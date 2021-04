Wie China Asien umgestalten wird

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Nachdem China und der Iran einen Multi-Milliarden-Dollar-Deal für die nächsten 25 Jahre unterzeichnet haben, gibt es kaum noch Zweifel daran, dass China seinen Fußabdruck in Westasien/Nahost in einer Weise vergrößern wird, die einst aus Gründen wie Chinas eigener Wirtschaftspolitik und der zu engen Bindung Westasiens an den Westen für unvorstellbar gehalten wurde. Die Kräfte des wirtschaftlichen Wandels, die China entfesselt, werden nicht nur einen massiven Aufschwung für den Iran bedeuten, sondern der Iran wird zu einem Einfallstor für Chinas weitere Expansion in den Nahen Osten werden, einschließlich Ländern wie Saudi-Arabien und den VAE, mit denen der Iran rivalisiert. Für China geht es bei seiner Präsenz und Expansion im Nahen Osten nicht nur um wirtschaftliche Vorteile; diese Präsenz wird ebenso von der aufkommenden globalen Rivalität zwischen den USA und China angetrieben sowie von Chinas Wunsch, gegen die frühere Hegemonie und Vorherrschaft der USA im Nahen Osten seit dem Zweiten Weltkrieg zurückzuschlagen.

Als Chinas Außenminister letzte Woche eine Reise in den Nahen Osten unternahm, ging es ihm nicht nur darum, ein Abkommen mit dem Iran zu unterzeichnen; er war vielmehr daran interessiert und konzentrierte sich weitgehend darauf, neue Spielregeln einzuführen, die sich in erster Linie auf wirtschaftliches Engagement und Konnektivität konzentrieren. Eher als auf die traditionellen Spannungen am Golf. Während Wang Yi also den saudischen Kronprinzen MBS traf und die saudische Haltung unterstützte, sich jeder „Einmischung“ in die inneren Angelegenheiten durch einen externen Akteur zu widersetzen, bot Wang MBS, der sich derzeit nicht gut mit der Regierung von Joe Biden versteht, auch die Möglichkeit an, sich mit China zu engagieren, „um einen Entwicklungspfad zu erkunden und zu finden, der zu seinen eigenen Bedingungen passt.“ Dieser Weg, so betonte Wang in einem Interview mit dem offiziellen saudischen Nachrichtensender Al Arabiya, könne nur gefunden werden, wenn die Golfstaaten „aus dem Schatten der geopolitischen Rivalität der Großmächte ausbrechen und [in der Lage sein], unabhängig Entwicklungswege zu erforschen, die zu ihren regionalen Gegebenheiten passen.“

So wie es aussieht, hat China Saudi-Arabien denselben Weg angeboten, den es auch mit dem Iran eingeschlagen hat. Während China also nicht in das Geflecht der geopolitischen Rivalitäten am Persischen Golf verwickelt werden will, zielt es darauf ab, einen neuen Kurs einzuschlagen, bei dem die Länder in der Region sich an eine Agenda halten können, die eine strikte Trennung zwischen Geo-Ökonomie und geopolitischen und/oder ideologischen Rivalitäten, einschließlich der Rivalitäten um sunnitische und schiitische Glaubensrichtungen und Organisationen wie die Muslimbruderschaft, aufrechterhält.

Während China also einen Multi-Milliarden-Dollar-Deal mit dem Iran unterzeichnete, der Entwicklungsprojekte und eine verbesserte Ölproduktion und -versorgung beinhaltet, beinhalten Chinas wachsende Beziehungen zu Saudi-Arabien auch den zunehmenden saudischen Wunsch, die saudischen Öllieferungen an China zu verbessern und chinesische Investitionen in Bereichen wie Petrochemie, Kernenergie und anderen Energiebereichen zu sichern und sie auf neue Bereiche wie 5G, Telekommunikation und digitale Technologien auszuweiten. Saudi-Arabien, so bekräftigte MBS, sei auch bereit, gemeinsam mit China die Freihandelsverhandlungen zwischen China und den Golfstaaten voranzutreiben.

Indem China also beiden Rivalen ein einigermaßen ähnliches Paradigma der wirtschaftlichen Entwicklung anbietet, das geopolitische Spannungen und Rivalitäten umgeht, baut es eine Wirtschaftslandschaft auf, die externen Zahlern wie den USA nur wenig Raum lässt, um den Golf weiterhin zu ihrem Vorteil zu manipulieren, wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan haben.

Während also chinesische Investitionen in den Iran diesem die Möglichkeit bieten, die von den USA durch Wirtschaftssanktionen auferlegten wirtschaftlichen Fesseln zu sprengen, bietet China für Saudi-Arabien die Gelegenheit, seine Beziehungen zu den USA zu einem Zeitpunkt neu zu gestalten, an dem die Regierung von Joe Biden nicht bereit zu sein scheint, MBS als zukünftigen König zu akzeptieren.

Indem China den Staaten am Golf die Möglichkeit bietet, ihre externen geoökonomischen Beziehungen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von den USA zu verringern, stellt es eine ernsthafte Herausforderung für die Position der USA in Westasien dar, die sich bisher vor allem darauf verlassen hat, das prekäre geopolitische Szenario zu nutzen, um sich militärisch zu verschanzen und eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die in erster Linie dem militärisch-industriellen Komplex der USA dient. Gleichzeitig ist Chinas wirtschaftlicher Weg für die Staaten des Nahen Ostens ein Ausweg aus ihrer jahrzehntelangen Abhängigkeit vom Öl als primäre Quelle des Nationaleinkommens.

Für China selbst ist der Schwenk in den Nahen Osten zu einer Zeit, in der die Regierung von Joe Biden versucht, eine Anti-China-Koalition durch die QUAD, eine Gruppe von Ländern, die die USA, Japan, Indien und Australien umfasst, zusammenzustellen. Indem China sich gleichzeitig rivalisierenden Ländern wie Saudi-Arabien, dem Iran, der Türkei und den VAE nähert, stellt es eine Gegenherausforderung zu den US-Ambitionen dar und macht es für die USA immer schwieriger, ihre „Eindämmung“ der chinesischen Ambitionen auf globaler Ebene zu realisieren.

Die Tatsache, dass Chinas Multi-Milliarden-Dollar-Geschäfte sehr gut aufgenommen wurden, spricht Bände darüber, wie sehr der Golf selbst daran interessiert ist, seine geoökonomische Landschaft zu verändern. In diesem Sinne werden die Beziehungen zwischen China und dem Golf, im Gegensatz zu den Beziehungen zwischen den USA und dem Golf, zu einer Frucht eines Weges, der zusammenläuft, um gegenseitigen Interessen zu dienen.

Chinas Pakt mit dem Iran und seine sich vertiefenden Beziehungen zu anderen Golfstaaten haben daher das Potenzial, das vorherrschende geoökonomische Szenario komplett umzukrempeln. Mit der Fähigkeit der Golfstaaten, ihre Beziehungen zu diversifizieren und ihre übermäßige Abhängigkeit von den USA radikal zu reduzieren, könnte auch das geopolitische Szenario der Region eine dramatische Veränderung erfahren.

Daher wäre es falsch, den China-Iran-Deal als isoliertes Ereignis zu begreifen. Die Tatsache, dass Wang den Iran, Saudi-Arabien, die Türkei, den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate bereist hat, zeigt, wie China die Region als Ganzes durch ein einheitliches politisches Rahmenwerk umarmt, das sehr stark von der wirtschaftlichen Entwicklung getragen wird. Die Tatsache, dass Saudi-Arabien sich zur großen Freude Chinas sogar weigerte, die US-Kampagne gegen Chinas angeblichen „Völkermord“ an den Uiguren zu unterstützen, zeigt, wie China, zur Enttäuschung der USA, immer mehr Akzeptanz gewinnt.