Die Kontrolle von 4 riesigen Chemieunternehmen über das globale Lebensmittelsystem bedroht Gesundheit und Umwelt

Die vier größten Agrochemiekonzerne – Bayer (Monsanto), BASF, Corteva und Sinochem (das kürzlich ChemChina/Syngenta übernommen hat) – üben laut einem neuen Bericht immer mehr Einfluss auf ein Agrarsystem aus, in dem die Konzentration von Macht und Reichtum die Gesundheit, die Umwelt und den Zugang zu Nahrungsmitteln bedroht.

Der Bericht von Philip H. Howard, Ph.D., aktualisiert frühere Arbeiten von Howard (siehe hier und hier) über diese Trends der letzten Jahrzehnte und konzentriert sich auf die jüngsten Entwicklungen (2018-2022).

Howard, ein Forscher auf dem Gebiet der Lebensmittelsysteme, ist Mitglied des International Panel of Experts on Sustainable Food Systems und Professor an der Michigan State University.

Die Machenschaften dieser Industrien um Profit, Macht, Marktdurchdringung und Privatisierung von Aspekten der natürlichen Welt sind nicht neu. Die National Sustainable Agriculture Coalition fasst einige Aspekte der Situation zusammen:

„Land und Saatgut gehörten einst niemandem und wurden von allen geteilt, um das Wesen der Natur wiederzugeben. Heute sind diese kostbaren Ressourcen streng kontrollierte und handelsübliche Betriebsmittel. „Das moderne US-amerikanische Lebensmittel- und Landwirtschaftssystem ist darauf ausgerichtet, ein enges Konzept wirtschaftlicher Effizienz zu maximieren, bei dem das Wohlergehen kleiner Familienbetriebe, ländlicher Gemeinden oder des Landes keine Priorität hat.“

Die zunehmende Mechanisierung, Industrialisierung, Konsolidierung und Privatisierung von genetischen Informationen und Daten tragen alle zu der dynamischen und entropischen Welt bei, in der die konventionelle Landwirtschaft derzeit agiert.

Aspekte des Paradigmenwechsels in der Landwirtschaft in den letzten 75 Jahren lassen sich auf mehrere Faktoren zurückführen, darunter Innovationen des Zweiten Weltkriegs in der Materialwissenschaft, der Entwicklung chemischer Waffen und anderer Technologien, die sogenannte „Grüne Revolution“, Fortschritte in der Genetik und Biotechnologie in den letzten Jahrzehnten und in jüngster Zeit das Aufkommen der Nutzung von Big Data und der Technologien, die dies ermöglichen.

Um mit einer dieser Technologien zu beginnen: Der Beginn der Entwicklung von gentechnisch verändertem Saatgut, das den Angriffen der eingesetzten Herbizide widersteht, war ein Wendepunkt für die agrochemische Industrie und hat die Konsolidierung des Sektors beschleunigt (siehe unten).

Glyphosatresistentes Saatgut bedeutete, dass die Landwirte das Saatgut anbauen und Roundup (Glyphosat) großzügig einsetzen konnten, weil es die Pflanze nicht schädigte – aber das Unkraut vernichtete.

Die National Sustainable Agriculture Coalition schreibt:

„Eine ihrer Hauptstrategien“, so [Kiki] Hubbard [von der Organic Seed Alliance], „bestand darin, kleinere [Saatgut-]Firmen aufzukaufen, um Zugang zu ihren Sorten zu erhalten und einfach ihre gentechnisch veränderten Merkmale einzufügen, ohne dass sie selbst Züchtungsarbeit leisten mussten. … „Monsanto begann also, kleine und regional ansässige Saatgutfirmen aufzukaufen, wodurch sich ihr Angebot an Keimplasma exponentiell vervielfachte und der Vertrieb dieser Sorten, die sorgfältig auf ideale Eigenschaften gezüchtet worden waren, eingeschränkt wurde. „Diese Grundlagen ermöglichten es Monsanto, das erste Unternehmen zu werden, das eine Pflanzenzelle gentechnisch veränderte und schließlich eine Roundup Ready-Saatgutlinie in Massenproduktion herstellte.“

Das Unternehmen warb intensiv für diese Kombination aus eigenem Saatgut und Herbizid, und die Wettbewerber nahmen dies zur Kenntnis.

Mit der Entwicklung des Flaggschiffs von Monsanto, dem Glyphosat-Herbizid (Roundup), und der Übernahme von Saatgutunternehmen, die 1996 zum Debüt des „Roundup Ready“-Sojasaatguts führte, war die Konsolidierung, die heute die meisten Bereiche der Lebensmittelversorgung kennzeichnet, in vollem Gange.

Heute verkaufen mehrere große Unternehmen (siehe unten) gentechnisch verändertes Saatgut zur Verwendung mit ihren Herbizidprodukten.

Vor nicht allzu vielen Jahren gab es sechs große agrochemische Unternehmen, die Pestizide und (in einigen Fällen) synthetische Düngemittel und Saatgut an landwirtschaftliche Betriebe verkauften.

Beyond Pesticides hat über mehrere der großen Fusionen des letzten Jahrzehnts berichtet, durch die sich diese Zahl auf vier reduziert hat, darunter die Übernahme von Monsanto durch Bayer, die Fusion von Dow und DuPont (die dann in DuPont und Corteva umgewandelt wurde) und die Übernahme von Syngenta durch ChemChina (wobei ChemChina anschließend 2021 von Sinochem übernommen wurde).

ChemChina hatte in den letzten zehn Jahren bereits viele kleinere Saatgutunternehmen aufgekauft; mehrere der Saatgutsparten von Bayer wurden 2018 ebenfalls an BASF, einen anderen Chemiegiganten, verkauft.

Bayer, DowDupont, Sinochem und BASF kontrollieren nun mehr als 60 % des weltweiten Umsatzes mit eigenem Saatgut. Weltweit werden die Umsätze von Corteva und Bayer dominiert.

Vor allem Bayer ist der Erbe der angeschlagenen, aber allgegenwärtigen Glyphosat-Herbizide, insbesondere Roundup, die immer noch in großem Umfang auf der ganzen Welt eingesetzt werden und oft mit gentechnisch verändertem Saatgut für wichtige Nutzpflanzen wie Mais, Soja, Baumwolle und zunehmend auch Weizen und Hafer kombiniert werden.

Howard – Fakultätsmitglied im Department of Community Sustainability an der Michigan State University und Mitglied des International Panel of Experts on Sustainable Food Systems – weist in seinem 2016 erschienenen Buch „Concentration and Power in the Food System: Who Controls What We Eat?“, dass die Kontrolle eines Großteils des weltweiten Lebensmittelversorgungssystems durch so wenige Unternehmen enorme Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die biologische Vielfalt, die Umwelt im Allgemeinen, die Landarbeiter und die ländlichen Gemeinden hat.

In seinem Buch stellt Howard fest, dass die Auswirkungen auf die Menschen:

„Tendenziell sind benachteiligte Personen – wie Frauen, Kleinkinder, Neueinwanderer, Angehörige ethnischer Minderheiten und Personen mit niedrigerem sozioökonomischem Status – unverhältnismäßig stark betroffen, was zu einer Verstärkung bestehender Ungleichheiten führt.“

Vor einem Jahr begann ein Bericht des Open Markets Institute, der dem Unterausschuss für Kartell-, Handels- und Verwaltungsrecht des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses vorgelegt wurde, mit folgenden Worten: „Die Konsolidierung des Lebensmittelsystems ist eine Gefahr für alle Amerikaner“.

Und weiter heißt es:

„Nur eine Handvoll Unternehmen kontrolliert kritische Stellen in der US-Lebensmittelversorgungskette, von Saatgut und Düngemitteln über die Verarbeitung bis hin zu den Regalen der Lebensmittelgeschäfte. Diese Konzentration von Kapazitäten und Kontrolle erhöht die Anfälligkeit der Versorgungskette, da mehr Produktion in weniger Händen und an weniger Orten liegt. „Diese Konsolidierung verleiht diesen Konzernen auch die notwendige Marktmacht, um die Preise für die Erzeuger zu diktieren und die Löhne der Arbeitnehmer zu drücken, während sie gleichzeitig den Verbrauchern mehr Geld abverlangen.“

Beyond Pesticides möchte hinzufügen, dass diese Konsolidierung dazu führt, dass die von den Agrochemieunternehmen angebotenen Produkte und die schädlichen Praktiken, die sie hervorbringen, in den meisten konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben noch stärker verankert sind.

Die Größe dieser großen Unternehmen verschafft ihnen mehr Einfluss auf staatliche und kommerzielle Entscheidungsträger, mehr Einfluss auf die Lieferketten und den Markt ihres Sektors und damit mehr Kontrolle darüber, welche Produkte den Erzeugern zur Verfügung stehen, und mehr Geld, um ihre Produkte und Geschäftsmodelle zu bekämpfen.

Dies gilt für die USA und einen Großteil der so genannten „entwickelten“ Welt, und zunehmend dringen diese Unternehmen auch in weniger westliche, weniger mechanisierte und bisher weniger „agrochemisch gesättigte“ landwirtschaftliche Gebiete rund um den Globus vor. (Siehe weiter unten.)

Hinter dem Lebensmitteleinzelhandel (der seinerseits von immer größeren „Mutter“-Unternehmen aufgefressen wird) stehen diese riesigen Akteure des Lebensmittelsystems. Diese Unternehmen sind dazu da, Geld zu verdienen; sie stellen in ihren Geschäftsmodellen weder die Gesundheit der Menschen, noch die Umwelt, noch die Gemeinschaft, noch die Gerechtigkeit in den Mittelpunkt, es sei denn, sie werden dazu gezwungen (oder manchmal dazu ermutigt).

Das Interesse dieser Unternehmen geht inzwischen über die Produktion und den Verkauf von synthetischen Pestiziden und Düngemitteln sowie von Saatgut, das häufig genetisch verändert ist, hinaus.

Angesichts des Problems der Entwicklung organismischer Resistenzen gegen die Wirksamkeit von Agrarchemikalien, der zunehmenden Abneigung der Öffentlichkeit gegen die schädlichen Produkte dieser Unternehmen und der zunehmenden staatlichen Regulierung der Verwendung ihrer Produkte haben einige von ihnen begonnen, in Unternehmen zu investieren, die sich auf „biologische“ Schädlingsbekämpfung spezialisiert haben.

Syngenta, Corteva und Bayer sind alle in dieses Geschäftsfeld eingestiegen.

Auf der Website von Syngenta wird dieser aufstrebende Sektor als „Nutzung der Natur zum wirksamen und nachhaltigen Schutz und zur Förderung des Pflanzenwachstums“ beschrieben. Das Unternehmen verweist auf seinen Einstieg in die Biokontrolle (d. h. die Nutzung natürlicher Schädlingsfeinde) und die Biostimulanzien (d. h. Produkte mit Substanzen oder Mikroorganismen zur Verbesserung des Wachstums und zur Steigerung des Ertrags).

Das Unternehmen beschreibt Biologika als „von der Natur abgeleitet oder inspiriert“, was das „Tell“ ist.

Die Unternehmen sind wahrscheinlich nicht daran interessiert, das zu verkaufen, was Biobauern verwenden – größtenteils natürlich vorkommende Substanzen -, sondern, wieder einmal, daran, gentechnisch veränderte Organismen und/oder synthetische Versionen natürlicher „Substanzen oder Mikroorganismen“ zu schaffen, um sie in der Landwirtschaft und in der Umwelt einzusetzen.

Syngenta geht davon aus, dass sich der Markt für biologische Produkte in wenigen Jahren verdoppeln wird und dass das Unternehmen bis 2025 die „Marktführerschaft“ erlangen wird.

Darüber hinaus erforschen einige Unternehmen den Bereich der digitalen Landwirtschaft (d. h. die Anwendung von Robotik, Software, Automatisierung und hochentwickelter Datenanalyse in der Landwirtschaft) und/oder expandieren in diesen Bereich.

Im Bericht 2023 werden einige Bestrebungen von Unternehmen erwähnt: Führungskräfte des Landmaschinenherstellers John Deere beispielsweise erklärten, sie wollten „bis 2030 eine Welt der vollständig autonomen Landwirtschaft aufbauen“, und Dan Rykhus, CEO des Präzisionslandwirtschaftsunternehmens Raven Industries, ist sich sicher, dass autonome Maschinen „die Zukunft der Landwirtschaft“ sind.

Ein kürzlich erschienenes Buch von Kelly Bronson, Ph.D., „The Immaculate Conception of Data“ (Die unbefleckte Empfängnis von Daten) legt laut Howard nahe, dass „sich der Ort der Macht im Lebensmittelsystem von Saatgut und Chemikalien (oder Saatgut, das so gepaart ist, dass es nur mit Chemikalien nützlich ist) auf Daten verlagert hat.“

Kritiker weisen darauf hin, dass die Agrochemie- und die Agro-Biotech-Industrie den Mythos der „Grünen Revolution“ Mitte des 20. Jahrhunderts genutzt haben, um „die nächsten großen Dinge“ in der Landwirtschaft zu propagieren, sei es gentechnisch verändertes Saatgut gepaart mit Herbiziden, synthetische „Biologika“ oder eine übermechanisierte und digitale Landwirtschaft.

Glenn Davis Stone von der Universität Washington revidiert unser Verständnis der Grünen Revolution und kommentiert:

„Heute werben die Biotechnologie-Industrie und ihre Verbündeten eifrig für die Legende als schmeichelhafte Umrahmung für die Verbreitung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen. Ein Monsanto-Chef erzählte sogar, dass der alternde Borlaug [Norman Borlaug, dem der kurzstängelige Weizen mit sehr hohem Ertragspotenzial bei starker Düngung zugeschrieben wird, der der Dreh- und Angelpunkt der besagten Revolution in Indien war] in Tränen ausbrach, weil er zwar die Grüne Revolution erlebte, aber die ‚Gen-Revolution‘, die Afrika retten könnte, nicht mehr miterleben würde. … „… Der Druck für eine ‚Grüne Revolution für Afrika‘ ist heute sehr real.“

(Man beachte z. B. die Investitionen Chinas in die „Industrialisierung“ der Landwirtschaft in mehreren afrikanischen Ländern. Siehe auch den Widerstand gegen die Zusammenarbeit der UNO mit der Industrie, um die agrarökologische Tätigkeit zu schützen).

Zusammengenommen, schreibt Howard in diesem Bericht 2023, sind die oben genannten Trends:

„Sie haben die zuvor klaren Grenzen zwischen Saatgut, Agrochemikalien und Biotechnologie verwischt, und in jüngster Zeit auch zwischen anderen Sektoren, darunter Biologika (‚Pflanzenschutz- und Pflanzenstärkungsmittel, die aus der Natur stammen oder von ihr inspiriert sind‘) und digitale Landwirtschaft (die Zunahme von Robotik, Software, Automatisierung und hochentwickelter Datenanalyse in der Landwirtschaft).“

Zusammengenommen spiegeln diese Trends die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft und eine Landschaft wider, die einige Ökonomen gerne als „Oligopol“ bezeichnen würden. Die Kontrolle über mehr Teile des Lebensmittelversorgungssystems bedeutet mehr Macht bei der Preisgestaltung, beim Diktieren von Praktiken und mehr.

Howard fügt hinzu:

„Ein solch hoher Konzentrationsgrad kann auch die politische Souveränität bedrohen oder zu weiteren Folgen führen, einschließlich negativer Auswirkungen auf Gemeinden, Arbeit, menschliche Gesundheit, Tierschutz und Umwelt.“

Der Bericht des Open Markets Institute ist kein Freund der Konsolidierung, er behauptet:

„Lebensmittelunternehmen und einige Wirtschaftsanalysen argumentieren, dass die jahrzehntelange Konsolidierung die Effizienz gefördert und die Lebensmittelpreise gesenkt hat. Die jüngsten Unterbrechungen der Versorgungskette zeigen, welche Nachteile es mit sich bringt, wenn man der Effizienz Vorrang vor Widerstandsfähigkeit, Vielfalt und Sicherheitsnetzen einräumt. … „Der Wiederaufbau einer widerstandsfähigen, nachhaltigen und gerechten Lebensmittelversorgungskette erfordert Regeln für einen fairen Wettbewerb, die Unternehmen ermutigen, sich auf sozial nützliche Innovationen und Investitionen in Arbeitnehmer und Infrastruktur zu konzentrieren, anstatt ihre brachiale Verhandlungsmacht auszunutzen, um anderen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. „Es erfordert strenge Garantien für Sicherheit und Würde am Arbeitsplatz sowie einen existenzsichernden Lohn für die Arbeitnehmer. Und es erfordert Änderungen in der Unternehmensführung, um die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, in Kapazitäten zu investieren und im Interesse der Öffentlichkeit und nicht im Interesse der Finanziers zu handeln.“

Diese Industrialisierungs- und Konsolidierungstendenzen sind nach wie vor sehr besorgniserregend. Bereits 1999 schrieben Wissenschaftler der Universität von Missouri unter der Leitung von William Heffernan folgendes:

„Neue Firmennamen tauchen auf, oft das Ergebnis neuer Joint Ventures, und alte Namen verschwinden. Hinter diesen Veränderungen steht jedoch eine anhaltende Konzentration der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle über das Lebensmittelsystem. „Diese strukturellen Veränderungen sind so stark, dass sie oft die gewünschten und erwarteten Ergebnisse der Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte untergraben. Diese strukturellen Veränderungen, die oft als „Industrialisierung der Landwirtschaft“ bezeichnet werden, sind so weit fortgeschritten, dass einige Agrarökonomen die landwirtschaftliche Phase des Lebensmittelsystems als „Lebensmittelherstellung“ bezeichnen. … „Man hört oft die Aussage, dass sich die Landwirtschaft verändert und wir uns an die Veränderungen anpassen müssen. Nur wenige Personen, die diese Aussage wiederholen, verstehen wirklich das Ausmaß der Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die langfristige Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems. „Es ist fast schon ketzerisch zu fragen, ob diese Veränderungen wirklich das sind, was die Menschen in unserem Land wollen, oder, falls sie nicht das sind, was sie wollen, wie wir den Wandel umlenken können. Die Veränderungen sind das Ergebnis notorisch kurzsichtiger Marktkräfte und nicht das Ergebnis eines öffentlichen Dialogs, der die Grundlage einer Demokratie bildet.“

Angesichts dieser Trends und der Macht der Konzerne, die sowohl in den USA als auch weltweit den Einsatz der Landwirtschaft bestimmen, ist der Schutz und die Förderung alternativer Ansätze wichtiger denn je.

Beyond Pesticides setzt sich für die Förderung organisch-regenerativer landwirtschaftlicher Strategien ein, die wirklich mit natürlichen Systemen arbeiten, keine synthetischen petrochemischen Inputs (Düngemittel und Pestizide) verwenden und die Gesundheit und das Wohlergehen von Menschen, Gemeinschaften, Böden, Umwelt, Biodiversität und mehr im Mittelpunkt haben.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die kleine und mittlere ökologische Landwirtschaft ihren Ursprüngen und Grundsätzen treu bleibt und als zunehmend robuste und lebensfähige Alternative und Gegenpol zur Agrochemie- und Agro-Biotech-Industrie dient, die weder den Verbrauchern noch den Landwirten, der Umwelt oder der planetarischen Nachhaltigkeit dient oder sie schützt.

Ein aktueller Substack-Beitrag von Charles Eisenstein bietet wichtige Anregungen:

„Der Kern der alten Geschichte wird ausgehöhlt. … Die Leere unter der Macht, dem Reichtum, der Kontrolle, dem Komfort wird unerträglich. „Risse breiten sich im Überbau aus. Lange verleugnete Wahrheiten sickern durch die Risse nach außen. Widersprüche brechen durch die zerbrochene Kruste hervor. Die Menschen glauben nicht mehr an die Geschichten, die die Welt zusammengehalten haben. … „… wir alle wurden mit einer biologisch kodierten großen Erwartung geboren, die die moderne Welt bei weitem nicht erfüllt. Doch diese Erwartung stirbt nie wirklich. Sie kann jahrelang, jahrzehntelang schlummern, aber ihre Glut bleibt in der Mitte der kalten Asche unzähliger Enttäuschungen lebendig. Heute bürsten viele von uns sanft die Asche weg und blasen die Kohle in ihrem Inneren an. Sie entfacht wieder eine Flamme. Es ist die Flamme der Hoffnung – nicht die falsche Hoffnung des Wunschdenkens und der Ignoranz gegenüber der Realität, sondern die wahre Hoffnung, die eine Vorahnung einer echten Möglichkeit ist, einer Möglichkeit, die wir mitgestalten können. … „… es gibt zwei grundlegende Arten von Arbeit, die wir tun können … Die erste besteht darin, die Strukturen, Gewohnheiten, Überzeugungen und Kräfte der alten Geschichte abzubauen.“

„Die zweite ist, die Strukturen der neuen Geschichte wachsen zu lassen“ – die, wie er schreibt, „die schönere Welt aufbauen kann, von der unsere Herzen wissen, dass sie möglich ist.“

Helfen Sie uns, diese Welt in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsystem aufzubauen und die Botschaft zu verbreiten, indem Sie Bio schützen und anbauen – schließen Sie sich uns an, organisieren Sie sich, setzen Sie sich ein und kaufen Sie Bio!