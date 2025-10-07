Die kontrollierte Wahrheit: Wie Wikipedia und Medien Realität formen, Meinung lenken und Macht sichern

Jeder nutzt Wikipedia – diese Tatsache ist jedoch kein Grund, sich darauf zu verlassen – Felix Abt hat etwas recherchiert.

Felix Abt

Einführung: Wenn Fakten nicht ausreichen

Wikipedia verkauft sich als Leuchtturm des Wissens. Viele glauben immer noch, es sei neutral, verlässlich, objektiv. Nichts davon trifft zu. Hinter der glänzenden Fassade verbirgt sich ein Schlachtfeld gegensätzlicher Agenden, verborgener Vorurteile und gezielter Auslassungen.

Jeder kann mitmachen – PR-Firmen, politische Akteure, Konzerne, Geheimdienste. Jede Bearbeitung, jede Quellenangabe, jedes stille Löschen formt, was die Welt zu sehen bekommt. Das Ergebnis? Kein neutrales Protokoll der Fakten. Sondern eine ständig bearbeitete Realität – konstruiert, um Macht zu dienen.