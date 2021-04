Die kommende Lebensmittelkrise in Europa ab 2021

armstrongeconomics.com: Wir stehen vor einer ernsten Lebensmittelkrise in Europa, da die Lebensmittelpreise kontinuierlich steigen und mit weiteren drakonischen COVID-Maßnahmen innerhalb der EU die Lebensmittelversorgungsketten zum Erliegen bringen. Unsere Modelle haben uns gewarnt, dass diese 8,6 Jahre dauernde zyklische Welle bis 2024 eine Rohstoffinflation sein wird, die eher auf einen Mangel als auf eine spekulative Nachfrage zurückzuführen ist. Es gibt alle Anzeichen dafür, dass die Welt auf eine ernste Lebensmittelpreiskrise zusteuert. Der Nahrungsmittelpreisindex (FFPI) der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) lag im Dezember 2020 bei durchschnittlich 107,5 Punkten, ein Anstieg um 2,3 Punkte (2,2 %) im Vergleich zum November 2020, was einen Anstieg im siebten Monat in Folge bedeutet.

Mit Ausnahme von Zucker verzeichneten alle Teilindizes des FFPI im Dezember leichte Zuwächse, wobei der Teilindex für Pflanzenöl erneut am stärksten anstieg, gefolgt von dem für Milchprodukte, Fleisch und Getreide. Für das Gesamtjahr 2020 erreichte der FFPI mit durchschnittlich 97,9 Punkten ein Dreijahreshoch und lag damit um 2,9 Punkte (3,1 %) höher als 2019, aber immer noch deutlich unter seinem Höchststand von 2011 mit 131,9 Punkten. Interessant ist auch, dass der FFPI im Jahr 2002 noch bei 53,1 Punkten lag. Erst ab der Finanzkrise 2007/08 stieg er deutlich an, um sich dann im 90-Punkte-Bereich einzupendeln. Seit Mai 2020 ist er um 18 % gestiegen.

Unsere Modelle prognostizieren, dass sich der Aufwärtstrend des FFPI bis ins Jahr 2024 verstärken wird. Da das Coronavirus mutiert, wie wir davor gewarnt haben, dass das ALLE Viren tun, haben wir diese verschiedenen Stämme aus Afrika, Brasilien, Großbritannien und sogar Kalifornien, die die Politiker dazu inspirieren, dies als Gelegenheit zu nutzen, die Bevölkerung noch weiter einzuschränken. Diese Corona-Maßnahmen haben sich auf die Lebensmittelversorgungsketten ausgeweitet und stören diese genauso wie wir es in der Elektronik sehen.

So sieht der Deutsche Fruchthandelsverband die Versorgung mit Obst und Gemüse aus dem Ausland erheblich gefährdet, indem die Importe ausgesetzt werden. Grund ist die Verschärfung der Corona-Einfuhrregelung durch die Bundesregierung. Die Verschärfung der Einreisesperre in Europa beginnt die Lieferketten einzuschränken, was die Versorgung mit Lebensmitteln reduziert.

Des weiteren ist unter anderem die Rede davon, dass ein Cyberangriff besonders zerstörerische und gefährliche Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit haben könnte. Das Weltwirtschaftsforum malt bereits die Gefahr eines Cyberangriffs auf das deutsche Stromnetz an die Wand, was neben der Lebensmittelversorgung auch den Bankensektor lahm legen würde. Hinzu kommen weitere Aktionen des WEF, wie etwa, als man sich im Oktober 2019 darüber abgestimmt hat, wie auf eine Virusgefahr reagiert werden soll.

Haben sie Vorahnungen von der Zukunft, oder gibt es einen hinterhältigen Plan, um die Bevölkerung und das CO2 zu reduzieren, indem man geschickt einen Massengenozid durchführt, wie einige jetzt glauben? Derartige Verschwörungstheorien sprießen immer dann aus dem Boden, wenn sich die Elite in Netzwerken organisiert und dann von oben herab gegenüber all jenen Wasser zu predigen, die sie für den Pöbel halten.

Klar ist: Wenn es zu einer erheblichen Nahrungsmittelknappheit kommt, wird das auch zu großen sozialen Unruhen führen und politische Umwälzungen wären die Folge. Das Missmanagement der EU-Regierung könnte in der Tat ihr Verderben sein. Schließlich hat das Missmanagement im Zuge der aktuellen Krise, als die Menschen ihre Arbeitsplätze verloren haben und ihnen gesagt wurde, sie sollen zu Hause bleiben oder sonst, auch gleichzeitig ihre Kaufkraft verringert. Das ist das Schlimmste von allen möglichen Ergebnissen, und deshalb frage ich mich, ob die Führer wirklich so dumm sind, oder ob sie hinterhältig sind?

Natürlich wird die Regierung die Spekulanten für den Anstieg der Lebensmittelpreise verantwortlich machen und nicht ihre eigene Politik. Spekulanten folgen nur dem Trend – sie machen nie einen Trend. Es gibt nicht genug Spekulationskapital, um jeden Markt von einem Abwärtstrend in einen Bullenmarkt zu verwandeln. Was die Verschwörungstheorien zusätzlich unterstützt, ist die Tatsache, dass Bill Gates heute der größte Besitzer von Farmland in den Vereinigten Staaten ist. Er hat auch alle Gesundheitsorganisationen in der Tasche, von der WHO bis zur CDC der Vereinigten Staaten, und ist darüber hinaus an jedem Pharmaunternehmen beteiligt, das $12 pro Dosis erhält, zusätzlich zur Forcierung von Alternativen zum Fleisch und der Forcierung des Klimawandels mit dem Ziel von Null CO2.

Es steht außer Frage, dass der Aufwärtstrend der Preise durch die Beschränkungen des Coronavirus in Gang gesetzt wurde. Es gibt genügend Videos von Bauern, die ihre Ernte unterpflügen oder ihr Vieh töten müssen, weil sie ihr Produkt nicht auf den Markt bringen konnten. Dennoch werden die Regierungen den Spekulanten die Schuld geben und auf die Liberalisierung der Warentermingeschäfte in den USA verweisen, die in den 1990er Jahren stattfand und es den Finanzunternehmen ermöglichte, im großen Stil in den Markt einzutreten. Während sie auf die Spekulanten verweisen werden, kaufen sie auch das Risiko von Landwirten, die ihre Ernte auf Termin verkaufen, wodurch die Nahrungsmittelproduktion steigt. In der Tat sind Terminkontrakte eines der ältesten Instrumente und gehen bis in die babylonische Zeit zurück, in der solche Verträge überlebt haben.

Bereits jetzt gibt es erste Versuche, den Spekulanten die Schuld zu geben. Die Regierungen verweisen auf den computergesteuerten Handel, der immer größer wird und zu stärkeren Schwankungen führt. Sie verweisen darauf, dass schon 2002 an den Börsen das 11-fache der tatsächlich verfügbaren Weizenmenge gehandelt wurde. 2011 lag das Verhältnis der gehandelten Menge zum tatsächlich vorhandenen Angebot beim Faktor 73, obwohl diese spekulativen Transaktionen mit Nahrungsmitteln fundamental von den tatsächlichen Relationen zwischen Angebot und Nachfrage getrieben werden.

Gleichzeitig wird völlig ignoriert, dass in den USA zwischen 2011 und 2018 mehr als 100.000 landwirtschaftliche Betriebe aufgaben; 12.000 davon allein zwischen 2017 und 2018. Das Time Magazine titelte 2019 dazu, dass die amerikansichen Kleinbauern geradezu ausgerottet würden. Kleine Höfe werden ganz einfach nur zerrieben zwischen Steuerlast und Überregulierung, was Konzernkapitalisten wie Bill Gates dann die Gelegenheit gibt, ganze Landstriche aufzukaufen. Die Tatsache, dass Bill Gates heute der größte Besitzer landwirtschaftlicher Anbauflächen in den Vereinigten Staaten ist, befeuert Verschwörungstheorien zum Thema Lebensmittelkrise zusätzlich noch einmal.

Sollte die politisch von den Coronamaßnahmen erzeugte wirtschaftliche Instabilität anhalten, dann wird sich das Risiko eines totalen Zusammenbruchs der Versorgungsketten weiter verschärfen. Wenn das passiert, dann werden sich sämtliche Waren inklusive Lebensmittel drastisch verteuern, was sich zusätzlich durch den längerfristigen Rückgang bei den Anbietern beschleunigen wird.

Inzwischen gibt es eine Eile, alle gegen eine Krankheit zu impfen, die nicht tödlicher ist als die Grippe. Die Zahl der Todesfälle mit COVID wurde so übertrieben, dass unsere Politiker entweder die dümmsten Menschen auf der ganzen Welt sind, oder sie sind die verlogensten. Während der Spanischen Grippe im Jahr 1918 lag die Zahl der Todesopfer bei etwa 50 Millionen. Die Bevölkerung betrug jedoch 1,6 Milliarden. Das macht 3,125%. Insgesamt beträgt die Weltbevölkerung etwa 7,8 Milliarden, selbst eine Todeszahl von 2 Millionen ist nur 0,02564%. Das ist keineswegs eine Rechtfertigung für die Zerstörung der Weltwirtschaft.

Die Mainstream-Presse bejubelt einfach die Abriegelungen und terrorisiert die Öffentlichkeit. Allmählich kommt ans Licht, dass Impfungen niemanden vor einer Ansteckung mit COVID schützen, sondern sogar noch mehr gefährden, wenn einer der neuen Stämme die Bevölkerung verwüstet, während die Pharmakonzerne von jeglicher Haftung befreit sind. In Nürnberg einigten sich alle Staatsoberhäupter der Welt darauf, solche medizinischen Experimente an der Bevölkerung zu verbieten, die nicht zuvor an Tieren getestet worden waren. Die Impfstoffe, die den Menschen gespritzt werden, wurden nicht einmal an Ratten oder Mäusen getestet.