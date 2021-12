Die korrupte, protofaschistische EU-Präsidentin Ursula von der Leyen

Viele Leser von TCW Defending Freedom kennen Paul Weston von seinen sachkundigen Kommentaren, die er im Laufe der Jahre auf dieser Website hinterlassen hat. Andere kennen ihn durch seine eigenen YouTube-Videoanalysen zu „Covid-Lügen, verdammten Lügen und Statistiken“ und anderen Themen.

Die neueste dieser Analysen möchten wir heute mit Ihnen teilen – seine Entlarvung von EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und die Wiederauferstehung des Faschismus in Europa. Paul deckt die finanziellen Vergehen auf, die hinter der willkürlichen milliardenschweren Bestellung von Impfstoffen durch ihren engen Freund Albert Bourla, den Chef von Pfizer, stehen, der sich anscheinend erfolgreich bei den leichtgläubigen Menschen anbiedert, obwohl sein Unternehmen in den letzten Jahren wegen schlechter Praktiken mit einer Geldstrafe von 2 Milliarden Pfund belegt wurde.

