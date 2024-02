Dr. David Martin enthüllt, wer hinter der Weltgesundheitsorganisation steckt

Wer sind „DIE“?

„Wir müssen die Namen nennen“ im schlimmsten Irrtum der medizinischen Wissenschaft in der Geschichte.

Die Weltgesundheitsorganisation?

Dr. David Martin sagt, Tedros sei nur eine Marionette mit einem „riesigen Stock in seinem Arsch, der seinen Mund bewegt“.

„Aber wer bewegt den Stock für die Marionette?“

Laut Dr. Martin ist die Antwort

„Bis 2023, wo wir jetzt stehen, wird Gates 88 Prozent der Spenden an die Weltgesundheitsorganisation von Geberorganisationen und Agenturen erhalten. Das ist nach jeder Definition eine Mehrheitsbeteiligung“.

Bill Gates ist kein Philanthrop, er wäscht Geld in die Weltgesundheitsorganisation.

Und wenn Gates und andere behaupten, dass Impfungen dort, wo sie gebraucht werden, die Weltbevölkerung um bis zu 20 Prozent reduzieren könnten, dann, so Dr. Martin, „sind das keine Behauptungen, sondern erklärte Ziele“.

Who are “THEY”?



“We have to name the names” in the worst miscarriage of medical science in history.



Is it the World Health Organization?



Dr. David Martin says Tedros is just a puppet with a “giant stick up his ass.”



“But who’s moving the stick for the puppet?”



The answer is,… pic.twitter.com/sMSjC0o9iD