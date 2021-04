Sozialkreditsystem über die Hintertür?! Leiter der Datenfirma: China hat die WHO gebeten, das globale Impfpasssystem betreiben zu lassen

Der Vorsitzende des Datenunternehmens PANDA behauptet, China habe die Weltgesundheitsorganisation gebeten, Peking mit der Überwachung eines globalen Impfpasssystems zu beauftragen. Dies ist angesichts der Funktionsweise des chinesischen Systems zur Bewertung der sozialen Kreditwürdigkeit eine bedrohliche Aussicht.

Während eines Interviews auf der ersten BizNews Investment Conference erklärte Nick Hudson, warum dies eine so erschreckende Entwicklung sei, und sagte, er sei besorgt über das Gefüge der Gesellschaft und die Zukunft seiner Kinder.

„China bittet die Weltgesundheitsorganisation um die Ernennung zum Leiter eines globalen Immunpass-Programms – wenn Sie das nicht zu Tode erschreckt, weiß ich auch nicht weiter“, sagte Hudson.

„Diese Art der Zentralisierung, diese Art der Kontrolle, die sozialen Kreditsysteme … wir müssen uns gegen dieses Zeug wehren, weil es kommt“, fügte er hinzu.

Hudson bemerkte, wie die britische Regierung monatelang bestritt, dass sie sich auf die Einführung von Impfpässen vorbereitete und gleichzeitig Unternehmen finanzierte, um diese zu erstellen.

China is petitioning The World Health Organisation to let China run a global immune passport program. If that doesn't scare the living daylights out of you I do not know what will.@FatEmperor @toadmeister @ClareCraigPath #VaccinePassport #vaccine #whyaretheydoingthis @LozzaFox pic.twitter.com/B1HS5Y2TpU