Renommierter Intensivmediziner warnt vor „beispielloser Übersterblichkeit“ bei Jugendlichen

Der renommierte Intensivmediziner Dr. Pierre Kory schlägt Alarm, nachdem er beunruhigende neue Daten enthüllt hat, die zeigen, dass die Zahl der Todesfälle unter jungen Menschen weiterhin in einem „beispiellosen“ Ausmaß ansteigt.

Kory äußerte diese Warnung in einem Interview mit dem britischen Podcaster Russell Brand.

Der Spitzenmediziner berief sich dabei auf Daten von Versicherungsmathematikern.

Wie Kory in dem Interview betonte, sind die von den Versicherungsgesellschaften verwendeten Daten die am wenigsten verzerrten Informationen über die Sterblichkeitsraten, da sich die gesamte Branche um diese Risikofaktoren dreht.

Die versicherungsmathematischen Daten zeigen, dass junge Menschen in einem „beispiellosen“ und „historischen“ Ausmaß sterben, erklärt Kory.

Kory weist darauf hin, dass die überhöhte Sterblichkeitsrate bereits Anfang 2021 zu steigen begann, aber im dritten Quartal dieses Jahres einen sprunghaften Anstieg verzeichnete.

Noch beunruhigender ist, dass die jungen Menschen, die sterben, Inhaber von Gruppenlebensversicherungen sind (Angestellte von Fortune-500-Unternehmen).

Kory sagt, dass diese Menschen „historisch gesehen die gesündesten Mitglieder der Gesellschaft“ sind.

„Und plötzlich starben sie mit einer höheren Rate als die allgemeine US-Bevölkerung, vorwiegend junge Menschen.

Kory warnt davor, dass die Sterblichkeitsrate unter jungen Menschen so hoch ist wie nie zuvor.

„Die Versicherungsmathematiker haben keinen Anreiz, diese Daten zu fälschen“, erklärt er.

„Damit verdienen sie ihr Geld.

„Deshalb sind die Daten so genau wie möglich.

„Sie müssen wissen, wie hoch die Sterblichkeit ist, um die Preise für ihre Produkte festzulegen“, erklärt Kory.

„Und sie fingen an zu erzählen, dass sie eine noch nie dagewesene Sterblichkeitsrate hätten.

„Sie hatten noch nie so hohe Sterblichkeitsraten bei jungen Menschen gesehen“.

Er behauptet, dass der Anstieg der überhöhten Sterberaten „größtenteils im Jahr 2021 und insbesondere im dritten Quartal begann“.

Kory fügte hinzu, dass 2021 das Jahr war, in dem der Covid-mRNA-Impfstoff der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und eine allgemeine Impfpflicht eingeführt wurde, die die Menschen dazu zwang, sich die Injektionen verabreichen zu lassen.

