so ziemlich das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann: kleine Kinder, die so traumatisiert sind, dass sie bewusst nicht mehr leben wollen. Es ist unvorstellbar, auch nur daran zu denken. Aber kaum hatte ich meinen Beitrag geteilt, bekam ich eine Antwort von einem Israel-Unterstützer, der sagte: „Die Menschen in Gaza unterstützen die Hamas. Die Hamas betreibt islamisch-extremistischen Terror. Die Menschen in Gaza sollten ihre Unterstützung für die Hamas überdenken“.

Später erhielt ich eine weitere Antwort von einem Account mit einem Haufen Flaggen-Emoticons neben seinem Namen, in der es hieß: „Bevor Sie Tränen für die Menschen in Gaza vergießen, denken Sie daran, dass sie die Hamas gegründet, gewählt, unterstützt, beliefert, für sie gearbeitet, sie versteckt, ihr Unterschlupf gewährt, ihre Reihen gefüllt und all ihre Gräueltaten gefeiert haben“.

Ich erhielt eine weitere anonyme Antwort mit der Aufschrift „FAFO“, ein Akronym für „Fuck Around, Find Out“. In diesem Fall bedeutet es, dass diese kleinen Kinder, die wegen des Schreckens, den sie erlebt haben, sterben wollen, es verdienen, weil sie aus Gaza sind. Das ist im Wesentlichen auch das, was die beiden anderen Befragten gesagt haben.

Stellen Sie sich vor, Sie wären so. Stellen Sie sich vor, innerlich so verzerrt und verdreht zu sein, dass Sie glauben, das sei eine vernünftige und angemessene Reaktion auf die unvorstellbaren Nachrichten über kleine Kinder, die durch militärische Massengewalt so traumatisiert sind, dass sie sterben wollen.

So etwas passiert ständig. Neulich habe ich den Bericht eines amerikanischen Arztes geteilt, in dem es hieß, dass Scharfschützen der israelischen Armee Kinder im Gazastreifen mit einzelnen Kopfschüssen töten, und wieder erhielt ich einen Kommentar von jemandem, der sagte: „Fick dich und finde es heraus“.

Sie stehen über einem Haufen Kinderleichen und blasen sich auf wie jemand, der gerade eine Kneipenschlägerei gewonnen hat.

Es mag ein wenig kleinlich erscheinen, sich auf einzelne Kommentare von zufälligen Social-Media-Accounts zu konzentrieren, aber es passiert so oft, und ich sehe auch, dass andere Leute darüber reden – ich habe gerade einen Screenshot von einem Typen gesehen, der als Reaktion auf das erschütternde Foto eines toten palästinensischen Mädchens, das Anfang des Monats bei einem israelischen Luftangriff in Rafah in Stücke gerissen wurde, sagte: „Fick dich und finde es heraus“. Dies ist also sicherlich ein Symptom für etwas zutiefst Hässliches, das im Untergrund unserer Gesellschaft lauert und auf das die Aufmerksamkeit gelenkt werden muss.

Wenn Sie in Ihrem Alltag nicht mit vielen Zionisten zu tun haben oder nicht über ein Profil verfügen, das groß genug ist, um ständig von Israel-Apologeten umschwärmt zu werden, ist Ihnen das vielleicht nicht bewusst, aber die Hetze, die ich seit dem 7. Oktober von Israel-Unterstützern auf Social-Media-Plattformen erlebt habe, gehört zum Schockierendsten und Beunruhigendsten, was ich je erlebt habe.

Jeden Tag in den letzten viereinhalb Monaten wurde ich mit Kommentaren von Anhängern Israels überschwemmt, die die abscheulichsten Taten auf die abscheulichste Art und Weise entschuldigten, die man sich vorstellen kann. Leute, die die totale Zerstörung von Gaza fordern. Menschen, die sagen, dass die Menschen in Gaza das verdient haben, was ihnen widerfahren ist. Sie sagen den krankesten Scheiß, den man sich vorstellen kann, als Reaktion auf Nachrichten über schreckliche Dinge, die unschuldigen Kindern passieren.

Im Laufe der Jahre bin ich mit so ziemlich jeder politischen Gruppierung in der englischsprachigen Welt irgendwann einmal aneinandergeraten, und ich kann ehrlich sagen, dass die Israel-Unterstützer bei Weitem die schlimmsten sind. Keine politische Gruppe, mit der ich je zu tun hatte, ist so unmoralisch und unehrlich oder sagt so oft Dinge, die so atemberaubend ekelhaft sind, dass ich mir sicher bin, dass ich sie erst einmal missinterpretieren muss. Ich habe noch nie mit einer widerwärtigeren Gruppe von Menschen zu tun gehabt.

Ein großer Prozentsatz dieser schrecklichen Kommentare kommt von christlichen Zionisten und der amerikanischen Rechten, mit einem guten Schuss Hindu-Nationalisten aus Indien, die jede Ausrede unterstützen, um das Töten von Muslimen zu bejubeln. Die einzige Gemeinsamkeit, die ich in der Gruppe, von der ich spreche, sehe, ist ihre Unterstützung für Israel und sein Vorgehen in Gaza. Was ich hier sage, werden die Israel-Unterstützer als antisemitisch interpretieren, egal wie ich es formuliere, denn die Israel-Unterstützer sind manipulative Lügner, aber um es klar zu sagen: Es geht hier überhaupt nicht um Juden.

Mit diesen Leuten stimmt etwas ganz, ganz gewaltig nicht. Sie interessieren sich nicht für Wahrheit oder Moral, sie interessieren sich nur für die Unterstützung ihres Lieblings-Ethno-Staates und für die Ermordung von Palästinensern. Ich nehme an, wenn man schon in der Lage ist, sein Herz und seinen Verstand so weit zu betäuben, dass man einen Apartheidstaat unterstützt, dessen Existenz ununterbrochene Gewalt und Missbrauch erfordert, dann wird man, wenn dieser Staat seine Gräueltaten auf ein historisches Niveau hebt, nicht genug Gewissen haben, um darin etwas Falsches zu sehen.

Soweit meine Tirade für heute. Ich musste sie einfach loswerden. Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann, aber es lohnt sich wahrscheinlich, sich darüber klar zu werden.