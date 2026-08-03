Die Komplizenschaft der CIA mit den mexikanischen Drogenkartellen (einschließlich militärischer Ausbildung in Fort Bragg)

Von Cynthia Chung

Und wie ein Green-Beret-Soldat eine Großbank mitbegründete, die in die Geldwäsche von Drogengeldern verwickelt war

Im Folgenden ein Auszug aus Paul L. Williams’ Buch „Operation Gladio: Die unheilige Allianz zwischen dem Vatikan, der CIA und der Mafia“:

Als die militärische Besetzung Afghanistans durch die USA ins Wanken geriet, arbeitete die CIA mit den mexikanischen Drogenkartellen zusammen, um in den Bergen an der mexikanischen Westküste Mohnfelder anzulegen. Bis 2013 überschwemmten Heroin und Kokain aus Mexiko – mit einem Straßenwert von 3 Milliarden Dollar – Chicago. Die Drogen gelangten auf dem Landweg, per Bahn und auf dem Luftweg an, unter anderem mit 747-Passagierflugzeugen. Als Jesus Vicente Zambada Niebla, ein Mitglied des Sinaloa-Kartells, von Beamten der Chicagoer Polizei festgenommen wurde, gab er an, ein CIA-Agent unter staatlichem Schutz zu sein. Sein Prozess wurde von Bundesstaatsanwälten auf Grundlage des „Classified Information Procedures Act“ eingestellt. Die Staatsanwälte behaupteten, Nieblas Aussage stelle eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar.

Bis 2018 entwickelte sich der südwestmexikanische Bundesstaat Guerrero zur wichtigsten Heroinquelle für die US-Drogenepidemie, die im Jahr 2016 mehr als 64.000 Todesfälle zur Folge hatte. Nach Angaben der Drug Enforcement Agency stammen mittlerweile 93 Prozent des Heroins in Amerika aus Mexiko, mehr als doppelt so viel wie noch vor fünf Jahren. Guerrero entwickelte sich zu einem Heroin-Drehkreuz, da seine Berge unzugänglich sind und die warme, feuchte Luft vom Pazifik einfangen.

Das Sinaloa-Kartell kontrolliert den Handel. Sein einziger Rivale ist das Kartell „Jalisco Nueva Generación“, das aus internen Machtkämpfen nach der Festnahme von Joaquín „El Chapo“ Guzmán im Januar 2016 hervorgegangen ist. Die Stärke der Sinaloas beruht auf der Unterstützung in Form von Waffen und Straffreiheit, die das Kartell von der CIA erhalten hat. Zu dieser Unterstützung äußern sich Robert Farago und Ralph Dixon in einem Artikel für die „Washington Times“ aus dem Jahr 2011 wie folgt: „Das Motiv der CIA ist klar. Die US-Regierung befürchtet, dass das Los-Zetas-Kartell einen erfolgreichen Putsch gegen die Regierung von [dem mexikanischen Präsidenten] Felipe Calderón durchführen könnte.

Das Motiv ist jedoch unklar, da die CIA angeblich die Los Zetas kontrolliert und unterstützt hat, indem sie Mitgliedern dieses kriminellen Syndikats in Fort Bragg und anderen Militärstützpunkten in den Vereinigten Staaten militärische Ausbildung gewährt hat.

Klar ist, dass die Gladio-Strategie der Spannung möglicherweise südlich der Grenze am Werk ist, damit neue Mohnfelder angelegt werden können, um die verdeckten Operationen der CIA aufrechtzuerhalten – Operationen, die nicht das amerikanische Volk schützen, sondern vielmehr die Vermögenswerte einer elitären Gruppe von Bankiers und Geschäftsleuten.

„Das Einzige, was beständig ist, ist der Wandel“, so sagte Heraklit vor 2.500 Jahren. Gladio liefert den Beweis für dieses Sprichwort. Gladio begann als verdeckte Operation, um die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern, und entwickelte sich zu einem Bestreben, die wirtschaftliche Vorherrschaft eines angloamerikanischen Geldkartells voranzutreiben. Es ging nicht mehr darum, die Welt für die Demokratie sicher zu machen, sondern vielmehr darum, die Menschheit den Plänen einer Synarchie zu unterwerfen. Seine Aktivitäten beschränkten sich nicht mehr auf die Grenzen Westeuropas, sondern erstreckten sich auf ganz Lateinamerika, den Nahen Osten, Afrika, Australien und Zentralasien.

Von Beginn an wurde Gladio durch Heroin finanziert.

Dieses Vertrauen führte zu einer Plage, die sich in der gesamten zivilisierten Welt ausgebreitet hat. Die illegalen Gewinne der CIA aus dem Menschenhandel wurden ursprünglich über den Heiligen Stuhl gewaschen.

Doch die Vatikanbank war nun in der Lage, die Flut von Einnahmen zu bewältigen, die in die „Bastion von Nikolaus V.“ strömte. Es wurden neue Finanzinstitute gegründet, die als Geldwäschereien dienen sollten, darunter die „Castle Bank and Trust“ in Miami, die „Nugan Hand Bank“ [mitbegründet von Michael Hand, einem Green Beret] in Sydney und die „Bank of Commerce and Credit“ in Karachi.

Doch selbst diese Banken reichten nicht aus, um die Milliarden Dollar an unrechtmäßig erworbenen Gewinnen zu bewältigen, und so begann das schmutzige Geld durch große amerikanische Banken zu fließen, darunter die Citibank, American Express in Beverly Hills, die Manufacturers Banks, die Great American Bank, die Chemical Bank und Chase Manhattan.

Auch die Abhängigkeit der CIA von der La Cosa Nostra veränderte sich, und die Behörde sah sich durch die Gründung von Gladio II gezwungen, neue Allianzen mit den lateinamerikanischen Kartellen, den „Babas“ und den „Grauen Wölfen“ der Türkei, den Straßenbanden in den amerikanischen Innenstädten sowie der albanischen Mafia zu schmieden, die fast über Nacht zur „führenden kriminellen Organisation in den Vereinigten Staaten“ aufstieg.

Und so setzt Gladio fort, die Interessen eines angloamerikanischen Geldkartells voranzutreiben. Es wird auf den Winden des Krieges fortbestehen, solange die Angelegenheiten der Menschen von Habgier und Gier beherrscht werden. Es spielt keine Rolle, dass eine Handvoll Menschen den Vorhang zurückziehen könnte, um Gestalten mit blutigen Schwertern zu enthüllen.

Nugan Hand Bank

Am 27. Januar 1980 stießen zwei amerikanische Polizisten, die auf dem Great Western Highway in der Nähe des Hafens von Sydney unterwegs waren, auf einen Mercedes-Benz aus dem Jahr 1977, der am Straßenrand geparkt war. Im Inneren des Wagens lag, über den Vordersitz gesunken, die Leiche eines stämmigen Mannes mittleren Alters. Bei der Durchsuchung seiner Taschen fanden die Polizisten die Visitenkarte von William Colby, dem ehemaligen Direktor der CIA. Auf der Rückseite der Karte stand Colbys Reiseplan für seine Reise nach Hongkong und Singapur. Die Hand des Toten umklammerte den Lauf eines neuen Gewehrs vom Kaliber .30. Neben der Leiche lag eine Bibel, in der eine Fleischpastetenverpackung als Lesezeichen diente. Auf der Verpackung waren die Namen von Colby und dem kalifornischen Kongressabgeordneten Bob Wilson gekritzelt, der damals ranghöchster Republikaner im Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses war.

Der Tote wurde als Frank Nugan identifiziert, Miteigentümer der Nugan Hand Bank und einer der prominentesten Anwälte Australiens. Sein Tod wurde als Selbstmord eingestuft, obwohl sich Nugans Fingerabdrücke nicht auf dem Gewehr befanden und nur ein Schlangenmensch sich aus der Position, in der er im Fahrzeug aufgefunden wurde, selbst in den Kopf hätte schießen können.

Als Nugans Partner, Michael Hand, ein ehemaliger Green Beret, der in Vietnam gedient hatte, von dem Tod erfuhr, eilte er von einer Geschäftsreise in London zurück nach Sydney und begann, so viele Dokumente der Bank zu schreddern, dass man damit ein kleines Häuschen hätte füllen können. Am nächsten Tag berief Hand eine Sitzung der Vorstandsmitglieder der Nugan Hand Bank ein, in der er sie warnte, sie müssten seinen Anweisungen zur Vernichtung aller Transaktionsunterlagen Folge leisten, andernfalls würden sie „mit Betonschuhen enden“ oder ihre Ehefrauen „in Stücken“ zurückbekommen. Im Juni 1980 befand sich die Nugan Hand Ltd. in Liquidation. Sie schuldete ihren Gläubigern etwa 50 Millionen Dollar. Hand floh in die Vereinigten Staaten und wurde seitdem nie wieder gesehen oder gehört.

Die Nugan Hand Bank war 1973 von Nugan und Hand gegründet worden. Kurz nach der Einrichtung des Hauptsitzes in Sydney wuchs die Bank auf zweiundzwanzig Filialen an. Eine Filiale wurde in Chiang Mai, dem Zentrum der thailändischen Opiumindustrie, in denselben Büroräumen wie die US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) eingerichtet. Die Rezeptionistin der DEA nahm die Anrufe der Bank entgegen und übermittelte Nachrichten, wenn die Mitarbeiter nicht im Büro waren. Neil Evans, der ehemalige Leiter der Filiale in Chiang Mai, berichtete den Ermittlern, dass er gesehen habe, wie Millionen durch sein Büro flossen, und behauptete, die Bank sei ausschließlich „für die Auszahlung von Geldern überall auf der Welt im Auftrag der CIA sowie für die Entgegennahme von Geldern im Auftrag der CIA“ tätig gewesen.

Das von der CIA aus der Bank entnommene Geld wurde verwendet, um Waffen vom internationalen Waffenhändler Edwin Wilson für Guerillakräfte in Indonesien, Thailand, Malaysia, Brasilien und für die weiße Rhodesien-Regierung unter Ian Smith zu kaufen. Wilson war ein ehemaliger CIA-Agent, der später wegen des Verkaufs von Waffen und Sprengstoff an die libysche Regierung unter Muammar Gaddafi verurteilt wurde. Es wurden auch Gelder ausgezahlt, um die liberale Regierung von Premierminister Gough Whitlam zu untergraben, der australische Truppen aus Vietnam abgezogen und die Bombardierung von Hanoi verurteilt hatte. Diese Aktionen wurden von Theodore Shackley, dem stellvertretenden Direktor für Operationen der CIA, orchestriert. Nachdem Whitlam 1975 von John Kerr, dem Generalgouverneur Australiens, seines Amtes enthoben worden war, flossen die Gelder für verdeckte Operationen nach Italien und an das IOR, um die Christdemokraten zu unterstützen.

Die Bank importierte zudem Heroin aus dem Goldenen Dreieck nach Australien. Diese schmutzige Arbeit wurde laut der gemeinsamen Task Force des Commonwealth und von New South Wales zur Bekämpfung des Drogenhandels von australischen Polizeibeamten im Auftrag der CIA verrichtet. Im Jahr 1976 organisierte einer dieser Beamten, Murray Riley, fünf Heroinlieferungen nach Australien, meist in Koffern mit doppeltem Boden. Für jede Lieferung wurden die Filialen der Nugan Hand genutzt, um das Kaufgeld von Sydney nach Hongkong zu überweisen. Bei jeder Einfuhr ging es um über hundert Pfund Heroin, und ein Großteil davon wurde schließlich von Hongkong in die Vereinigten Staaten verschifft. Riley war außerdem an zwei Heroinimporten im Juli und September 1977 beteiligt.

Vorstand und Verwaltungsmitarbeiter der Nugan Hand Bank

Dr. Guy Parker – ein Experte der RAND Corporation

Generalmajor Richard Secord – Direktor der Defense Security Assistance Agency, der eng mit Ted Shackley zusammenarbeitete, um Heroingelder aus Vietnam zu schmuggeln…

Walter McDonald – pensionierter stellvertretender CIA-Direktor und Leiter der Außenstelle in Annapolis

Dale Holmgreen – ehemaliger Vorsitzender des „Civil Air Transport“ der CIA und Leiter der Außenstelle in Taiwan

Theodore Shackley – ehemaliger stellvertretender CIA-Direktor für verdeckte Operationen

Richard L. Armitage – Sonderberater des Pentagons in Thailand, der den Transfer der Heroingewinne von Indonesien auf Shackleys Konto in Teheran, Iran, beaufsichtigte

Patry Loomis – ehemaliger CIA-Berater der „Provincial Reconnaissance Unit“ in Vietnam

Robert „Red“ Jansen – ehemaliger CIA-Stationsleiter in Bangkok, der Nugan Hand in Thailand vertrat

[Die Auszüge stammen aus dem Buch von Paul L. Williams „Operation Gladio: Die unheilige Allianz zwischen dem Vatikan, der CIA und der Mafia“]